Госзакупки доступны для самозанятых: зачем и как в них участвовать

Госзакупки привлекают многих возможностью заключить выгодные сделки. И не стоит думать, что этот рынок доступен лишь крупному бизнесу. Нет, в госзакупках могут участвовать даже самозанятые.

Самозанятые — это плательщики нового льготного налога на профессиональный доход. Получить этот статус могут лишь те, кто работает на себя, то есть у самозанятых нет руководителя и нет штата. Но даже работая на себя, можно участвовать в госзакупках по 44-ФЗ и по 223-ФЗ наравне с юридическими лицами.

Исключение — процедуры, требующие лицензии, а также закупки с перепродажей товара или другими ограничениями для самозанятых.

Самозанятые могут участвовать в госзакупках, предоставляя услуги проведения семинаров, тренингов, выставок, услуг фото- и видеосъемки, изготовления сувенирной продукции и т. д.

Выгода госзакупок

Госзакупки выгодны для любого предпринимателя, в том числе и для самозанятого.

Во-первых, выигрыш в торгах — это получение выгодной сделки. Причем сделку может заключить и новичок, который не вкладывался еще в развитие своего бизнеса.

Во-вторых, сделка, которая заключается на торгах, изначальна ясна: все условия и требования известны заранее, фиксированы и прописаны в контракте. Изменения невозможны.

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В-третьих, госзакупки часто единственный способ работы с бюджетными организациями. Не стоит игнорировать возможность расширить географию своего дела.

В-четвертых, госзакупки позволяют получать регулярную выгоду, так как именно здесь возможны самые большие продажи. Именно здесь можно продать 1000 масок, 3000 перчаток и т. д. Торги — это крупный опт. Следовательно, и крупная прибыль.

Условия возможного участия

Участвуя в торгах, самозанятые пользуются теме же нормами и льготами, что и МСП (малые и средние предприятия).

Это означает, что, выиграв торги по 223-ФЗ, самозанятый «заплатит за победу» 2% от начальной максимальной цены. Победа же в торгах по 44-ФЗ обойдется в 1% от суммы выигрыша, но не более 2000 рублей.

Самозанятые также могут рассчитывать на поддержку банков в вопросах предоставления тендерных займов и банковской гарантии на обеспечение контракта или гарантийных обязательств.

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Расчет же с самозанятыми по госзакупкам производится в течение 15 дней с момента подписания документов о выполнении заказа.

Важно! Участвуя в торгах, следует не забывать о лимите по выручке для самозанятых. Годовой доход таких налогоплательщиков не может превышать 2,4 млн рублей. Если превысить лимит, то утрачивается статус. Именно поэтому самозанятому нужно серьезно подходить к участию в торгах, все тщательно считать и участвовать в небольших по объему и по суммам закупках.

Как принять участие

Прежде всего, необходимо проанализировать свою деятельность и понять, подходит ли она для участия в торгах в режиме «самозанятого». Если подходит, то надо определиться с нишей и с возможными затратами на участие в торгах.

Вторым шагом следует найти и изучить интересные для вас заявки. Для этого стоит воспользоваться сайтом zakupki.gov.ru, а также коммерческими агрегаторами. В поиске нет ничего сложного, необходимо лишь правильно настроить под себя фильтры, а после проанализировать предложенную выборку.

Третий шаг — получение электронно-цифровой подписи, если до этого ее не было.

Четвертым шагом является подключение входа по ЭЦП на портале gosuslugi.ru .

Затем, следует регистрация в ЕИС — Единой Информационной Системе

В-шестых, надо зарегистрироваться на сайте с интересующей закупкой. Чаще всего это сайт zakupki.gov.ru.

Дальнейшие шаги зависят от требований по обеспечению заявки. Может потребоваться открытие специального счета для торгов в одном из банков, утвержденных для этих операций. Обычно это процедура не занимает больше двух дней, но все же требует время, и это надо учитывать.

После этого остается лишь принять участия в торгах, а в случае выигрыша отработать контракт и получить свою оплату.