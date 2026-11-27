Когда удаленщику положена компенсация расходов

Дистанционная работа означает, что сотрудник выполняет свои задачи из дома или из любой другой точки мира. Так как работник находится не в офисе, использовать размещенное там оборудование (компьютер, телефон, принтер), он не может физически.

Компания должна обеспечить удаленного сотрудника всем необходимым для работы: оборудованием, программой, средствами защиты информации.

Если работодатель не против, сотрудник на удаленке может использовать собственное или арендованное оборудование, ПО и другие средства. Тогда компания должна платить компенсацию за использование в работе личного имущества и возмещать возникающие при этом расходы (ст. 312.6 ТК).

Неважно, постоянно сотрудник на удаленке или временно, работает ли он на полной ставке или неполный день, считается ли внешним совместителем или это его единственное место работы. Когда дистанционный характер работы зафиксирован в трудовом договоре, компания обязана:

возмещать рабочие расходы (электроэнергия, расходные материалы, услуги связи, интернет) — если обеспечивает сотрудника оборудованием и ПО;

компенсировать амортизацию личного имущества и возмещать сопутствующие затраты — если сотрудник работает на своем оборудовании (ч. 2 ст. 312.6 ТК).

В законе нет точного перечня расходов, которые возмещают работникам на удаленке. Составьте его самостоятельно. Например, это могут быть:

износ личного оборудования сотрудника, используемого в работе — компьютера, принтера, другой оргтехники;

расходы на ремонт оборудования;

покупка и настройка программ, необходимых для работы;

покупка расходников — картриджей и бумаги для принтера.

Трудовой кодекс не ограничивает размеры компенсации и возмещения расходов дистанционного сотрудника. Определите их самостоятельно и закрепите в локальном акте.