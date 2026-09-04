Налоги и страховые взносы по договору ГПХ в 2026 году: размер, кто платит, отчетность

Самое главное:
Бизнес, подписывая договор с обычным физлицом (не ИП и не самозанятым), берет на себя обязанность по уплате за него страховых взносов и как налоговый агент — НДФЛ.
С 2026 года малый и средний бизнес в основном платит страховые взносы без применения льготы — по полному тарифу. Преференции сохранили только для отдельных отраслей из специального перечня Правительства.
Взносы на травматизм по исполнителям платят, только если это прямо зафиксировано в соглашении.
По самозанятым и ИП у заказчика обязанностей нет.
На автоматизированной УСН банк сам считает НДФЛ по ставке 13%, а взносы по соцстрахованию равны нулю.
Когда заказчик платит налоги за исполнителя, а когда нет
Бизнес не всегда платит налоги за исполнителя — все зависит от его статуса и разновидности договора ГПХ.
Заказчик считается налоговым агентом физлица:
резидента — по доходам по ГПД в стране и за рубежом;
нерезидента — только с доходов в РФ.
Заработок нерезидента в РФ — это в том числе оплата за работы или услуги через российский интернет или программу. При этом заказчик должен быть из России или деньги должны приходить на счет в российском банке.
Перечисления исполнителю не облагаются обязательными платежами, если:
исполнитель оформлен как самозанятый или индивидуальный предприниматель. Он сам платит налоги в зависимости от своего налогового режима. Например, самозанятые платят налог по ставке 4% или 6%, а страховых взносов нет.
оформлен договор на покупку или продажу имущества. Налог с продажи платит продавец самостоятельно (пп. 1, 2 ст. 226, пп. 2 п. 1, п. 2 ст. 228 НК).
Обязанности заказчика по исполнителю с договором ГПХ
Заказчик по внештатному исполнителю на ГПХ должен:
Удержать и заплатить НДФЛ с вознаграждения.
Начислить и заплатить соцвзносы на обязательное пенсионное страхование (ОПС), обязательное медицинское страхование (ОМС), на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ), взносы на травматизм (если это прописано в договоре).
Сдать комплект отчетности во все контролирующие органы.
Выплаты по больничному листу делают исполнителю в общем порядке. Но для этого в 2025 году он должен был работать по трудовому договору или по договору подряда и за него работодатель или заказчик перечислил не менее 7 809,12 руб. взносов на случай болезни. При ГПД сроком до шести месяцев оплачивают не более 75 дней больничного (ст. 2 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).
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Как считать и платить налог по договору ГПХ
Порядок расчета и уплаты налога включает четыре шага:
Определение налоговой ставки.
Применение налоговых вычетов к доходу.
Расчет налога.
Удержание и перечисление НДФЛ в бюджет.
1. Определите ставку для расчета налога
Ставка НДФЛ зависит резидентства и статуса иноагента. Исключение — услуги через интернет. Если нерезидент работает на заказчика из РФ, его доход считается российским и облагается по обычным ставкам для резидентов.
Налоговый резидент страны — это человек, который находится в России не менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев.
Доход резидентов и удаленщиков, работающих через интернет, облагается НДФЛ по пятиступенчатой шкале.
Поступления с начала отчетного года
Налоговая ставка по НДФЛ
2,4 млн руб. и меньше
13%
свыше 2,4 млн руб., но не больше 5 млн руб.
15%
свыше 5 млн руб., но не больше 20 млн руб.
18%
свыше 20 млн руб., но не больше 50 млн руб.
20%
больше 50 млн руб.
22%
Доходы нерезидентов РФ облагаются по ставке 30% независимо от общей суммы выплаты за год. Статус иноагента даже на один день приравнивается к нерезиденту — ставка тоже будет 30%.
Когда у России со страной исполнителя заключено соглашение о другой ставке, то применяется она (п. 1 ст. 7 НК)
2. Примените налоговые вычеты к доходу исполнителя
По ГПД заказчик предоставляет исполнителю только два типа налоговых вычетов.
Стандартные. Это вычеты на детей, на самого налогоплательщика (при наличии соответствующей льготы) и на ГТО.
Для вычета на детей исполнитель подает документы, подтверждающие право на льготу, и справки о доходах с других мест работы. Упрощенный порядок (без заявления) действует только для штатных сотрудников. Справки нужны, чтобы заказчик видел общий доход исполнителя за год — вычет дают до месяца, когда сумма выплат превысит 450 000 руб.
Для вычета за себя исполнитель подает документы, подтверждающие право на льготу. Список таких лиц — в п. 1 ст. 218 НК.
Исполнитель также может получить вычет за сдачу норм ГТО.
Профессиональные. Исполнитель по ГПХ может получить профвычет только за подтвержденные расходы. Вычет 20% от полученного дохода без документов доступен только ИП, на физлиц по ГПХ он не распространяется.
Имущественные, социальные и вычеты на долгосрочное страхование граждан по ГПХ заказчик не предоставляет.
Стандартные и профессиональные вычеты по ГПХ применяются только к доходам, входящим в основную налоговую базу (п. 2 ст. 219, пп. 3 п. 2 ст. 219.2, п. 8 ст. 220 НК). Если выплаты относятся к другим базам — вычет не положен.
Нерезидентам налоговые вычеты не предоставляют (письмо Минфина от 25.06.2024 № 03-04-05/58508).
3. Рассчитайте налог
При расчете НДФЛ по ГПХ учитывайте все выплаты исполнителю с начала календарного года (даже не из основной базы), но только от вас. Доходы от других заказчиков или работодателей не берите для расчета.
Пример расчета НДФЛ по договору ГПХ. ООО «Север» заключило с Петровым договор оказания услуг на разработку ПО для аналитики продаж.
Сумма вознаграждения по договору — 500 000 руб. Расходов у Петрова не было, также как и других выплат от этого заказчика в текущем году.
Заработок исполнителя от компании на момент расчета — 500 000 рублей.
Ставка налога, которую удержит компания —13%, так как размер дохода не превышает 2,4 млн руб.
Сумма налога составит 65 000 руб. (500 000 х 13%).
Петров получит на руки — 435 000 руб. (500 000 — 65 000 руб.).
3. Удержите и перечислите налог
НДФЛ удерживайте при каждой выплате, включая аванс.
Дедлайн для уплаты напрямую зависит от дня, когда удержали налог из заработка:
если 1–22 числа, то крайний срок для перевода денег — 28 число этого же месяца.
если с 23 по последнее число предыдущего месяца, то средства должны поступить в бюджет до 5-го числа текущего месяца.
если в конце года (с 23 по 31 декабря), то уплата производится в последний рабочий день уходящего года.
Налог перечисляют в бюджет государства через ЕНС единым налоговым платежом (ЕНП).
В соглашении можно прописать, что организация-заказчик возмещает исполнителю затраты, которые он понесет для выполнения задачи. Например, расходы на ж/д билет в другой город для видеосъемки нового рекламного ролика маркетинговой компании.
Сумма, которую возместит компания — это заработок исполнителя (п. 1 ст. 41, пп. 6, 10 п. 1 ст. 208, ст. 209, п. 1 ст. 210, пп. 1 п. 2 ст. 211 НК, письма Минфина от 31.01.2025 № 03-04-06/8582, от 17.03.2022 № 03-04-05/20477).
Такой вид выплат не входит в перечень из ст. 217 НК, значит по ним необходимо начислить и удержать НДФЛ. Такое мнение поддерживает и Минфин (письма от 25.01.2024 № 03-04-05/5687, от 04.10.2023 № 03-04-05/94461, от 26.07.2021 № 03-04-05/59664).
Компания включает сумму возмещения вместе с вознаграждением в основную базу по налогу. Налог исчисляют по прогрессивной ставке и удерживают его из заработка исполнителя.
Бывают ситуации, когда расходы оплачивает сам исполнитель. Тогда он может применить профессиональный вычет (п. 3 ст. 210, п. 2 ст. 221 НК).
Но если компания оплатила расходы за исполнителя, но не в его интересах, то это не будет его доходом. Такие затраты бизнеса не будут облагаться ни НДФЛ, ни страховыми взносами (письма Минфина от 31.01.2025 № 03-04-06/8582, от 17.03.2022 № 03-04-05/20477, ФНС от 23.06.2022 № БС-15-11/71@).
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Как считать и платить страховые взносы по исполнителям ГПХ
На выплаты по договору ГПХ заказчик начисляет страховые взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ. Это касается также исполнителей:
граждан РФ, которые работают удаленно из-за рубежа;
иностранных граждан (кроме временно пребывающих ВКС), находящихся на территории РФ;
ВКС временно или постоянно проживающих на территории РФ (ст. 7 закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ, ст. 10 закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ, ст. 2 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).
Не облагаются страховыми взносами выплаты:
по договорам, заключенным с самозанятыми (при наличии чека) и ИП;
по договорам на покупку, продажу или аренду имущества (письмо Минфина от 17.09.2024 № 03-15-05/88855);
иностранным гражданам, оказывающим услуги за пределами РФ;
высококвалифицированным специалистам, временно пребывающим в РФ.
Взносы на травматизм платят, только если это прямо прописано в договоре ГПХ.
Тарифы страховых взносов по исполнителям
Ставки взносов на все виды соцстрахования для заказчиков без льгот:
30% — с заработка исполнителя в пределах установленной единой предельной базы;
15,1% — с заработка исполнителя, превышающего единую предельную базу.
Единая предельная величина базы для начисления страховых взносов в 2026 году составляет 2 979 тыс. рублей на каждое застрахованное лицо нарастающим итогом с начала календарного года.
Пониженные тарифы страховых взносов в 2026 году действуют для некоторых категорий.
Категория плательщиков
Тариф в пределах лимита
Тариф сверх лимита
Малый и средний бизнес из отраслей, указанных в распоряжении Правительства от 27.12.2025 № 4125-р
30% с вознаграждения в пределах 1,5 МРОТ
Если сумма вознаграждения с начала года превысила 2 979 тыс. руб., взносы в пределах 1,5 МРОТ рассчитывают по ставке 15,1%.
Для вознаграждения свыше 1,5 МРОТ — по ставке 15%
15% с вознаграждения свыше 1,5 МРОТ
Обрабатывающие производства из перечня, утвержденного распоряжением Правительства от 11.12.2024 № 3689-р
30% с вознаграждения в пределах 1,5 МРОТ
Если сумма вознаграждения с начала года превысила 2 979 тыс. руб., взносы в пределах 1,5 МРОТ рассчитывают по ставке 15,1%.
Для вознаграждения свыше 1,5 МРОТ — по ставке 7,6%
7,6% с вознаграждения свыше 1,5 МРОТ
Организации из сферы ИТ
15%
7,6%
Социально ориентированные НКО и организации на УСН, занимающиеся благотворительностью
7,6%
0%
Резиденты особых экономических зон и территорий опережающего развития, радиоэлектронная отрасль
Страховые взносы заказчик перечисляет в составе единого налогового платежа на единый налоговый счет. Срок уплаты — не позднее 28 числа следующего месяца.
Ставка по взносам на травматизм варьируется в пределах 0,2–8,5%. Их перечисляют в СФР раз в месяц отдельной платежкой (не через единый налоговый платеж). Крайний срок уплаты — 15 число следующего месяца.
Какую отчетность сдавать по договорам ГПХ в 2026 году
Отчетность по исполнителям на договорах ГПХ направляют в три контролирующих органа:
Налоговую инспекцию,
Социальный фонд России,
Росстат.
Полный комплект отчетов собрали в таблице.
Название отчета
Что включает
Когда сдают (периодичность и крайний срок)
Куда сдают
Данные по доходам исполнителей и суммах НДФЛ
Каждый квартал.
25 число следующего месяца (кроме годового — 25 февраля)
Налоговая
Информация о застрахованных внештатниках
Каждый месяц.
25 число следующего месяца (кроме марта, июня, сентября и декабря — эти данные войдут в РСВ и перссведения можно не направлять)
Налоговая
Сведения о взносах на соцстрахование по исполнителям
Каждый квартал.
25 число следующего месяца
Налоговая
Уведомление
Данные по НДФЛ и страховым взносам исполнителей к уплате за период
Соцвзносы — 25 число следующего месяца.
НДФЛ — два раза в месяц. За выплаты с 1 по 22 число — до 25 числа, за выплаты с 23 по последнее число — до 3 числа следующего месяца
Налоговая
ЕФС-1 (только Подраздел 1.1)
Информация о начале и окончании договора с исполнителем
По результатам подписания или прекращения договора.
Следующий рабочий день
Социальный фонд России
ЕФС-1 (только Подраздел 1.2)
Данные о страховом стаже внештатника
Раз в год.
25 января
Социальный фонд России
ЕФС-1 (только Раздел 2)
Сведения по взносам на травматизм
Каждый квартал.
25 число следующего месяца
Социальный фонд России
Данные по численности работников и их заработке
Каждый квартал — до 15 числа (при численности 15 человек и меньше)
Каждый месяц — до 15 числа следующего месяца (при численности 16 человек и больше)
Органы статистики
Как учитывать в расходах выплаты исполнителям
Куда отнести выплаты исполнителей по договорам ГПХ зависит от того, состоят они в штате компании или нет. Включите затраты на вознаграждение исполнителей:
в прочие расходы, связанные с производством и реализацией — если они в штате компании или имеют статус самозанятого / ИП (пп. 49 п. 1 ст. 264 НК, письма Минфина от 22.07.2020 № 03-03-06/1/63730, от 21.09.2012 № 03-03-06/1/495).
в расходы на оплату труда — если они не в штате и не зарегистрированы как плательщики НПД или предприниматели (п. 21 ст. 255 НК).
Начисленные страховые взносы по исполнителям включите в прочие расходы (пп. 1 п. 1 ст. 264 НК).
В зависимости от применяемого метода учета признавайте расходы:
После выплаты по факту — при кассовом методе (п. 3 ст. 273 НК).
По мере реализации (прямые расходы) и в периоде выплаты (косвенные расходы) — при методе начисления (п. 2 ст. 253, п. 1, 2 ст. 318 НК).
Все перечисления исполнителям должны быть экономически обоснованы и подтверждены правильно оформленными документами. Иначе их нельзя учесть в налоговой базе по налогу на прибыль (п. 1 ст. 252, п. 49 ст. 270 НК).
При сотрудничестве с самозанятыми обязательно должен быть чек от исполнителя. Подтвердить сдельный характер отношений поможет акт (информация ФНС от 26.08.2021, письма Минфина от 04.04.2025 № 03-11-06/33357, от 08.09.2021 № 03-11-11/72631).
Страховые взносы по исполнителям можно признавать в расходах только после того, как их фактически оплатили (п. 3 ст. 273 НК). Обычно инспекция зачитывает с ЕНС суммы взносов до 28 числа следующего месяца (включительно). Но если направить в ИФНС заявление о зачете положительного сальдо в счет будущей уплаты, налоговая определит принадлежность единого платежа раньше. Подробный порядок зачета прописан в ст. 78 НК.
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Подведем итоги
Заказчик должен платить налоги и взносы за исполнителя по договору ГПХ лишь тогда, когда тот работает как обычное физлицо, а не как ИП или самозанятый.
НДФЛ с выплат от источников внутри страны считают по ставкам от 13 до 22% в зависимости от совокупного годового заработка. Ставка для нерезидента страны — 30% (за исключением удаленщиков, работающих через интернет).
Страховые взносы считают обычно по единому тарифу — 30% до суммы заработка в 2 979 тыс. рублей и 15,1% после превышения. Некоторые заказчики имеют право на льготную ставку.
Взносы на травматизм платят не все компании и ИП, которые привлекают внештатников. Такая обязанность должна быть прописана в положениях соглашения.
Отчетность по исполнителям-физлицам сдают в налоговую, Социальный фонд России и органы статистики.
Нужно ли платить налоги и страховые взносы с выплат исполнителям, зависит от их статуса и вида договора. Чтобы избежать ошибок при настройке 1С и некорректного отражения облагаемых сумм, доверьте эту задачу профессионалам. Эксперты Scloud помогут корректно настроить программу, разобраться в тонкостях работы с внештатными исполнителями, правильно рассчитать НДФЛ и страховые взносы.
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