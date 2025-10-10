Как правильно работать с авансами в 1С: от проводок до отчетности

Не формируются счет-фактура на аванс

Одной из частых проблем, с которой сталкиваются бухгалтеры, является отсутствие счетов-фактур на аванс. Если в 1С:Бухгалтерия у вас не создаются авансовые Сф или они не попадают в регистр, то, скорее всего, дело в одной из причин. И хорошо, если вы сразу знаете, где искать ошибку.

1. Неверные настройки учетной политики по НДС. Это одна из распространенных причин. Программа должна «знать», что вы работаете с НДС по предоплатам: вкладка «Главное» — Налоги и отчеты — НДС. Убедитесь, что напротив пунктов «Организация освобождена от уплаты НДС» и «Ведется раздельный учет входящего НДС по способам учета» (для ставки 0%) не стоит галочка, если ваша организация к таковым не относится.

Настройка по работе с НДС в 1С:Бухгалтерия

2. Ошибки в заполнении платежных документов. Проверьте документ «Поступление на расчетный счет». В нем должны быть правильно заполнены поля:

вид операции — «оплата от покупателя»;

счета расчетов — 62.01 и 62.02 (авансы полученные);

ставка НДС — 20% (10%);

договор — если договоров с покупателем несколько, проставьте нужный. В противном случае программа не даст сформировать авансовый Сф и предупредит об этом.

3. Счет–фактура уже создан. Иногда случается, что документ был сформирован вручную или в прошлом периоде. При попытке сформировать документ программа не даст этого сделать и покажет, что документ уже есть.

Документ «Поступление на расчетный счет» с отображением запрета на регистрацию Сф на аванс в 1С:Бухгалтерия