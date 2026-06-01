Расходы на услуги банков: как отражать в бухгалтерском и налоговом учете в 2026 году 

Бухгалтерский учет расходов на услуги банков в 2026 году

Комиссия банка — это расход организации, который обычно относят к прочим расходам. Но компания может принять решение включать затраты на некоторые услуги банка в расходы по обычным видам деятельности. Такие комиссии должны быть связаны с деятельностью бизнеса по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) или другой обычной деятельностью компании (п. 4, 5 ПБУ 10/99, п. 7 ПБУ 1/2008). К этим расходам на услуги банков относятся:

оплата услуг эквайринга;

выплата банку за выдачу банковской гарантии;

стоимость обслуживания аккредитивов;

оплата услуг инкассации;

комиссия за услуги агента по валютному контролю.

При этом комиссии банков за выдачу кредитов можно учитывать только в прочих расходах (п. 3, 7 ПБУ 15/2008).

Если компания приобретает актив и рассчитывается с помощью аккредитива, то затраты на услуги банка можно включить в стоимость этого актива (п. 23 приказа Минфина от 29.07.1998 №34н).



Затраты на услуги банков компании признают в расходах или включают в стоимость активов в том отчетном периоде, в котором такие услуги оказаны (п. п. 16, 18 ПБУ 10/99, п. 6 ПБУ 15/2008). При этом комиссии банков за получение кредитных денег могут учитываться в прочих расходах равномерно, если такое условие прописано в учетной политике (п. 8 ПБУ 15/2008, п. 7 ПБУ 1/2008).

В общем случае бухгалтерские проводки выглядят так:

Дт 91.02 Кт 76 — начислена комиссия банка.

Дт 76 Кт 51, 52 — списана комиссия с расчетного счета.

Кт 51, 52 Дт 76 — зачисление на счет излишне начисленной комиссии.

Кт 76 Дт 91.01 — отражен возврат излишне начисленной комиссии.

Или так, если речь идет о безакцептном списании комиссии:

Дт 91.02 Кт 51, 52 — списана комиссия с расчетного счета;

Дт 51, 52 Кт 91.01 — возврат ошибочно удержанной комиссии.

Но для отдельных услуг и при наличии обязанности плательщика НДС проводки по учету расходов на услуги банка у его клиента будут выглядеть иначе.

Дебет Кредит Операция Документ-основание 91.02 (44, 08 и т. д.) 76 Комиссию банка отразили в расходах (включили в стоимость актива) Выписка банка по расчетному счету, бухгалтерская справка 19 76 Отразили НДС, предъявленный банком Счет-фактура от банка 68 19 Приняли к вычету НДС, предъявленный банком Счет-фактура от банка 76 51 Оплатили комиссию банка Выписка банка по расчетному счету

Для тех, кто не обязан начислять НДС, для учета комиссии достаточно банковской выписки, если в ней указаны: наименование услуги, сумма, дата, основание. Для отражения в учете НДС потребуется счет-фактура от банка.

Если требуется подтверждение экономической обоснованности расхода, например, для услуг с индивидуальными условиями вроде инкассации или консалтинга, требуйте от банка акт об оказании услуг.