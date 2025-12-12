КС-2 и КС-3: от заполнения до проводок — памятка для бухгалтера и руководителя

Ключевые функции документов КС-2 и КС-3
КС–2 и КС–3 служат для единой цели — удостоверить объем и стоимость выполненных строительных услуг, подтвердить их качество и дать основание для расчетов.
Несмотря на то, что формы были установлены Госкомстатом, их использование немного отличается. Вы можете создать свой бланк КС–2, если внесете в него обязательные реквизиты и закрепите в контракте. Но менять форму КС–3 — запрещено. В программе 1С:Бухгалтерия строительной организации есть эти унифицированные формы.
КС–2 (Акт). Официально подтверждает факт завершения строительно–монтажных работ. Подпись Заказчика равна принятию работ и признанию их соответствия договору.
КС–3 (Справка). Сводный документ, который опирается на данные КС–2. Суть документа — финальный счет на оплату, который включает стоимость выполненных работ и все затраты.
Состав информации в КС-2 и КС-3
Эти две формы, имеют одинаковое заголовочное поле, хотя таблицы, которые идут дальше, совершенно разные по содержанию.
1. Начало документа («шапка»). Эта часть заполняется данными о сторонах сделки. Внесите все контактные данные (названия, адреса, контакты). Если у проекта есть Инвестор, его данные тоже укажите. Если Инвестор и Заказчик — одно лицо, продублируйте информацию. Если Инвестора нет, ставьте прочерк. Затем идут реквизиты того, кто выполнял работу — Подрядчика или Субподрядчика. В самом конце «шапки» обязательно нужно прописать наименование и местоположение (адрес) строительного объекта, а также реквизиты (номер и дату) договора.
2. Таблицы (суть). Табличные разделы КС–2 и КС–3 содержат разную информацию, но обе формы преследуют одну цель: подтвердить сумму затрат и стоимость работ. Запомните: для одного и того же периода финальные суммы в формах должны совпадать, это элементарное правило для корректного налогового учета.
КС–2 (что сделано). Это подробная опись завершенных работ. В ней указывается объем, стоимость единицы и итоговая сумма для каждого вида работ (по данным сметы). Обязательно добавьте список материалов и оборудования, которые были использованы для выполнения этих работ.
Контроль качества: в КС–2 можно зафиксировать незначительные нарушения (например, если установили зеркало не той формы). Заказчик, подписывая, либо требует исправить это в определенный срок, либо соглашается с этим и принимает акт без претензий.
КС–3 (сколько стоит). Это справка для финансистов. Она не содержит объемов или цен за единицу. В ней отражается только денежное выражение (суммы в рублях) всех услуг и затрат. При этом суммы показываются накопительно: за весь период работ, с начала текущего года и за последний отчетный период, а также общий итог.
3. Момент оформления. КС–2 и КС–3 — это документы, которые закрывают отношения по работе, позволяя Заказчику принять и оплатить услуги. Стандартно, КС–3 оформляется финально — после того, как все КС–2 (по всем этапам) уже подписаны. Но если в контракте предусмотрены промежуточные расчеты, то вы должны оформлять КС–3 вместе с КС–2 после каждого закрытого этапа.
Частота оформления КС-2 и КС-3 по договору
Поскольку это не фискальные документы, обязательных сроков для их создания и предоставления не существует. Вы составляете их по мере выполнения работ.
Если у вас долгосрочный договор на СМР (на несколько месяцев или даже лет), то для удобства и прозрачности обязательно пропишите в контракте порядок и момент составления форм. Возможны два основных варианта:
Поэтапная приемка. Обе формы (КС–2 и КС–3) оформляются и передаются Заказчику после завершения каждого этапа.
Финальная справка. КС–2 составляется на каждый завершенный этап, а КС–3 (справка о стоимости) оформляется только после того, как все работы по договору полностью завершились.
В любом случае, в обоих документах всегда должен быть четко указан отчетный период.
Избегаем ошибок в КС-2 и КС-3 и снимаем вопросы налоговой
Поскольку заполнение актов и справок требует точности и затратно по времени, а несоответствие итоговых сумм вызывает вопросы у налоговой, стоит задуматься об автоматизации.
Самый эффективный способ — это использование 1С:Бухгалтерия строительной организации. Это решение дает возможность вести учет для всех ключевых фигур контракта (инвестор, заказчик, подрядчик). Кроме того, доступна облачная версия программы, позволяющая вам работать с документами (например, через ноутбук или планшет) прямо на месте проведения СМР.
Учет СМР: проводки у Исполнителя и Заказчика
Бухгалтеры понимают: сущность операций для двух сторон разная, и это отражается в учете. Для Подрядчика СМР — это доход от операционной деятельности. В то же время для Заказчика строительный проект — это инвестиционная активность, то есть увеличение стоимости объекта строительства (вложения). Естественно, это приводит к разным проводкам.
1. Учет у Исполнителя работ (Подрядчика). Подрядчик несет расходы еще на этапе подготовки документации и участия в тендерах. Эти предварительные затраты сначала капитализируются, а затем списываются:
Дт 97 Кт 76 — учет затрат, связанных с подготовкой до начала СМР;
Дт 20 Кт 97 — регулярное списание данных расходов в себестоимость (счет 20).
Центром учета затрат является счет 20 «Основное производство». В дебет этого счета относят прямые расходы, которые включают:
стоимость материалов: Кт 10;
начисленную оплату труда: Кт 70;
оплаченную задолженность перед поставщиками: Кт 60.
Отражение реализации (КС-2 и КС-3) и расчетов:
Дт 62 Кт 90.1 — признание выручки (дебиторская задолженность Заказчика);
Дт 90.3 Кт 68 — начисление обязательства по НДС;
Дт 51 Кт 62 — погашение задолженности (поступление денег на расчетный счет).
Случается, что приходится работать с материалами Заказчика (давальческое сырье). Для таких материалов служит забалансовый счет 003 (не входят в собственность Подрядчика):
Дт 003 — поступление давальческого сырья;
Кт 003 — передача его в производство.
Если контракт предусматривает поэтапное отражение выручки, это делается через счет 46: Дт 46 Кт 90 — признание завершенного этапа.
2. Счет 08 в учете Заказчика. Заказчик тратит деньги на создание внеоборотного актива, поэтому для учета он использует специальный накопительный счет 08 (конкретно — 08.3 «Строительство объектов основных средств»).
Когда вы подписали акт КС–2, вы показываете увеличение капитальных вложений и задолженность перед Исполнителем: Дт 08.3 Кт 60 (на стоимость работ по акту).
После финального завершения всех СМР и ввода здания/сооружения в эксплуатацию, объект учитывается как основное средство, а вся накопленная его стоимость переходит на этот счет: Дт 01 Кт 08.3.
Чтобы обеспечить точный учет всех нюансов и затрат как у Подрядчика, так и у Заказчика, отличным помощником станет 1С:Бухгалтерия строительной организации. Воспользуйтесь предложением компании Scloud — протестируйте облачную версию программы совершенно бесплатно в течение 14 дней.
Разъяснения по КС-2 и КС-3
Разрешено ли вносить изменения в КС–3?
Закон не запрещает вносить правки в справку КС–3. Важно, чтобы Исполнитель и Заказчик достигли согласия по способу исправления: либо внести корректировки в уже существующий документ, либо подготовить и подписать новый экземпляр справки.
Сколько копий КС–2 и КС–3 необходимо распечатать?
Количество требуемых копий КС–2 и КС–3 определяется по числу сторон (участников), которые задействованы в строительном контракте. Все участники должны иметь на руках по одному экземпляру.
Что является основанием для заполнения акта КС–2?
Акт КС–2 заполняется, опираясь на информацию из Журнала учета выполненных работ (форма КС–6а), который должен оформляться на ежемесячной основе.
