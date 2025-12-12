КС-2 и КС-3: от заполнения до проводок — памятка для бухгалтера и руководителя

Состав информации в КС-2 и КС-3

Эти две формы, имеют одинаковое заголовочное поле, хотя таблицы, которые идут дальше, совершенно разные по содержанию.

1. Начало документа («шапка»). Эта часть заполняется данными о сторонах сделки. Внесите все контактные данные (названия, адреса, контакты). Если у проекта есть Инвестор, его данные тоже укажите. Если Инвестор и Заказчик — одно лицо, продублируйте информацию. Если Инвестора нет, ставьте прочерк. Затем идут реквизиты того, кто выполнял работу — Подрядчика или Субподрядчика. В самом конце «шапки» обязательно нужно прописать наименование и местоположение (адрес) строительного объекта, а также реквизиты (номер и дату) договора.

2. Таблицы (суть). Табличные разделы КС–2 и КС–3 содержат разную информацию, но обе формы преследуют одну цель: подтвердить сумму затрат и стоимость работ. Запомните: для одного и того же периода финальные суммы в формах должны совпадать, это элементарное правило для корректного налогового учета.

КС–2 (что сделано). Это подробная опись завершенных работ. В ней указывается объем, стоимость единицы и итоговая сумма для каждого вида работ (по данным сметы). Обязательно добавьте список материалов и оборудования, которые были использованы для выполнения этих работ.

Контроль качества: в КС–2 можно зафиксировать незначительные нарушения (например, если установили зеркало не той формы). Заказчик, подписывая, либо требует исправить это в определенный срок, либо соглашается с этим и принимает акт без претензий.

КС–3 (сколько стоит). Это справка для финансистов. Она не содержит объемов или цен за единицу. В ней отражается только денежное выражение (суммы в рублях) всех услуг и затрат. При этом суммы показываются накопительно: за весь период работ, с начала текущего года и за последний отчетный период, а также общий итог.

3. Момент оформления. КС–2 и КС–3 — это документы, которые закрывают отношения по работе, позволяя Заказчику принять и оплатить услуги. Стандартно, КС–3 оформляется финально — после того, как все КС–2 (по всем этапам) уже подписаны. Но если в контракте предусмотрены промежуточные расчеты, то вы должны оформлять КС–3 вместе с КС–2 после каждого закрытого этапа.