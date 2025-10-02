Налоги–2026: повышение НДС до 22%, изменения для УСН и патента, что ждет бизнес

Главное — ставка НДС вырастет до 22%, изменятся правила работы на упрощенке и патенте, а также пересмотрят страховые взносы. Для малого бизнеса это значит — внимательно следить за лимитами и готовиться к новым обязательствам. Для среднего и крупного — перестраивать модели учета, обновлять 1С-системы и пересматривать бюджеты.

Эта реформа затронет всех: от индивидуального предпринимателя с магазином у дома до холдингов с миллиардными оборотами. Вопрос только в том, кто начнет готовиться заранее, а кто столкнется с последствиями уже по факту.