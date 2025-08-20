Валютный контроль в 2025 году: законы, штрафы, документация

Что такое валютный контроль и кого он касается
Валютный контроль в России — это меры для обеспечения соблюдения законодательства в рамках внешнеэкономической деятельности или при совершении валютных операций. Валютный контроль применяется при сделках:
С участием резидентов и нерезидентов.
С внутренними и внешними ценными бумагами.
С цифровыми правами.
Совершаемых в рублях и иностранной валюте.
Рассмотрим подробнее операции между резидентами и нерезидентами.
Резидентами считаются лица с российским гражданством или видом на жительство в РФ, а также зарегистрированные в России юрлица. Нерезиденты — это иностранные граждане и организации. Подробнее о нюансах налогового резидентства исполнителя можно прочитать в другом материале блога.
Банк обязан проверить каждую транзакцию такого рода. Делается это для того, чтобы выявлять нелегальные валютные операции и не допускать незаконного оттока денег из страны.
Важно: крупные переводы подлежат особому учету. Если вы заключаете сделку на сумму от 10 млн руб. в случае экспортного контракта и от 3 млн руб. — в случае импортного контракта или кредитного договора, вам понадобится постановка контракта на учет в банке.
Законодательная база валютного контроля в 2025 году
С 2003 года в России действует закон 173-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле». В нем сказано, что все компании и ИП, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность подлежат валютному контролю — вне зависимости от суммы сделки. Но процедура будет проводиться в упрощенном порядке, если сумма платежей или контракта меньше обозначенных выше лимитов: 10 млн руб. — для экспорта, 3 млн руб. — для импорта или кредитных договоров. Кроме того, существует инструкция Центробанка: в ней подробно описан порядок валютных операций и сроки отчетов.
В 2024 году вступили в силу новые правила, которые связаны с использованием цифровых финансовых активов (ЦФА) в валютных операциях. В законе 173-Ф3 появилась информация, что ЦФА можно использовать как валюту при заключении сделок между резидентами и нерезидентами. Однако такие валютные операции должны проходить только через системы, в которых выпускают ЦФА, и на специальных инвестиционных платформах. Такие сделки находятся под усиленным контролем Центробанка, и он имеет право запретить операцию.
Как поставить контракт на учет в рамках валютного контроля
Контракт — это письменное соглашение между двумя сторонами, в котором зафиксированы все детали сотрудничества. Поскольку речь идет о взаимодействии резидента и нерезидента РФ, важно, чтобы документ соответствовал не только внутренним, но и международным законодательным нормам. Если сумма сделки превышает 3 млн руб. на импорт или кредит и 10 млн руб. на экспорт, такой контракт нужно поставить на учет в банк.
Вот как это сделать пошагово:
1. Предоставьте сведения:
вид контракта;
дату и номер (при наличии);
наименование валюты экспортного контракта;
сумму обязательств, предусмотренную экспортным контрактом;
дату завершения исполнения обязательств по экспортному контракту;
реквизиты нерезидента или нерезидентов, которые являются сторонами по экспортному контракту: наименование, страна.
2. Не позднее 15 рабочих дней после даты постановки экспортного контракта на учет отправьте в банк подлинник или нотариально заверенную копию контракта, а также дополнительные соглашения, если они есть.
3. Дождитесь, когда банк поставит контракт на учет и присвоит ему уникальный номер (УНК). Обычно это происходит в течение двух рабочих дней. Все следующие сделки по контракту будут проводиться с использованием этого номера.
В большинстве банков документы можно подать в электронном виде — через личный кабинет на сайте или в приложении. А о том, как быстро начать сотрудничать с временным персоналом, читайте в материале блога Solar Staff.
Какие документы нужны для валютного контроля
Перечень зависит от типа сделки и ее суммы. Обратите внимание: сумма считается в рублях по курсу Центробанка в день заключения сделки.
Для транзакций до 1 млн руб. действует упрощенный порядок: нужно просто сообщить в банк код вида операции.
Для транзакций от 1 до 3 млн руб. понадобятся документы по сделке, указанные в договоре. Чаще всего это договор-оферта, акты выполненных работ, товарные и транспортные накладные, счета-фактуры. Кроме того, банк может выборочно запросить дополнительные сведения: паспорт и данные заграничных счетов у физлица, сведения о регистрации компании у ее собственника. Для транзакций от 3 млн руб. на импорт и от 10 млн руб. на экспорт обязательна постановка договора на учет — о том, как это сделать, написано выше. Если в контракте не оговорена сумма, но суммарный оборот достиг или превысил лимит — применяются те же правила.
Предоставить документы нужно в течение 15 календарных дней после поступления денег на счет. Если банк запросил дополнительные сведения, у участника сделки есть 7 дней на их подготовку.
Solar Staff помогает соблюдать требования валютного контроля при сотрудничестве с фрилансерами:
Минимизация налоговых рисков. В базе знаний хранится больше 80 статей о налогах для фрилансеров, а эксперты службы поддержки помогают решать вопросы, связанные с налоговым законодательством стран.
Информация под защитой. Данные карт хранятся по стандартам PCI DSS, исполнители проходят верификацию, их налоговый статус проверяется сервисом, а еще с ними можно заключить NDA.
Легитимная модель работы. Сервис соответствует российскому и международному законодательству, а закрывающие документы и договоры отвечают всем требованиям.
Выплаты в 190+ стран. Оплата в рублях конвертируется в евро, доллары и другие валюты, удобные для фрилансера.
Частые ошибки при прохождении валютного контроля связаны именно с некорректным оформлением документов: это могут быть опечатки в реквизитах, неверно составленный паспорт сделки, не поданный вовремя отчет. Все это влечет за собой юридические последствия — от штрафов до уголовных сроков.
Ответственность за нарушения валютного законодательства
За нарушение валютного законодательства предусмотрена административная и уголовная ответственность. Тяжесть наказания зависит от вида нарушения и суммы сделки. Полный список санкций за несоблюдение валютного контроля приведен в ст. 15.25 КоАП. Вид нарушения определяет, кто будет нести ответственность: физлицо, сотрудник компании или ее владелец.
За валютные операции в особо крупном размере, совершенные по подложным документам резидентам грозит до 5 лет тюрьмы.
За нарушение валютного законодательства предусмотрен штраф (ч. 1 ст. 15.25 КоАП) в размере от 20% до 40% от суммы операции.
За нарушение более чем на 90 дней сроков представления документов предусмотрен штраф (ч. 6.3-1 ст. 15.25 КоАП) от 2 500 руб. до 50 000 руб. в зависимости от правового статуса нарушителя.
Рекомендации для бизнеса
Настройка документооборота
Валютный контроль связан с большим потоком документов: договоров, инвойсов, актов и банковских справок. Любая ошибка или задержка в предоставлении этих бумаг банку или ФНС может грозить штрафами и блокировкой операций. Этих проблем позволит избежать грамотно выстроенный электронный документооборот.
Компании могут делегировать часть задач, связанных с валютным контролем, специальным сервисам. Например, при сотрудничестве с фрилансерами из разных стран можно воспользоваться Solar Staff. Он позволяет минимизировать налоговые риски, получать закрывающие документы в соответствии с российскими и международными нормативами и мгновенно зачислять средства.
Все выплаты проводятся в рублях, а исполнители могут получить их больше чем в 190 странах. Сервис выступает посредником между бизнесом и внештатными специалистами: компании нужно будет заключить единственный договор генерального подряда с каждым исполнителем, а закрывающие документы сформирует Solar Staff.
Работа с банком — как выбрать и что уточнить
Поставить контракт на учет можно в любом уполномоченном банке (п. 8 ст. 1 173-ФЗ), который создан в соответствии с законодательством РФ и имеет право на основании лицензии Центробанка осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте или является филиалом иностранного банка, в отношении которого Центробанком принято решение об их аккредитации на территории РФ, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории РФ на основании лицензии Центробанка.
Однако есть нюанс: если компания ведет внешнеэкономическую деятельность, нужно убедиться, что выбранный банк оказывает сопровождение ВЭД. Это комплексная услуга, которая, помимо валютного контроля, включает открытие счетов в разных валютах, ведение финансового документооборота и консультации по валютному законодательству.
Как работать с фрилансерами, не совершая ошибок: от общения до выплат
Собрали 10 самых частых ошибок при сотрудничестве с фрилансерами, с которыми сталкивается почти каждая компания. И рассказали, как не наступать на те же грабли
Получите рекомендации от руководителя службы налоговой поддержки Solar Staff
Реклама: ООО «Солар Стафф Рус», ИНН 7733228841, erid: 2W5zFJKTCRv
Начать дискуссию