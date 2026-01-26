Сервис РПН в Контур.Экстерн: три шага до сдачи отчетности в Росприроднадзор

Отчетность по экологии: что это и кто сдает

Составление и подача экологической отчетности — важная составляющая экорегулирования. С ее помощью контролируют соблюдение экологического законодательства, а также учитывают объемы выбросов загрязняющих веществ, размещения отходов и использования природных ресурсов.

Сама экоотчетность — это комплекс документов, которые компании и ИП обязаны представлять в контролирующие структуры. Большую часть отчетов по экологии сдают в Росприроднадзор (РПН).

Отчитываться должны все организации и ИП, чья деятельность негативно влияет на окружающую среду. Причем учитывается не только прямой, но и косвенный ущерб. Экоотчеты сдают:

Природопользователи, которые оказывают воздействие на окружающую среду. Это предприятия с выбросами в атмосферу, организации, размещающие отходы или сбрасывающие сточные воды.

Плательщики экосбора и сбора за НВОС.

Компании и ИП, у которых есть стационарные источники загрязнения. Это заводы, стройплощадки, электростанции.

С 2024 года по ряду статей КоАП РПН вправе выписать штрафы даже без проведения проверок. Например, за нарушение порядка представления отчетности.