Приказ об отмене командировки: как правильно оформить

Как учитываются произведенные расходы при отмене командировки

Командировочные расходы, например, оплаченное жилье без отмены брони, можно учесть при налогообложении прибыли, но только при условии, что поездка отменилась по уважительной причине (п. 1 ст. 252 НК). Для этого надо получить закрывающие документы от отеля: электронно или через специальные тревел-сервисы.

Уважительной причиной считается не только болезнь сотрудника, но и другие обстоятельства, например, просьба контрагента о переносе даты переговоров. Окончательное решение — уважительная эта причина или нет — принимает руководитель.

Обратите внимание: ФНС также проверяет, можно ли считать причину уважительной. Если поездка не состоялась по вине сотрудника и причина считается неуважительной, организация может потребовать от сотрудника возместить затраты.

Чтобы не возникло споров с налоговой, рекомендуем разработать регламент командировок, в котором будет расписано, какие причины относятся к уважительным, а какие — нет. Кроме этого, к каждому приказу об отмене служебной поездки лучше прикладывать обоснование: скрин переписки с контрагентом, копию больничного или временный запрет на перелет в другую страну.