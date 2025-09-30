Как ввести в 1С 100 документов за 5 минут? Секрет — в сервисе 1С:Распознавание первичных документов

Как исправлять ошибки

1С:РПД — умный сервис, потому-то он и предупреждает, когда вдруг что-то не сможет распознать. Например, документы присланы новым контрагентом, которого нет еще в вашей базе. Либо один и тот же товар у вас и вашего поставщика называется по-разному или какой-то товар вы заказали впервые. В этот момент на шаге 4 «Проверка и исправление» пользователю предоставляется возможность все исправить.

Когда документ распознан, двойной клик по нему отображает его в окне рабочего места сервиса, где справа расположен оригинал (скан или фото), а слева — шапка документа с табличной частью.

Сервис подсвечивает спорные моменты. Во всех программах 1С, если не заполнено какое-то поле в документе или есть нестыковки, такие поля подсвечиваются розовым цветом. То же происходит и в 1С:РПД: если сервис не уверен в распознанном тексте, например в названии товара или реквизитах, он подсветит это поле.

Править можно прямо в сервисе. Достаточно просто кликнуть на подсвеченное поле и ввести правильное значение. Если это неопознанный контрагент, создайте его прямо из рабочего места сервиса. Кликните мышкой на пустое поле для наименования контрагента и нажмите кнопку «Создать». При этом ничего самим вносить не надо, данные подтянутся из информации, которую сервис распознал. Остается ее проверить и завершить создание.

Когда заказываете большое количество нового товара, для формирования его карточек в базе пригодится функция «Групповое создание нераспознанной номенклатуры». Нужно лишь выделить такие позиции, воспользоваться кнопкой «Установить значения», указать нужные параметры и «Создать выделенные позиции».

Умная «подсказка». Если навести курсор на любое поле в шапке/табличной части сформированного документа, сервис покажет вам соответствующую область на оригинале. Это позволяет быстро сверить данные и убедиться, что все верно.