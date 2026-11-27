Самое главное:
Дистанционные сотрудники могут получать компенсацию за использование личного имущества в работе.
Если работодатель дает свое оборудование, он все равно возмещает расходы на его использование.
Компенсация не облагается НДФЛ и взносами, если дистанционный характер работы и порядок выплаты закреплены в документах.
Фиксированная компенсация без документов освобождается от налогов только в пределах 35 рублей за день работы.
Компенсация не входит в зарплату. Если оформить ее как надбавку, налоговая может доначислить взносы.
Когда удаленщику положена компенсация расходов
Дистанционная работа означает, что сотрудник выполняет свои задачи из дома или из любой другой точки мира. Так как работник находится не в офисе, использовать размещенное там оборудование (компьютер, телефон, принтер), он не может физически.
Компания должна обеспечить удаленного сотрудника всем необходимым для работы: оборудованием, программой, средствами защиты информации.
Если работодатель не против, сотрудник на удаленке может использовать собственное или арендованное оборудование, ПО и другие средства. Тогда компания должна платить компенсацию за использование в работе личного имущества и возмещать возникающие при этом расходы (ст. 312.6 ТК).
Неважно, постоянно сотрудник на удаленке или временно, работает ли он на полной ставке или неполный день, считается ли внешним совместителем или это его единственное место работы. Когда дистанционный характер работы зафиксирован в трудовом договоре, компания обязана:
возмещать рабочие расходы (электроэнергия, расходные материалы, услуги связи, интернет) — если обеспечивает сотрудника оборудованием и ПО;
компенсировать амортизацию личного имущества и возмещать сопутствующие затраты — если сотрудник работает на своем оборудовании (ч. 2 ст. 312.6 ТК).
В законе нет точного перечня расходов, которые возмещают работникам на удаленке. Составьте его самостоятельно. Например, это могут быть:
износ личного оборудования сотрудника, используемого в работе — компьютера, принтера, другой оргтехники;
расходы на ремонт оборудования;
покупка и настройка программ, необходимых для работы;
покупка расходников — картриджей и бумаги для принтера.
Трудовой кодекс не ограничивает размеры компенсации и возмещения расходов дистанционного сотрудника. Определите их самостоятельно и закрепите в локальном акте.
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Как компенсировать затраты дистанционным работникам
Методику расчета, порядок и сроки выплаты компенсации разработайте самостоятельно и закрепите в коллективном договоре, локальном нормативном акте, трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему (ч. 2 ст. 312.6 ТК, письмо ФНС от 12.02.2021 № СД-4-11/1705@).
В документе пропишите, как будете определять размер компенсации за использование работником личного оборудования. Выбирайте один из двух вариантов:
выплата в фиксированной сумме без документального подтверждения;
выплата в размере фактических затрат, которые подтверждают документами.
Еще пропишите:
какие именно расходы возмещаете удаленным сотрудникам;
какими документами эти траты подтверждать;
сроки выплаты;
за какие периоды компенсация не выплачивается — отпуск, дни нахождения на больничном.
Закон не запрещает работодателю устанавливать фиксированный размер как для компенсации за использование личного имущества, так и для возмещения связанных с его использованием расходов.
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Налоги с компенсации удаленщикам в 2026 году
Компенсация бывает двух видов: по фактическим расходам и в фиксированной сумме. От вида зависит налогообложение.
В налоговом учете компенсации дистанционным работникам:
не облагаются НДФЛ и страховыми взносами на ОПС, ОМС, ВНиМ и «травматизм» в размере, утвержденном коллективным договором, локальным актом, трудовым договором или допсоглашением к нему (п. 1 ст. 217, пп. 2 п. 1 ст. 422 НК);
учитываются в базе по налогу на прибыль / налогу при УСН «доходы минус расходы» в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией (пп. 11.1 п. 1 ст. 264, пп. 45 п. 1 ст. 346.16 НК).
Компенсация по фактическим расходам
Если выплачиваете компенсацию по фактическим затратам сотрудника, на каждую сумму нужны документы:
которые подтверждают приобретение или аренду — договор купли-продажи или аренды оборудования, кассовые чеки, квитанции;
которые подтверждают ремонт оборудования — акт выполненных работ, чек, квитанция;
счета и расшифровки начислений за мобильную связь, интернет, счета за электроэнергию, документы об оплате.
Возмещаемые суммы, на которые есть подтверждающие документы, не облагайте НДФЛ и страховыми взносами.
Возмещенную сумму с документами включите в расходы по налогу на прибыль или по налогу при УСН «доходы минус расходы».
Фиксированная компенсация — 35 рублей в день
Если каждый месяц платите работнику на удаленке фиксированную сумму компенсации без подтверждающих документов, от НДФЛ и страховых взносов освобождаются только 35 рублей за каждый день работы. С 1 июля 2026 года такой же лимит действует и для взносов на «травматизм» (п. 1 ст. 217, пп. 2 п. 1 ст. 422 НК, пп. 2 п. 1 ст. 20.2 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ).
В трудовом договоре или другом локальном акте можете установить фиксированную сумму в большем или меньшем размере:
Если компенсация не превышает 35 рублей в день, она полностью не облагается НДФЛ и взносами и учитывается в расходах по налогу на прибыль или налогу при УСН «доходы минус расходы».
Если установленный размер выплаты больше 35 рублей в день, с неподтвержденной документами разницы нужно удержать НДФЛ и начислить на нее страховые взносы. В расходы по налогу на прибыль или налогу при УСН «доходы минус расходы» эту сумму не включайте.
Пример расчета НДФЛ и взносов с компенсации расходов дистанционному сотруднику
По трудовому договору дистанционный сотрудник Можаев В.В. получает фиксированную компенсацию за личный компьютер и телефон — 50 рублей за каждый день работы. Документы на расходы он не предоставляет.
За 22 рабочих дня в октябре 2026 года компенсация составила 1 100 рублей (50 руб. × 22 дн.).
Лимит, который не облагается налогами и взносами, — 35 рублей в день. За 22 дня это 770 рублей (35 руб. × 22 дня).
С суммы сверх лимита нужно удержать НДФЛ и начислить взносы. Расчет:
Показатель
Расчет
Сумма
Облагаемая база
1 100 − 770
330 рублей
НДФЛ (13%)
330 × 13%
43 рубля
Страховые взносы (30%)
330 × 30%
99 рублей
Взносы на «травматизм» (0,2%)
330 × 0,2%
0,66 рубля
Итого страховые взносы за счет работодателя
99 + 0,66
99,66 рубля
В расходы по налогу на прибыль включают 770 рублей — сумму в пределах лимита.
Компенсация за использование личного оборудования не входит в зарплату сотрудника. Если оформить ее как надбавку или другую выплату в составе оплаты труда, налоговики могут переквалифицировать доход в трудовой и доначислить страховые взносы.
Если в компании несколько удаленщиков, считать компенсации, лимиты, НДФЛ и взносы вручную долго. В 1С:ЗУП настраивают виды начислений, программа сама проверяет сумму по каждому сотруднику, выделяет облагаемую базу и рассчитывает налоги. Кадровые документы и отчетность формируются автоматически. Подключить 1С:ЗУП можно в облаке — тогда работать с программой получится из любого места.
Топ частых вопросов о компенсации расходов удаленщикам
Как правильно оформить компенсацию дистанционному работнику?
В трудовом договоре (или допсоглашении к нему) должно быть указание на то, что сотрудник работает дистанционно и в процессе работы использует собственное или арендованное имущество. Перечислите, какое оборудование входит в состав этого имущества.
Дополнительно утвердите локальный акт о порядке компенсаций — например, Положение о компенсации расходов дистанционным сотрудникам. В нем отразите:
виды расходов, которые будете возмещать;
способ возмещения затрат — в виде выплаты в фиксированной сумме или в размере фактических затрат, подтвержденных документами;
порядок расчета компенсации;
документы, которые работник представляет для подтверждения фактических затрат;
сроки выплаты компенсации.
Как облагать НДФЛ и взносами возмещение расходов за оборудование работодателя?
Если удаленщик работает на оборудовании работодателя, п. 1 ст. 217 НК к возмещению расходов за него не применяют. НДФЛ и страховые взносы начисляют на всю сумму возмещения.
Нужно ли отражать в 6-НДФЛ суммы компенсации дистанционному сотруднику?
Сумму в пределах необлагаемого лимита (35 рублей в день) в 6-НДФЛ не отражают.
Если выплата превышает 35 рублей в день, облагаемую налогом часть включают в налоговую базу и отражают в 6-НДФЛ в общем порядке.
При компенсации фактических расходов с подтверждающими документами облагаемого дохода у сотрудника не возникает. В 6-НДФЛ такие суммы не отражают.
Когда выплачивать компенсацию дистанционному работнику?
Сроки выплаты устанавливает локальный акт компании. Например, компенсацию можно платить ежемесячно вместе с зарплатой за вторую половину месяца.
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