Налоги–2026: повышение НДС до 22%, изменения для УСН и патента, что ждет бизнес

Главное — ставка НДС вырастет до 22%, изменятся правила работы на упрощенке и патенте, а также пересмотрят страховые взносы. Для малого бизнеса это значит — внимательно следить за лимитами и готовиться к новым обязательствам. Для среднего и крупного — перестраивать модели учета, обновлять 1С-системы и пересматривать бюджеты.
Эта реформа затронет всех: от индивидуального предпринимателя с магазином у дома до холдингов с миллиардными оборотами. Вопрос только в том, кто начнет готовиться заранее, а кто столкнется с последствиями уже по факту.
Повышение НДС до 22%
С 1 января 2026 года основная ставка НДС увеличится с 20% до 22% (законопроект № 1026190-8). Для социально значимых товаров (продукты питания, лекарства, детские товары, медицинская продукция) сохранится льготная ставка 10%.
Что это значит для бизнеса
При переходе на новые правила компаниям придется пересчитывать авансы и корректировать счета-фактуры. Ранее, когда ставка росла с 18% до 20%, ФНС рекомендовала выставлять корректировочные счета-фактуры по уже полученным авансам и доплачивать разницу. Вероятнее всего, схожие требования будут действовать и сейчас.
Рост НДС приведет к повышению цен. Даже если бизнес попытается удержать стоимость для клиентов, нагрузка все равно ляжет на маржинальность.
Для малого бизнеса
Если вы работаете на общей системе налогообложения или переходите на НДС впервые, готовьтесь к тому, что:
придется пересчитывать стоимость товаров и услуг,
повышенные ставки отразятся на итоговой цене для покупателей,
ошибки в расчетах с НДС — это штрафы,
в 1С нужно будет обновить ставки НДС и убедиться, что обновление отработало корректно,
проверить, что во всех типовых документах (реализация, авансы, корректировки, акты, счета-фактуры) применяется новая ставка,
перепроверить настройки печатных форм (счета-фактуры, УПД), чтобы в них корректно отображался НДС 22%,
проверить справочники «Номенклатура» и «Договоры с контрагентами»: если ставка «зашита» вручную в карточках, ее нужно обновить,
протестировать расчет по уже выданным авансам и корректировочным счетам-фактурам — именно на переходе часто возникают ошибки,
провести тестовый прогон операций в декабре 2025, чтобы убедиться, что система правильно считает переходный период.
Для среднего и крупного бизнеса
Обновите 1С:ERP, УНФ или Бухгалтерию до актуальной версии — «1С» выпустит релизы с новой ставкой 22%.
Проверьте, как обновление отработало в вашей системе: во всех документах (реализация, авансы, корректировки, акты, счета-фактуры) должна корректно применяться новая ставка.
Особое внимание уделите договорам, где ставка могла быть зафиксирована вручную — такие позиции нужно корректировать отдельно.
Если в вашей учетной системе есть нетиповые доработки (кастомные печатные формы, отчеты, интеграции, «зашитые» ставки в коде), проведите аудит — может потребоваться точечная настройка.
Заранее протестируйте переходные операции (авансы, корректировочные счета-фактуры), чтобы убедиться, что программа считает правильно.
Рекомендуется провести тестовый прогон всех ключевых процессов в декабре 2025 (закупки, производство, реализация, закрытие месяца, сдача деклараций), чтобы избежать ошибок в реальной отчетности.
УСН и НДС: новые правила с 2026 года
С 1 января 2026 года снизится лимит доходов для упрощенной системы налогообложения. Теперь право работать на УСН без НДС будет сохраняться только при годовом доходе до 10 млн руб.
Если доход за 2025 год превысит 10 млн руб., в 2026 году упрощенцу придется:
исчислять НДС по ставке 22%,
сдавать декларации,
вести учет с разделением «упрощенки» и НДС.
Льготные ставки по УСН (5% и 7%) сохраняются, но они будут действовать одновременно с НДС, если бизнес превысит порог.
Важно: освобождение теряется не только «по итогам года», но и в течение года — если доход превысил 10 млн руб., статус сразу меняется, и с этого момента возникает обязанность платить НДС.
Для малого бизнеса
УСН больше не гарантирует освобождения от НДС. Даже небольшая компания, едва «перешагнувшая» 10 млн руб., автоматически попадает под новый режим. Пример: если ваш магазин или студия заработали 11 млн руб. в 2025 году, то в 2026-м вы будете платить 5% (или 7%) по УСН и 22% НДС.
Это приведет к росту налоговой нагрузки и усложнению отчетности.
Что делать?
заранее считать обороты и контролировать лимит;
рассмотреть, не выгоднее ли перейти на ОСНО;
в 1С включить контроль доходов по лимиту, чтобы не «проскочить» и не получить штрафы за несданную декларацию.
Для среднего и крупного бизнеса
Основная цель снижения лимита — борьба со схемами дробления бизнеса. ФНС ожидает, что многие компании, делящие обороты между «дочками», попадут под НДС.
Для компаний это означает рост администрирования: нужно будет одновременно вести учет по УСН и НДС, сдавать больше отчетности.
В 1С: потребуется донастроить учет для автоматического контроля лимитов (особенно в УНФ и ERP), настроить отчеты для выявления рисков превышения, отработать сценарии перехода в середине года (чтобы корректно считать НДС «с момента превышения»).
Рекомендуется смоделировать налоговую нагрузку заранее и пересмотреть финансовые планы на 2026 год.
Таким образом, «упрощенка» перестает быть «беззаботным» налоговым режимом. Даже малый рост дохода может привести к тому, что бизнес окажется плательщиком НДС — с более сложным учетом и дополнительными расходами.
Региональные ставки по УСН: новые правила
Сейчас регионы могут снижать ставки по УСН:
для объекта «доходы» — от 1% до 6%;
для объекта «доходы минус расходы» — от 5% до 15%.
С 1 января 2026 года правила изменятся. Пониженные ставки регионы смогут устанавливать только для тех упрощенцев, кто занимается определенными видами деятельности, утвержденными Правительством РФ, и соответствует ряду критериев.
Также уточняются условия применения нулевой ставки по УСН для новых ИП. Ранее они могли использовать «0%», если работали в производственной, социальной, научной сфере, бытовых услугах или гостиничном бизнесе. Теперь Правительство будет само устанавливать критерии: по видам деятельности, доле доходов, численности сотрудников и другим параметрам.
Для малого бизнеса
Налоговые каникулы и пониженные ставки больше не будут «автоматом» зависеть от решения региона.
Если вы хотите использовать ставку ниже 6% или 15%, придется соответствовать федеральным критериям (вид деятельности, доля доходов, численность работников и т.д.).
Пример: раньше регион мог установить ставку 1% для любых упрощенцев «на доходах», теперь льгота может быть только для IT, образования или медицины — в зависимости от перечня.
Что делать? Заранее проверить, попадет ли ваша деятельность в список «льготных» в 2026 году, и заложить в финплан рост ставки.
Для среднего и крупного бизнеса
Снижение региональных ставок перестанет быть инструментом оптимизации «по месту регистрации». Даже если компания в регионе имела минимальную ставку, с 2026 года нужно будет подтверждать соответствие критериям.
Для холдингов и сетевых компаний это усложнит налоговое планирование и может привести к росту нагрузки.
В 1С придется: перепроверить ставки в налоговых карточках и регламентированной отчетности, обновить настройки расчетов по УСН в разрезе видов деятельности, подготовить сценарное моделирование: что будет, если льгота в регионе не сохранится.
«Региональная гибкость» по УСН сокращается: льготы будут точечными и только для приоритетных сфер. Остальным стоит готовиться к стандартным ставкам.
Новый лимит по патенту: 10 млн руб.
С 1 января 2026 года для индивидуальных предпринимателей на патенте вводится новый лимит доходов — 10 млн руб. в год.
Если доходы ИП превышают этот порог, право на патент утрачивается, и предприниматель обязан перейти на другую систему налогообложения:
ОСН (общая система) — с НДС и полной бухгалтерией,
УСН (упрощенка) — но с тем же лимитом в 10 млн и обязанностью платить НДС при превышении.
Важно: утрата права на патент действует с начала налогового периода.
Пример: ИП получил патент с 1 января по 31 декабря 2026 года. В марте его доход превысил 10 млн руб. → право на патент аннулируется с 1 января 2026 года, и все налоги придется пересчитать «задним числом».
Для малого бизнеса
Новый лимит значительно сокращает возможности для работы на патенте. Если раньше им могли пользоваться даже достаточно крупные ИП, то с 2026 года это скорее инструмент для микро-бизнеса.
При совмещении режимов (ПСН+УСН) в расчет лимита включаются доходы от обоих спецрежимов. То есть, нельзя «распределить» доходы, чтобы остаться на патенте.
Что делать?
заранее планировать доходы на 2025–2026 годы;
вести учет так, чтобы видеть приближение к лимиту;
быть готовым подать заявление в налоговую об утрате права на патент (в течение 10 дней с момента превышения);
в 1С включить контроль доходов и использовать отчеты для проверки по лимиту.
Для среднего и крупного бизнеса
Формально патент не является инструментом для среднего и крупного бизнеса, но многие компании используют ИП на патенте в цепочке (например, курьеры, подрядчики, торговые точки). С 2026 года это станет рискованным:
малейшее превышение лимита ведет к пересчету налогов за весь период,
придется контролировать партнеров и подрядчиков: если они слетают с патента, ваши расходы могут быть оспорены налоговой.
В 1С:ERP и УНФ стоит настроить контроль расчетов с контрагентами, которые работают на ПСН, и фиксировать их налоговый статус.
Патент перестает быть «спасением» для растущего бизнеса. С 2026 года это режим только для небольших ИП с доходами до 10 млн руб. Всем остальным нужно быть готовыми к переходу на упрощенку или ОСН с НДС.
Что делать бизнесу уже сейчас
Налоговая реформа–2026 — это не просто новые цифры в законе, а серьезное изменение правил игры. НДС поднимется до 22%, «упрощенка» и патент станут гораздо жестче, а региональные льготы — выборочными. Ошибка в расчетах или несвоевременный переход грозит не только штрафами, но и кассовыми разрывами.
Поэтому 2025 год — это ваш год подготовки. Нужно заранее проверить лимиты, пересчитать цены, обновить 1С и протестировать работу документов. Чем раньше вы это сделаете, тем спокойнее встретите январь.
