Новые правила маркировки с 1 сентября 2025 года: что изменилось для бизнеса

Новые группы под маркировкой

С 1 сентября 2025 года обязательная маркировка затронет больше категорий товаров. В перечень входят спортивное питание, сладости, игрушки и некоторые строительные материалы. Внедрение будет проходить поэтапно.

Когда спортпит станет «под контролем»

Лето 2025 года — пилотный проект по маркировке спортивного питания.

1 октября 2025 года — начало обязательной маркировки новых партий.

1 марта 2026 года — обязательная передача сведений о рознице и выводе из оборота.

1 марта 2027 года — подключение оптовой отчетности. Продукцию без маркировки, произведенную до 30 сентября 2025 года, разрешат продавать только до 31 августа 2026 года. После этой даты остатки придется списывать.

Маркировка для кондитерских изделий

С весны 2025 года в России стартует эксперимент по добровольной маркировке отдельных видов сладостей. Уже через год процедура станет обязательной. Ключевые даты: 1 марта 2026 года — маркировка вводится для печенья, вафель, пастообразных продуктов (шоколадных, ореховых, фруктовых) и других кондитерских изделий.

1 мая 2026 года — под обязательную маркировку попадает хлебобулочная и мучная продукция. Исключение составляют товары с коротким сроком хранения — до 5 суток.

1 июля 2026 года — маркировка обязательна для шоколада всех видов, жевательной резинки, карамели и творожных сырков. Для кондитерских наборов предусмотрены отдельные правила: код маркировки будет наноситься не на каждое изделие, а на упаковку целиком. Эти требования начнут действовать с 1 июля 2027 года. Кроме того, с этой же даты компании обязаны передавать в систему сведения об оптовых и розничных продажах сладостей, а также о других случаях их вывода из оборота.

Игрушки под контролем

После завершения пилотного проекта по маркировке детских товаров (декабрь 2023 — декабрь 2024) система становится обязательной для всей отрасли. Основные этапы: с 1 декабря 2025 года — новые партии игрушек можно вводить в оборот только с кодами маркировки;

с 1 сентября 2026 года — компании обязаны передавать данные о розничных продажах и других способах вывода из оборота;

с 1 февраля 2027 года — запускается отчетность по оптовым операциям. Важно: немаркированные игрушки, произведенные до 1 декабря 2025 года, допустимо продавать лишь до 31 августа 2026 года. После этого срока на складах не должно оставаться товаров без кодов.

Маркировка стройматериалов: пошаговое введение

Эксперимент по маркировке строительной продукции завершится в августе 2025 года, после чего требования станут обязательными. Для разных категорий товаров установлен собственный график. С 1 октября 2025 года маркировка обязательна для: гипса и ангидрита (ТН ВЭД 2520), цементов (2523);

огнеупорных составов (3816 00 000 0) и строительных растворов (3824 50 900 0);

изделий из гипса (ОКПД 23.20.13), цементных смесей (23.51.12), растворов (23.52.20) и огнеупорных изделий (23.64.10). С 1 декабря 2025 года к системе подключаются: красители и пигменты (ТН ВЭД 3214);

лакокрасочные материалы (ОКПД 20.30.22) и специальные огнеупоры (23.64.10.110). С 1 декабря 2026 года производители и продавцы должны будут фиксировать все продажи и вывод стройматериалов из оборота. Немаркированные остатки допускается поставлять до 1 мая 2026 года, а реализовывать — только в пределах срока годности или хранения.

Икра: когда маркировка не нужна

В правила маркировки икры осетровых и лососевых внесены уточнения. Теперь коды требуются только в случае переработки продукта. Под переработкой понимаются: термическая обработка (кроме заморозки и охлаждения);

копчение, консервирование, выдержка и посол;

сушка, маринование;

технологические процессы — концентрирование, экстракция, экструзия. Если икра реализуется без подобных изменений, обязательная маркировка на нее не распространяется.

Корма для животных без упаковки

Новые правила касаются кормов, которые продаются без заводской потребительской тары — на развес или расфасованных прямо в магазине. Если вскрывается оригинальная упаковка, продавец обязан в течение трех рабочих дней зафиксировать вывод товара из оборота в системе ГИС МТ. В заявке указываются: ИНН продавца;

причина вывода (реализация на развес или фасовка);

дата вскрытия;

коды продукции;

стоимость по данным бухгалтерского учета.

Новые сведения при регистрации товаров

С 1 сентября 2025 года расширяются обязанности участников оборота при работе с маркированной продукцией. Постановлением Правительства от 2 июня 2025 года № 837 установлено, что при регистрации в системе ГИС МТ изготовители, импортеры и продавцы обязаны указывать: реквизиты разрешительных документов на продукцию (если требуется оценка соответствия — вид, номер и дату документа);

информацию о местах ведения деятельности, включая адреса точек, где осуществляется вывод товаров из оборота. Изменения затрагивают, в частности, обувь, шины, парфюмерию и бутилированную воду. Если товар не подлежит обязательной оценке соответствия, участник рынка должен прямо указать это при регистрации.

Табачная продукция: новые ограничения

С 1 сентября 2025 года вводятся обновленные правила в отношении производства и оборота табака. Регистрации подлежит все основное технологическое оборудование, используемое при выпуске табачных изделий.

Табачная продукция (кроме сигарет и папирос) не может продаваться дешевле установленного минимального уровня. Причиной отказа в регистрации может стать отсутствие оборудования в официальном перечне Правительства либо несоответствие фактических данных заявленным. Кроме того, скорректированы требования к внесению информации в систему: для бестабачных смесей теперь указывается масса для нагревания в потребительской упаковке. С 1 марта 2026 года продажа табачной продукции ниже минимальной цены будет запрещена.

Алкоголь: уточнения по федеральным спецмаркам

С марта 2026 года меняется порядок нанесения федеральных специальных марок (ФСМ) на алкоголь, произведенный за пределами ЕАЭС. Если раньше марки наклеивались еще до ввоза продукции в Россию, то теперь наноситься они будут уже внутри страны.

Пиво и слабоалкогольные напитки