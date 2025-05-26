Отпуск в 2025 году: виды, как правильно оформить и оплатить

Основные виды отпусков в 2025 году
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск
Каждому работнику полагается минимум 28 дней отдыха в году. Такая возможность прописана в статье 115 ТК.
Для отдельных категорий сотрудников законом предусмотрен более длинный отпуск. Например, для работающих инвалидов длительность основного отпуска составляет не менее 30 дней. Продленные отпуска предусмотрены и для педагогов, врачей, научных работников, несовершеннолетних сотрудников.
Кто имеет право. Все официально трудоустроенные работники, включая тех, кто работает по совместительству.
Когда можно взять. Через шесть месяцев работы без перерывов у работодателя (статья 122 ТК). Если отпуск нужен ранее — по договоренности с работодателем.
Отдельные категории сотрудников могут уйти в отпуск и до истечения указанного срока, просто написав заявление. Это, например, несовершеннолетние работники, женщины, собирающиеся в декрет, и другие.
Работники-совместители уходят отдыхать в то же время, когда у них отпуск на основном месте работы.
Особенности основного оплачиваемого отпуска:
Можно разбить на несколько частей, но, важно чтобы одна из них была не меньше двух недель.
Нельзя заменить деньгами, за исключением компенсации, выплачиваемой при увольнении сотрудника.
Дополнительный отпуск
Компания может предоставлять своим сотрудникам дополнительные оплачиваемые отпуска. Такая возможность закрепляется в трудовых договорах и внутренних документах компании.
Есть ситуации, когда работодатель обязан предоставить такой отпуск сотруднику (статьи 116 — 119 ТК). Например:
на работах с повышенным риском;
сотрудникам, для которых установлен ненормированный рабочий день;
за выслугу лет (например, в МВД, на госслужбе);
при работе в сложных климатических условиях.
Особенности дополнительного оплачиваемого отпуска:
может присоединяться к основному отпуску;
в ряде случаев заменяется денежной выплатой (ст. 126 ТК).
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Отпуск за свой счет
По семейным или личным причинам можно взять неоплачиваемый отпуск. Подобный отпуск предоставляется на основании заявления по согласованию с работодателем.
Компания имеет право отказаться его предоставлять, кроме случаев, указанных в ст. 128 ТК — например, для инвалидов, работающих пенсионеров, в случае свадьбы или рождения малыша.
Отпуск по беременности и родам
Будущим мамам положены оплачиваемые дни отдыха (ст. 255 ТК). Его срок зависит от количества детей и течения беременности. В общем случае предоставляется 70 дней до родов и 70 дней после. При осложненных родах отпуск увеличивается на 16 дней. В случае рождения двух и более детей продолжительность отпуска по беременности и родам увеличивается до 180 дней.
Особенности отпуска по беременности и родам:
предоставляется на основании больничного листа;
не зависит от срока трудоустройства;
предоставляется дополнительно к ежегодному отпуску.
Учебный отпуск
Сотрудники, которые совмещают работу с учебой, могут претендовать на дополнительный учебный отпуск при соблюдении некоторых условий:
для работника это первое высшее или среднее профобразование;
учебное заведение аккредитовано государством;
работник успешно проходит обучение.
Продолжительность учебного отпуска варьируется от 10 календарных дней до нескольких месяцев — зависит от этапа обучения и формы сдачи сессии.
В ряде случаев в период учебного отпуска сотруднику выплачивается заработная плата (ст. 173 — 177 ТК).
Подробнее об учебных отпусках мы писали в материале «Учебный отпуск: как правильно оформить и оплатить».
Как правильно оформить отпуск в 2025 году
Чтобы оформить отпуск без нарушения закона, нужно:
Принять заявление от работника. Минимум за две недели до начала отпуска работник пишет заявление на имя работодателя. В нем должны быть указаны даты начала и окончания отпуска. Обратите внимание: если работник идет в отпуск по графику, заявление не обязательно. В этом случае, наоборот, работодатель за две недели напоминает работнику о скором отпуске.
Составить приказ на отпуск. Работодатель оформляет приказ, с которым сотрудник должен ознакомиться и поставить подпись.
Рассчитать отпускные. На основании приказа руководителя и данных кадровой службы бухгалтерия производит расчет суммы отпускных.
Выплатить отпускные деньги. Выплатить отпускные необходимо минимум за три рабочих дня до начала отдыха (ст. 136 ТК). Если этого не произошло — работник имеет право требовать переноса отпуска (ст. 124 ТК).
График отпусков в 2025 году
В компании должен быть график отпусков, согласно которому работники отдыхают. Он составляется на следующий календарный год до 17 декабря каждого года (ст. 123 ТК). Работодатель обязан учитывать пожелания сотрудников, но окончательное решение принимает с учетом требований бизнеса.
С утвержденным графиком отпусков работники должны быть ознакомлены под роспись.
Как рассчитать отпускные в 2025 году
Сумма отпускных рассчитывается на основе среднего заработка за предыдущий год по следующей формуле (ст. 139 ТК):
Сумма отпускных = Средний дневной заработок × Количество дней отпуска
Среднедневной заработок представляет собой общую сумму выплат за расчетный период, поделенную на количество дней в расчетном периоде.
По умолчанию расчетный период составляет 12 календарных месяцев перед месяцем начала отпуска. За первый год работы расчетный период считается с даты трудоустройства.
Количество дней в расчетном периоде рассчитывается исходя из условий работы за год. Если месяц отработан полностью, в расчет берется число 29,3 — среднее количество календарных дней в месяце. Дни, когда оплаты не было или выплачивался средний заработок, исключаются из расчетного периода. Это например, дни нахождения в отпуске, командировке или на больничном.
Для расчета отпускных при определении суммы выплат учитываются оклад и надбавки, а также суммы премий за соответствующий период. Оплаты по среднему заработку — отпускные, командировочные, больничные — в расчет не включаются.
Что еще нужно помнить про отпуска
Отозвать работника из отпуска можно только с его согласия (ст. 125 ТК).
Если во время отпуска работник заболел, он может продлить или перенести отпуск, предоставив больничный (ст. 124 ТК).
Выходные праздничные дни не включаются в дни отпуска. При попадании праздника в период отпуска, последний сдвигается на соответствующее количество дней. Например, если работник идет в отпуск с 9 июня 2025 года на 10 календарных дней, то на работу он должен выйти 23 июня, так как в 2025 году 12–13 июня праздничные выходные.
В случае увольнения работнику полагается денежная компенсация за неиспользованные дни отпуска (ст. 127 ТК).
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