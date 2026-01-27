Зачем бизнесу собирать контакты и как это делать

Сбор контактов — важный инструмент, который работает на рост прибыли, увеличение аудитории и понимание ее потребностей. Сегодня контакты рассматриваются как один из самых ценных активов: с их помощью управляют продажами и выстраивают коммуникацию с потенциальными и действующими клиентами.

Компании собирают контакты, чтобы:

создать клиентскую базу — выборку компаний, которым может быть интересен продукт;

персонализировать предложения для повышения лояльности;

составить портрет целевой аудитории и проанализировать ее потребности;

изучить конкурентов;

разработать рекламную стратегию и настроить рекламу.

Для сбора контактов используют различные способы. Небольшие компании применяют ручной сбор через поисковики, соцсети, онлайн-справочники. Ручной поиск позволяет собрать качественную базу, но это долго и затратно с точки зрения ресурсов. Обеспечить стабильную работу отдела продаж становится невозможно.

Еще один способ — парсинг контактов. Но есть нюанс — это незаконно. Кроме того, качество контактов чаще невысокое. Покупка готовой базы, напротив, может быть законной, но риск, что покупаемые данные получены нелегально, существует. Также нужно учитывать, что вложения не всегда оправдываются — если, например, вы ошиблись с целевой аудиторией.

Самый надежный вариант — использование сервисов поиска клиентов. Как правило, они позволяют не только собрать контакты, но и проанализировать базу и исследовать рынок. Важное преимущество состоит в том, что информация регулярно обновляется.