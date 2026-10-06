Как рассчитать безопасную долю вычетов по НДС в 2026–2027 году: инструкция для бухгалтера

Самое главное:
«Безопасная доля вычетов» — это внутренний критерий ФНС для отбора компаний на выездные проверки.
Высокая доля вычетов не считается нарушением и не приводит к штрафу.
Налоговая сравнивает долю вычетов компании со средней долей вычетов по вашему региону (данные формы 1-НДС).
Для расчета средней доли по региону используют «чистый» метод: строка 2100 / строка 1100 формы 1-НДС.
Средние показатели по региону меняются каждый квартал.
Что такое безопасная доля вычетов по НДС
В Налоговом кодексе термина «безопасная доля вычетов» нет. Этот показатель закреплен во внутреннем документе ФНС — «Концепции системы планирования выездных налоговых проверок» (утв. приказом ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@). Критерии риска из этого документа ФНС использует для предпроверочного анализа и автоматического отбора компаний на внеплановые выездные проверки (ВНП). Если организация принимает к вычету непропорционально много НДС, это служит «красным флагом». Высокая доля вычетов может сигнализировать о работе с фирмами-однодневками, наличии налоговых разрывов в цепочке контрагентов или искусственном занижении налоговой базы.
Сама по себе высокая доля вычетов не считается нарушением. Штраф за это не выпишут. Но компания попадает в зону риска. Инспекция может вызвать директора на комиссию по легализации налоговой нагрузки или запросить пояснения. В худшем случае назначат выездную проверку.
Как рассчитать безопасную долю вычетов по НДС
На практике налоговая использует два показателя:
Общий порог в 89%. Это цифра из первоначальной версии приказа № ММ-3-06/333@. В 2017–2018 годах ФНС официально убрала упоминание порога 89% из текста Концепции, но продолжает ориентироваться на этот показатель. Если доля вычетов у компании 89% и выше, она может попасть в план ВНП.
Средняя доля вычетов по региону. Налоговая каждый квартал публикует статистику по форме 1-НДС в разрезе субъектов. Инспекция сравнивает показатели конкретной компании со средними значениями по региону. Если доля конкретной компании заметно выше, это вызовет вопросы.
Порядок расчета доли вычетов при общем пороге 89%
Формула для расчета доли вычетов:
Доля вычетов = (Вычеты / Начисленный НДС) × 100%
Все данные берут из декларации по НДС за конкретный период:
Строка 118 раздела 3 — сумма начисленного налога.
Строка 190 раздела 3 — сумма вычетов.
Налоговая оценивает долю не за один квартал, а за четыре подряд. Нужно сложить данные из раздела 3 за последние 12 месяцев и посчитать общий процент. Если один квартал выбился из общей картины, ничего страшного. Система смотрит на ситуацию в целом.
Сравните полученную величину с пороговым значением 89%. Если результат не превышает 89%, доля вычетов считается безопасной. Превышение может привлечь повышенное внимание налоговой.
Пример. Компания «Производитель №1» продает товары собственного производства и платит НДС по ставке 22%.
Начисленный налог за 12 месяцев составил 5 000 000 руб. (сумма строк 118 раздела 3 деклараций по НДС за четыре квартала), в том числе:
за II квартал 2026 года — 1 000 000 руб.;
за I квартал 2026 года — 1 500 000 руб.;
за IV квартал 2025 года — 1 500 000 руб.;
за III квартал 2025 года — 1 000 000 руб.
Вычеты за последние 12 месяцев составили 4 270 000 руб. (сумма строк 190 раздела 3 декларации по НДС за четыре квартала), в том числе:
за II квартал 2026 года — 1 230 000 руб.;
за I квартал 2026 года — 1 040 000 руб.;
за IV квартал 2025 года — 890 000 руб.;
за III квартал 2025 года — 1 110 000 руб.
Рассчитаем долю вычетов: 4 270 000 руб. / 5 000 000 x 100% = 85,4%
Доля вычетов компании «Производитель №1» не превышает 89%, поэтому ее можно считать безопасной.
Порядок расчета доли вычетов при средней доле по региону
Среднюю долю вычетов по региону нужно смотреть по данным отчета на сайте налоговой. Показатели по регионам могут сильно различаться.
Свою долю вычетов компания считает по формуле:
Доля вычетов = (Вычеты / Начисленный НДС) × 100%
Данные берут из декларации по НДС за квартал. Полученное значение сопоставляют со средней долей вычетов по региону.
Пример. Компания «Производитель №2» работает в Саратовской области. Она занимается продажей товаров собственного производства. Применяет ставку НДС — 22%.
По итогам II квартала 2026 года у компании следующие показатели:
начисленный НДС — 900 000 руб. (строка 118 раздела 3 декларации за II квартал 2026 года);
сумма вычетов по НДС — 730 000 руб. (строка 190 раздела 3 декларации за II квартал 2026 года).
Рассчитаем долю вычетов: 730 000 / 900 000 x 100% = 81,1%.
Средняя доля вычетов в Саратовской области условно — 87,3%.
Доля вычетов компании «Производитель №2» меньше средней по региону, значит ее можно считать безопасной.
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Почему фактическая доля вычетов по НДС отличается от цифр в публикациях
При самостоятельном анализе формы 1-НДС на сайте налоговой можно обнаружить несоответствие. Отношение суммы вычетов (строка 2000) к сумме начисленного налога (строка 1000) дает результат, который отличается от показателей СМИ. В ряде источников встречаются значения, где доля вычетов превышает 100%. Это противоречит базовому расчету, по которому для Москвы этот показатель составляет порядка 89%.
Причина расхождения — в методологии. Налоговая и аналитики используют для оценки специальные строки декларации. В строки 1000 и 2000 попадает все: налог при импорте из ЕАЭС, операции налоговых агентов, строительно-монтажные работы для собственных нужд. Это обобщенные данные. Чтобы получить чистую картину бизнеса, налоговая смотрит на строки 1100 и 2100. Там учтены только операции по классическим ставкам НДС (10% и новые 22%).
Именно расчет по формуле «строка 2100 / строка 1100» формирует целевой показатель. Для Москвы по итогам I квартала 2026 года он составляет 86,4%.
Для наглядности собрали данные по шести регионам. Показатели подсчитаны двумя способами, чтобы показать как влияет методика расчета на размер вычета.
Отчет на 01.05.2026 — официальный метод (стр. 2100 / стр. 1100):
Строка 1-НДС
Сахалин
Санкт-Петербург
Ленобласть
Москва
Московская обл.
Краснодарский край
строка 1100
86 190 784
5 428 907 254
481 836 650
17 567 569 388
3 804 345 011
1 227 410 007
Строка 2100
81 677 177
4 666 998 980
478 284 905
15 087 673 960
3 261 879 446
1 083 425 970
Доля вычетов, %
94,76
85,97
99,26
85,88
85,74
88,27
Отчет на 01.05.2026 — аналитический метод стр. 2000 / стр. 1000:
Строка 1-НДС
Сахалин
Санкт-Петербург
Ленобласть
Москва
Московская обл.
Краснодарский край
Строка 1000
86 287 674
5 435 396 374
485 550 221
17 640 446 824
3 813 989 683
1 227 778 445
Строка 2000
89 353 642
4 883 829 204
482 536 366
15 595 716 567
3 288 747 023
1 097 556 663
Доля вычетов, %
103,55
89,85
99,38
88,41
86,23
89,39
Рассмотрим на примере Сахалинской области:
При аналитическом способе доля вычетов составляет 104%. Если компания придет с таким показателем к инспектору, это вызовет подозрения в незаконном выводе денег или фиктивном экспорте.
При официальном способе доля составляет 95%. Это показатель, на который нужно ориентироваться бизнесу. Причина расхождений в том, что Сахалин считается экспортным регионом — рыба, нефтегаз. Экспортные операции облагаются по ставке 0%. В итоге начисленного НДС (строки 1000 и 1100 декларации) практически нет. Вычеты по товарам, приобретенным для обеспечения экспорта (строки 2000 и 2300), достигают значительных объемов. ФНС осведомлена об этой специфике, поэтому при расчете безопасной доли она исключает экспортные операции, анализируя только внутренние строки 1100 и 2100.
Зачем следить за динамикой средней доли вычета по региону
В таблице привели динамику изменений показателя доли вычета по нескольким регионам:
Регион
Доля на 01.02 (офиц.)
Доля на 01.05 (офиц.)
Динамика
Доля на 01.02 (неофиц.)
Доля на 01.05 (неофиц.)
Динамика
Сахалинская обл.
89,36%
94,76%
+5,40
101,23%
103,55%
+2,32
г. Санкт-Петербург
88,50%
85,97%
−2,53
91,94%
89,85%
−2,09
Ленинградская обл.
101,08%
99,26%
−1,82
101,13%
99,38%
−1,75
г. Москва
86,52%
85,88%
−0,64
88,96%
88,41%
−0,55
Московская обл.
86,78%
85,74%
−1,04
87,15%
86,23%
−0,92
Краснодарский край
88,71%
88,27%
−0,44
89,84%
89,39%
−0,45
Общий тренд на снижение. В пяти из шести рассмотренных регионов доля вычетов во II квартале 2026 года снизилась по сравнению с I кварталом.
Исключение — Сахалин. Это единственный регион из выборки, где доля вычетов выросла. Вероятная причина — специфика региональной экономики, крупные разовые закупки оборудования или увеличение объемов экспортно-импортных операций.
Средние показатели по региону — не статичная цифра. Они меняются каждый квартал. То, что было безопасно в начале года, к лету может стать поводом для запроса из налоговой. Поэтому перед сдачей каждой декларации нужно заново смотреть статистику ФНС. Сравнивать не только с федеральным порогом 89%, но и с актуальной региональной цифрой.
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Что делать, если доля вычета по НДС выше средней
1. Проверьте расчет. Убедитесь, что доля вычета посчитана за четыре квартала, а не за один. Перепроверьте строки декларации (118 и 190 раздела 3).
2. Определите причину превышения. Частые основания:
крупная закупка основных средств или оборудования;
накопление запасов перед сезоном;
авансы поставщикам с принятым к вычету НДС;
строительно-монтажные работы для собственного потребления.
3. Подготовить пояснения заранее. Не ждите требования от налоговой. Составьте пояснительную записку. В ней опишите причину высокой доли вычетов, включите перечень крупных контрагентов и суммы, укажите подтверждающие документы — договоры, счета-фактуры, акты.
4. Рассмотрите перенос части вычетов. Вычет по НДС можно заявить в течение трех лет (п. 1.1 ст. 172 НК). Если доля вычета в текущем квартале высокая, часть вычетов переносится на следующий период. Но перенос не гарантия: в следующем квартале доля снова может превысить среднюю.
5. Проверьте контрагентов и налоговые разрывы. Убедитесь, что поставщики не имеют признаков «технических» компаний. Разрывы в цепочках АСК НДС-2 фиксирует независимо от доли вычетов. Используйте сервис «Прозрачный бизнес» и калькулятор налоговой нагрузки.
Существует негласное правило безопасной доли: если доля вычетов компании не превышает среднюю по региону более чем на 5 процентных пунктов, инспекция не станет запрашивать пояснения. Превышение на 5–10 процентных пунктов гарантирует автоматическое требование по ТКС. Превышение более чем на 10 процентных пунктов может стать основанием для вызова руководителя на комиссию по легализации налоговой базы или назначения углубленной камеральной проверки.
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Частые ситуации из практики
Ситуация 1. Компания заявила вычеты на 96% при среднем значении по региону 86%. Инспекция прислала требование о пояснениях. После предоставления документов с обоснованием закупки производственной линии на 40 млн руб. налоговая сняла вопрос. Проверку не назначили.
Ситуация 2. Экспортер в Мурманской области заявил высокую долю вычетов из-за закупок под экспортные операции. Инспекция запросила пояснения. Компания предоставила документы, подтверждающие ставку 0% — контракты, таможенные декларации, транспортные накладные. Вопрос закрыт без последствий, так как высокая доля вычетов у экспортеров объясняется спецификой региона и не считается нарушением.
Ситуация 3. Компания перенесла вычеты на следующий квартал, чтобы не превышать среднюю по региону долю вычетов. В следующем квартале доля составила 93% при средней 86%. Налоговая назначила углубленную камеральную проверку. Перенос не решает проблему, если превышение системное.
Ситуация 4. Бухгалтер ориентировался на общероссийский порог 89%, не проверив региональный показатель — 81,8% по Новосибирской области. Доля вычетов компании — 88%. По общероссийским меркам норма. По региональным — превышение на 6 процентных пунктов. Инспекция запросила пояснения.
Ситуация 5. Организация получила требование о пояснениях из-за высокой доли вычетов. Бухгалтер составил подробную таблицу с расшифровкой каждого крупного вычета, приложил книги покупок и доказал отсутствие разрывов по АСК НДС-2. Инспекция приняла пояснения и сняла компанию с предпроверочного анализа.
Ориентироваться нужно на данные по конкретному региону и отрасли, а не на абстрактные пороги. Перенос вычетов не устраняет риск, если структура закупок не меняется.
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Вот это технолоджиаааа... Спасибо, интересная статья