Новые правила маркировки с 1 сентября 2025 года: что изменилось для бизнеса

Новые группы под маркировкой
С 1 сентября 2025 года обязательная маркировка затронет больше категорий товаров. В перечень входят спортивное питание, сладости, игрушки и некоторые строительные материалы. Внедрение будет проходить поэтапно.
Когда спортпит станет «под контролем»
Лето 2025 года — пилотный проект по маркировке спортивного питания.
1 октября 2025 года — начало обязательной маркировки новых партий.
1 марта 2026 года — обязательная передача сведений о рознице и выводе из оборота.
1 марта 2027 года — подключение оптовой отчетности.
Продукцию без маркировки, произведенную до 30 сентября 2025 года, разрешат продавать только до 31 августа 2026 года. После этой даты остатки придется списывать.
Маркировка для кондитерских изделий
С весны 2025 года в России стартует эксперимент по добровольной маркировке отдельных видов сладостей. Уже через год процедура станет обязательной.
Ключевые даты:
1 марта 2026 года — маркировка вводится для печенья, вафель, пастообразных продуктов (шоколадных, ореховых, фруктовых) и других кондитерских изделий.
1 мая 2026 года — под обязательную маркировку попадает хлебобулочная и мучная продукция. Исключение составляют товары с коротким сроком хранения — до 5 суток.
1 июля 2026 года — маркировка обязательна для шоколада всех видов, жевательной резинки, карамели и творожных сырков.
Для кондитерских наборов предусмотрены отдельные правила: код маркировки будет наноситься не на каждое изделие, а на упаковку целиком. Эти требования начнут действовать с 1 июля 2027 года.
Кроме того, с этой же даты компании обязаны передавать в систему сведения об оптовых и розничных продажах сладостей, а также о других случаях их вывода из оборота.
Игрушки под контролем
После завершения пилотного проекта по маркировке детских товаров (декабрь 2023 — декабрь 2024) система становится обязательной для всей отрасли.
Основные этапы:
с 1 декабря 2025 года — новые партии игрушек можно вводить в оборот только с кодами маркировки;
с 1 сентября 2026 года — компании обязаны передавать данные о розничных продажах и других способах вывода из оборота;
с 1 февраля 2027 года — запускается отчетность по оптовым операциям.
Важно: немаркированные игрушки, произведенные до 1 декабря 2025 года, допустимо продавать лишь до 31 августа 2026 года. После этого срока на складах не должно оставаться товаров без кодов.
Маркировка стройматериалов: пошаговое введение
Эксперимент по маркировке строительной продукции завершится в августе 2025 года, после чего требования станут обязательными. Для разных категорий товаров установлен собственный график.
С 1 октября 2025 года маркировка обязательна для:
гипса и ангидрита (ТН ВЭД 2520), цементов (2523);
огнеупорных составов (3816 00 000 0) и строительных растворов (3824 50 900 0);
изделий из гипса (ОКПД 23.20.13), цементных смесей (23.51.12), растворов (23.52.20) и огнеупорных изделий (23.64.10).
С 1 декабря 2025 года к системе подключаются:
красители и пигменты (ТН ВЭД 3214);
лакокрасочные материалы (ОКПД 20.30.22) и специальные огнеупоры (23.64.10.110).
С 1 декабря 2026 года производители и продавцы должны будут фиксировать все продажи и вывод стройматериалов из оборота.
Немаркированные остатки допускается поставлять до 1 мая 2026 года, а реализовывать — только в пределах срока годности или хранения.
Икра: когда маркировка не нужна
В правила маркировки икры осетровых и лососевых внесены уточнения. Теперь коды требуются только в случае переработки продукта.
Под переработкой понимаются:
термическая обработка (кроме заморозки и охлаждения);
копчение, консервирование, выдержка и посол;
сушка, маринование;
технологические процессы — концентрирование, экстракция, экструзия.
Если икра реализуется без подобных изменений, обязательная маркировка на нее не распространяется.
Корма для животных без упаковки
Новые правила касаются кормов, которые продаются без заводской потребительской тары — на развес или расфасованных прямо в магазине.
Если вскрывается оригинальная упаковка, продавец обязан в течение трех рабочих дней зафиксировать вывод товара из оборота в системе ГИС МТ. В заявке указываются:
ИНН продавца;
причина вывода (реализация на развес или фасовка);
дата вскрытия;
коды продукции;
стоимость по данным бухгалтерского учета.
Новые сведения при регистрации товаров
С 1 сентября 2025 года расширяются обязанности участников оборота при работе с маркированной продукцией. Постановлением Правительства от 2 июня 2025 года № 837 установлено, что при регистрации в системе ГИС МТ изготовители, импортеры и продавцы обязаны указывать:
реквизиты разрешительных документов на продукцию (если требуется оценка соответствия — вид, номер и дату документа);
информацию о местах ведения деятельности, включая адреса точек, где осуществляется вывод товаров из оборота.
Изменения затрагивают, в частности, обувь, шины, парфюмерию и бутилированную воду. Если товар не подлежит обязательной оценке соответствия, участник рынка должен прямо указать это при регистрации.
Табачная продукция: новые ограничения
С 1 сентября 2025 года вводятся обновленные правила в отношении производства и оборота табака.
Регистрации подлежит все основное технологическое оборудование, используемое при выпуске табачных изделий.
Табачная продукция (кроме сигарет и папирос) не может продаваться дешевле установленного минимального уровня.
Причиной отказа в регистрации может стать отсутствие оборудования в официальном перечне Правительства либо несоответствие фактических данных заявленным.
Кроме того, скорректированы требования к внесению информации в систему: для бестабачных смесей теперь указывается масса для нагревания в потребительской упаковке.
С 1 марта 2026 года продажа табачной продукции ниже минимальной цены будет запрещена.
Алкоголь: уточнения по федеральным спецмаркам
С марта 2026 года меняется порядок нанесения федеральных специальных марок (ФСМ) на алкоголь, произведенный за пределами ЕАЭС. Если раньше марки наклеивались еще до ввоза продукции в Россию, то теперь наноситься они будут уже внутри страны.
Пиво и слабоалкогольные напитки
Регистрация пива и слабоалкогольной продукции в системе мониторинга также станет жестче.
С 1 сентября 2025 года заявка будет отклонена, если разрешительные документы, полученные из ЕГАИС, отсутствуют в реестре.
С 1 декабря 2025 года отказ последует, если характеристики напитка в документах не совпадают с данными ЕГАИС или сведениями от производителя.
При обнаружении несоответствий информация будет автоматически передаваться в ЕГАИС.
Календарь изменений в маркировке 2025
Категория
Дата
Изменение
Спортивное питание
1 октября 2025
Обязательная маркировка новых партий
1 марта 2026
Передача данных о рознице и выводе из оборота
31 августа 2026
Крайний срок продажи немаркированных остатков
1 марта 2027
Отчетность по оптовым операциям
Кондитерские изделия
1 марта 2026
Маркировка печенья, вафель, пастообразных продуктов
1 мая 2026
Маркировка хлебобулочной и мучной продукции (кроме ≤5 суток хранения)
1 июля 2026
Маркировка шоколада, жвачки, карамели, творожных сырков
1 июля 2027
Маркировка кондитерских наборов + передача данных об опте и рознице
Игрушки
1 декабря 2025
Маркировка новых партий
1 сентября 2026
Передача данных о рознице и выводе из оборота
31 августа 2026
Крайний срок продажи немаркированных остатков
1 февраля 2027
Отчетность по оптовым операциям
Строительные материалы
1 октября 2025
Маркировка гипса, цементов, растворов, огнеупорных составов
1 декабря 2025
Маркировка красителей, пигментов, ЛКМ и специальных огнеупоров
1 мая 2026
Крайний срок поставки немаркированных остатков
1 декабря 2026
Передача данных о продажах и выводе из оборота
Табачная продукция
1 сентября 2025
Регистрация оборудования для производства табака
1 марта 2026
Запрет на продажу табака ниже минимальной цены
Алкоголь
1 марта 2026
ФСМ на импортный алкоголь (из стран вне ЕАЭС) наносятся в России
Пиво и слабоалкогольные
1 сентября 2025
Отклонение заявок без документов из ЕГАИС
1 декабря 2025
Отклонение заявок при несоответствии характеристик
Что важно сделать бизнесу
Производителям и импортерам — оформить ЭЦП, зарегистрироваться в «Честном ЗНАК», подключить 1С и ЭДО, заказать и наносить DataMatrix-коды, вести учет остатков.
Рознице — обновить кассовое ПО, заключить договор с ОФД, установить 2D-сканеры, интегрировать кассы с 1С, подключиться к ЭДО и проводить регулярные инвентаризации.
Всем — обучить сотрудников и заранее проверить готовность систем, чтобы избежать штрафов и блокировок продаж.
