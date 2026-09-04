Налоги и страховые взносы по договору ГПХ в 2026 году: размер, кто платит, отчетность

На автоматизированной УСН банк сам считает НДФЛ по ставке 13%, а взносы по соцстрахованию равны нулю.

По самозанятым и ИП у заказчика обязанностей нет.

Взносы на травматизм по исполнителям платят, только если это прямо зафиксировано в соглашении.

С 2026 года малый и средний бизнес в основном платит страховые взносы без применения льготы — по полному тарифу. Преференции сохранили только для отдельных отраслей из специального перечня Правительства.

Бизнес, подписывая договор с обычным физлицом (не ИП и не самозанятым), берет на себя обязанность по уплате за него страховых взносов и как налоговый агент — НДФЛ.

исполнитель оформлен как самозанятый или индивидуальный предприниматель. Он сам платит налоги в зависимости от своего налогового режима. Например, самозанятые платят налог по ставке 4% или 6%, а страховых взносов нет.

Заработок нерезидента в РФ — это в том числе оплата за работы или услуги через российский интернет или программу. При этом заказчик должен быть из России или деньги должны приходить на счет в российском банке.

нерезидента — только с доходов в РФ.

резидента — по доходам по ГПД в стране и за рубежом;

Бизнес не всегда платит налоги за исполнителя — все зависит от его статуса и разновидности договора ГПХ.

Когда заказчик платит налоги за исполнителя, а когда нет

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Выплаты по больничному листу делают исполнителю в общем порядке. Но для этого в 2025 году он должен был работать по трудовому договору или по договору подряда и за него работодатель или заказчик перечислил не менее 7 809,12 руб. взносов на случай болезни. При ГПД сроком до шести месяцев оплачивают не более 75 дней больничного ( ст. 2 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ ).

Начислить и заплатить соцвзносы на обязательное пенсионное страхование (ОПС), обязательное медицинское страхование (ОМС), на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ), взносы на травматизм (если это прописано в договоре).

Как считать и платить налог по договору ГПХ

Порядок расчета и уплаты налога включает четыре шага: Определение налоговой ставки. Применение налоговых вычетов к доходу. Расчет налога. Удержание и перечисление НДФЛ в бюджет.

1. Определите ставку для расчета налога

Ставка НДФЛ зависит резидентства и статуса иноагента. Исключение — услуги через интернет. Если нерезидент работает на заказчика из РФ, его доход считается российским и облагается по обычным ставкам для резидентов. Налоговый резидент страны — это человек, который находится в России не менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Доход резидентов и удаленщиков, работающих через интернет, облагается НДФЛ по пятиступенчатой шкале. Поступления с начала отчетного года Налоговая ставка по НДФЛ 2,4 млн руб. и меньше 13% свыше 2,4 млн руб., но не больше 5 млн руб. 15% свыше 5 млн руб., но не больше 20 млн руб. 18% свыше 20 млн руб., но не больше 50 млн руб. 20% больше 50 млн руб. 22% Доходы нерезидентов РФ облагаются по ставке 30% независимо от общей суммы выплаты за год. Статус иноагента даже на один день приравнивается к нерезиденту — ставка тоже будет 30%. Когда у России со страной исполнителя заключено соглашение о другой ставке, то применяется она (п. 1 ст. 7 НК)

2. Примените налоговые вычеты к доходу исполнителя

По ГПД заказчик предоставляет исполнителю только два типа налоговых вычетов. Стандартные. Это вычеты на детей, на самого налогоплательщика (при наличии соответствующей льготы) и на ГТО. Для вычета на детей исполнитель подает документы, подтверждающие право на льготу, и справки о доходах с других мест работы. Упрощенный порядок (без заявления) действует только для штатных сотрудников. Справки нужны, чтобы заказчик видел общий доход исполнителя за год — вычет дают до месяца, когда сумма выплат превысит 450 000 руб. Для вычета за себя исполнитель подает документы, подтверждающие право на льготу. Список таких лиц — в п. 1 ст. 218 НК. Исполнитель также может получить вычет за сдачу норм ГТО. Профессиональные. Исполнитель по ГПХ может получить профвычет только за подтвержденные расходы. Вычет 20% от полученного дохода без документов доступен только ИП, на физлиц по ГПХ он не распространяется. Имущественные, социальные и вычеты на долгосрочное страхование граждан по ГПХ заказчик не предоставляет. Стандартные и профессиональные вычеты по ГПХ применяются только к доходам, входящим в основную налоговую базу (п. 2 ст. 219, пп. 3 п. 2 ст. 219.2, п. 8 ст. 220 НК). Если выплаты относятся к другим базам — вычет не положен. Нерезидентам налоговые вычеты не предоставляют (письмо Минфина от 25.06.2024 № 03-04-05/58508).

3. Рассчитайте налог

При расчете НДФЛ по ГПХ учитывайте все выплаты исполнителю с начала календарного года (даже не из основной базы), но только от вас. Доходы от других заказчиков или работодателей не берите для расчета. Пример расчета НДФЛ по договору ГПХ. ООО «Север» заключило с Петровым договор оказания услуг на разработку ПО для аналитики продаж. Сумма вознаграждения по договору — 500 000 руб. Расходов у Петрова не было, также как и других выплат от этого заказчика в текущем году. Заработок исполнителя от компании на момент расчета — 500 000 рублей. Ставка налога, которую удержит компания —13%, так как размер дохода не превышает 2,4 млн руб. Сумма налога составит 65 000 руб. (500 000 х 13%). Петров получит на руки — 435 000 руб. (500 000 — 65 000 руб.).