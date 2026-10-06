Как рассчитать безопасную долю вычетов по НДС в 2026–2027 году: инструкция для бухгалтера

Как рассчитать безопасную долю вычетов по НДС

Средняя доля вычетов по региону. Налоговая каждый квартал публикует статистику по форме 1-НДС в разрезе субъектов. Инспекция сравнивает показатели конкретной компании со средними значениями по региону. Если доля конкретной компании заметно выше, это вызовет вопросы.

Общий порог в 89%. Это цифра из первоначальной версии приказа № ММ-3-06/333@ . В 2017–2018 годах ФНС официально убрала упоминание порога 89% из текста Концепции, но продолжает ориентироваться на этот показатель. Если доля вычетов у компании 89% и выше, она может попасть в план ВНП.

На практике налоговая использует два показателя:

Порядок расчета доли вычетов при общем пороге 89%

Формула для расчета доли вычетов:

Доля вычетов = (Вычеты / Начисленный НДС) × 100%

Все данные берут из декларации по НДС за конкретный период:

Строка 118 раздела 3 — сумма начисленного налога.

Строка 190 раздела 3 — сумма вычетов.

Налоговая оценивает долю не за один квартал, а за четыре подряд. Нужно сложить данные из раздела 3 за последние 12 месяцев и посчитать общий процент. Если один квартал выбился из общей картины, ничего страшного. Система смотрит на ситуацию в целом.

Сравните полученную величину с пороговым значением 89%. Если результат не превышает 89%, доля вычетов считается безопасной. Превышение может привлечь повышенное внимание налоговой.

Пример. Компания «Производитель №1» продает товары собственного производства и платит НДС по ставке 22%.

Начисленный налог за 12 месяцев составил 5 000 000 руб. (сумма строк 118 раздела 3 деклараций по НДС за четыре квартала), в том числе:

за II квартал 2026 года — 1 000 000 руб.;

за I квартал 2026 года — 1 500 000 руб.;

за IV квартал 2025 года — 1 500 000 руб.;

за III квартал 2025 года — 1 000 000 руб.

Вычеты за последние 12 месяцев составили 4 270 000 руб. (сумма строк 190 раздела 3 декларации по НДС за четыре квартала), в том числе:

за II квартал 2026 года — 1 230 000 руб.;

за I квартал 2026 года — 1 040 000 руб.;

за IV квартал 2025 года — 890 000 руб.;

за III квартал 2025 года — 1 110 000 руб.

Рассчитаем долю вычетов: 4 270 000 руб. / 5 000 000 x 100% = 85,4%

Доля вычетов компании «Производитель №1» не превышает 89%, поэтому ее можно считать безопасной.