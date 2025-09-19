ЦОК ОК БСН 19.09 Мобильная
Новые правила маркировки с 1 сентября 2025 года: что изменилось для бизнеса

С 1 сентября 2025 года бизнес ждут новые требования в сфере обязательной маркировки. Перечень товаров, попадающих под контроль, расширяется, вводятся дополнительные обязанности для производителей, импортеров и продавцов. Разберем, что именно меняется и какие шаги помогут бизнесу адаптироваться.

Новые группы под маркировкой

С 1 сентября 2025 года обязательная маркировка затронет больше категорий товаров. В перечень входят спортивное питание, сладости, игрушки и некоторые строительные материалы. Внедрение будет проходить поэтапно.

Когда спортпит станет «под контролем»

  • Лето 2025 года — пилотный проект по маркировке спортивного питания.

  • 1 октября 2025 года — начало обязательной маркировки новых партий.

  • 1 марта 2026 года — обязательная передача сведений о рознице и выводе из оборота.

  • 1 марта 2027 года — подключение оптовой отчетности.

Продукцию без маркировки, произведенную до 30 сентября 2025 года, разрешат продавать только до 31 августа 2026 года. После этой даты остатки придется списывать.

Маркировка для кондитерских изделий

С весны 2025 года в России стартует эксперимент по добровольной маркировке отдельных видов сладостей. Уже через год процедура станет обязательной.

Ключевые даты:

  • 1 марта 2026 года — маркировка вводится для печенья, вафель, пастообразных продуктов (шоколадных, ореховых, фруктовых) и других кондитерских изделий.

  • 1 мая 2026 года — под обязательную маркировку попадает хлебобулочная и мучная продукция. Исключение составляют товары с коротким сроком хранения — до 5 суток.

  • 1 июля 2026 года — маркировка обязательна для шоколада всех видов, жевательной резинки, карамели и творожных сырков.

Для кондитерских наборов предусмотрены отдельные правила: код маркировки будет наноситься не на каждое изделие, а на упаковку целиком. Эти требования начнут действовать с 1 июля 2027 года.

Кроме того, с этой же даты компании обязаны передавать в систему сведения об оптовых и розничных продажах сладостей, а также о других случаях их вывода из оборота.

Игрушки под контролем 

После завершения пилотного проекта по маркировке детских товаров (декабрь 2023 — декабрь 2024) система становится обязательной для всей отрасли.

Основные этапы:

  • с 1 декабря 2025 года — новые партии игрушек можно вводить в оборот только с кодами маркировки;

  • с 1 сентября 2026 года — компании обязаны передавать данные о розничных продажах и других способах вывода из оборота;

  • с 1 февраля 2027 года — запускается отчетность по оптовым операциям.

Важно: немаркированные игрушки, произведенные до 1 декабря 2025 года, допустимо продавать лишь до 31 августа 2026 года. После этого срока на складах не должно оставаться товаров без кодов.

Маркировка стройматериалов: пошаговое введение

Эксперимент по маркировке строительной продукции завершится в августе 2025 года, после чего требования станут обязательными. Для разных категорий товаров установлен собственный график.

С 1 октября 2025 года маркировка обязательна для:

  • гипса и ангидрита (ТН ВЭД 2520), цементов (2523);

  • огнеупорных составов (3816 00 000 0) и строительных растворов (3824 50 900 0);

  • изделий из гипса (ОКПД 23.20.13), цементных смесей (23.51.12), растворов (23.52.20) и огнеупорных изделий (23.64.10).

С 1 декабря 2025 года к системе подключаются:

  • красители и пигменты (ТН ВЭД 3214);

  • лакокрасочные материалы (ОКПД 20.30.22) и специальные огнеупоры (23.64.10.110).

С 1 декабря 2026 года производители и продавцы должны будут фиксировать все продажи и вывод стройматериалов из оборота.

Немаркированные остатки допускается поставлять до 1 мая 2026 года, а реализовывать — только в пределах срока годности или хранения.

Икра: когда маркировка не нужна

В правила маркировки икры осетровых и лососевых внесены уточнения. Теперь коды требуются только в случае переработки продукта.

Под переработкой понимаются:

  • термическая обработка (кроме заморозки и охлаждения);

  • копчение, консервирование, выдержка и посол;

  • сушка, маринование;

  • технологические процессы — концентрирование, экстракция, экструзия.

Если икра реализуется без подобных изменений, обязательная маркировка на нее не распространяется.

Корма для животных без упаковки

Новые правила касаются кормов, которые продаются без заводской потребительской тары — на развес или расфасованных прямо в магазине.

Если вскрывается оригинальная упаковка, продавец обязан в течение трех рабочих дней зафиксировать вывод товара из оборота в системе ГИС МТ. В заявке указываются:

  • ИНН продавца;

  • причина вывода (реализация на развес или фасовка);

  • дата вскрытия;

  • коды продукции;

  • стоимость по данным бухгалтерского учета.

Новые сведения при регистрации товаров

С 1 сентября 2025 года расширяются обязанности участников оборота при работе с маркированной продукцией. Постановлением Правительства от 2 июня 2025 года № 837 установлено, что при регистрации в системе ГИС МТ изготовители, импортеры и продавцы обязаны указывать:

  • реквизиты разрешительных документов на продукцию (если требуется оценка соответствия — вид, номер и дату документа);

  • информацию о местах ведения деятельности, включая адреса точек, где осуществляется вывод товаров из оборота.

Изменения затрагивают, в частности, обувь, шины, парфюмерию и бутилированную воду. Если товар не подлежит обязательной оценке соответствия, участник рынка должен прямо указать это при регистрации.

Табачная продукция: новые ограничения

С 1 сентября 2025 года вводятся обновленные правила в отношении производства и оборота табака.

  • Регистрации подлежит все основное технологическое оборудование, используемое при выпуске табачных изделий.

  • Табачная продукция (кроме сигарет и папирос) не может продаваться дешевле установленного минимального уровня.

Причиной отказа в регистрации может стать отсутствие оборудования в официальном перечне Правительства либо несоответствие фактических данных заявленным.

Кроме того, скорректированы требования к внесению информации в систему: для бестабачных смесей теперь указывается масса для нагревания в потребительской упаковке. 

С 1 марта 2026 года продажа табачной продукции ниже минимальной цены будет запрещена.

Алкоголь: уточнения по федеральным спецмаркам

С марта 2026 года меняется порядок нанесения федеральных специальных марок (ФСМ) на алкоголь, произведенный за пределами ЕАЭС. Если раньше марки наклеивались еще до ввоза продукции в Россию, то теперь наноситься они будут уже внутри страны.

Пиво и слабоалкогольные напитки

Регистрация пива и слабоалкогольной продукции в системе мониторинга также станет жестче.

  • С 1 сентября 2025 года заявка будет отклонена, если разрешительные документы, полученные из ЕГАИС, отсутствуют в реестре.

  • С 1 декабря 2025 года отказ последует, если характеристики напитка в документах не совпадают с данными ЕГАИС или сведениями от производителя.

При обнаружении несоответствий информация будет автоматически передаваться в ЕГАИС.

Календарь изменений в маркировке 2025

Категория

Дата

Изменение

Спортивное питание

1 октября 2025

Обязательная маркировка новых партий

1 марта 2026

Передача данных о рознице и выводе из оборота

31 августа 2026

Крайний срок продажи немаркированных остатков

1 марта 2027

Отчетность по оптовым операциям

Кондитерские изделия

1 марта 2026

Маркировка печенья, вафель, пастообразных продуктов

1 мая 2026

Маркировка хлебобулочной и мучной продукции (кроме ≤5 суток хранения)

1 июля 2026

Маркировка шоколада, жвачки, карамели, творожных сырков

1 июля 2027

Маркировка кондитерских наборов + передача данных об опте и рознице

Игрушки

1 декабря 2025

Маркировка новых партий

1 сентября 2026

Передача данных о рознице и выводе из оборота

31 августа 2026

Крайний срок продажи немаркированных остатков

1 февраля 2027

Отчетность по оптовым операциям

Строительные материалы

1 октября 2025

Маркировка гипса, цементов, растворов, огнеупорных составов

1 декабря 2025

Маркировка красителей, пигментов, ЛКМ и специальных огнеупоров

1 мая 2026

Крайний срок поставки немаркированных остатков

1 декабря 2026

Передача данных о продажах и выводе из оборота

Табачная продукция

1 сентября 2025

Регистрация оборудования для производства табака

1 марта 2026

Запрет на продажу табака ниже минимальной цены

Алкоголь

1 марта 2026

ФСМ на импортный алкоголь (из стран вне ЕАЭС) наносятся в России

Пиво и слабоалкогольные

1 сентября 2025

Отклонение заявок без документов из ЕГАИС

1 декабря 2025

Отклонение заявок при несоответствии характеристик

Что важно сделать бизнесу

  • Производителям и импортерам — оформить ЭЦП, зарегистрироваться в «Честном ЗНАК», подключить 1С и ЭДО, заказать и наносить DataMatrix-коды, вести учет остатков.

  • Рознице — обновить кассовое ПО, заключить договор с ОФД, установить 2D-сканеры, интегрировать кассы с 1С, подключиться к ЭДО и проводить регулярные инвентаризации.

  • Всем — обучить сотрудников и заранее проверить готовность систем, чтобы избежать штрафов и блокировок продаж.

