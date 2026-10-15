Расчетный листок по заработной плате в 2026-2027 годах: форма, когда и как выдавать

Что такое расчетный листок по зарплате и зачем он нужен

Расчетный листок по зарплате, часто называемый «расчеткой», — документ, в котором работодатель расшифровывает для сотрудника все начисления и удержания за соответствующий период, отражает итоговую сумму заработка к выплате.

Выдавать «расчетки» необходимо всем сотрудникам, работающим по трудовым договорам. Этот документ помогает понять работнику, как сформировалась полученная сумма — из каких видов начислений состоит его зарплата и какие вычеты из нее сделал работодатель.

Физлицам, с которыми заключены договоры ГПХ, выдавать расчетные листки не нужно, так как отношения с ними не относятся к сфере трудовых.