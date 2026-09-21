Пожар на маркетплейсе: спасаем учет, НДС и выплаты

Документальное оформление потерь: как избежать претензий налоговой
Когда случается инцидент, у селлера возникает соблазн сразу очистить баланс от сгоревших позиций. Однако опыт показывает: без безупречных актов от маркетплейса делать это опасно. Давайте поэтапно разберем, как грамотно организовать работу с бумагами.
Этап 1. Формирование доказательной базы. Пошаговую работу в базе стоит начинать только после того, как вы скачаете из сервиса маркетплейса или запросите у службы поддержки полный комплект закрывающих документов.
Состав первичного пакета
Название
Для чего используется в работе бухгалтера
Справка о чрезвычайной ситуации
Первично фиксирует географию, время и сам факт происшествия на объекте
Сводка остатков на складе (по артикулам)
Показывает полные данные по номенклатуре селлера, находившейся на объекте в момент происшествия
Акт переучета сохранного имущества
Закрепляет фактические остатки на складе площадки после завершения контрольных подсчетов
Акт о фиксации уничтожения или порчи
Опорный документ платформы, на основании которого сгоревшие ТМЦ официально выбывают из учета
Поартикульная ведомость уничтоженного имущества
Дает четкую детализацию по позициям для формирования документа списания в 1С
Схема релокации уцелевших позиций
Содержит данные о переброске сохранившейся продукции на другие логистические хабы
Отчет о начисленном возмещении (или мотивированный отказ)
Документ согласования потерь, подтверждающий согласие маркетплейса выплатить деньги
Этап 2. Внутренний учет: комиссии, правильная себестоимость и ГИС МТ. Даже имея на руках акты от маркетплейса, нельзя просто так взять и списать имущество. Опыт показывает, что налоговая тщательно проверяет внутренний документооборот.
Разделите позиции по категориям. Сформируйте инвентаризационную комиссию. Задача — разобрать каждую позицию из отчетов площадки и выбрать корректный вариант учета (списать, отремонтировать или предъявить претензию по утере). Для ИП процедура проще: собирать комиссию не нужно, достаточно распоряжения самого предпринимателя.
Считайте чистую себестоимость. Частая ошибка новичков — брать суммы из розничного прайса. Списывайте строго себестоимость: сумма цены закупки у поставщика, транспортных расходов, таможенных платежей и затрат на упаковку.
Закрывающая первичка и вывод маркировки. Соберите полный комплект: приказы, акты ИНВ-3, ИНВ-19, ТОРГ-16, калькуляцию затрат и распечатки из кабинета площадки. Если вы торгуете маркированными товарами, сразу выведите сгоревшие позиции из оборота в системе «Честный знак» (ГИС МТ) с формулировкой «Уничтожение / Утилизация». Иначе висящие в системе виртуальные остатки провоцируют санкции.
Шаг 3. Исключите претензии налоговиков: риски путаницы в товаре. Один из коварных подводных камней при списании сгоревшего товара — разночтения в названиях. Маркетплейсы часто сокращают или меняют наименования в отчетах, а в вашей 1С они заведены строго по первичке поставщика.
Как избежать путаницы. Не пытайтесь подгонять названия на глаз. Единственный надежный ориентир — артикул продавца, SKU маркетплейса или заводской штрихкод.
Практический прием от экспертов. Оформите бухгалтерскую справку с таблицей сопоставления и подшейте ее к остальным документам. Это снимает лишние расспросы у проверяющих.
Списание товара и восстановление НДС
Списание испорченных или сгоревших товаров всегда вызывает споры о восстановлении НДС. Разберемся в тонкостях, чтобы не платить лишнего.
Судебная позиция против мнения ФНС. Налоговики по привычке могут требовать вернуть НДС в бюджет (п. 3 ст. 170 НК РФ). Но арбитражная практика давно на стороне бизнеса: Пленум ВАС РФ в постановлении № 33 от 30.05.2014 подчеркнул, что гибель товара из-за ЧП не признается реализацией (ст. 146 НК РФ). Перечень случаев для восстановления НДС закрыт, и форс–мажоров в нем нет. Главное условие — подтвердить реальность потерь и отсутствие факта скрытой продажи (п. 1 ст. 252 НК РФ).
Папка доказательств для ФНС. Тут опирайтесь на рекомендации Минфина (письмо № 03-03-06/1/43813 от 15.05.2023). Для защиты вычета необходимы 4 группы подтверждений:
протоколы осмотра и справки о пожаре/аварии, подтверждающие сам факт ЧП, от МЧС или МВД;
акты утилизации и справки хранителя, фиксирующие утрату товара на его складе;
приказ на проведение инвентаризации, бланки ИНВ-3, ИНВ-19 и ТОРГ-16, отражающие списание в учете;
постановление о прекращении или отказе в возбуждении дела, как доказательство, что вины продавца нет.
Настройка сложных регламентных операций по НДС в 1С требует точности. В спорных ситуациях можно задействовать экспертов Scloud: они подскажут, как отразить учет потерь и настроить корректное заполнение Книги покупок/продаж или КУДиР.
Учет списания товара и компенсации при разных режимах налогообложения
После оформления первички бухгалтеру предстоит решить задачу — как и когда отразить в налоговом учете утраченную/списанную продукцию и суммы возмещения. На каждом спецрежиме свои правила.
ОСНО. На этом режиме эти два события признаются параллельно и не перекрывают друг друга в автоматическом режиме.
Убытки от списания продукции. Себестоимость уничтоженных позиций — это внереализационные расходы (пп. 6 п. 2 ст. 265 НК РФ). Обязательное основание — подтверждающие справки о происшествии. Проводить операцию нужно датой оформления акта ТОРГ-16 или датой получения ведомственных документов.
Компенсация от маркетплейса или страховой. Любые выплаты за утраченное имущество — внереализационный доход (п. 3 ст. 250 НК РФ).
Момент признания дохода — день подписания отчета/акта согласования ущерба маркетплейсом либо вступление в силу судебного акта (пп. 4 п. 4 ст. 271 НК РФ). Ждать реального поступления средств не требуется.
УСН–15% и УСН–6%. Режим упрощенки базируется на кассовом методе, который определяет моменты признания доходов и расходов. Законодатели убрали давний пробел: теперь потери от ЧП внесены в список расходов (пп. 45 п. 1 ст. 346.16 НК РФ).
Сравнительный анализ правил учета на УСН
Элемент учета
УСН–15%
УСН–6%
Стоимость товара
Внереализационные расходы (пп. 45 п. 1 ст. 346.16 НК РФ).
Условие: оплачен поставщику + есть акты МЧС/МВД.
Момент признания:
Расходы при расчете налога не применяются
Компенсация
Внереализационный доход (п. 1 ст. 346.15 НК РФ).
Дата: день зачисления средств на р/счет (п. 1 ст. 346.17 НК РФ)
Признается доходом.
Дата: день зачисления средств на р/счет
Регламентные операции на УСН вызывают вопросы? Обратитесь к специалистам Scloud — они подскажут, как правильно провести документы в 1С и без ошибок сформировать КУДиР.
Госпомощь при списании товара: просто о главных льготах
Потеря складских запасов подрывает финансовую устойчивость любого продавца. Чтобы бизнес не закрылся, государство предлагает механизмы налоговой передышки.
Спецрежим для пострадавших селлеров. Действуют для всех, чей товар пострадал на складах маркетплейса начиная с июля 2026 года (постановление Правительства РФ от 25.08.2026 № 1074).
Льготная поддержка пострадавшим
Мера поддержки
Что дает селлеру
Кому положено / Условия
Как работает и оформляется
Налоговая отсрочка автоматом на 1 год
Переносит сроки уплаты НДС, УСН, налога на прибыль, НДФЛ и страховых взносов за период август 2026 — июль 2027 г. на 12 месяцев вперед
Всем, у кого ущерб (с 01.07.2026) превысил 5% от выручки за 2025 год. Для молодого бизнеса (зарегистрированного с 01.12.2025) этот лимит вообще не учитывают — льготу дадут в любом случае
Собирать справки и ходить в ФНС не нужно. ООО «РВБ» самостоятельно передает списки пострадавших в ФНС, после чего баланс ЕНС корректируется автоматически
Рассрочка без процентов
Когда 12 месяцев отсрочки закончатся, сформировавшийся долг не придется отдавать одним днем. Его разбивают на 12 равных ежемесячных платежей
Селлерам, включенным в официальные списки пострадавших от ООО «РВБ»
Применяется автоматически по окончании периода 12-месячной отсрочки
Запрет на проверки
Временно замораживаются назначение и проведение выездных налоговых проверок
Селлерам, попавшим в реестр пострадавших
Действует до 31.12.2026
Базовые льготы во всех остальных случаях. Если ЧП случилось на собственном складе или у другого оператора, работают общие правила.
Базовая поддержка пострадавшим
Вид помощи
Что нужно для оформления
Основная выгода для налогоплательщика
Изменение сроков уплаты налогов (ст. 64 НК РФ)
Направить заявление и приложение с подтверждающими бумагами
Возможность выплатить налоги позже (отсрочка до 1 года) или частями (рассрочка до 3 лет)
Аннулирование пеней и штрафов (пп. 4 п. 7 ст. 75 НК РФ)
Утвержденное решение об отсрочке или рассрочке по ст. 64 НК РФ
Полное освобождение от уплаты пеней, начисленных на сумму задолженности
Как без ошибок учесть списание и компенсацию в 1С
Чтобы в учете не поехали остатки и корректно сформировалась отчетность, используйте эту проверенную цепочку документов и проводок в 1С:Бухгалтерия.
Цепочка шагов
Шаг
Документ в 1С
Проводка
В чем суть операции
1. Учет потерь
«Инвентаризация товаров»
Без проводок
Регистрирует остатки по факту в связке с данными площадки. Обоснование списания
2. Списание с баланса
«Списание товара»
Дт 94 — Кт 45.01 (41.01, 41.11, 43.01)
Снимает сгоревшую продукцию с учета по себестоимости
3. Фиксация убытка (не установили виновного)
«Операция, введенная вручную»
Дт 91.02 Кт 94
Относит сумму потерь на прочие расходы компании
4. Претензия виновнику
«Операция, введенная вручную»
Дт 76.02 Кт 94.
Дт 76.02 Кт 91.01 (сумма возмещения больше себестоимости)
Отражает признание долга площадкой или страховщиком
5. Приход денег
«Поступление на расчетный счет»
Дт 51 Кт 76.02
Закрывает долг виновника при фактическом зачислении денег
На заметку. Процесс кажется простым, но на практике требует внимания к деталям. Разберитесь во всех тонкостях вместе с наглядной инструкцией методологов Scloud: «Как сделать инвентаризацию в 1С:Бухгалтерия 3.0».
Резюме: главное — последовательность действий
Форс–мажор на складе выбивает из колеи, но понятный порядок шагов возвращает полный контроль над учетом. Все, что требуется от бухгалтера, — собрать подтверждающие акты, закрыть переучет в 1С и грамотно учесть доходы и расходы. Действующие налоговые нормы защищают предпринимателей от двойной финансовой нагрузки и помогают выйти из этой ситуации с минимальными потерями.
Вопросы и ответы
Как правильно провести в учете расходы на экспертизу и оценку сгоревшего имущества?
Чеки и акты от независимого оценщика принимаются к учету без проблем. На ОСНО и УСН–15% эти суммы списываются как прочие (или внереализационные) расходы, уменьшая общую сумму налога к уплате.
Площадка выплатила возмещение за потерянный товар. С этих денег нужно отдавать налог?
К сожалению, да. С точки зрения НК любые суммы компенсаций — это ваш внереализационный доход. Налог с них уплачивается в обычном порядке, независимо от вашей системы налогообложения.
Маркетплейс «кормит завтраками» и не присылает акты утилизации. Как не застопорить учет?
Действуйте автономно. Сделайте и сохраните скриншоты личного кабинета с уведомлениями о ЧП. На их основании издайте внутренний приказ, проведите инвентаризацию и зафиксируйте расхождения. Когда маркетплейс пришлет закрывающие документы, вы без проблем скорректируете учетные записи.
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