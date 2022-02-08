Выбери своего бойца: сколько стоит штатный сотрудник и самозанятый для ИП

Загибаем пальцы и считаем, когда выгоднее нанять сотрудника по трудовому договору, а в каком случае — заказать услуги самозанятого.
Определяем цель
Первым делом нужно понять: какую работу и в каком объеме нужно выполнить.
Администратор должен приходить в салон по рабочему графику с 11 до 20, отвечать на звонки, вести клиентскую базу и быть лицом салона. Это не проектная работа. И в этом случае сотрудника лучше оформить в штат.
Копирайтеру нужно написать 10 статей для нового сайта. Ему вышлют ТЗ, установят срок и оплату за выполненную работу. Копирайтера можно оформить по краткосрочному трудовому договору. Но зачем, если есть самозанятость?
Составляем договор
Чек-лист для оформления по трудовому договору
- попросить документы и составить договор;
- познакомить с локальными актами (если они есть);
- издать приказ о приеме на работу и сделать запись в трудовой книжке;
- отправить отчет СЗВ-ТД в пенсионный фонд;
- сообщить в ФСС о найме (для первого сотрудника).
Чек-лист для оформления по договору ГПХ с самозанятым
- проверить статус самозанятого через сервис ФНС;
- составить договор ГПХ без намеков на трудовые отношения;
- прописать в договоре сроки и оплату работ, а их результат — подтвердить актом выполненных работ;
- получить от самозанятого чек.
Времени и ресурсов на оформление администратора по трудовому договору уйдет больше. Но зато для договора с самозанятым копирайтером нужно быть внимательнее: в случае споров он станет главным документом.
Сам.Бизнес поможет заключить с самозанятым договор, проверит подлинность документов и отправит отчетность.
Обустраиваем рабочее место
Работодатель должен позаботиться о рабочем месте сотрудника и обеспечить его всем необходимым (статья 212 ТК). Допустим, речь о сумме в 50 000 рублей за минимальный набор.
Самозанятый копирайтер получает деньги за работу, которую он создает на своей технике. Он не может требовать от заказчика новый ноутбук или абонемент в кофейню.
Платим налоги
Администратору была объявлена зарплата в 50 000 рублей после вычета НДФЛ, тогда его начисленная — 57 470 руб. Поэтому:
- 22% пенсионных взносов = 12 643 руб.;
- 5,1% медицинских взносов = 2 931 руб.;
- 2,9% больничных взносов = 1 667 руб.;
- плюс 0,2% (минимальная ставка) взносов в ФСС = 115 руб. (суммы округлены до целых рублей).
Мы сделали эти подсчеты по стандартной для ИП ставке. Иногда для малого и среднего бизнеса действуют льготы, которые мы не учли.
Поэтому кроме зарплаты на руки за администратора в штате предприниматель заплатит около 25 000 рублей.
Копирайтеру обещали гонорар в 50 000 рублей — заказчик отдает только эту сумму. НДФЛ и страховые взносы за самозанятого платить не нужно.
Экономим на налогах
Привет, налоговая! Если отношения заказчика и самозанятого исполнителя похожи на трудовые, то ФНС может начать проверку.
Предположим, что все сложилось не очень, и налоговики подтвердили факт подмены трудовых отношений. Сколько заплатит предприниматель?
- 13% НДФЛ с каждого гонорара (5 200×2) = 10 400 руб.;
- 30% страховых взносов с каждого гонорара (12 000×2) = 24 000 руб.;
- 40% штраф за неуплаченные налоги = 13 760 руб.
Административный штраф от 5 000 до 10 000 для предпринимателей
За попытку нанять сотрудника (пусть и удаленного) под видом самозанятости предпринимательница заплатила 43 560 рублей (с минимальным административным штрафом).
Расстаемся
Компенсация неиспользованного отпуска = 55 000 (начисленных за 28 дней).
Самозанятый исполнитель должен выполнить работу и получить деньги — на этом траты заканчиваются.
А если результат не устраивает, то заказчик может запросить компенсацию и найти другого исполнителя.
Выводы
Мы сделали приблизительные подсчеты, чтобы убедиться: сотрудник в штате дороже самозанятого. Но посыл не в том, что подтвердить очевидное и призвать отказаться от трудового договора.
Важно научиться определять цель. Штатные сотрудники — это фундамент, они готовы расти вместе с командой. Это долгосрочное вложение.
Самозанятые больше мотивированы на результат: их заработок зависит от качества предоставленных услуг. Разумно привлекать таких исполнителей для проектной работы или точечных задач. Это краткосрочное и выгодное вложение.