Командировка на служебном авто в 2026 году: оформление, документы и расходы

Медосмотр и технический контроль: что действительно нужно

Предрейсовый технический контроль необходим только при коммерческих перевозках, либо доставки пассажиров автобусами и грузов на грузовом транспорте для собственных нужд (п. 2 ст. 20 закона № 196-ФЗ). А для командировки на легковом авто для офисных задач отметка о техконтроле не требуется.

Послерейсовые медосмотры необходимы только для тех, кто перевозит пассажиров или опасные грузы (п. 3 ст. 23 закона № 196-ФЗ).

С учетом противоречивой судебной практики безопасный вариант для работодателя — провести предрейсовый медицинский осмотр и поставить отметку в путевом листе. Отсутствие такой отметки само по себе не отменяет факт командировки и не лишает расходы обоснования (письмо Минфина от 04.02.2015 № 03-03-10/4547).