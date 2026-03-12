Как провести авансовый отчет в 1С и не «слететь» на проверке

Нюансы учета: НДС и работа без чеков

Прежде чем углубляться в тонкости относительно НДС, стоит освежить в памяти саму механику процесса формирования авансового отчета. Это несложная процедура, рассмотрим ее на примере программы 1С:Бухгалтерия.

Прежде чем сотрудник отчитается за потраченные деньги, ему этот аванс нужно выдать. Выдачу оформите по расходнику (Банк и касса — Кассовые документы — Выдача), вид операции «Выдача подотчетному лицу», если работаете с наличкой.

Если перечисляете с расчетного счета на карту, формируется «Платежное поручение» на вкладке «Банк и касса», вид операции «Перечисление подотчетному лицу». В платежке заполните все необходимые поля.

Платежное поручение на перечисление подотчетному лицу

После того, как работник приобрел все необходимое, составляется «Авансовый отчет» на вкладке «Банк и касса».

Авансовый отчет в программе 1С:Бухгалтерия, вкладки «Авансы» и «Товары»

Подробнее о том, как заполнить отчет и как провести авансовый отчет в 1С, эксперты Scloud описали в инструкции «Авансовый отчет в БП 3.0». Далее будем разбирать, какие еще нюансы есть в процессе.

Тема НДС и потерянных документов — это самая «болевая точка» в первичной бухгалтерии. Даже если вы знаете пошаговый алгоритм, заполнение авансового отчета часто вызывает сложности из-за оформления НДС и отсутствия документов. Понимание этих нюансов критично для того, чтобы подотчет прошел проверку у налоговиков.