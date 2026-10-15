Расчетный листок по заработной плате в 2026-2027 годах: форма, когда и как выдавать

Самое главное:
Расчетный листок — обязательный документ, который работники должны получать ежемесячно.
Унифицированного шаблона расчетного листка нет, составляйте его самостоятельно.
Расчетный листок может быть бумажным или электронным.
Каждый вид начисления и удержания отражайте в «расчетке» отдельной строкой.
Чтобы избежать возможных споров, сохраняйте подтверждение о том, что сотрудник получил листок.
Что такое расчетный листок по зарплате и зачем он нужен
Расчетный листок по зарплате, часто называемый «расчеткой», — документ, в котором работодатель расшифровывает для сотрудника все начисления и удержания за соответствующий период, отражает итоговую сумму заработка к выплате.
Выдавать «расчетки» необходимо всем сотрудникам, работающим по трудовым договорам. Этот документ помогает понять работнику, как сформировалась полученная сумма — из каких видов начислений состоит его зарплата и какие вычеты из нее сделал работодатель.
Физлицам, с которыми заключены договоры ГПХ, выдавать расчетные листки не нужно, так как отношения с ними не относятся к сфере трудовых.
Расчет зарплаты — один из самых сложных участков в работе бухгалтерии, на котором часто допускают ошибки. 1С Бухгалтерия 3.0 автоматизирует кадровый учет и начисление выплат работникам. Чтобы разобраться во всех нюансах, воспользуйтесь пошаговой инструкцией от экспертов Scloud как оформить начисление и выплату аванса и зарплаты в программе.
По какой форме составлять зарплатный расчетный листок
Форма расчетного листка не утверждена законом, его шаблон можно разработать самостоятельно. В ст. 136 ТК прописано, какой минимум информации обязательно должен включать этот документ:
составные части причитающейся сотруднику заработной платы за соответствующий период — оклад, премии, надбавки, доплаты;
размеры других начислений работнику — компенсаций за нарушение сроков выплаты зарплаты, отпускных, выплат при увольнении, больничных за первые три дня болезни;
размеры и основания удержаний, произведенных из начисленных сотруднику сумм — НДФЛ, алименты, выплаты по исполнительным листам, взносы по добровольному страхованию;
общая сумма, подлежащая выплате.
Каждый вид выплаты указывайте отдельной строкой. Если помимо оклада или тарифной ставки сотрудникам начисляют премии, доплаты за сверхурочную работу, за вредные условия труда, за работу в выходные и праздники, за ночные смены, объединять их и отражать общей суммой в одной строке нельзя. Суммы северных надбавок и районных коэффициентов сотрудников, работающих на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях, тоже отражайте отдельно (определения Восьмого кассационного суда от 18.05.2021 № 88-7127/2021, от 12.05.2026 № 88-8062/2026).
Что включить в структуру зарплатного листка:
В верхней части документа укажите наименование работодателя, ФИО и должность сотрудника, структурное подразделение, в котором он работает, расчетный период — месяц и год. Можно отразить размер оклада или тарифной ставки работника.
Сведения о начислениях и удержаниях лучше оформить в виде таблицы. Из нее должно быть понятно, какой была сумма задолженности работодателя перед сотрудником за предыдущий и за текущий месяц, какие виды выплат, за какой период и в какой сумме начислили, в какой сумме и за что сделали удержание.
Если ваша учетная программа содержит форму расчетного листка, можно использовать ее, но предварительно убедитесь, что она соответствует требованиям ТК и вашим потребностям. Возможно, в нее придется добавить некоторые показатели для удобства и большей информативности.
Примерная форма расчетного листка может выглядеть так:
Утвердите форму приказом руководителя — это может быть отдельный приказ или приказ о дополнении учетной политики с приложением шаблона расчетного листка. Если в компании есть профсоюзный орган, форму предварительно согласуйте с учетом его мнения.
Приказ можно составить в таком виде:
В какие сроки выдавать расчетные листки
Зарплата должна выплачиваться минимум два раза в месяц, обычно это аванс и основная часть зарплаты. Но это не значит, что расчетные листки нужно выдавать при каждой выплате.
По мнению Роструда, достаточно передавать расчетные листки сотрудникам только при окончательном расчете за отработанный месяц, включая в него все начисления за период. Если, например, в компании 20 числа платят аванс, а 5 числа следующего месяца — основную часть зарплаты, работник должен получать свою «расчетку» ежемесячно 5 числа в день выплаты основной части зарплаты за прошедший месяц.
Увольняющиеся работники получают свой последний расчетный листок в день увольнения. В него нужно добавить все заключительные выплаты (зарплата за отработанные дни, компенсация за неиспользованный отпуск, выходное пособие) и удержания.
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Как выдавать сотрудникам расчетные листки
В ст. 136 ТК не указан точный способ передачи расчетных листков сотрудникам — лишь подчеркивается, что такое извещение должно быть письменным.
Каким образом направлять расчетки, работодатель устанавливает самостоятельно своим локальным актом. При этом следует учитывать мнение Минтруда и Роструда: способ передачи расчетных листков зависит от наличия у работодателя кадрового электронного документооборота (КЭДО), предусмотренного ст. 22.1 – 22.3 ТК (письмо Минтруда от 20.01.2023 № 14-6/ООГ-296, информация Роструда от 25.01.2023).
Расчетные листки выдают:
При отсутствии КЭДО: на бумаге или в виде файла (без электронной подписи) на личный e-mail сотрудника. Для отправки на личную почту необходимо получить письменное согласие работника.
При внедренном КЭДО: только в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.
Соответствующий способ передачи листков закрепите в трудовом, коллективном договоре или другом локальном акте.
Чтобы иметь подтверждение, что сотрудник получил «расчетку»:
сохраняйте на сервере уведомления о получении электронных листков, отправленных на e-mail работников;
храните квитанции о получении «расчеток», если направляете их через КЭДО;
ведите «Журнал учета выдачи расчетных листков», если выдаете их на бумаге под роспись.
Ответы на частые вопросы
Можно ли отменить обязанность выдачи расчетных листков в компании, если закрепить такое положение в коллективном договоре?
Нет, нельзя. Работодатель обязан сообщать сотрудникам о составе зарплаты и других выплатах (ст. 136 ТК). Отменить эту обязанность коллективным договором или другим локальным актом не получится, даже если сотрудники будут согласны (письмо Минтруда от 20.01.2023 № 14-6/ООГ-296).
Работник получил материальную помощь, которая не считается частью зарплаты. Нужно ли отражать матпомощь в расчетном листке?
Закон не обязывает это делать. Но при желании работодатель может выделить в форме «расчетки» отдельную строку для таких выплат (письмо Роструда от 19.02.2025 № ПГ/01345-6-1).
Какая ответственность предусмотрена за невыдачу расчетных листков по зарплате?
Отсутствие расчетных листков по зарплате — прямое нарушение трудового законодательства. На первый раз за него последует предупреждение или штраф (п. 1 ст. 5.27 КоАП):
1 000 – 5 000 руб. — для должностных лиц и ИП;
30 000 – 50 000 руб. — для компаний.
Повторное такое нарушение обойдется сильно дороже (п. 2 ст. 5.27 КоАП):
10 000 – 20 000 руб. — для должностных лиц и ИП (должностным лицам могут заменить дисквалификацией на 1–3 года);
50 000 – 70 000 руб. — для компаний.
Такое же наказание будет, если выдаете «расчетки» по неутвержденной форме (постановление ВС от 23.12.2010 № 75-АД10-3).
Для чего нужен и как должен выглядеть «Журнал выдачи расчетных листков»?
Такой журнал необходим, чтобы фиксировать факт выдачи бумажных «расчеток» — сотрудники подтверждают их получение на руки своей подписью. Оформляйте его в виде таблицы, в которой должны быть данные:
ФИО, должность работника;
период, за который выдан листок;
дата выдачи;
подпись работника в получении.
Шаблон формы утвердите локальным актом.
Форма журнала может выглядеть так:
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