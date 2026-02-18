Командировка на служебном авто в 2026 году: оформление, документы и расходы

На практике оформление командировки на служебном автомобиле — это не только приказ и путевой лист, но и согласование поездки, контроль расходов и последующая отчетность. Чтобы эти этапы не распределять по почте, таблицам и мессенджерам, компании все чаще используют онлайн-сервисы для организации командировок. В Smartway весь процесс — от заявки на поездку до закрывающих документов — можно вести в одном окне.
Как оформить командировку с использованием служебного автомобиля
Для направления водителя в командировку на служебном транспорте работодатель издает приказ. В нем обязательно указывают:
ФИО работника;
место назначения и сроки поездки;
описание служебного задания;
марку и гос номер автомобиля.
Приказ может быть оформлен по унифицированной форме (Т-9, Т-9а), либо по форме, утвержденной работодателем.
Дополнительно стоит закрепить правила таких поездок в локальном нормативном акте, например в Положении о командировках. В нем удобно заранее прописать:
какие расходы сотрудник вправе нести в поездке,
какие документы он обязан представить,
в какие сроки нужно сдать отчет после возвращения.
Так меньше шансов, что возникнут споры между бухгалтерией, руководителем и сотрудником.
Если в компании много командировок, согласование приказов и поездок вручную быстро превращается в бюрократию. В Smartway можно автоматизировать согласование поездок: один раз настроить схемы, а дальше согласования будут проходить в единой системе без лишней переписки.
Путевой лист для командировки на служебном транспорте
Путевой лист — ключевой документ, подтверждающий использование служебного транспорта в командировке.
По какой форме оформлять путевой лист
Организация вправе выбрать одну из двух форм:
унифицированную форму № 3, утв. постановлением Госкомстата от 28.11.1997 № 78,
либо собственную форму, утвержденную в учетной политике.
Независимо от выбранного варианта, в путевом листе должны быть указаны все обязательные реквизиты, предусмотренные пр. Минтранса от 28.09.2022 № 390 и статьей 9 ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ.
На какой срок оформлять путевой лист
Путевой лист можно оформить сразу на весь срок командировки — без разделения на поездки туда и обратно. Такой порядок допускается правилами оформления путевых листов. (п. 11 Состава сведений, утв. приказом Минтранса № 390).
Нужно ли указывать маршрут
Формально требования указывать маршрут нет. Но на практике лучше фиксировать маршрут и общий километраж, чтобы подтвердить реальный пробег.
Если маршрут не указан или пробег не подтвержден, у налоговых органов могут возникнуть вопросы к учету затрат на горюче-смазочные материалы (ГСМ) в командировке на служебном автомобиле. Поэтому записи о километраже в путевом листе должны соответствовать фактическому пробегу.
Согласование поездок без бюрократии
Не придется думать о том, к кому идти за утверждением поездки. Достаточно настроить схемы согласования в личном кабинете
Документы водителя для командировки на служебном автомобиле
Если сотрудник управляет машиной организации, работодатель может сделать доверенность на управление транспортным средством. Формально это не обязательно, но помогает подтвердить законность использования транспортного средства во время проверок.
Медосмотр и технический контроль: что действительно нужно
Предрейсовый технический контроль необходим только при коммерческих перевозках, либо доставки пассажиров автобусами и грузов на грузовом транспорте для собственных нужд (п. 2 ст. 20 закона № 196-ФЗ). А для командировки на легковом авто для офисных задач отметка о техконтроле не требуется.
Послерейсовые медосмотры необходимы только для тех, кто перевозит пассажиров или опасные грузы (п. 3 ст. 23 закона № 196-ФЗ).
С учетом противоречивой судебной практики безопасный вариант для работодателя — провести предрейсовый медицинский осмотр и поставить отметку в путевом листе. Отсутствие такой отметки само по себе не отменяет факт командировки и не лишает расходы обоснования (письмо Минфина от 04.02.2015 № 03-03-10/4547).
Какие расходы можно подтвердить и компенсировать
Все расходы в командировке на транспорте организации должны быть предусмотрены локальным актом и подтверждены документами.
ГСМ в командировке на служебном автомобиле
Подтвердить расходы на топливо можно несколькими отчетными документами:
приказом о командировке,
путевым листом,
чеками на горюче смазочные материалы (ГСМ),
бухгалтерской справкой с расчетом расхода топлива по пробегу.
Эти расходы учитывают при налогообложении прибыли, а также при применении УСН и ЕСХН.
Проезд по платным дорогам и парковка
Обосновать расходы можно:
приказом,
путевым листом,
чеками ККТ,
служебной запиской.
Они могут быть учтены при налогообложении, если относятся к выполнению служебного задания и были необходимы для работы.
Поломка автомобиля в командировке
Если в пути произошла поломка, сотрудник вправе оплатить:
эвакуатор,
ремонт автомобиля.
Расходы подтверждаются заказ-нарядом, актами, чеками и служебной запиской. Если есть локальный акт, работодатель может учесть их в налоговом учете.
А вот штрафы за нарушение ПДД и принудительная эвакуация в расходах не учитываются. Если работодатель не взыскивает эти суммы с сотрудника, дохода не возникает.
Что не компенсируется: проезд как таковой
Расходы на проезд в командировку на служебном автомобиле отдельно не компенсируются, поскольку транспорт предоставлен сотруднику работодателем. Компенсации подлежат только связанные с поездкой расходы — ГСМ, платные дороги, парковка и иные затраты, предусмотренные локальным положением и подтвержденные документами.
На практике удобнее не разбирать каждую спорную трату после командировки, а заранее определить правила. Это можно сделать через тревел-политики — с лимитами и условиями для разных сотрудников и типов поездок. Такой подход позволяет контролировать расходы и снижает нагрузку на бухгалтерию.
Как подтвердить срок командировки
Срок командировки на служебном автомобиле подтверждают документы, из которых можно установить даты и маршрут поездки.
Как правило, используют:
служебную записку сотрудника,
путевой лист,
чеки и квитанции, отражающие маршрут и даты поездки в командировку на служебном автомобиле.
Одной только служебной записки без дополнительных документов недостаточно для подтверждения срока командировки — она используется в совокупности с путевым листом и первичными документами (письмо Минфина от 20.04.2015 № 03-03-06/22368).
Если сотрудник использует личный автомобиль
Тогда порядок оформления меняется. Необходимо заключить соглашение с работодателем об использовании личного транспорта и компенсации расходов. В документе закрепляется размер и порядок компенсации, перечень возмещаемых затрат и требования к подтверждающим документам.
Без такого соглашения выплаты могут быть признаны необоснованными, а у работника возникнет налогооблагаемый доход.
Подведем итоги
Командировка на служебном автомобиле в 2026 году требует внимательного подхода к документам. Приказ, путевой лист, служебная записка и подтверждающие расходы документы — основа, без которой бухгалтерия не сможет учесть затраты.
Если правила использования служебного транспорта, компенсации и отчетности заранее закреплены в положении и соблюдаются, то командировка проходит без споров, а работодатель снижает налоговые риски.
