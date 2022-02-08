Выбери своего бойца: сколько стоит штатный сотрудник и самозанятый для ИП

Загибаем пальцы и считаем, когда выгоднее нанять сотрудника по трудовому договору, а в каком случае — заказать услуги самозанятого.

Определяем цель

Салон красоты ИП «Натали» ищет новых сотрудников. Открыты две вакансии: администратор и автор статей для сайта. Поможем предпринимателю сделать правильный выбор.

Первым делом нужно понять: какую работу и в каком объеме нужно выполнить.

Администратор должен приходить в салон по рабочему графику с 11 до 20, отвечать на звонки, вести клиентскую базу и быть лицом салона. Это не проектная работа. И в этом случае сотрудника лучше оформить в штат.

Копирайтеру нужно написать 10 статей для нового сайта. Ему вышлют ТЗ, установят срок и оплату за выполненную работу. Копирайтера можно оформить по краткосрочному трудовому договору. Но зачем, если есть самозанятость?

Составляем договор

Владелица салона «Натали» так и поступила: в вакансии администратора указала оформление по ТК с зарплатой 50 000 рублей, а для копирайтера — договор ГПХ с гонораром 50 000 рублей за 10 материалов и сроком в месяц.

Чек-лист для оформления по трудовому договору

попросить документы и составить договор;

познакомить с локальными актами (если они есть);

издать приказ о приеме на работу и сделать запись в трудовой книжке;

отправить отчет СЗВ-ТД в пенсионный фонд;

сообщить в ФСС о найме (для первого сотрудника).

Чек-лист для оформления по договору ГПХ с самозанятым

проверить статус самозанятого через сервис ФНС;

составить договор ГПХ без намеков на трудовые отношения;

без намеков прописать в договоре сроки и оплату работ, а их результат — подтвердить актом выполненных работ;

получить от самозанятого чек.

Времени и ресурсов на оформление администратора по трудовому договору уйдет больше. Но зато для договора с самозанятым копирайтером нужно быть внимательнее: в случае споров он станет главным документом.

Сам.Бизнес поможет заключить с самозанятым договор, проверит подлинность документов и отправит отчетность.

Обустраиваем рабочее место

Администратору в новом салоне нужен компьютер, стол со стулом и комфортная зона отдыха. Копирайтеру — примерно тот же набор. Кто за это платит?

Работодатель должен позаботиться о рабочем месте сотрудника и обеспечить его всем необходимым (статья 212 ТК). Допустим, речь о сумме в 50 000 рублей за минимальный набор.

Самозанятый копирайтер получает деньги за работу, которую он создает на своей технике. Он не может требовать от заказчика новый ноутбук или абонемент в кофейню.

Платим налоги

Прошел месяц — время платить гонорар копирайтеру и зарплату администратору. Сколько владелице салона готовить денег?

Администратору была объявлена зарплата в 50 000 рублей после вычета НДФЛ, тогда его начисленная — 57 470 руб. Поэтому:

22% пенсионных взносов = 12 643 руб.;

5,1% медицинских взносов = 2 931 руб. ;

руб. 2,9% больничных взносов = 1 667 руб. ;

руб. плюс 0,2% (минимальная ставка) взносов в ФСС = 115 руб. (суммы округлены до целых рублей).

Мы сделали эти подсчеты по стандартной для ИП ставке. Иногда для малого и среднего бизнеса действуют льготы, которые мы не учли.

Поэтому кроме зарплаты на руки за администратора в штате предприниматель заплатит около 25 000 рублей.

Копирайтеру обещали гонорар в 50 000 рублей — заказчик отдает только эту сумму. НДФЛ и страховые взносы за самозанятого платить не нужно.

Экономим на налогах

Владелице понравились статьи копирайтера. Поэтому она решила дать новые задачи: вести соцсети салона. Для этого она не стала переоформлять договор и договорилась на фиксированную оплату — 40 тысяч рублей в месяц, удаленную работу и рабочий график с 10 до 19. Копирайтер согласился и проработал так два месяца.

Привет, налоговая! Если отношения заказчика и самозанятого исполнителя похожи на трудовые, то ФНС может начать проверку.

Предположим, что все сложилось не очень, и налоговики подтвердили факт подмены трудовых отношений. Сколько заплатит предприниматель?

13% НДФЛ с каждого гонорара (5 200×2) = 10 400 руб.;

30% страховых взносов с каждого гонорара (12 000×2) = 24 000 руб.;

40% штраф за неуплаченные налоги = 13 760 руб.

Административный штраф от 5 000 до 10 000 для предпринимателей

За попытку нанять сотрудника (пусть и удаленного) под видом самозанятости предпринимательница заплатила 43 560 рублей (с минимальным административным штрафом).

Расстаемся

Через год администратор решила уволиться по собственному желанию.

Компенсация неиспользованного отпуска = 55 000 (начисленных за 28 дней).

Самозанятый исполнитель должен выполнить работу и получить деньги — на этом траты заканчиваются.

А если результат не устраивает, то заказчик может запросить компенсацию и найти другого исполнителя.

Выводы

Мы сделали приблизительные подсчеты, чтобы убедиться: сотрудник в штате дороже самозанятого. Но посыл не в том, что подтвердить очевидное и призвать отказаться от трудового договора.

Важно научиться определять цель. Штатные сотрудники — это фундамент, они готовы расти вместе с командой. Это долгосрочное вложение.

Самозанятые больше мотивированы на результат: их заработок зависит от качества предоставленных услуг. Разумно привлекать таких исполнителей для проектной работы или точечных задач. Это краткосрочное и выгодное вложение.