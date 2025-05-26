Отпуск в 2025 году: виды, как правильно оформить и оплатить

Основные виды отпусков в 2025 году

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск

Каждому работнику полагается минимум 28 дней отдыха в году. Такая возможность прописана в статье 115 ТК.

Для отдельных категорий сотрудников законом предусмотрен более длинный отпуск. Например, для работающих инвалидов длительность основного отпуска составляет не менее 30 дней. Продленные отпуска предусмотрены и для педагогов, врачей, научных работников, несовершеннолетних сотрудников.

Кто имеет право. Все официально трудоустроенные работники, включая тех, кто работает по совместительству.

Когда можно взять. Через шесть месяцев работы без перерывов у работодателя (статья 122 ТК). Если отпуск нужен ранее — по договоренности с работодателем.

Отдельные категории сотрудников могут уйти в отпуск и до истечения указанного срока, просто написав заявление. Это, например, несовершеннолетние работники, женщины, собирающиеся в декрет, и другие.

Работники-совместители уходят отдыхать в то же время, когда у них отпуск на основном месте работы.

Особенности основного оплачиваемого отпуска: