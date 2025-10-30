Как собрать комплект оборудования для маркировки, который стабильно работает с «Честным ЗНАКом»

Из чего состоит система маркировки
Полноценный контур маркировки включает четыре устройства:
Онлайн-касса — формирует чек с кодом маркировки и передает данные в ОФД и «Честный ЗНАК».
Сканер штрихкодов — считывает Data Matrix при продаже, приемке и проверке остатков.
Принтер этикеток — печатает читаемые коды для упаковки или ценников.
Терминал сбора данных (ТСД) — помогает автоматизировать приемку, отгрузку и инвентаризацию.
Все эти элементы должны быть совместимы с 1С и работать синхронно.
Как выбрать оборудование под свои задачи
1. Определите формат бизнеса:
розница — важны скорость и компактность;
склад — автономность и защита;
производство — производительность и долговечность.
2. Оцените нагрузку. Сколько чеков, этикеток и операций в день? От этого зависит мощность принтера, ресурс кассы и емкость аккумулятора ТСД.
3. Проверьте интеграцию. Все устройства должны корректно работать с 1С и «Честным ЗНАКом» — иначе данные будут теряться на обмене.
4. Продумайте обслуживание. Кто будет обновлять прошивки, менять расходники и помогать при сбоях? Без поддержки техника быстро теряет стабильность.
Вывод: лучше выбирать не отдельные устройства, а готовые комплекты, где уже проверена совместимость и логика обмена.
💻Онлайн-касса
Обратите внимание на:
поддержку ФФД 1.2 и тега 1162;
скорость печати и надежность механизма;
удобство замены ленты и фискального накопителя;
совместимость с 1С и ОФД.
💡 Рекомендация: АТОЛ 30Ф+ — компактная онлайн-касса, выдерживает поток до 200 чеков в день, полностью готова к маркировке и ЕГАИС.
🔍 Сканер штрихкодов
Главное — корректно считывать Data Matrix, даже с блистеров или глянцевых упаковок.
Смотрите на:
тип (проводной или беспроводной);
дальность работы;
класс защиты (IP42 для кассы, IP65 для склада);
совместимость с 1С и POS-системами.
💡 Рекомендации:
MERTECH 7800 P2D USB — стационарный сканер для кассовой зоны, быстро считывает без кнопки.
АТОЛ SB5100 BT — беспроводной сканер с Bluetooth, радиус до 10 м, подходит для складов и доставки.
🖨 Принтер этикеток
Выбор зависит от условий работы:
Термопечать — быстро и дешево (розница, аптеки).
Термотрансфер — долговечные отпечатки (склады, производства).
Проверьте разрешение не ниже 203 dpi, ширину печати и поддержку драйверов 1С.
💡 Рекомендации:
TSC TDP-225 — компактный термопринтер, идеален для ценников и коротких серий.
TSC TTP-225 — термотрансферный принтер для транспортных наклеек и долговечных кодов.
TSC TTP-247 — промышленный вариант, до 7000 этикеток в день.
📱 Терминал сбора данных (ТСД)
Нужен тем, кто работает с большими партиями и мобильными процессами.
Важно:
ОС Android 10+ для интеграции с 1С;
производительность (4 ГБ ОЗУ и больше);
автономность (8–12 ч работы, «горячая» замена батареи);
защита IP65 и современные интерфейсы (Wi-Fi, Bluetooth, 4G).
💡 Рекомендации:
АТОЛ Smart.Prime — промышленный ТСД на Android 11 с заменяемой батареей и корпусом IP65.
АТОЛ Smart.Slim Plus — компактный, но с тем же функциями маркировки.
Комплекты оборудования под разные форматы бизнеса
🟢 Розница и аптеки
Онлайн-касса: АТОЛ 30Ф+
Сканер штрихкодов: MERTECH 7800 P2D USB
Принтер этикеток: TSC TDP-225
✅ Итог: оптимальный комплект для небольших магазинов, аптек, кофеен и пунктов выдачи. Все оборудование быстро настраивается, занимает минимум места и стабильно работает в потоке до 200 чеков в день. Коды считываются с первого раза, чеки уходят в «Честный ЗНАК» без задержек, а печать ценников и этикеток занимает секунды.
🟠 Склад и логистика
Терминал сбора данных: АТОЛ Smart.Prime
Сканер штрихкодов: АТОЛ SB5100 BT
Принтер этикеток: TSC TTP-225
✅ Итог: надежное решение для складов, дистрибьюторов и онлайн-ритейла. Комплект ускоряет приемку и отгрузку, позволяет работать без ручного ввода, исключает потери данных при нестабильной связи. Терминал и сканер выдерживают пыль, перепады температуры и смены по 12 часов.
🔵 Производство и потоковая маркировка
Принтер этикеток: TSC TTP-247
Терминал сбора данных: АТОЛ Smart.Prime
Сканер штрихкодов: АТОЛ SB5100 BT
✅ Итог: промышленный комплект для производственных площадок, фасовки и распределительных центров. Принтер печатает до 7000 этикеток в день без перегрева, ТСД обеспечивает контроль партий и синхронизацию с 1С, а сканер гарантирует безошибочное считывание на конвейере.
Типичные ошибки при выборе оборудования
Чего не стоит делать при внедрении маркировки:
Покупать кассу, сканер и принтер «по отдельности» — потом часто выясняется, что они не дружат между собой.
Брать самый дешевый вариант — экономия на расходниках и драйверах превращается в простои.
Игнорировать поддержку 1С и «Честного ЗНАКа».
Не проверять объем печати — офисный принтер не справится с тысячами этикеток в день.
Не учитывать условия работы: пыль, холод, влажность требуют класса защиты не ниже IP65.
💡 Совет: консультируйтесь с интегратором — оборудование для маркировки выбирается не по бренду, а по процессу.
Маркировка под ключ — и сразу в работу
Если вы хотите запустить маркировку без ошибок и потери времени, можно сделать это все под ключ. В «Софт-Юнити» подбирают технику под процессы компании, интегрируют ее с 1С и «Честным ЗНАКом», обучают персонал и сопровождают после внедрения.
🎁 А еще можно сэкономить на оборудовании
Если вы внедряете маркировку под ключ вместе с нами, получите дополнительный бонус.
💸 Акция «Выгодный старт: 1С УНФ + ИТС + 7 000 ₽ на ТКО». Дарим 7 000 ₽ на покупку или подключение торгово-кассового оборудования.
📦 Что входит:
программа 1С: УНФ 8 ПРОФ, 1С: Управление торговлей 8 ПРОФ или 1С: Розница 8 ПРОФ;
договор 1С: ИТС ПРОФ на 12 месяцев по схеме 8+4 (платите за 8 — получаете 12);
бонус 7 000 ₽ на оборудование или его настройку в «Софт-Юнити».
Акция действует до 30 декабря 2025 года и доступна новым клиентам.
📩 Оставьте заявку и участвуйте в акции:
