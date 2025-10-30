ЦОК КПП Кадровик 30.10 Мобильная
Как собрать комплект оборудования для маркировки, который стабильно работает с «Честным ЗНАКом»

С 2025 года большинство товарных категорий обязано работать по системе маркировки. Для бизнеса это уже не проект, а ежедневная часть учета: товар поступил, код считали, этикетку распечатали, данные ушли в «Честный ЗНАК». Тут важно правильно выбрать технику — кассу, принтер, сканер и ТСД. Оборудование, которое подходит именно под ваш формат работы и нагрузку.

Из чего состоит система маркировки

Полноценный контур маркировки включает четыре устройства:

  • Онлайн-касса — формирует чек с кодом маркировки и передает данные в ОФД и «Честный ЗНАК».

  • Сканер штрихкодов — считывает Data Matrix при продаже, приемке и проверке остатков.

  • Принтер этикеток — печатает читаемые коды для упаковки или ценников.

  • Терминал сбора данных (ТСД) — помогает автоматизировать приемку, отгрузку и инвентаризацию.

Все эти элементы должны быть совместимы с 1С и работать синхронно. 

Как выбрать оборудование под свои задачи

1. Определите формат бизнеса:

  • розница — важны скорость и компактность;

  • склад — автономность и защита;

  • производство — производительность и долговечность.

2. Оцените нагрузку. Сколько чеков, этикеток и операций в день? От этого зависит мощность принтера, ресурс кассы и емкость аккумулятора ТСД.

3. Проверьте интеграцию. Все устройства должны корректно работать с 1С и «Честным ЗНАКом» — иначе данные будут теряться на обмене.

4. Продумайте обслуживание. Кто будет обновлять прошивки, менять расходники и помогать при сбоях? Без поддержки техника быстро теряет стабильность.

Вывод: лучше выбирать не отдельные устройства, а готовые комплекты, где уже проверена совместимость и логика обмена.

💻Онлайн-касса

Обратите внимание на:

  • поддержку ФФД 1.2 и тега 1162;

  • скорость печати и надежность механизма;

  • удобство замены ленты и фискального накопителя;

  • совместимость с 1С и ОФД.

💡 Рекомендация: АТОЛ 30Ф+ — компактная онлайн-касса, выдерживает поток до 200 чеков в день, полностью готова к маркировке и ЕГАИС.

🔍 Сканер штрихкодов

Главное — корректно считывать Data Matrix, даже с блистеров или глянцевых упаковок.
Смотрите на:

  • тип (проводной или беспроводной);

  • дальность работы;

  • класс защиты (IP42 для кассы, IP65 для склада);

  • совместимость с 1С и POS-системами.

💡 Рекомендации:

  • MERTECH 7800 P2D USB — стационарный сканер для кассовой зоны, быстро считывает без кнопки.

  • АТОЛ SB5100 BT — беспроводной сканер с Bluetooth, радиус до 10 м, подходит для складов и доставки.

🖨 Принтер этикеток

Выбор зависит от условий работы:

  • Термопечать — быстро и дешево (розница, аптеки).

  • Термотрансфер — долговечные отпечатки (склады, производства).

Проверьте разрешение не ниже 203 dpi, ширину печати и поддержку драйверов 1С.

💡 Рекомендации:

  • TSC TDP-225 — компактный термопринтер, идеален для ценников и коротких серий.

  • TSC TTP-225 — термотрансферный принтер для транспортных наклеек и долговечных кодов.

  • TSC TTP-247 — промышленный вариант, до 7000 этикеток в день.

📱 Терминал сбора данных (ТСД)

Нужен тем, кто работает с большими партиями и мобильными процессами.

Важно:

  • ОС Android 10+ для интеграции с 1С;

  • производительность (4 ГБ ОЗУ и больше);

  • автономность (8–12 ч работы, «горячая» замена батареи);

  • защита IP65 и современные интерфейсы (Wi-Fi, Bluetooth, 4G).

💡 Рекомендации:

  • АТОЛ Smart.Prime — промышленный ТСД на Android 11 с заменяемой батареей и корпусом IP65.

  • АТОЛ Smart.Slim Plus — компактный, но с тем же функциями маркировки.

Комплекты оборудования под разные форматы бизнеса

🟢 Розница и аптеки

Онлайн-касса: АТОЛ 30Ф+

Сканер штрихкодов: MERTECH 7800 P2D USB

Принтер этикеток: TSC TDP-225

Итог: оптимальный комплект для небольших магазинов, аптек, кофеен и пунктов выдачи. Все оборудование быстро настраивается, занимает минимум места и стабильно работает в потоке до 200 чеков в день. Коды считываются с первого раза, чеки уходят в «Честный ЗНАК» без задержек, а печать ценников и этикеток занимает секунды.

🟠 Склад и логистика

Терминал сбора данных: АТОЛ Smart.Prime

Сканер штрихкодов: АТОЛ SB5100 BT

Принтер этикеток: TSC TTP-225

Итог: надежное решение для складов, дистрибьюторов и онлайн-ритейла. Комплект ускоряет приемку и отгрузку, позволяет работать без ручного ввода, исключает потери данных при нестабильной связи. Терминал и сканер выдерживают пыль, перепады температуры и смены по 12 часов.

🔵 Производство и потоковая маркировка

Принтер этикеток: TSC TTP-247

Терминал сбора данных: АТОЛ Smart.Prime

Сканер штрихкодов: АТОЛ SB5100 BT

Итог: промышленный комплект для производственных площадок, фасовки и распределительных центров. Принтер печатает до 7000 этикеток в день без перегрева, ТСД обеспечивает контроль партий и синхронизацию с 1С, а сканер гарантирует безошибочное считывание на конвейере.

Типичные ошибки при выборе оборудования

Чего не стоит делать при внедрении маркировки:

  • Покупать кассу, сканер и принтер «по отдельности» — потом часто выясняется, что они не дружат между собой.

  • Брать самый дешевый вариант — экономия на расходниках и драйверах превращается в простои.

  • Игнорировать поддержку 1С и «Честного ЗНАКа».

  • Не проверять объем печати — офисный принтер не справится с тысячами этикеток в день.

  • Не учитывать условия работы: пыль, холод, влажность требуют класса защиты не ниже IP65.

💡 Совет: консультируйтесь с интегратором — оборудование для маркировки выбирается не по бренду, а по процессу.

Маркировка под ключ — и сразу в работу

Если вы хотите запустить маркировку без ошибок и потери времени, можно сделать это все под ключ. В «Софт-Юнити» подбирают технику под процессы компании, интегрируют ее с 1С и «Честным ЗНАКом», обучают персонал и сопровождают после внедрения.

🎁 А еще можно сэкономить на оборудовании

Если вы внедряете маркировку под ключ вместе с нами, получите дополнительный бонус.

💸 Акция «Выгодный старт: 1С УНФ + ИТС + 7 000 ₽ на ТКО». Дарим 7 000 ₽ на покупку или подключение торгово-кассового оборудования.

📦 Что входит:

  • программа 1С: УНФ 8 ПРОФ, 1С: Управление торговлей 8 ПРОФ или 1С: Розница 8 ПРОФ;

  • договор 1С: ИТС ПРОФ на 12 месяцев по схеме 8+4 (платите за 8 — получаете 12);

  • бонус 7 000 ₽ на оборудование или его настройку в «Софт-Юнити».

Акция действует до 30 декабря 2025 года и доступна новым клиентам.

📩 Оставьте заявку и участвуйте в акции:

Реклама: ООО «ЮНИТИ-ИТ», ИНН 7726756287, erid: 2W5zFHrPcxY

