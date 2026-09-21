Пожар на маркетплейсе: спасаем учет, НДС и выплаты

Документальное оформление потерь: как избежать претензий налоговой

Когда случается инцидент, у селлера возникает соблазн сразу очистить баланс от сгоревших позиций. Однако опыт показывает: без безупречных актов от маркетплейса делать это опасно. Давайте поэтапно разберем, как грамотно организовать работу с бумагами.

Этап 1. Формирование доказательной базы. Пошаговую работу в базе стоит начинать только после того, как вы скачаете из сервиса маркетплейса или запросите у службы поддержки полный комплект закрывающих документов.

Состав первичного пакета

Название Для чего используется в работе бухгалтера Справка о чрезвычайной ситуации Первично фиксирует географию, время и сам факт происшествия на объекте Сводка остатков на складе (по артикулам) Показывает полные данные по номенклатуре селлера, находившейся на объекте в момент происшествия Акт переучета сохранного имущества Закрепляет фактические остатки на складе площадки после завершения контрольных подсчетов Акт о фиксации уничтожения или порчи Опорный документ платформы, на основании которого сгоревшие ТМЦ официально выбывают из учета Поартикульная ведомость уничтоженного имущества Дает четкую детализацию по позициям для формирования документа списания в 1С Схема релокации уцелевших позиций Содержит данные о переброске сохранившейся продукции на другие логистические хабы Отчет о начисленном возмещении (или мотивированный отказ) Документ согласования потерь, подтверждающий согласие маркетплейса выплатить деньги

Этап 2. Внутренний учет: комиссии, правильная себестоимость и ГИС МТ. Даже имея на руках акты от маркетплейса, нельзя просто так взять и списать имущество. Опыт показывает, что налоговая тщательно проверяет внутренний документооборот.

Разделите позиции по категориям. Сформируйте инвентаризационную комиссию. Задача — разобрать каждую позицию из отчетов площадки и выбрать корректный вариант учета (списать, отремонтировать или предъявить претензию по утере). Для ИП процедура проще: собирать комиссию не нужно, достаточно распоряжения самого предпринимателя. Считайте чистую себестоимость. Частая ошибка новичков — брать суммы из розничного прайса. Списывайте строго себестоимость: сумма цены закупки у поставщика, транспортных расходов, таможенных платежей и затрат на упаковку. Закрывающая первичка и вывод маркировки. Соберите полный комплект: приказы, акты ИНВ-3, ИНВ-19, ТОРГ-16, калькуляцию затрат и распечатки из кабинета площадки. Если вы торгуете маркированными товарами, сразу выведите сгоревшие позиции из оборота в системе «Честный знак» (ГИС МТ) с формулировкой «Уничтожение / Утилизация». Иначе висящие в системе виртуальные остатки провоцируют санкции.

Шаг 3. Исключите претензии налоговиков: риски путаницы в товаре. Один из коварных подводных камней при списании сгоревшего товара — разночтения в названиях. Маркетплейсы часто сокращают или меняют наименования в отчетах, а в вашей 1С они заведены строго по первичке поставщика.