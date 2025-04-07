Самозапрет на кредиты: как мошенники могут использовать новый закон о самозапрете на получение кредитов

Цель нововведения — усилить защиту от мошеннических действий, связанных с оформлением кредитов без ведома гражданина. Установить самозапрет можно будет через портал «Госуслуги» или в МФЦ. Данные об ограничении будут внесены в кредитную историю гражданина.
Снятие самозапрета происходит аналогичным образом, но это можно будет сделать только по истечении двух дней после его установления, чтобы за эти два дня была возможность оценить принятое решение и не совершить импульсивные действия.
Самозапрет на кредиты для бизнеса
В бизнес-сообществе самозапрет на кредиты означает сознательное решение владельцев или руководства компании воздерживаться от привлечения кредитных средств, даже при наличии такой возможности. Причины могут быть следующими:
стремление избежать увеличения долговой нагрузки и связанных с этим финансовых рисков;
приверженность консервативной финансовой стратегии, основанной на использовании только собственных средств;
желание сохранить независимость от кредиторов и полный контроль над активами компании.
Может ли самокредит защитить россиян от мошенников? Самозапрет на кредиты может усложнить жизнь мошенникам, но не является абсолютной защитой от них. Злоумышленники, получившие доступ к личным данным гражданина, включая учетную запись на «Госуслугах», могут обойти эту меру. Несмотря на это, самозапрет стоит рассматривать как дополнительный уровень защиты, особенно для уязвимых категорий граждан.
Плюсы и минусы нового закона
Положительные стороны: предоставляет реальный инструмент для защиты от мошеннических кредитов, устанавливает временную паузу при отмене самозапрета, позволяющую здраво оценить ситуацию и успеть среагировать; можно воспользоваться даже тем гражданам, у которых еще нет кредитной истории.
Недостатки и риски: не устанавливает универсального и действенного способа борьбы с финансовым мошенничеством; процедура оформления самозапрета через «Госуслуги» сама по себе может быть небезопасной из-за риска взлома аккаунта.
Последствия оформления кредита после установления самозапрета. Согласно законодательству банки и микрофинансовые организации (МФО) обязаны проверять наличие самозапрета в кредитной истории клиента. И если кредит выдан ошибочно, заемщик не обязан возвращать деньги или выплачивать проценты.
Если кредит был выдан мошенникам или без должной проверки, а гражданин понес убытки, он может потребовать возмещения ущерба от банка или финансовых учреждений, если те не предприняли должных мер для защиты его интересов.
Также гражданин может требовать исправления своей кредитной истории, если кредит был неправомерно оформлен. Это может потребовать подачи жалобы в бюро кредитных историй.
Мошенничество с кредитом
Некоторые заемщики могут попытаться воспользоваться механизмом самозапрета, чтобы позже получить кредит и избежать его погашения. Суд не поддержит такую попытку (заемщика) отказа от возврата долга со ссылкой на самозапрет.
Если получится доказать, что гражданин сознательно оформил самозапрет с целью обойти систему, получить заем, а в дальнейшем избежать выплат, его действия могут быть расценены как мошенничество по статье 159 УК. В этом случае заемщик не только не избежит выплаты долга, но и понесет уголовное наказание.
Автор: Анастасия Луптакова, юрист Московского филиала РОКА «Советник». Специализация: оказание юридической помощи по гражданским делам; ведение дел об оспаривании НПА высших исполнительных органов государственной власти.
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