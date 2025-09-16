Налог на прибыль в 1С: типовые ошибки и настройки

Как изменить способ отражения зарплаты

Настройку можно задать на трех уровнях, от общего к частному, но в разных программах по–своему.

1. Для всей организации. Это основной способ, который будет использоваться по умолчанию. Его можно задать в 1С:ЗУП — в карточке организации, в разделе «Бухучет и выплата зарплаты», а в 1С:Бухгалтерия — в разделе «Настройка зарплаты».

2. Для подразделения. Если у вас есть разные отделы (производственный цех, кадровая служба, служба по работе с покупателями), вы можете настроить для каждого из них свой способ отражения зарплаты. Это делается в 1С:ЗУП на вкладке «Кадры» — Штатное расписание — справочник «Подразделения».

Настройка учета зарплаты по подразделениям в 1С:ЗУП

Однако настроить учет по разным отделам в программе 1С:Бухгалтерия нет возможности.

3. Для конкретного сотрудника. В исключительных случаях можно задать индивидуальный способ для конкретного работника. В 1С:Бухгалтерия для этого предназначена карточка сотрудника, раздел «Учет расходов». Эта настройка имеет приоритет над всеми остальными.

Настройка способов учета зарплаты по сотруднику в 1С:Бухгалтерия

В 1С:ЗУП поменять настройку по сотруднику можно в документе «Бухучет зарплаты сотрудника».

Документ «Бухучет зарплаты сотрудника» в 1С:ЗУП

Если в этой же программе в карточке сотрудника перейти по интерактивной ссылке «Настройки бухучета», откроется история изменений учета по конкретному сотруднику.

История изменений бухучета зарплаты сотрудника из карточки сотрудника в 1С:ЗУП

Помимо названных настроек, 1С:ЗУП еще дает возможность настраивать учет зарплаты для обособленной территории и отдельного начисления. Таким образом, в программе учет настраивается от общего к конкретному. Более персонализированная настройка имеет приоритет над общей. Если в программе задать учет по организации, по подразделениям и по сотрудникам, то в приоритете у алгоритма программы будут настройки учета по сотрудникам.

Всегда проверяйте, какой способ отражения стоит в программе.

Неверная классификация расходов на зарплату — одна из частых причин расхождений в налоговой декларации. После всех настроек или выгрузки данных из 1С:ЗУП (если учет ведете в ней), обязательно сформируйте отчеты: ОСВ по счету 70 или Анализ этого счета, чтобы убедиться, что все отображается корректно.