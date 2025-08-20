Валютный контроль в 2025 году: законы, штрафы, документация

Что такое валютный контроль и кого он касается

Валютный контроль в России — это меры для обеспечения соблюдения законодательства в рамках внешнеэкономической деятельности или при совершении валютных операций. Валютный контроль применяется при сделках:

С участием резидентов и нерезидентов.

С внутренними и внешними ценными бумагами.

С цифровыми правами.

Совершаемых в рублях и иностранной валюте.

Рассмотрим подробнее операции между резидентами и нерезидентами.

Резидентами считаются лица с российским гражданством или видом на жительство в РФ, а также зарегистрированные в России юрлица. Нерезиденты — это иностранные граждане и организации. Подробнее о нюансах налогового резидентства исполнителя можно прочитать в другом материале блога.

Банк обязан проверить каждую транзакцию такого рода. Делается это для того, чтобы выявлять нелегальные валютные операции и не допускать незаконного оттока денег из страны.

Важно: крупные переводы подлежат особому учету. Если вы заключаете сделку на сумму от 10 млн руб. в случае экспортного контракта и от 3 млн руб. — в случае импортного контракта или кредитного договора, вам понадобится постановка контракта на учет в банке.