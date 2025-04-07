Самозапрет на кредиты: как мошенники могут использовать новый закон о самозапрете на получение кредитов

Цель нововведения — усилить защиту от мошеннических действий, связанных с оформлением кредитов без ведома гражданина. Установить самозапрет можно будет через портал «Госуслуги» или в МФЦ. Данные об ограничении будут внесены в кредитную историю гражданина.

Снятие самозапрета происходит аналогичным образом, но это можно будет сделать только по истечении двух дней после его установления, чтобы за эти два дня была возможность оценить принятое решение и не совершить импульсивные действия.