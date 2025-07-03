Топ-10 вопросов и ответов про подотчетные суммы в 2025 году

Вопрос 2. Есть ли ограничения по максимальной подотчетной сумме

Вы можете выдавать в подотчет физлицам любые суммы — закон никаких ограничений не предусматривает.

При желании максимальный размер выдаваемых в подотчет сумм можете самостоятельно утвердить локальным актом, например, положением о расчетах с подотчетными лицами.

Подотчетные средства не ограничены и лимитом расчета наличными — обычные физлица (работники, исполнители по ГПХ-договорам без статуса ИП) участниками наличных расчетов не являются, поэтому лимит на них не распространяется.

В то же время, сами подотчетники должны учитывать лимит расчета наличными при расчете полученными деньгами от имени своего работодателя (ИП, компании). Напомним, что этот лимит составляет 100 000 рублей в рамках одного договора. Его применяют при наличных расчетах между собой юрлица и ИП (п. 4 Указания Банка России от 09.12.2019 № 5348-У).

Если подотчетник — физлицо в статусе ИП, во избежание вопросов от налоговиков, при выдаче ему подотчетных средств лимит наличных в 100 000 рублей лучше соблюдать.

Пример из практики. Работнику ООО «Азимут» М.М. Капитонову в подотчет выдали 120 000 рублей наличными для оплаты ремонта служебного автомобиля по договору, заключенному компанией с центром техобслуживания ООО «Мотор». Но оплатить наличкой услуги ООО «Мотор» Капитонов может в размере не более 100 000 рублей. Остаток задолженности ООО «Азимут» должно перечислить на расчетный счет ООО «Мотор» со своего расчетного счета.