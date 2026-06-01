Расходы на услуги банков: как отражать в бухгалтерском и налоговом учете в 2026 году 

Самое главное:
С 2026 года комиссии за выпуск, перевыпуск карт и эквайринг подпадают под НДС. Клиенты банка, работающие с НДС, вправе принять входной налог по этим операциям к вычету при наличии счета-фактуры.
Банки оказывают большой перечень различных услуг, в том числе не связанных с банковской деятельностью. Задача налогоплательщика — правильно классифицировать услуги банка для корректного бухгалтерского и налогового учета расходов на них.
Как отражать расходы на услуги банков в бухгалтерском учете — проводки.
Специфика расходов на услуги банков в 2026 году
Банковские комиссии — это плата за операции, которые банк проводит по поручению клиента. В 2026 году к основным видам таких услуг относят:
РКО — ведение счета, проведение платежей;
кредитные услуги — комиссии за выдачу кредитных денег;
валютные операции — конвертация, валютные переводы, валютный контроль;
перечисление выплат без зарплатного проекта — зачисления на карты, выпуск пластика;
дополнительные сервисы — ДБО, SMS-информирование, API-интеграция, инкассация, аренда сейфов и т. д.
Тарифную политику и перечень платных и бесплатных услуг каждый банк определяет самостоятельно. Часто повышенная стоимость РКО включает набор услуг, за которые банк дополнительно деньги не взимает — так называемые пакетные предложения.
Что изменилось в законодательстве в части учета банковских услуг с 2026 года
Введение НДС на комиссии, связанные с обслуживанием банковских карт. Теперь комиссии за выпуск, перевыпуск карт, смену ПИН-кода, блокировку и разблокировку облагаются НДС 22%. Это же правило касается эквайринга и процессинговых услуг. Клиенты банков, которые являются плательщиками НДС, теперь должны выделить входной НДС и принимать его к вычету.
Для услуг с НДС с 2026 года обязателен счет-фактура. Без него клиент-плательщик НДС не сможет принять входной налог с банковской комиссии к вычету.
Как это влияет на учет
Стоимость услуг увеличилась. НДС 22% на эквайринг и карточные комиссии влияет на прибыльность бизнеса. Без корректного вычета входного НДС компания завышает расходы (ст. 171, 172 НК).
Риски при проверках выросли. Если не будет счета-фактуры от банка и других первичных документов, а именно договора с банком, выписки банка по расчетному счету и т. д., ФНС может отказать в вычете.
Бухгалтерский учет расходов на услуги банков в 2026 году
Комиссия банка — это расход организации, который обычно относят к прочим расходам. Но компания может принять решение включать затраты на некоторые услуги банка в расходы по обычным видам деятельности. Такие комиссии должны быть связаны с деятельностью бизнеса по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) или другой обычной деятельностью компании (п. 4, 5 ПБУ 10/99, п. 7 ПБУ 1/2008). К этим расходам на услуги банков относятся:
оплата услуг эквайринга;
выплата банку за выдачу банковской гарантии;
стоимость обслуживания аккредитивов;
оплата услуг инкассации;
комиссия за услуги агента по валютному контролю.
При этом комиссии банков за выдачу кредитов можно учитывать только в прочих расходах (п. 3, 7 ПБУ 15/2008).
Если компания приобретает актив и рассчитывается с помощью аккредитива, то затраты на услуги банка можно включить в стоимость этого актива (п. 23 приказа Минфина от 29.07.1998 №34н).
Затраты на услуги банков компании признают в расходах или включают в стоимость активов в том отчетном периоде, в котором такие услуги оказаны (п. п. 16, 18 ПБУ 10/99, п. 6 ПБУ 15/2008). При этом комиссии банков за получение кредитных денег могут учитываться в прочих расходах равномерно, если такое условие прописано в учетной политике (п. 8 ПБУ 15/2008, п. 7 ПБУ 1/2008).
В общем случае бухгалтерские проводки выглядят так:
Дт 91.02 Кт 76 — начислена комиссия банка.
Дт 76 Кт 51, 52 — списана комиссия с расчетного счета.
Кт 51, 52 Дт 76 — зачисление на счет излишне начисленной комиссии.
Кт 76 Дт 91.01 — отражен возврат излишне начисленной комиссии.
Или так, если речь идет о безакцептном списании комиссии:
Дт 91.02 Кт 51, 52 — списана комиссия с расчетного счета;
Дт 51, 52 Кт 91.01 — возврат ошибочно удержанной комиссии.
Но для отдельных услуг и при наличии обязанности плательщика НДС проводки по учету расходов на услуги банка у его клиента будут выглядеть иначе.
Дебет
Кредит
Операция
Документ-основание
91.02 (44, 08 и т. д.)
76
Комиссию банка отразили в расходах (включили в стоимость актива)
Выписка банка по расчетному счету, бухгалтерская справка
19
76
Отразили НДС, предъявленный банком
Счет-фактура от банка
68
19
Приняли к вычету НДС, предъявленный банком
Счет-фактура от банка
76
51
Оплатили комиссию банка
Выписка банка по расчетному счету
Для тех, кто не обязан начислять НДС, для учета комиссии достаточно банковской выписки, если в ней указаны: наименование услуги, сумма, дата, основание. Для отражения в учете НДС потребуется счет-фактура от банка.
Если требуется подтверждение экономической обоснованности расхода, например, для услуг с индивидуальными условиями вроде инкассации или консалтинга, требуйте от банка акт об оказании услуг.
Налоговый учет расходов на услуги банков в 2026 году
Налог на прибыль
Компании на ОСНО учитывают банковские комиссии в составе расходов по налогу на прибыль по методу начисления, то есть на дату выписки.
Выбор статьи затрат зависит от характера услуги:
Тип комиссии
Порядок учета
Основание
Комиссия за РКО, эквайринг
Комиссия в виде процента от суммы кредита, аккредитива, факторинга
Проценты по долговым обязательствам
Комиссия за небанковские услуги (консалтинг, аналитика)
Консультационные или иные услуги
Вспомогательные расходы, не связанные напрямую с основной деятельностью
Внереализационные расходы
НДС
С 1 января 2026 года НДС 22% применяется к следующим банковским операциям (закон № 425-ФЗ от 28.11.2025):
комиссии за процессинг;
эквайринг, включая торговый и интернет-эквайринг;
выпуск, перевыпуск, обслуживание банковских карт.
Организации на ОСНО и УСН с НДС вправе принимать входной НДС от банка к вычету. Для этого нужно:
Получить от банка электронный или бумажный счет-фактуру или на облагаемую комиссию (п. 1 ст. 169 НК).
Принять НДС к учету.
Отразить вычет по НДС в учете и декларации (ст. 171, 172 НК).
НДС по прежнему не распространяется на некоторые операции, например:
открытие и ведение счетов, вкладов;
валютно-обменные операции;
кассовое обслуживание;
оплата по QR-коду через СБП.
Типичные ошибки в учете расходов на банковские услуги и как их избежать
Ошибка
Риск
Как исправить
Попытка принять НДС к вычету по необлагаемым операциям
Доначисление НДС, пени, штраф 20% по ст. 122 НК
Сверять перечень услуг со ст. 149 НК
Отсутствие счета-фактуры по облагаемой НДС комиссии
Невозможность вычета НДС
Контролировать наличие счета-фактуры, требовать от банка ее предоставить, использовать ЭДО для ускорения документооборота
Включение расходов на консалтинг, аналитику и другие небанковские услуги от банка в прочие или внереализационные расходы (то есть учет в целях налогообложения прибыли как расходы на оплату услуг банков)
Исключение расходов при проверке
Проверять, входит ли услуга в перечень ст. 5 закона № 395-1 от 02.12.1990
Чек-лист проверки отражения в учете расходов на услуги банков в 2026 году
Учетная политика содержит порядок учета банковских комиссий с НДС, прописаны момент признания расхода и правила работы с первичными документами.
Выбор счетов учета привязан к виду деятельности, а не к удобству, или «как было всегда».
Выписки банка удовлетворяет требованиям к первичному документу, то есть содержат обязательные реквизиты.
По облагаемым операциям выделен входной НДС и принят к вычету.
По облагаемым НДС услугам (эквайринг, процессинг, операции с картами) банк присылает не только выписку, но и счет-фактуру: бумажный или электронный через ЭДО.
