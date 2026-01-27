Самое главное:
Для роста продаж и увеличения прибыли, расширения аудитории и повышения эффективности маркетинговых товаров бизнес собирает контакты клиентов и контрагентов.
Собирать контакты возможно различными способами — вручную, при помощи парсинга или купив готовую базу.
Контур.Компас — сервис для поиска и анализа клиентов, поставщиков и организаций, разработанный компанией СКБ Контур.
Зачем бизнесу собирать контакты и как это делать
Сбор контактов — важный инструмент, который работает на рост прибыли, увеличение аудитории и понимание ее потребностей. Сегодня контакты рассматриваются как один из самых ценных активов: с их помощью управляют продажами и выстраивают коммуникацию с потенциальными и действующими клиентами.
Компании собирают контакты, чтобы:
создать клиентскую базу — выборку компаний, которым может быть интересен продукт;
персонализировать предложения для повышения лояльности;
составить портрет целевой аудитории и проанализировать ее потребности;
изучить конкурентов;
разработать рекламную стратегию и настроить рекламу.
Для сбора контактов используют различные способы. Небольшие компании применяют ручной сбор через поисковики, соцсети, онлайн-справочники. Ручной поиск позволяет собрать качественную базу, но это долго и затратно с точки зрения ресурсов. Обеспечить стабильную работу отдела продаж становится невозможно.
Еще один способ — парсинг контактов. Но есть нюанс — это незаконно. Кроме того, качество контактов чаще невысокое. Покупка готовой базы, напротив, может быть законной, но риск, что покупаемые данные получены нелегально, существует. Также нужно учитывать, что вложения не всегда оправдываются — если, например, вы ошиблись с целевой аудиторией.
Самый надежный вариант — использование сервисов поиска клиентов. Как правило, они позволяют не только собрать контакты, но и проанализировать базу и исследовать рынок. Важное преимущество состоит в том, что информация регулярно обновляется.
Собрать клиентскую базу, найти контакты поставщиков и изучить контрагентов: в решении этих задач поможет сервис Контур.Компас. Пользователям доступны данные о юрлицах и ИП из официальных источников и сайтов компаний.
Как работает Контур.Компас
Контур.Компас — сервис для поиска и анализа клиентов, поставщиков и организаций, разработанный компанией СКБ Контур. Предназначен для отделов продаж, маркетологов и руководителей: он позволяет найти целевых клиентов, выгрузить сформированную базу и проанализировать свою, а также решает множество других задач.
Как Компас помогает в работе различным категориям пользователей
Сотрудники отделов продаж
Маркетологи
Руководители и собственники бизнеса
Формирование базы для холодных звонков
Сбор баз компаний, подходящих под портрет ЦА
Оптимизация работы персонала
Исключение нецелевых клиентов (банкроты, компании на грани банкротства и т.д.)
Оценка емкости новых рынков
Изучение клиентов (кто покупает, в каких регионах и т. д.)
Повышение конверсии в дозвон
Составление портрета ЦА
Анализ конкурентов в своей нише
Дополнение имеющейся базы новыми сведениями
Выгрузка контактов для маркетинговых активностей
Поиск новых направлений
Повышение мотивации менеджеров за счет сокращения количества отказов
Поиск новых ниш для развития и анализ конкурентов
Оценка своей доли на рынке
Возможности Контур.Компаса
Сбор баз компаний. Поиск целевых клиентов возможен по более чем 70 параметрам.
Анализ собственной базы. С Компасом вы сможете узнать больше о ваших клиентах, например, получить информацию о выручке, правовой форме и так далее.
Сбор контактов для рекламных кампаний. Формирование и выгрузка клиентов для запуска рекламы и email-рассылок.
Исследование рынков. Оценить объем и емкость рынка помогут наглядные диаграммы.
Доступ к актуальным контактам. Есть фильтр проверки номеров с разной степенью контроля.
Выгрузка данных. Экспорт возможен в Excel или в формате для загрузки в CRM.
Работа сервиса на примере запуска интернет-рекламы в В2В
Шаг 1. Формируем базу для тестовой рекламной кампании. Найдем компании, которые подходят под портрет вашей ЦА. В сервисе свыше 70 критериев, включая вид деятельности, регион регистрации и финансовые показатели. Чтобы получить контакты — номера телефонов, адреса электронной почты — используем поиск по контактным данным.
Шаг 2. Выгружаем готовую базу с контактами. Экспорт данных возможен в удобном для вас формате — Excel или CSV. Какие сведения должны быть в выгрузке, выбираем самостоятельно.
Шаг 3. Загружаем контакты в рекламный кабинет. Контактная информация загружается в рекламный кабинет из полученного файла. Контакты можно использовать для настройки таргетированной рекламы в Яндексе, ВК, MyTarget или Телеграме.
И далее запускаем тестовую рекламную кампанию. Информация об организациях обновляется ежедневно, а некоторые из критериев, по которым сервис ищет компании, есть только в Компасе. Например, с сервисом вы можете найти организации по таким критериям как «Лицензии на особые виды деятельности», «Автомобили и другое имущество в лизинге или залоге» и многие другие.
Компас для поиска контрагентов, поставщиков и подрядчиков
Сервис обезопасит бизнес от срыва контракта и нарушений в производственной цепочке. С Компасом вы увеличите пул субподрядчиков и поставщиков.
Какие проблемы с поставками решит сервис?
Проблема
Решение
Ваш поставщик прекратил работу
Воспользуйтесь поиском по товару для поиска компаний с аналогичными предложениями
Поставщик резко повысил цены
Подберите несколько поставщиков из одной ниши для поиска наиболее выгодного предложения
Не получается отличить производителя от дистрибьютора
Выявите организации, имеющие признаки производства
Закончились комплектующие зарубежного производства
Найдите российских производителей. Также можно найти поставщиков из дружественных стран
Сервис помогает находить поставщиков любой продукции и услуг по 44‑ФЗ и 223‑ФЗ среди российских компаний. С ним вы выполните поиск по категориям продукции ОКПД2 или ключевым словам в предмете закупки и отобрать участников с подходящей суммой закупки или диапазоном сумм. Есть поиск по дате размещения закупки и по дате заключения контракта.
Контур.Компас и маркировка звонков
Маркировка звонков — отображение информации о том, кто звонит, на экране смартфона или планшета — обязательна с 1 сентября 2025 года. Теперь по правилам маркируют все корпоративные номера. Информацию о звонящем передает оператор связи, а Компас помогает формировать базы только из тех клиентов, которые ждут звонка и которым он полезен.
Зачем это нужно:
Точная сегментация. Звонки клиентам, которые соответствуют критериям.
Сокращение жалоб. Минимизируйте количество негативных отзывов и жалоб оператору.
Повышение конверсии. Звоните клиентам, для которых ваше предложение действительно актуально.
Снижение риска блокировок. У оператора меньше оснований помечать ваши звонки как спам.
С Компасом вы сами формируете сегмент по десяткам критериев. В отличие от готовых баз, по которым звонили уже много раз, сервис помогает дотянуться до компаний, не попадающих под массовые обзвоны.
Часто задаваемые вопросы
Зачем анализировать свою базу, если контакты клиентов уже есть?
Контур помогает получить дополнительную информацию о тех компаниях, с которыми вы уже сотрудничали. Например, узнать, что ваш клиент поставляет по закупкам или каких сотрудников ищет в штат. Информация полезна для апсейла и кросс-продаж. Также анализ позволит прекратить работу с клиентами, которые вот-вот обанкротятся или будут ликвидированы.
Использование данных Компаса — это законно?
Сервис собирает информацию абсолютно законно: при работе с предоставляемыми сведениями вы не нарушите закон. Главное — не допускать отправки рекламных сообщений без спроса и не спамить.
У Компаса есть подборки по отраслям?
Да, вы можете не тратить время на настройку фильтров и самостоятельный поиск: эксперты сервиса уже сделали все за вас. В подборках Компаса есть информация о перевозчиках, IT-компаниях, поставщиках сырья и представителях других востребованных отраслей. Сведения в подборках регулярно обновляются.
Реклама, АО «ПФ «СКБ Контур», ОГРН 1026605606620, erid: 2W5zFJPua24
