Отпуск с последующим увольнением: как правильно оформить в 2025 году 

Как оформить отпуск с последующим увольнением: пошаговая инструкция

📍 Шаг 1. Проверьте право работника на отпуск с последующим увольнением, то есть рассчитайте, остались ли у работника не отгулянные дни и в каком количестве.

В общем случае за полный отработанный рабочий год работнику полагается 28 календарных дней основного оплачиваемого отпуска (ст. 115 ТК). У некоторых профессий, например, педагогов, базовая продолжительность отпуска больше. Если предусмотрены дополнительные отпуска, они прибавляются к этой норме. Дни отпуска начисляются пропорционально отработанному времени.

Чтобы рассчитать неиспользованный остаток отпуска:

1. Определите период работы в компании, за который работнику положен отпуск. Правила такие:

В стаж включаются все периоды работы и неработы по уважительным причинам, за исключением декретного отпуска и отпусков за свой счет. Простой по вине работника, прогул или отстранение из-за явки на работу в пьяном виде — неуважительные причины. Такие дни в стаж включать нельзя

Рабочий год начинается не с 1 января, а со дня приема на работу и длится 12 месяцев.

Пример. Петров С.В. принят на работу 15 марта 2023 года, его первый рабочий год — с 15.03.2023 по 14.03.2024, второй — с 15.03.2024 по 14.03.2025 и так далее.

Неполный месяц стажа нужно округлять. Если отработанный остаток неполного месяца — меньше половины, он не учитывается. Если половина месяца или более — округляется до целого месяца.

Пример (продолжение). Петров С.В. увольняется 20 апреля 2025 года. Простоев, прогулов и декретов не было. Его стаж работы в организации — 25 месяцев 6 дней. 6 дней — это меньше половины месяца, значит их не учитываем. Итого стаж для отпуска — 25 месяцев.

2. Рассчитайте количество дней отпуска за все время работы в компании. Для этого количество месяцев, получившееся в предыдущем пункте, умножьте на норму отпуска за каждый месяц. Для работников с ежегодным отпуском в 28 календарных дней норма — 2,33 дня за каждый месяц.

Пример (продолжение). 25 месяцев * 2,33 дня = 58,25 дней — столько дней оплачиваемого отдыха заработал сотрудник.

3. Соберите информацию об отгулянных отпусках. Данные берите из приказов.

4. Рассчитайте количество неиспользованных дней отпуска. Для этого из общего полагающего сотруднику количества дней отпуска вычтите количество дней отпуска, которое фактически отгулял работник.

Пример (продолжение). Допустим Петров С.В. отгулял 42 дня. Тогда неиспользованный остаток: 58,25 дней — 42 дня = 16,25 дней. Именно столько дней отпуска работник может использовать перед увольнением.

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📍 Шаг 2. Получите заявление от работника. Если речь идет об отпуске с последующим увольнением, то это должно быть одно заявление в котором работник одновременно просит и предоставить отпуск, и уволить, даже если период отпуска совпадает с утвержденным графиком отпусков. Сотрудник по согласованию с работодателем может взять все накопившиеся дни отпуска или их часть.

📍 Шаг 3. Издайте приказ. Единой унифицированной формы приказа на отпуск с последующим увольнением нет, поэтому работодатель издает:

приказ в произвольной форме, в котором прописывает срок отпуска и дату увольнения;

два приказа — отдельно на отпуск и отдельно на увольнение. Формы приказом могут быть также произвольными или унифицированными.

Ознакомьте работника с приказом (ч. 2 ст. 84.1 ТК).

📍 Шаг 4. Выплатите работнику отпускные. Срок — не позднее трех календарных дней до начала отпуска (ч. 9 ст. 136 ТК, письмо Роструда от 14.05.2020 № ПГ/20884-6-1). Правила расчета — общие: количество дней отпуска нужно умножить на среднедневной заработок за предыдущие 12 месяцев.

Пример (продолжение). Если сотрудник увольняется 20 апреля 2025 года для расчета среднего заработка нужно взять апрель 2024 — май 2025 года.

Месяц Заработок Отработано Норма Учтено дней Апрель 2024 130 000,00 30 30 29,3 Май 2024 99 000,00 29 31 27,4 Июнь 2024 110 000,00 30 30 29,3 Июль 2024 38 260,87 10 31 9,5 Август 2024 110 000,00 31 31 29,3 Сентябрь 2024 110 000,00 30 30 29,3 Октябрь 2024 110 000,00 31 31 29,3 Ноябрь 2024 110 000,00 30 30 29,3 Декабрь 2024 110 000,00 31 31 29,3 Январь 2025 110 000,00 31 31 29,3 Февраль 2025 130 000,00 28 28 29,3 Март 2025 130 000,00 31 31 29,3 Итого: 1 297 260,87 342 365 329,9

Итого средний дневной заработок: 1 297 260,87 руб. / 329,9 дней = 3 932,29 рублей.

Наш сотрудник договорился с руководством о том, что перед увольнением возьмет отпуск на 14 дней с 7 апреля 2025 года. Поэтому сумма отпускных составит: 14 дн. * 3 932,29 руб. = 55 052,06 рублей.

📍 Шаг 5. Заполните табель. В нем зафиксируйте отработанные в текущем месяце дни и дни отпуска.

Табель на сотрудника из нашего примера будет выглядеть так:

📍 Шаг 6. Выплатите работнику другие причитающиеся деньги. Обычно окончательный расчет с сотрудником нужно произвести в последний рабочий день его занятости, он же — дата увольнения. Но в случае с отпуском с последующим увольнением порядок иной: все положенные деньги нужно выплатить до начала этого отпуска, так как по окончании отпуска трудовые отношения между сторонами прекращаются, и никаких обязательств уже не будет. Таким образом, в последний рабочий день перед уходом в отпуск работодатель обязан произвести полный и окончательный расчет с работником.

В выплату должны войти:

оплата неоплаченных ранее отработанных в текущем месяце дней;

компенсация за неиспользованный отпуск, если работник перед увольнением использовал не все оставшиеся дни;

выходное пособие и / или другие выплаты, которые предусмотрены локальными актами работодателя.

Пример (продолжение). Расчет при увольнении Петрова С.В. будет выглядеть так:

Оплата рабочих дней в апреле 2025 года из расчета оклада 130 000 рублей за полностью отработанный месяц. В апреле у Петрова С.В. четыре рабочих дня, зарплата за них составит: 130 000 руб. / 22 дн. * 4 дн. = 23 636,36 рублей.

Компенсация за неиспользованный отпуск в количестве 2,25 дней (16,25 дн. — 14 дн.). Правила расчета компенсации аналогичны расчету отпускных, поэтому среднедневной заработок тот же — 3 932,29 рублей.

Компенсация равна: 2,25 дн. * 3 932,29 руб. = 8 847,65 рублей.

Итого к начислению: 23 636,36 руб. + 8 847,65 руб. = 32 484,01 рубля.

НДФЛ: 32 484,01 * 13% = 4 223 рублей.

К выплате: 32 484,01 руб. — 4 223 руб. = 28 261,01 рублей.

📍 Шаг 7. Сделайте запись в трудовой книжке и выдайте трудовую книжку работнику. Если у работника есть бумажная трудовая, внесите в нее запись об увольнении и выдайте ее работнику. Для тех, кто отказался от ведения бумажной трудовой, на руки нужно выдать справку по форме СТД-Р.

📍 Шаг 8. Подайте в СФР сведения о трудовой деятельности. Форма — раздел 1.1 ЕФС-1. Крайний срок — ближайший рабочий день после дня издания приказа об увольнении или приказа на предоставление отпуска с последующим увольнением. Как заполнить этот отчет, ранее рассказали здесь.