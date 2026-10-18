Учет есть, управления нет: где рвется цикл pdca при внедрении 1С

Что такое система управления

Система управления — это когда цикл крутится регулярно, с понятной частотой, и каждый этап за кем-то закреплён. Если какого-то этапа нет — управления нет. Есть что-то другое: учёт, отчётность, надежда…

Plan. Поставили план продаж на месяц по направлениям. Спланировали производство под него. Запланировали закупки под производство. Сверстали бюджет.

Для разбора возьмём практическую модель PDCA, выросшую из работ Уолтера Шухарта и получившую развитие благодаря Эдвардсу Демингу: Plan — спланируй, Do — сделай, Check — проверь результат, Act — скорректируй подход. И снова по кругу. Это не полное определение управления, но удобная рамка для проверки, замкнут ли управленческий цикл.

Карта типового внедрения на PDCA

Теперь положим на эту схему внедрение 1С:ERP. Не по возможностям программы, а по тому, как это обычно выглядит в проблемных проектах из моей практики — там, где внедрение ограничилось автоматизацией операций и отчётов.

Do обычно закрыт лучше остальных этапов. Система регистрирует заказы, отгрузки, поступления, платежи и выпуск. Здесь внедренцы сильны, здесь большая часть проекта.

Инструменты для Check в системе есть, но сам этап не всегда встроен в управленческий процесс.Отчётов много. План-факт по продажам есть. По бюджету — есть, если бюджет вообще введён в систему. По производству — есть, если план в системе. Но отчёт есть, а обязательного сценария реакции на отклонение — нет. Кто, когда и зачем смотрит план-факт? Что обязан сделать, увидев отклонение? Этого в проекте не было.

Кроме этого, мало отчетов, показывающих динамику. А ведь для управления динамика зачастую важнее текущего значения показателя.

Plan часто остаётся вне рабочего контура системы. Планы продаж — в Excel у коммерческого директора. План производства считается в системе, но раз в месяц (об этом ниже). Бюджет — в Excel у финансиста, в систему не загружен или загружен для галочки. Системные механизмы планирования используют эпизодически: они требуют дисциплины, нормативов, ответственных. В таблице проще.

Act чаще всего остаётся за пределами автоматизированного процесса. Решения принимают на совещании. Устно, в лучшем случае — в протокол. Решение не связывают с версией плана, причиной и ответственным. План не корректируется, правила не меняются, следующий цикл начинается с того же места.

В итоге система уверенно фиксирует Do и даёт инструменты для Check, но Plan и Act продолжают жить вне единого процесса. Компания вложилась в регистрацию фактов и отчёты, но не спроектировала обязательную реакцию на них.