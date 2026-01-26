Сервис РПН в Контур.Экстерн: три шага до сдачи отчетности в Росприроднадзор

Самое главное:
Отчеты в Росприроднадзор относятся к экологической отчетности.
Подавать ее обязаны организации и ИП при условии, что их деятельность наносит ущерб окружающей среде.
Экоотчетность достаточно обширна. К ней относят такие формы как декларация о плате за НВОС, 2-ТП (воздух), 2-ТП (отходы), 2-ТП (рекультивация), формы по экосбору и другие.
Большинство отчетов ведомство принимает только в электронном виде. Подать формы на бумажных носителях не получится.
Заполнить отчеты в РПН, проверить их на ошибки и быстро передать в ведомство поможет сервис «Отчетность в РПН» от Экстерна.
Отчетность по экологии: что это и кто сдает
Составление и подача экологической отчетности — важная составляющая экорегулирования. С ее помощью контролируют соблюдение экологического законодательства, а также учитывают объемы выбросов загрязняющих веществ, размещения отходов и использования природных ресурсов.
Сама экоотчетность — это комплекс документов, которые компании и ИП обязаны представлять в контролирующие структуры. Большую часть отчетов по экологии сдают в Росприроднадзор (РПН).
Отчитываться должны все организации и ИП, чья деятельность негативно влияет на окружающую среду. Причем учитывается не только прямой, но и косвенный ущерб. Экоотчеты сдают:
Природопользователи, которые оказывают воздействие на окружающую среду. Это предприятия с выбросами в атмосферу, организации, размещающие отходы или сбрасывающие сточные воды.
Плательщики экосбора и сбора за НВОС.
Компании и ИП, у которых есть стационарные источники загрязнения. Это заводы, стройплощадки, электростанции.
С 2024 года по ряду статей КоАП РПН вправе выписать штрафы даже без проведения проверок. Например, за нарушение порядка представления отчетности.
Контур.Экстерн помогает подготовить и отправить отчетность в РПН. Специальный сервис «Отчетность в Росприроднадзор» подскажет, как заполненить формы, проверит их на ошибки и быстро передаст в ведомство.
Отчетность по экологии: основные формы и даты
Наименование формы
Срок сдачи в 2026 году
2-ТП (воздух)
22.01.2026
2-ТП (отходы)
02.02.2026
2-ТП (рекультивация)
02.02.2026
10.03.2026
Отчет об организации и о результатах осуществления ПЭК
25.03.2026
Форма предоставления информации об упаковке, отходы от использования которой подлежат утилизации (экосбор)
01.04.2026
Форма предоставления информации о товарах, отходы от использования которых подлежат утилизации (экосбор)
01.04.2026
Расчет суммы экосбора по товарам, упаковке, произведенным на территории РФ или ввезенным из государств-членов ЕАЭС
15.04.2026
Отчетность о массе упаковки, произведенных на территории РФ или ввезенных из государств-членов ЕАЭС, в том числе об испорченном или о бракованном товаре, об упаковке, сведения о вывезенных из РФ товарах, упаковке (экосбор)
15.04.2026
Отчетность о выполнении самостоятельной утилизации отходов от использования товаров (экосбор)
15.04.2026
Расчет суммы экосбора по товарам, упаковке, ввезенным из государств, не являющихся членами ЕАЭС (за 2025 год отчитываются только участники эксперимента)
15.04.2026
Отчетность о массе товаров, упаковки, ввезенных из государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, эксперимент (экосбор)
15.04.2026
Отчетность о выполнении самостоятельной утилизации отходов от использования товаров, эксперимент (экосбор)
15.04.2026
Отчетность о массе товаров, упаковки, ввезенных из государств, не являющихся членами ЕАЭС (экосбор)
На дату ввоза партии
Расчет суммы экологического сбора по товарам, упаковке, ввезенным из государств, не являющихся членами ЕАЭС (экосбор)
На дату ввоза партии
Отчетность в Росприроднадзор
Экстерн помогает экологу и бухгалтеру готовить отчетность по актуальным требованиям и моментально отправлять ее в контролирующий орган. Эксперты сервиса быстро отвечают на вопросы по заполнению форм
Отправка отчетов в РПН через интернет: как работает дополнительный сервис Экстерна
«Отчетность в РПН» создан для юрлиц и ИП, которые сдают экоотчеты. В сервисе можно заполнить и отправить все обязательные формы РПН: по экосбору, декларацию о плате за НВОС, 2-ТП (воздух), 2-ТП (отходы), 2-ТП (рекультивация) и другие.
Возможности сервиса:
Формирование и отправка отчетов. Можно заполнить любую обязательную форму с нуля и сразу же направить ее в ведомство через интернет.
Авторасчеты. Программа самостоятельно сделает нужные расчеты по формулам. Пользователю достаточно указать сведения о своей компании за отчетный период.
Проверка заполнения. «Отчетность в РПН» покажет, что нужно исправить при наличии в форме форматно-логических ошибок (например, при расхождениях в цифрах). Вам не придется тратить время на поиск ошибки.
Актуальные формы. Формы, ставки, коэффициенты регулярно обновляются. Поэтому при работе с сервисом вы можете быть уверены, что сдаете отчетность в соответствии с актуальными требованиями. Отслеживать изменения самостоятельно не нужно.
Круглосуточный доступ к отправке отчетов. Отчитаться в РПН можно в любой момент, даже если до истечения срока осталось пару минут. Сервис работает независимо от работоспособности приемного комплекса ведомства. Он зафиксирует дату отправки, и при необходимости вы легко докажете, что сдали форму без нарушения срока.
Контроль статуса. После подачи отчета можно не только скачать квитанцию об отправке, но и отслеживать его статус. Сервис позволяет узнать, на каком этапе находится документ: доставлен, отклонен и так далее.
Шаблоны. Отчеты, которые поданы ранее, можно использовать как шаблоны. Поэтому вносить информацию в форму заново не придется: ее можно перенести из прошлого отчета. В готовый документ достаточно внести корректировки.
Автозаполнение реквизитов. Еще одна опция, которая поможет упростить работу — автозаполнение реквизитов. Один раз укажите свои реквизиты в Экстерне, и система автоматически заполнит их во всех формах.
Приложения. Иногда при отправке отчета нужно приложить к нему сопроводительные документы. Чтобы решить эту задачу, в формах есть кнопка «Приложения к отчету». Загружайте файлы-приложения, указывайте информацию по ним и после переходите к отправке.
Архив отчетности. Все отправленные в ведомство отчеты остаются в Экстерне. Благодаря этому можно посмотреть и распечатать формы или скачать их на свой компьютер.
Автосохранение. В процессе работы с документами программа автоматически сохранит все изменения. Опция экономит время: вам не нужно отвлекаться на сохранения и можно сосредоточиться на заполнении.
Справочник данных. После добавления сведений об объекте, разрешительной документации или источнике программа сохранит их в справочнике. В дальнейшем сервис предложит выбрать их из справочника или самостоятельно добавит эти сведения.
Чтобы сдать отчетность в Росприроднадзор:
На главной странице Экстерна нажимаете на раздел «Другие органы» → «РПН» → «Создать новый», вводите название формы (или выбираете ее из списка) и после указания отчетного периода создаете форму.
Заполняете нужные сведения и нажимаете «Проверить».
Если в форме нет ошибок, ее можно отправить в ведомство.
Как Экстерн делает работу с экологической отчетностью еще удобнее
«Отчетность в РПН» — это не просто сервис для заполнения и отправки отчетов по экологии. Пользователям Экстерна доступны инструменты, которые упрощают работу и помогают отчитываться правильно и своевременно.
Перейти в инструкции по заполнению форм можно прямо из отчета.
Поля для обязательных атрибутов подсвечены красным цветом, чтобы вы не забыли указать важные данные.
Есть встроенные справочники загрязняющих веществ, товаров и упаковки для быстрого поиска нужных наименований.
А еще вы можете посмотреть обучающие видео по декларации о плате за НВОС и учету отходов (ЖДО). Также есть круглосуточная поддержка по телефону и в мессенджерах и помощь экспертов.
Отчетность в Росприроднадзор
Экстерн помогает экологу и бухгалтеру готовить отчетность по актуальным требованиям и моментально отправлять ее в контролирующий орган. Эксперты сервиса быстро отвечают на вопросы по заполнению форм
Часто задаваемые вопросы
Если форма изменится прямо перед сдачей отчета, как быстро сервис отреагирует на изменения?
Команда РПН следит за всеми обновлениями, поэтому правки вносятся максимально оперативно. Даже если форма изменится непосредственно перед сдачей отчетности, в сервисе будет актуальный документ, соответствующий всем требованиям.
Как рассчитать сумму экосбора?
Сумма рассчитывается по правилам, утвержденным постановлением Правительства от 30.12.2024 № 1990. Формула для расчета следующая: Экосбор = Ставка × Масса товаров × (Норматив — Масса утилизированных отходов).
Вам потребуется выбрать произведенные или импортированные товары и упаковку, а система рассчитает сумму сбора самостоятельно с учетом всех необходимых ставок и нормативов утилизации.
Какие штрафы грозят за несдачу отчетности в РПН?
За нарушения сроков сдачи экологической отчетности или предоставление недостоверных данных предусмотрена административная ответственность.
Размер штрафов зависит от вида отчета и статуса организации. Приведем примеры. За несдачу форм 2-ТП (воздух, отходы, рекультивация) по ст. 13.19 КоАП должностное лицо может заплатить от 10 000 до 20 000 рублей, а юридическое лицо — от 20 000 до 70 000 рублей.
За нарушение требований по отчетности экосбора штрафы выше: для должностных лиц — от 3 000 до 6 000 рублей, для ИП — от 50 000 до 70 000 рублей, для юрлиц — от 70 000 до 150 000 рублей (ст. 8.5.1 КоАП). При этом ч. 2 этой же статьи предусматривает ответственность за представление отчетности в неполном объеме либо с недостоверными сведениями:
для ИП штраф составляет двукратный размер суммы экосбора по каждой группе товаров (группе упаковки товаров), но не менее 100 000 рублей;
для юридических лиц — двукратный размер суммы сбора по каждой группе товаров (группе упаковки товаров), но не менее 250 000 рублей.
Кроме того, за неуплату экосбора в установленный срок применяется ст. 8.41.1 КоАП, которая устанавливает штраф для должностных лиц от 5 000 до 7 000 рублей, для ИП — в трехкратном размере неуплаченной суммы сбора, но не менее 250 000 рублей, для юридических лиц — в трехкратном размере неуплаченной суммы сбора, но не менее 500 000 рублей.
Отсутствие или неправильное ведение журнала движения отходов также приводит к санкциям: по ст. 8.2 КоАП штраф для ИП составляет от 40 000 до 60 000 рублей, для компаний — от 200 000 до 350 000 рублей.
Читайте также:
7 частых ошибок предпринимателей в отчетности и как их решает Контур.Эльба.
Как ускорить обработку ветеринарных сопроводительных документов вместе с Контур.Меркурий.
Контур.Сайн: удобный сервис ЭДО для работы с самозанятыми и физлицами.
Реклама, АО «ПФ «СКБ Контур», ОГРН 1026605606620, erid: 2W5zFK64d9S
Начать дискуссию