Учет есть, управления нет: где рвется цикл pdca при внедрении 1С

1С:ERP позиционируется как система автоматизации управления и учёта. С учётом всё хорошо: документы вводятся, проводки формируются, отчёты строятся. Инструменты для планирования, бюджетирования и анализа в ней тоже есть. Однако набор функций — ещё не система управления. Она появляется, когда компания заранее определила, где хранится план, кто реагирует на отклонение и как принятое решение изменяет следующий цикл.
Чтобы разобраться, где именно рвётся цикл, сначала договоримся, что считать управлением.
Что такое система управления
Для разбора возьмём практическую модель PDCA, выросшую из работ Уолтера Шухарта и получившую развитие благодаря Эдвардсу Демингу: Plan — спланируй, Do — сделай, Check — проверь результат, Act — скорректируй подход. И снова по кругу. Это не полное определение управления, но удобная рамка для проверки, замкнут ли управленческий цикл.
Перенесём на операционку любой компании:
Plan. Поставили план продаж на месяц по направлениям. Спланировали производство под него. Запланировали закупки под производство. Сверстали бюджет.
Do. Продавали, производили, закупали, платили. Регистрировали факты.
Check. Сравнили план и факт. Увидели отклонения: направление А недовыполнило на 20%, закупки превысили бюджет, срок производства сорван по трём заказам.
Act. Разобрались в причинах. Приняли решения: перераспределили ресурсы, скорректировали план, изменили правило. Решения вернулись в Plan следующего цикла.
Система управления — это когда цикл крутится регулярно, с понятной частотой, и каждый этап за кем-то закреплён. Если какого-то этапа нет — управления нет. Есть что-то другое: учёт, отчётность, надежда…
Карта типового внедрения на PDCA
Теперь положим на эту схему внедрение 1С:ERP. Не по возможностям программы, а по тому, как это обычно выглядит в проблемных проектах из моей практики — там, где внедрение ограничилось автоматизацией операций и отчётов.
Do обычно закрыт лучше остальных этапов. Система регистрирует заказы, отгрузки, поступления, платежи и выпуск. Здесь внедренцы сильны, здесь большая часть проекта.
Инструменты для Check в системе есть, но сам этап не всегда встроен в управленческий процесс.Отчётов много. План-факт по продажам есть. По бюджету — есть, если бюджет вообще введён в систему. По производству — есть, если план в системе. Но отчёт есть, а обязательного сценария реакции на отклонение — нет. Кто, когда и зачем смотрит план-факт? Что обязан сделать, увидев отклонение? Этого в проекте не было.
Кроме этого, мало отчетов, показывающих динамику. А ведь для управления динамика зачастую важнее текущего значения показателя.
Plan часто остаётся вне рабочего контура системы. Планы продаж — в Excel у коммерческого директора. План производства считается в системе, но раз в месяц (об этом ниже). Бюджет — в Excel у финансиста, в систему не загружен или загружен для галочки. Системные механизмы планирования используют эпизодически: они требуют дисциплины, нормативов, ответственных. В таблице проще.
Act чаще всего остаётся за пределами автоматизированного процесса. Решения принимают на совещании. Устно, в лучшем случае — в протокол. Решение не связывают с версией плана, причиной и ответственным. План не корректируется, правила не меняются, следующий цикл начинается с того же места.
В итоге система уверенно фиксирует Do и даёт инструменты для Check, но Plan и Act продолжают жить вне единого процесса. Компания вложилась в регистрацию фактов и отчёты, но не спроектировала обязательную реакцию на них.
Симптомы разомкнутого цикла
Один симптом разберу подробно, остальные — в таблице.
План считается раз в месяц, хотя система считает за минуты. Пример, который я приводил не раз: без системы предприятие считало план производства раз в месяц — чаще слишком трудоёмко. Внедрили систему, расчёт занимает минуты. И компания всё так же считает раз в месяц. Цикл не ускорился, хотя инструмент позволяет. Потому что ускорение цикла — это изменение регламента, а не программы: кто-то должен каждый день смотреть на изменения и запускать пересчёт. Этого «кого-то» не назначили.
Симптом
Почему опасно
Что изменить
План-факт смотрят, но за отклонения никто не отвечает
Направление недовыполнило план на 20% — и что? Отклонение зафиксировано и забыто. Отчёт не влияет на поведение людей
Назначить владельца каждого показателя, порог отклонения и срок реакции: «при отклонении больше 10% в течение трёх рабочих дней представить причину и действие»
Решения с совещания не возвращаются в систему
Ресурс перебросили с направления А на Б, но план не изменили. Через месяц отчёт показывает «провал» А, хотя это было управленческое решение
Любое решение по плану оформлять как новую версию плана в системе — с датой, автором и основанием
Бюджет живёт отдельно от учёта
Бюджет находится в Excel, факт — в 1С. Финансист вручную сопоставляет статьи, а план-факт появляется слишком поздно для реакции
Вести бюджет на тех же статьях и аналитиках, что и факт, чтобы план-факт формировался без ручной сборки
Третий симптом — самый частый повод обратиться к нам
Бюджет в Excel, факт в 1С, финансист три недели сводит одно с другим. Как это переводится в единый контур с план-фактом без ручной сборки
Почему так получается
Чтобы не спорить «виновата 1С или нет», полезно разделить три уровня: возможности продукта (что умеет конфигурация), объём проекта (что решили внедрить и настроить) и управленческую практику (как сотрудники используют систему после запуска). Программа может поддерживать планирование; проект может не включать его полноценное внедрение; компания может не пересматривать регламенты даже после настройки. Разрыв цикла обычно возникает на втором и третьем уровнях.
Внедренцы автоматизируют то, что видят. Факты видны: вот документ, вот операция. Управленческий цикл не виден: он живёт в головах, в совещаниях, в переписке. Чтобы его автоматизировать, нужно сначала его спроектировать. В типовой объём проекта такая методологическая работа часто не входит — об этом я писал отдельно.
Plan и Act требуют ответственности. Ввести план в систему — значит зафиксировать обязательство. Пересчитывать его по событию — значит назначить ответственного за реакцию. Записать решение в систему — значит сделать его проверяемым. Всё это неудобно. В Excel и на совещании удобнее: ничто не фиксируется жёстко.
Отчёты без регламента — это декорация. Можно построить сто отчётов. Если нет правила «кто, когда смотрит и что обязан сделать», они не влияют на поведение компании. Это как приборная панель в машине, на которую никто не смотрит: датчики работают, а водитель едет по ощущениям.
Что значит замкнуть цикл
Замкнутый цикл — это когда для каждого управляемого контура (продажи, производство, закупки, бюджет) определены четыре вещи:
1. Где живёт план. В едином управляемом контуре, связанном с фактом, а не в разрозненных таблицах. С первоначальной и скорректированной версиями и с ответственным за актуальность.
2. Что запускает пересчёт. Не «раз в месяц», а событие: отклонение факта от плана больше N%, сбой поставки, крупный заказ, поломка в узком месте. Кто и в какой срок пересчитывает и переподтверждает.
3. Кто реагирует на отклонение. У каждого показателя — владелец. У владельца — обязанность: при отклонении за порог в течение такого-то срока представить причину и действие. В этой логике KPIполезнее использовать как сигнал отклонения и запуска реакции, а не только как элемент премирования.
4. Как решение возвращается в план. Решение с совещания — это изменение плана или правила в системе, с датой и автором. Не протокол в папке.
В 1С:ERP значительная часть нужных механизмов уже есть: планы, бюджетирование, версии бюджетов и план-фактный анализ. Но сами по себе эти функции не назначат владельца показателя, не установят срок реакции и не заставят решение с совещания изменить действующий план. В одних проектах четыре правила выше реализуются типовыми средствами, в других потребуется настройка, интеграция или доработка. Однако сначала всё равно нужно принять организационные решения.
Пример: контур продаж. План продаж хранится в системе по направлениям и неделям. Если прогноз выполнения падает ниже установленного порога — допустим, 90%, — руководитель направления в течение согласованного срока, скажем двух рабочих дней, указывает причину и действие. Если меняются ресурсы или приоритеты, создаётся новая версия плана с датой, автором и основанием. На следующем цикле факт сравнивают не с устаревшим первоначальным планом, а одновременно с первоначальной и актуальной версиями. В одной сцене — план, триггер, владелец, срок реакции и возврат решения в план. Это не «ещё один отчёт», а организационный механизм.
Владелец показателя, порог отклонения, срок реакции — по сути это и есть система KPI, только развёрнутая не к премии, а к управлению. Мы такие системы проектируем отдельно: сначала определяем, какие показатели реально отражают результат контура, потом закрепляем владельцев и правила реакции, и только затем настраиваем расчёт в 1С.
Как это проектируется
Правильная последовательность — не «настроим планирование в системе», а:
Определить управляемые контуры: чем именно компания хочет управлять, а не только учитывать.
Для каждого контура описать цикл: план → факт → отклонение → реакция → корректировка. Кто, когда, с какой частотой.
Определить показатели, по которым оценивается цикл, и их владельцев.
Проверить, что данные для плана и факта в системе есть и сопоставимы (одни аналитики, одни статьи — иначе план-факт не построится).
Только потом настраивать систему под этот цикл.
Это работа на стыке методологии управления и автоматизации. Она часто выпадает из проекта: методологи и внедренцы отвечают за разные части задачи, а проектирование полного управленческого цикла не закреплено ни за одной из сторон. Но без него ERP остаётся калькулятором.
Самодиагностика: замкнут ли ваш цикл
Экспресс-тест из восьми вопросов. Это авторская шкала из практики, а не нормативная методика, но она быстро показывает, где рвётся цикл.
1. Планы продаж, производства и бюджета находятся в едином управляемом контуре, связанном с фактом, а не в разрозненных таблицах?
2. Есть правило, какое событие запускает перепланирование, и кто за это отвечает?
3. У каждого ключевого показателя есть владелец, который обязан реагировать на отклонение?
4. Определён порог отклонения и срок реакции?
5. Решения совещаний фиксируются как изменения плана или правил в системе?
6. План-факт появляется в срок, когда на отклонение ещё можно повлиять?
7. Можно посмотреть историю: какой был первоначальный план, когда и почему скорректировали?
8. Если убрать все отчёты из системы на месяц — кто-то это заметит?
0–3 «да» — автоматизирован преимущественно учёт факта; цикл управления разомкнут.
4–6 «да» — отдельные элементы управления работают, но цикл зависит от ручных действий и конкретных сотрудников.
7–8 «да» — цикл в основном замкнут; следующий шаг — проверить скорость реакции и качество решений.
Вместо вывода
Автоматизация учёта необходима: без надёжного факта управлять нечем. Но факт — только часть цикла. Чтобы ERP стала частью системы управления, компания должна хранить актуальный план в едином контуре, связанном с фактом, назначить владельцев отклонений, установить сроки реакции и возвращать решения в новую версию плана. Стоимость лицензий и настройки ещё не определяет, получится ли система управления. Разницу создают регламенты: где хранится план, кто отвечает за отклонение и как принятое решение меняет следующий цикл.
Проверьте один контур — например, продажи или бюджет. Можно ли в системе увидеть первоначальный план, отклонение, принятое действие и скорректированный план? Если цепочка обрывается, именно там заканчивается учёт и не начинается управление.
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