Налог на прибыль в 1С: типовые ошибки и настройки

Типовые ошибки при расчете налога на прибыль
Расчет налога на прибыль — это не просто нажатие кнопки в 1С. Это целый комплекс операций, и на каждом этапе можно допустить ошибку. Вот самые распространенные из них.
1. Ошибки в классификации расходов
Одна из главных сложностей — это разделение затрат по видам.
Прямые — это те, которые напрямую связаны с производством или продажей товаров (материалы, полуфабрикаты, зарплата производственных рабочих). Они списываются на себестоимость только после того, как товар или услуга будут реализованы.
Косвенные — это общехозяйственные затраты, которые не связаны напрямую с производственным процессом (аренда офиса, коммунальные услуги, зарплата административного персонала). Они списываются в полном объеме в том периоде, когда были понесены.
Внереализационные (ст. 265 НК) — они напрямую не связаны ни с производством продукции, ни с реализацией своего или покупного товара. Однако ввиду своей деятельности предприятие вынуждено их нести (проценты по кредитам, штрафные санкции по договорам за невыполнение обязательств, отрицательные курсовые разницы и др.).
Что может пойти не так?
Как проверить?
Если неправильно настроили учетную политику и отнесли прямые расходы к косвенным, программа спишет их сразу, даже если товары еще не проданы. Это приведет к занижению прибыли в текущем периоде и ее завышению в будущем. Налоговая может посчитать это ошибкой и начислить пени.
Загляните в 1С:Бухгалтерия в «Учетную политику» (вкладка «Главное» — «Налоги и отчеты» — «Налог на прибыль») и проверьте список прямых расходов. Убедитесь, что он соответствует специфике вашей деятельности.
2. Проблемы с закрытием месяца
Программа 1С автоматически выполняет множество регламентных операций в конце каждого месяца. Эти операции включают:
расчет амортизации;
списание расходов будущих периодов;
определение финансового результата;
расчет налога на прибыль.
Что может пойти не так?
Как проверить?
Если не сделали закрытие месяца или какая-то операция выполняется с ошибками, а вы решили ее просто пропустить, все последующие расчеты будут неверными. Например, если не была начислена амортизация, то и расходы будут занижены.
Всегда следите за тем, чтобы все регламентные операции были выполнены. Используйте «Закрытие месяца» на вкладке «Операции» и проверяйте результаты после каждой операции.
3. Человеческий фактор и ручные операции
Даже при правильной настройке программы ошибки могут возникнуть из-за ручного ввода данных. Например, при некорректном переносе данных из других программ или при создании ручных операций.
Что может пойти не так?
Как проверить?
Ручные корректировки могут нарушить логику программы и привести к расхождениям между бухгалтерским и налоговым учетом.
Минимизируйте ручные операции. Если они необходимы, обязательно используйте встроенные в 1С отчеты (например, «Анализ учета по налогу на прибыль»), чтобы сверить данные и убедиться, что все сходится.
Настройка отражения зарплаты
Один из ключевых моментов для корректного расчета налога на прибыль — это правильное отражение расходов на оплату труда и, соответственно, начисленных взносов с такой оплаты. Ведь зарплата персонала, занятого на производстве, — это прямые затраты, а зарплата администрации — уже будут косвенные. В конфигурациях 1С предусмотрена гибкая система настроек, которая позволяет учитывать зарплату по разным статьям затрат.
Где найти эти настройки
В зависимости от конфигурации 1С, нужные настройки находятся в разных разделах. Так, в 1С:Бухгалтерия зайдите на вкладку «Администрирование» — Настройки программы — Параметры учета. Здесь есть отдельный блок «Настройки зарплаты».
Именно тут находится справочник «Способы учета зарплаты», в котором можно создавать разные варианты учета: «Зарплата административного персонала» (косвенные расходы) и «Зарплата производственного персонала» (прямые расходы).
В конфигурации 1С:ЗУП настройки расположены в карточке организации: вкладка «Настройка» — Предприятие — Реквизиты организации — Учетная политика и другие настройки — Бухучет и выплата зарплаты. По гиперссылке «История изменений бухгалтерского учета» откроется вся история.
Как изменить способ отражения зарплаты
Настройку можно задать на трех уровнях, от общего к частному, но в разных программах по–своему.
1. Для всей организации. Это основной способ, который будет использоваться по умолчанию. Его можно задать в 1С:ЗУП — в карточке организации, в разделе «Бухучет и выплата зарплаты», а в 1С:Бухгалтерия — в разделе «Настройка зарплаты».
2. Для подразделения. Если у вас есть разные отделы (производственный цех, кадровая служба, служба по работе с покупателями), вы можете настроить для каждого из них свой способ отражения зарплаты. Это делается в 1С:ЗУП на вкладке «Кадры» — Штатное расписание — справочник «Подразделения».
Однако настроить учет по разным отделам в программе 1С:Бухгалтерия нет возможности.
3. Для конкретного сотрудника. В исключительных случаях можно задать индивидуальный способ для конкретного работника. В 1С:Бухгалтерия для этого предназначена карточка сотрудника, раздел «Учет расходов». Эта настройка имеет приоритет над всеми остальными.
В 1С:ЗУП поменять настройку по сотруднику можно в документе «Бухучет зарплаты сотрудника».
Если в этой же программе в карточке сотрудника перейти по интерактивной ссылке «Настройки бухучета», откроется история изменений учета по конкретному сотруднику.
Помимо названных настроек, 1С:ЗУП еще дает возможность настраивать учет зарплаты для обособленной территории и отдельного начисления. Таким образом, в программе учет настраивается от общего к конкретному. Более персонализированная настройка имеет приоритет над общей. Если в программе задать учет по организации, по подразделениям и по сотрудникам, то в приоритете у алгоритма программы будут настройки учета по сотрудникам.
Всегда проверяйте, какой способ отражения стоит в программе.
Неверная классификация расходов на зарплату — одна из частых причин расхождений в налоговой декларации. После всех настроек или выгрузки данных из 1С:ЗУП (если учет ведете в ней), обязательно сформируйте отчеты: ОСВ по счету 70 или Анализ этого счета, чтобы убедиться, что все отображается корректно.
Проверка регламентных операций и закрытия периода
Закрытие месяца в 1С — это не просто формальность, а критически важный этап, который обеспечивает правильность всех расчетов, в том числе и налога на прибыль. Этот процесс можно сравнить с финальной сверкой перед сдачей отчетности. Если закрытие выполнено некорректно, все последующие данные будут неточными.
Что такое регламентные операции и почему они так важны
Регламентные операции — это автоматизированные действия программы, которые приводят в порядок бухгалтерский и налоговый учет в конце каждого месяца. Выполняются они последовательно и имеют серьезное значение, поскольку именно они формируют финансовый результат и определяют налогооблагаемую базу.
Вот ключевые регламентные операции, которые влияют на расчет налога на прибыль.
Начисление амортизации по основным средствам и нематериальным активам. Эта операция позволяет равномерно списывать стоимость активов в расходы. Пропуск ее снизит расходы и увеличит прибыль.
Списание расходов будущих периодов. Расходы, понесенные в одном месяце, но относящиеся к нескольким периодам (страховка или аренда, оплаченная на год вперед), должны списываться постепенно. Эта операция обеспечивает правильное распределение затрат.
Закрытие счетов затрат. В конце месяца программа переносит суммы с затратных счетов (20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные расходы» и др.) на счет 90 «Продажи». Это необходимо для определения себестоимости и финансового результата.
Определение финансового результата. Это финальная операция, которая закрывает счет 90 «Продажи» и переносит его остаток на счет 99 «Прибыли и убытки». Именно здесь формируется та самая сумма прибыли (или убытка), с которой будет рассчитан налог.
Расчет налога на прибыль. На основании данных со счета 99 программа вычисляет сумму налога и формирует проводки по его начислению. Также в этот момент могут быть сформированы отложенные налоговые активы и обязательства (если организация применяет ПБУ 18/02) — временные разницы между бухгалтерской и налоговой прибылью. Малые предприятия имеют право не применять ПБУ 18/02.
Как закрыть месяц и проверить результат закрытия
Перед закрытием месяца в 1С:Бухгалтерия сделайте Экспресс–проверку ведения учета: вкладка «Отчеты» — Анализ учета — Экспресс–проверка. Выберите период и настройте отчет под свои требования. Программа подсветит красным все ошибки и даст рекомендации, где совершена ошибка. Двойным кликом можно «провалиться» в карточку счета, далее — в сам документ и исправить ошибку.
Закрытие месяца. После устранения ошибок по экспресс–проверке, чтобы убедиться в правильности выполнения всех операций, используйте помощник «Закрытие месяца»: вкладка «Операции» — Закрытие периода. Здесь выводится список всех операций и их текущий статус.
Программа выполняет операции последовательно. Если какая-то операция не может быть выполнена (ошибка в данных), она будет отмечена красным. Программа покажет список ошибок. Ваша задача — их исправить и запустить операцию заново. Не игнорируйте операции с ошибками и не пропускайте их, месяц должен быть закрыт безошибочно.
Анализ результатов. После успешного закрытия месяца очень важно не просто двигаться дальше, а проверить результаты. 1С:Бухгалтерия предоставляет для этого массу возможностей.
Различные справки–расчеты. В самом блоке «Закрытие месяца» при наведении курсора на операцию и нажатии левой кнопки мыши появляется список действий. По каждой операции можно сформировать справку и проверить правильность расчета (списания расходов будущих периодов, амортизации, начисления транспортного налога). Такую же справку можно сделать и по налогу на прибыль, где видно, как программа рассчитала налогооблагаемую базу и сумму налога.
Отчет «Анализ учета по налогу на прибыль». Находится отчет на вкладке «Отчеты» — Анализ учета. Он сверяет данные бухгалтерского и налогового учета, и показывает, по каким статьям есть разницы и почему. Это отличный инструмент для поиска и исправления ошибок.
В этом отчете можно «провалиться» в любой раздел двойным кликом на название и посмотреть, соблюдается ли равенство налогового и бухучетов. Каждый раз можно «проваливаться» глубже, пока не получите разбивку по документам, чтобы можно было исправить несоответствие.
После исправления ошибок запустите закрытие месяца заново. Программа пересчитает все данные.
«Оценка риска налоговой проверки». По завершении безошибочного закрытия периода можно воспользоваться этим отчетом (вкладка «Отчеты» — Анализ учета). Программа по 12 критериям оценивает вероятность налоговой проверки вашей компании. Каждый критичный показатель подсвечен красным, его можно раскрыть и оценить данные за предшествующие четыре квартала.
Всегда делайте резервную копию базы перед тем, как выполнять сложные операции или вносить изменения, особенно перед закрытием года. Это поможет вам быстро восстановить данные в случае непредвиденных ситуаций.
Настройка льгот по налогу на прибыль
Использование налоговых льгот — это хорошая возможность снизить нагрузку на бизнес. Однако эти преференции государство предоставляет не всем, а лишь определенным категориям налогоплательщиков. Например, льготы предоставляются IT–компаниям, резидентам особых экономических зон, участникам региональных инвестиционных проектов и другим.
Чтобы узнать обо всех изменениях и льготах по налогу на прибыль, актуальных в 2025 году, рекомендуем прочитать статью, в которой все подробно изложено.
Все льготы по налогу на прибыль и не только указываются в 1С:Бухгалтерия в разделе «Главное» — Настройки — Налоги и отчеты. Здесь на вкладке «Налог на прибыль» проставьте ставки налога в зависимости от вида вашей деятельности с распределением по бюджетам.
В разделе «Страховые взносы» отметьте, что организация является участником какого-либо специального проекта (резидентом Сколково, особой экономической зоны, IT–компанией). Это активирует специальные алгоритмы расчетов.
Не забывайте об одном важном моменте. Настройка льгот в 1С — это только часть процесса. Необходимо иметь все подтверждающие документы, которые обосновывают право на применение льгот. Без них даже идеальные настройки в программе не спасут от вопросов со стороны налоговых органов.
Ключ к успеху: регулярность проверок и внимательность
Грамотная настройка и внимательный подход к работе с программами 1С — это не только способ избежать штрафов, но и возможность оптимизировать налоговую нагрузку и принимать взвешенные управленческие решения. Главные выводы, которые стоит запомнить:
правильная классификация — это основа;
регулярность и последовательность — лучшие помощники. Не игнорируйте регламентные операции;
использование встроенных инструментов 1С для контроля;
внимательность при настройке льгот и наличие подтверждающих документов.
Комментарии1
Великолепная статья для начинающих. Хотя бы с простым алгоритмом можно начать проверку. Я бы про ЗУПП написала отдельную статью. Про "Настройка льгот по налогу на прибыль", скажу, что механизм применения льгот не реализован и не планируется (это ответ из 1С, с комментарием, что мало обращений по этому поводу). Добавлю, что и Статотчетность хромает, редкий отчет отображает действительность.