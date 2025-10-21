Маркировка товаров: как работать с «Честным знаком» и 1С

Как происходит маркировка товара

Шаг 1. Производитель или импортер отвечает за заказ у ЦРПТ уникальных кодов для каждой единицы продукции. Получив коды, их наносят на товар. Далее сведения о нанесенной маркировке передаются в информационную систему (ИС), где они формируют Национальный каталог товаров на платформе «Честный знак». Таким образом, обеспечивается возможность отслеживания всего пути товара.

Шаг 2. Оптовик или дистрибьютор закупает товар у производителя или поставщика. После этого в информационную систему передаются сведения о приобретенных кодах. Далее в систему вносятся данные о каждой партии товара, проданной оптовиком или дистрибьютором. Так, каждый этап движения товара фиксируется в системе.

Шаг 3. Предприятия розничной торговли, получив товары от поставщика, сообщают в информационную систему о количестве полученных кодов. Факт продажи каждой единицы товара фиксируется с помощью контрольно-кассовой техники (ККТ) и передается в ИС через оператора фискальных данных (ОФД). С момента продажи товара в розничной точке его маркировка выводится из оборота в системе и более не подлежит повторному применению.