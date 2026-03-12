Как провести авансовый отчет в 1С и не «слететь» на проверке

Что такое авансовый отчет и зачем он нужен бухгалтерии
Авансовый отчет — это основной документ, с помощью которого компания списывает расходы, оплаченные сотрудником из выданных ему средств. Правильное заполнение авансового отчета гарантирует, что налоговая инспекция признает затраты обоснованными и не начислит лишний НДФЛ на суммы, выданные под отчет.
Процесс начинается с выдачи денег: наличными через кассу или переводом на карту. Чтобы подотчет не превратился в проблему, важно следить за сроками и собирать все подтверждающие документы: кассовые чеки и накладные. А лишние и неизрасходованные суммы в авансовых отчетах должны закрываться возвратом денег в кассу или на расчетный счет компании.
Авансовый отчет относится к первичке, на основании которой впоследствии формируется отчетность. А чтобы сдавать ее без правок, рекомендуем изучить новую книгу от экспертов Scloud «Отчетность 2026: как сдать без ошибок». Эта книга поможет вам разобраться в тонкостях заполнения разных форм отчетов и избежать претензий со стороны налоговой.
Подготовка и базовые правила работы с подотчетными лицами
Прежде чем разбираться, как провести авансовый отчет в 1С, необходимо заложить фундамент — правильно оформить выдачу денег. Под отчет можно выдать штатному сотруднику. Сотруднику же другой компании, который, например, командирован в вашу организацию, выдавать деньги под отчет нельзя. Главное правило: порядок выдачи денег должен быть закреплен в локальном нормативном акте.
Суммы, лимиты и способы выдачи
Порядок предоставления денег сотруднику под отчет регулируется внутренними правилами компании и требованиями законодательства.
Способы выдачи. Деньги выдаются наличными из кассы (через РКО) или перечисляются на личную карту сотрудника. Главное, чтобы эта карта не была заблокирована, иначе деньги сложно будет вернуть. Также популярно использование корпоративных бизнес–карт — в этом случае деньги остаются на счете компании, но сотрудник ими распоряжается.
Суммы и лимиты. Между юрлицами и ИП действует лимит расчетов наличными в 100 000 рублей по одному договору (п. 4 Указания Банка России от 09.12.2019 № 5348-У). Когда сотрудник платит от лица компании, он должен соблюдать это ограничение, а если общая сумма по договору более 100 тысяч, остаток нужно проводить через банк. Обратите внимание: на расчеты компании с обычными физлицами этот лимит не распространяется.
Первичная бухгалтерия и отчетность
Строгих временных рамок, на какой срок выдаются деньги под отчет и когда нужно отчитаться по ним, нет. На каждом предприятии руководитель утверждает свои сроки. Возможно, что для каждой категории сотрудников (например, руководящий состав, снабженцы), они будут свои. Одно исключение: остался неизменным срок в 3 рабочих дня, чтобы отчитаться о расходах во время командировки (п. 23 постановление Правительства от 16.04.2025 № 501). Если на отведенное время для отчета по выданным суммам приходится больничный или отпуск, ситуация с изменением или не изменением сроков также должна быть прописана в локальном акте.
Подтверждающие документы
Это база. К отчету принимаются только оригиналы: кассовые чеки с QR-кодами, товарные чеки, накладные, акты и проездные билеты. Если документы оформлены на иностранном языке, потребуется построчный перевод.
Случаи, когда авансовый отчет не требуется
Их не так много:
когда из выданного аванса не потрачено ни единой копейки;
когда сотрудники выполняют работы по договорам ГПХ (не трудовые отношения). Пункт 5 Указаний Банка России от 11.03.2014 № 3210-У разрешает принимать наличные от таких исполнителей по приходникам (ПКО). Однако чтобы избежать трений с налоговиками, безопаснее выдавать деньги по заявлению. В нем указать просьбу возместить личные траты во исполнении договора. Но эти расходы не учитывать, рассчитывая налог на прибыль;
когда аванс на расходы не выдавался.
В третьем случае аванса не было, поэтому не за что и отчитываться. Тут порядок возмещения расходов будет иной.
Работник пишет заявление, чтобы ему возместили потраченные личные деньги. Руководитель должен утвердить заявление.
Затем Заявитель составляет подробный отчет о тратах и прикладывает все подтверждающие документы.
Выпускается приказ за визой руководителя о возмещение расходов.
Важно. Некоторые бухгалтеры считают, что выдача новой суммы сотруднику, который еще не отчитался по предыдущему авансу, — это ошибка авансового отчета. С 2020 года ЦБ это официально разрешил, однако бухгалтеры по привычке (и для чистоты учета) просят сначала закрыть старый подотчет. Также помните: если в документах нет подтверждения трат, налоговая может признать выплату доходом сотрудника и доначислить НДФЛ.
Нюансы учета: НДС и работа без чеков
Прежде чем углубляться в тонкости относительно НДС, стоит освежить в памяти саму механику процесса формирования авансового отчета. Это несложная процедура, рассмотрим ее на примере программы 1С:Бухгалтерия.
Прежде чем сотрудник отчитается за потраченные деньги, ему этот аванс нужно выдать. Выдачу оформите по расходнику (Банк и касса — Кассовые документы — Выдача), вид операции «Выдача подотчетному лицу», если работаете с наличкой.
Если перечисляете с расчетного счета на карту, формируется «Платежное поручение» на вкладке «Банк и касса», вид операции «Перечисление подотчетному лицу». В платежке заполните все необходимые поля.
После того, как работник приобрел все необходимое, составляется «Авансовый отчет» на вкладке «Банк и касса».
Подробнее о том, как заполнить отчет и как провести авансовый отчет в 1С, эксперты Scloud описали в инструкции «Авансовый отчет в БП 3.0». Далее будем разбирать, какие еще нюансы есть в процессе.
Тема НДС и потерянных документов — это самая «болевая точка» в первичной бухгалтерии. Даже если вы знаете пошаговый алгоритм, заполнение авансового отчета часто вызывает сложности из-за оформления НДС и отсутствия документов. Понимание этих нюансов критично для того, чтобы подотчет прошел проверку у налоговиков.
Корректное отражение НДС
Популярная ошибка авансового отчета — попытка принять НДС к вычету на основании только кассового чека. Это допустимо только в редких случаях: по расходам на командировку (билеты, постельное белье в поездке, жилье, п. 7 ст. 171 НК) и по представительским расходам (если НДС выделен в билете). В остальных случаях правила строже.
Требование Сф. При покупке товара в розницу у продавца есть право не выдавать Сф, если выдан чек, в котором выделен НДС (п. 7 ст. 168 НК). Но поскольку подотчетное лицо покупает товар не лично для себя, а для компании/ИП, отказ продавца в выдаче Сф будет необоснованным. Но в этом случае представитель должен иметь доверенность на приобретение продукции в интересах компании/ИП. Если ИП лично покупает товар для своего бизнеса, он может показать свое свидетельство о регистрации как ИП.
Покупка через интернет. Если сотрудник покупал материалы на сайте, требуйте УПД — он заменяет и накладную, и Сф.
QR-коды в билете. Наличие только QR-кода на билете не лишает компанию права на вычет НДС. Сотруднику достаточно самостоятельно скачать, распечатать чек по этому коду и приложить его к авансовому отчету. Чек с таким кодом юридически равносилен бумажному.
Учет НДС, не принятого к вычету. НДС — это косвенный налог, который живет по своим правилам (глава 21 НК). По общему правилу он либо принимается к вычету, либо в очень редких случаях, прямо указанных в законе, включается в стоимость. Такой НДС отнесите к расходам, не уменьшающим базу для расчета «прибыльного» налога.
Отсутствие подтверждающих документов
Если сотрудник потерял чек или поставщик не выдал его, бухгалтерия не может принять такой расход к учету для налога на прибыль. Ситуацию можно попытаться исправить: попросить поставщика выдать дубликат чека или копию чека из фискального накопителя.
Можно принять объяснительную от сотрудника, но такой расход не уменьшит налоговую базу, а сумму подотчета придется удержать из зарплаты сотрудника (чтобы не начислять НДФЛ).
Когда же ошибка авансового отчета заключается в приеме расходов без чеков, тогда уже налоговая сама начислит НДФЛ на эту сумму, посчитав ее доходом сотрудника, а также снимет затраты и доначислит налог на прибыль.
Почему не проводится документ: типичные проблемы
Даже при точном соблюдении инструкций бухгалтеры сталкиваются с тем, что программа отказывается фиксировать расходы. Понимание того, почему не проводится документ, поможет сэкономить время при закрытии периода. Ошибка авансового отчета — это не всегда технический сбой, чаще всего это логическая нестыковка в данных. Вот некоторые причины, блокирующие проведение.
Причины непроведения авансового отчета
Ситуация
Ошибка
Совет по исправлению
Сотрудник
В шапке документа не выбрано физлицо или сотрудника нет в справочнике.
Проверьте, заведен ли сотрудник именно в справочнике «Физические лица» (одно физлицо может быть сотрудником по нескольким должностям).
Вид расхода
На вкладке «Товары» неверно или вовсе не указан счет затрат.
Заполните поле «Счет учета» и аналитику к нему.
Проблемы с НДС
В строке товара указана сумма НДС и стоит отметка о наличии Сф, но не заполнены данные Сф поставщика.
Либо проставьте «Без НДС» (если размер НДС стоит ошибочно), либо введите данные счета–фактуры.
Период закрыт
Попытка провести документ датой, которая уже закрыта для редактирования.
Сами либо администратор откройте период для редактирования.
Важно. Если возникает ошибка авансового отчета, 1С обычно подсвечивает проблемную строку красным цветом или выводит сообщение внизу экрана. Всегда читайте это сообщение — оно указывает на конкретную проблему в первичной бухгалтерии. Иногда ошибки в учете оказываются сложнее, чем кажется на первый взгляд. В таких ситуациях профессиональное исправление ошибок учета в 1С силами экспертов Scloud поможет быстро привести базу в порядок и закрыть период без долгов по 71 счету.
Изменения в 2026 году в авансовых отчетах
В 2026 году авансовые отчеты остаются важным инструментом учета, и хотя революционных изменений в их бланке не произошло, есть несколько важных обновлений в правилах игры. Основные изменения связаны с налоговой реформой (НДС), правилами документооборота и новыми ФСБУ. Вот что важно знать бухгалтеру и сотруднику.
Новая ставка НДС
Это главное изменение года. С 01.01.2026 основная ставка НДС выросла до 22%.
Что проверить. При проверке чеков и накладных, приложенных к авансовому отчету, следите, чтобы в них была указана корректная ставка.
Электронные документы. Если подотчетник предоставляет, например, УПД, убедитесь, что используется обновленный формат 5.03, который поддерживает новые ставки.
Гибкость в оформлении (ФСБУ 27/2021)
Продолжает действовать стандарт по документообороту, который в 2026 году окончательно стал привычной нормой, но его возможности теперь используют активнее.
Один отчет на нескольких сотрудников. Официально разрешено оформлять один авансовый отчет на группу сотрудников, если они вместе участвовали в одном мероприятии или командировке (и расходы были общими).
Сводные документы. Можно объединять несколько связанных операций в один документ. Это лучше отразить в локальном акте предприятия.
Электронные чеки. Бумажный чек больше не обязателен. Достаточно электронного. Хранить их можно в цифровом виде, если в компании настроен ЭДО.
Нюансы для ИП и малого бизнеса
С 2026 года многие компании и ИП на УСН стали плательщиками НДС. Если ваша компания попала в их число, подотчетникам теперь важно собирать Сф/УПД, а не просто товарные чеки, чтобы организация могла зачесть налог.
Сроки и порядок выплаты
В 2026 году по-прежнему можно выдавать деньги под отчет, даже если сотрудник еще не отчитался по предыдущему авансу (если иное не прописано в вашем внутреннем положении). Срок предоставления отчета устанавливает руководитель компании в локальном акте. Лишь по командировкам остаются прежние 3 рабочих дня.
Важно. Главный риск 2026 года — переквалификация подотчетных сумм в доход сотрудника при отсутствии корректного чека. Это влечет доначисление НДФЛ и страховых взносов.
Итоги: как сделать авансовый отчет безупречным
Правильное заполнение авансового отчета — это залог спокойствия при налоговых проверках. Корректное оформление подтверждающих документов и использование функционала 1С позволяет избежать серьезных финансовых рисков. Не пренебрегайте сроками отчетности, ведь подотчет должен быть закрыт вовремя. Это простая, но ответственная часть первичной бухгалтерии. Регулярный контроль счета 71 сбережет время и нервы бухгалтера.
Вопросы по работе с подотчетом
Как прикрепить чек в 1С прямо к отчету?
В документе «Авансовый отчет» нажмите кнопку с изображение скрепки (присоединенные файлы) в верхней панели. Туда можно загрузить скан или фото чека, чтобы он хранился в базе данных и не потерялся.
Как исправить расход, если авансовый отчет проведен, а период уже закрыт?
На вопрос, как исправить расход в этой ситуации, ответ таков: через документ «Операция, введенная вручную» с типом «Операция» — для корректировок в документе, с типом «Сторно» — для удаления расхода. Править документ лучше датой, когда обнаружили ошибку, а не редактировать закрытый период. Если период открыт, просто отмените проведение отчета, внесите правки и проведите снова.
Что делать, если сотрудник потерял оригинал чека, но есть фото?
Фотография не является первичным документом для налоговой. Необходимо попросить сотрудника получить у поставщика дубликат чека или акт выполненных работ, подтверждающий покупку.
Можно ли принять в отчет товарный чек без кассового?
Только если продавец освобожден от использования ККТ. В остальных случаях кассовый чек обязателен.
