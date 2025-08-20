ЦОК ОК Общая 21.08 Мобильная
Валютный контроль
Валютный контроль в 2025 году: законы, штрафы, документация

Все валютные операции, которые осуществляет бизнес, контролирует государство. Есть ряд требований, которые необходимо соблюдать — иначе компания может получить штраф или даже уголовный срок. Разбираемся, как работает валютный контроль, какие документы нужны для валютных сделок и чем грозит нарушение законодательства. 

Что такое валютный контроль и кого он касается

Валютный контроль в России — это меры для обеспечения соблюдения законодательства в рамках внешнеэкономической деятельности или при совершении валютных операций. Валютный контроль применяется при сделках:

  • С участием резидентов и нерезидентов.

  • С внутренними и внешними ценными бумагами.

  • С цифровыми правами.

  • Совершаемых в рублях и иностранной валюте.

Рассмотрим подробнее операции между резидентами и нерезидентами.

Резидентами считаются лица с российским гражданством или видом на жительство в РФ, а также зарегистрированные в России юрлица. Нерезиденты — это иностранные граждане и организации. Подробнее о нюансах налогового резидентства исполнителя можно прочитать в другом материале блога.

Банк обязан проверить каждую транзакцию такого рода. Делается это для того, чтобы выявлять нелегальные валютные операции и не допускать незаконного оттока денег из страны. 

Важно: крупные переводы подлежат особому учету. Если вы заключаете сделку на сумму от 10 млн руб. в случае экспортного контракта и от 3 млн руб. — в случае импортного контракта или кредитного договора, вам понадобится постановка контракта на учет в банке. 

Законодательная база валютного контроля в 2025 году

С 2003 года в России действует закон 173-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле». В нем сказано, что все компании и ИП, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность подлежат валютному контролю — вне зависимости от суммы сделки. Но процедура будет проводиться в упрощенном порядке, если сумма платежей или контракта меньше обозначенных выше лимитов: 10 млн руб. — для экспорта, 3 млн руб. — для импорта или кредитных договоров. Кроме того, существует инструкция Центробанка: в ней подробно описан порядок валютных операций и сроки отчетов. 

В 2024 году вступили в силу новые правила, которые связаны с использованием цифровых финансовых активов (ЦФА) в валютных операциях. В законе 173-Ф3 появилась информация, что ЦФА можно использовать как валюту при заключении сделок между резидентами и нерезидентами. Однако такие валютные операции должны проходить только через системы, в которых выпускают ЦФА, и на специальных инвестиционных платформах. Такие сделки находятся под усиленным контролем Центробанка, и он имеет право запретить операцию. 

Как поставить контракт на учет в рамках валютного контроля

Контракт — это письменное соглашение между двумя сторонами, в котором зафиксированы все детали сотрудничества. Поскольку речь идет о взаимодействии резидента и нерезидента РФ, важно, чтобы документ соответствовал не только внутренним, но и международным законодательным нормам. Если сумма сделки превышает 3 млн руб. на импорт или кредит и 10 млн руб. на экспорт, такой контракт нужно поставить на учет в банк. 

Вот как это сделать пошагово:

1. Предоставьте сведения:

  • вид контракта; 

  • дату и номер (при наличии); 

  • наименование валюты экспортного контракта; 

  • сумму обязательств, предусмотренную экспортным контрактом; 

  • дату завершения исполнения обязательств по экспортному контракту;

  • реквизиты нерезидента или нерезидентов, которые являются сторонами по экспортному контракту: наименование, страна.

2. Не позднее 15 рабочих дней после даты постановки экспортного контракта на учет отправьте в банк подлинник или нотариально заверенную копию контракта, а также дополнительные соглашения, если они есть.

3. Дождитесь, когда банк поставит контракт на учет и присвоит ему уникальный номер (УНК). Обычно это происходит в течение двух рабочих дней. Все следующие сделки по контракту будут проводиться с использованием этого номера. 

Какие документы нужны для валютного контроля

Перечень зависит от типа сделки и ее суммы. Обратите внимание: сумма считается в рублях по курсу Центробанка в день заключения сделки. 

  • Для транзакций до 1 млн руб. действует упрощенный порядок: нужно просто сообщить в банк код вида операции.

  • Для транзакций от 1 до 3 млн руб. понадобятся документы по сделке, указанные в договоре. Чаще всего это договор-оферта, акты выполненных работ, товарные и транспортные накладные, счета-фактуры. Кроме того, банк может выборочно запросить дополнительные сведения: паспорт и данные заграничных счетов у физлица, сведения о регистрации компании у ее собственника. Для транзакций от 3 млн руб. на импорт и от 10 млн руб. на экспорт обязательна постановка договора на учет — о том, как это сделать, написано выше. Если в контракте не оговорена сумма, но суммарный оборот достиг или превысил лимит — применяются те же правила.

Предоставить документы нужно в течение 15 календарных дней после поступления денег на счет. Если банк запросил дополнительные сведения, у участника сделки есть 7 дней на их подготовку. 

Частые ошибки при прохождении валютного контроля связаны именно с некорректным оформлением документов: это могут быть опечатки в реквизитах, неверно составленный паспорт сделки, не поданный вовремя отчет. Все это влечет за собой юридические последствия — от штрафов до уголовных сроков. 

Ответственность за нарушения валютного законодательства

За нарушение валютного законодательства предусмотрена административная и уголовная ответственность. Тяжесть наказания зависит от вида нарушения и суммы сделки. Полный список санкций за несоблюдение валютного контроля приведен в ст. 15.25 КоАП. Вид нарушения определяет, кто будет нести ответственность: физлицо, сотрудник компании или ее владелец. 

  • За валютные операции в особо крупном размере, совершенные по подложным документам резидентам грозит до 5 лет тюрьмы. 

  • За нарушение валютного законодательства предусмотрен штраф (ч. 1 ст. 15.25 КоАП) в размере от 20% до 40% от суммы операции.

  • За нарушение более чем на 90 дней сроков представления документов предусмотрен штраф (ч. 6.3-1 ст. 15.25 КоАП) от 2 500 руб. до 50 000 руб. в зависимости от правового статуса нарушителя.

Рекомендации для бизнеса

Настройка документооборота

Валютный контроль связан с большим потоком документов: договоров, инвойсов, актов и банковских справок. Любая ошибка или задержка в предоставлении этих бумаг банку или ФНС может грозить штрафами и блокировкой операций. Этих проблем позволит избежать грамотно выстроенный электронный документооборот.

Работа с банком — как выбрать и что уточнить

Поставить контракт на учет можно в любом уполномоченном банке (п. 8 ст. 1 173-ФЗ), который создан в соответствии с законодательством РФ и имеет право на основании лицензии Центробанка осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте или является филиалом иностранного банка, в отношении которого Центробанком принято решение об их аккредитации на территории РФ, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории РФ на основании лицензии Центробанка. 

Однако есть нюанс: если компания ведет внешнеэкономическую деятельность, нужно убедиться, что выбранный банк оказывает сопровождение ВЭД. Это комплексная услуга, которая, помимо валютного контроля, включает открытие счетов в разных валютах, ведение финансового документооборота и консультации по валютному законодательству. 

