Маркировка товаров: как работать с «Честным знаком» и 1С

Что такое маркировка товаров
Цифровая маркировка товаров — это важнейший инструмент контроля качества и подлинности продукции. Суть маркировки заключается в присвоении каждому товару уникального кода, который фактически выступает в роли его «цифрового паспорта». В этом паспорте содержится вся необходимая информация: от происхождения и производителя до даты выпуска и других важных характеристик. Именно благодаря системе маркировки «Честный знак» достигается безопасность и формируется доверие на всех этапах товарооборота.
Маркировка товаров преследует следующие цели:
борьба с нелегальной продукцией. Уникальный код позволяет проследить весь путь товара от производителя до покупателя, что эффективно препятствует появлению контрафакта и фальсификата на рынке. Маркировка служит гарантом подлинности продукции;
защита интересов покупателей. Потребители могут легко убедиться в подлинности товара и получить исчерпывающую информацию о нем через специальное мобильное приложение;
обеспечение прозрачности рынка. С помощью системы маркировки государство может следить за всеми этапами товарооборота. Это способствует противодействию нелегальному импорту;
оптимизация бизнес–процессов компаний. Для бизнеса маркировка открывает возможности для улучшения учета, управления логистикой и складскими операциями.
По этим причинам перечень товаров, подлежащих маркировке в обязательном порядке, ежегодно расширяется.
Законодательные основы
Внедрение и контроль системы маркировки осуществляются в рамках действующего законодательства. Ключевую роль в этом процессе играет Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), который выступает оператором системы «Честный знак» и отвечает за ее развитие и функционирование.
К основным нормативно-правовым актам можно отнести закон от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ, распоряжение Правительства № 792-р от 28.04.2018, постановление Правительства № 303 от 19.03.2020, постановление Правительства № 577 от 08.05.2019. Для отдельных категорий товаров действуют специальные правительственные постановления. Нормативная база в области маркировки постоянно развивается, поэтому важно быть в курсе всех актуальных изменений.
Товары, подлежащие маркировке
Нет необходимости запоминать полный список товаров, подлежащих маркировке, поскольку он регулярно пополняется. Но важно иметь представление о наиболее популярных категориях. Вот несколько таких примеров:
продукты питания;
никотиносодержащая и табачная продукция;
парфюмерная и косметическая продукция;
алкоголь;
бытовая химия.
Актуальный полный список товаров, подлежащих обязательной маркировке, доступен для ознакомления на официальном ресурсе «Честный знак».
Как происходит маркировка товара
Шаг 1. Производитель или импортер отвечает за заказ у ЦРПТ уникальных кодов для каждой единицы продукции. Получив коды, их наносят на товар. Далее сведения о нанесенной маркировке передаются в информационную систему (ИС), где они формируют Национальный каталог товаров на платформе «Честный знак». Таким образом, обеспечивается возможность отслеживания всего пути товара.
Шаг 2. Оптовик или дистрибьютор закупает товар у производителя или поставщика. После этого в информационную систему передаются сведения о приобретенных кодах. Далее в систему вносятся данные о каждой партии товара, проданной оптовиком или дистрибьютором. Так, каждый этап движения товара фиксируется в системе.
Шаг 3. Предприятия розничной торговли, получив товары от поставщика, сообщают в информационную систему о количестве полученных кодов. Факт продажи каждой единицы товара фиксируется с помощью контрольно-кассовой техники (ККТ) и передается в ИС через оператора фискальных данных (ОФД). С момента продажи товара в розничной точке его маркировка выводится из оборота в системе и более не подлежит повторному применению.
Обязательные условия для работы с маркировкой
Процесс маркировки товара, от его изготовления до момента приобретения конечным потребителем, включает различные этапы. Шаги, предпринимаемые на каждом из этих этапов, могут отличаться в зависимости от того, какую позицию вы занимаете в цепочке поставок. Тем не менее ряд общих требований применим ко всем игрокам рынка.
Получение УКЭП. Ключевым шагом является получение усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Без нее невозможно полноценно работать с системой маркировки; оформляется она в аккредитованном удостоверяющем центре. Поскольку все документы, касающиеся маркированной продукции, существуют только в электронном виде, УКЭП незаменима для подписания документов, подтверждающих передачу товаров.
Регистрация в системе «Честный знак». Это государственная платформа для управления всеми процессами маркировки. Участие в обороте маркированной продукции предполагает обязательную регистрацию для всех сторон. Если у вас возникнут сложности с регистрацией, специалисты Scloud помогут вам успешно ее пройти.
Подключение к ЭДО. Подключение к электронному документообороту (ЭДО) через любого оператора является обязательным. Через ЭДО будет осуществляться юридически значимый обмен документами, подтверждающими перемещение маркированных товаров между поставщиками и покупателями.
Покупка необходимого оборудования. 2D-сканеры и ТСД являются обязательными для каждого участника цепочки. Розничным продавцам дополнительно нужна онлайн-касса, а производителям следует еще приобрести принтер этикеток.
Для импортеров предусмотрено дополнительное условие: необходимо вступить в Ассоциацию автоматической идентификации ГС1 РУС. Члены данной ассоциации получают возможность создавать записи о продукции в Национальном каталоге, используя префиксы 460–469, которые в международной системе маркировки CS1 закреплены за Россией.
Если производитель является юридическим лицом, зарегистрированным в России, то штрихкод будет начинаться с соответствующего российского префикса. Важно понимать, что это подтверждает лишь место регистрации производителя, а не страну фактического производства самого товара.
Для розничных продавцов обязательно подключение к ОФД. Благодаря этому данные о реализованных маркированных товарах будут оперативно передаваться в систему «Честный знак».
Учет маркированных товаров в 1С:Бухгалтерия
Перед тем как приступить к работе с маркированными товарами, убедитесь, что ваша программа 1С:Бухгалтерия настроена соответствующим образом. Сделать это можно в разделе «Главное», затем «Настройки» и выбрать «Функциональность».
Следующий шаг — через интерактивную ссылку «Торговля маркированными товарами» укажите те категории товаров, по которым будет проходить обмен информацией с государственной системой. Другой вариант доступа к этой настройке: «Администрирование» — «Настройки программы» — «Интеграция с ИС МП».
Прокрутите страницу ниже и настройте расписание для контроля состояния УПД (универсальных передаточных документов) на основе данных из государственной информационной системы.
Нажмите на интерактивную ссылку «Настройка сканирования кодов маркировки». Здесь вам нужно будет расставить галочки в соответствующих полях, чтобы включить сканирование и проверку кодов.
После этого требуется настроить подключаемое оборудование, ввести данные по карточкам товаров, настроить авторизацию и взаимодействие с ИС МТ. Также необходимо будет подключить УКЭП к программе и настроить ЭДО.
Несмотря на кажущуюся сложность и объемность, этот этап настройки важен для корректной работы и предотвращения ошибок в будущем. Если же у вас возникнут вопросы или трудности на любом из этапов, вы всегда можете обратиться за помощью к специалистам Scloud.
Внедрение обязательной маркировки товаров — это не просто требование законодательства, а возможность оптимизировать учетные процессы и повысить прозрачность оборота продукции. Грамотная настройка 1С и следование шагам, описанным в этой статье, помогут вашему бизнесу успешно адаптироваться к новым реалиям. Не откладывайте подготовку, чтобы обеспечить бесперебойную работу и избежать потенциальных ошибок.
