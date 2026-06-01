Расходы на услуги банков: как отражать в бухгалтерском и налоговом учете в 2026 году 

В 2026 году учет расходов на банковские услуги перестал быть сугубо технической операцией. Теперь это зона повышенного внимания как бухгалтеров, так и налоговых инспекторов: с 2026 года банковские комиссии за обслуживание карт облагаются НДС, ставка налога выросла, тарифы на РКО тоже растут. Разберем, как корректно отражать расходы на банковские услуги. 

Самое главное:

  • С 2026 года комиссии за выпуск, перевыпуск карт и эквайринг подпадают под НДС. Клиенты банка, работающие с НДС, вправе принять входной налог по этим операциям к вычету при наличии счета-фактуры.

  • Банки оказывают большой перечень различных услуг, в том числе не связанных с банковской деятельностью. Задача налогоплательщика — правильно классифицировать услуги банка для корректного бухгалтерского и налогового учета расходов на них.

  • Как отражать расходы на услуги банков в бухгалтерском учете — проводки.

Специфика расходов на услуги банков в 2026 году

Банковские комиссии — это плата за операции, которые банк проводит по поручению клиента. В 2026 году к основным видам таких услуг относят:

  • РКО — ведение счета, проведение платежей;

  • кредитные услуги — комиссии за выдачу кредитных денег;

  • валютные операции — конвертация, валютные переводы, валютный контроль;

  • перечисление выплат без зарплатного проекта — зачисления на карты, выпуск пластика;

  • дополнительные сервисы — ДБО, SMS-информирование, API-интеграция, инкассация, аренда сейфов и т. д.

Тарифную политику и перечень платных и бесплатных услуг каждый банк определяет самостоятельно. Часто повышенная стоимость РКО включает набор услуг, за которые банк дополнительно деньги не взимает — так называемые пакетные предложения. 

Что изменилось в законодательстве в части учета банковских услуг с 2026 года

  • Введение НДС на комиссии, связанные с обслуживанием банковских карт. Теперь комиссии за выпуск, перевыпуск карт, смену ПИН-кода, блокировку и разблокировку облагаются НДС 22%. Это же правило касается эквайринга и процессинговых услуг. Клиенты банков, которые являются плательщиками НДС, теперь должны выделить входной НДС и принимать его к вычету.

  • Для услуг с НДС с 2026 года обязателен счет-фактура. Без него клиент-плательщик НДС не сможет принять входной налог с банковской комиссии к вычету.

Как это влияет на учет

  1. Стоимость услуг увеличилась. НДС 22% на эквайринг и карточные комиссии влияет на прибыльность бизнеса. Без корректного вычета входного НДС компания завышает расходы (ст. 171, 172 НК).

  2. Риски при проверках выросли. Если не будет счета-фактуры от банка и других первичных документов, а именно договора с банком, выписки банка по расчетному счету и т. д., ФНС может отказать в вычете. 

Бухгалтерский учет расходов на услуги банков в 2026 году

Комиссия банка — это расход организации, который обычно относят к прочим расходам. Но компания может принять решение включать затраты на некоторые услуги банка в расходы по обычным видам деятельности. Такие комиссии должны быть связаны с деятельностью бизнеса по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) или другой обычной деятельностью компании (п. 4, 5 ПБУ 10/99, п. 7 ПБУ 1/2008). К этим расходам на услуги банков относятся:

  • оплата услуг эквайринга;

  • выплата банку за выдачу банковской гарантии;

  • стоимость обслуживания аккредитивов;

  • оплата услуг инкассации;

  • комиссия за услуги агента по валютному контролю.

При этом комиссии банков за выдачу кредитов можно учитывать только в прочих расходах (п. 3, 7 ПБУ 15/2008).

Если компания приобретает актив и рассчитывается с помощью аккредитива, то затраты на услуги банка можно включить в стоимость этого актива (п. 23 приказа Минфина от 29.07.1998 №34н).

Затраты на услуги банков компании признают в расходах или включают в стоимость активов в том отчетном периоде, в котором такие услуги оказаны (п. п. 16, 18 ПБУ 10/99, п. 6 ПБУ 15/2008). При этом комиссии банков за получение кредитных денег могут учитываться в прочих расходах равномерно, если такое условие прописано в учетной политике (п. 8 ПБУ 15/2008, п. 7 ПБУ 1/2008).

В общем случае бухгалтерские проводки выглядят так:

  • Дт 91.02 Кт 76 — начислена комиссия банка.

  • Дт 76 Кт 51, 52 — списана комиссия с расчетного счета.

  • Кт 51, 52 Дт 76 — зачисление на счет излишне начисленной комиссии.

  • Кт 76 Дт 91.01 — отражен возврат излишне начисленной комиссии.

  • Или так, если речь идет о безакцептном списании комиссии:

  • Дт 91.02 Кт 51, 52 — списана комиссия с расчетного счета;

  • Дт 51, 52 Кт 91.01 — возврат ошибочно удержанной комиссии.

Но для отдельных услуг и при наличии обязанности плательщика НДС проводки по учету расходов на услуги банка у его клиента будут выглядеть иначе.

Дебет

Кредит

Операция

Документ-основание

91.02 (44, 08 и т. д.)

76

Комиссию банка отразили в расходах (включили в стоимость актива)

Выписка банка по расчетному счету, бухгалтерская справка

19

76

Отразили НДС, предъявленный банком

Счет-фактура от банка

68

19

Приняли к вычету НДС, предъявленный банком

Счет-фактура от банка

76

51

Оплатили комиссию банка

Выписка банка по расчетному счету

Для тех, кто не обязан начислять НДС, для учета комиссии достаточно банковской выписки, если в ней указаны: наименование услуги, сумма, дата, основание. Для отражения в учете НДС потребуется счет-фактура от банка.

Если требуется подтверждение экономической обоснованности расхода, например, для услуг с индивидуальными условиями вроде инкассации или консалтинга, требуйте от банка акт об оказании услуг. 

Налоговый учет расходов на услуги банков в 2026 году

Налог на прибыль

Компании на ОСНО учитывают банковские комиссии в составе расходов по налогу на прибыль по методу начисления, то есть на дату выписки.

Выбор статьи затрат зависит от характера услуги: 

Тип комиссии

Порядок учета

Основание

Комиссия за РКО, эквайринг

  • Прочие расходы, связанные с производством и реализацией

  • Внереализационные расходы

Комиссия в виде процента от суммы кредита, аккредитива, факторинга

Проценты по долговым обязательствам

ст. 269 НК

Комиссия за небанковские услуги (консалтинг, аналитика)

Консультационные или иные услуги

пп. 15, 49 ст. 264 НК

Вспомогательные расходы, не связанные напрямую с основной деятельностью

Внереализационные расходы

п. 1 ст. 265 НК

НДС

С 1 января 2026 года НДС 22% применяется к следующим банковским операциям (закон № 425-ФЗ от 28.11.2025):

  • комиссии за процессинг;

  • эквайринг, включая торговый и интернет-эквайринг;

  • выпуск, перевыпуск, обслуживание банковских карт.

Организации на ОСНО и УСН с НДС вправе принимать входной НДС от банка к вычету. Для этого нужно:

  1. Получить от банка электронный или бумажный счет-фактуру или на облагаемую комиссию (п. 1 ст. 169 НК).

  2. Принять НДС к учету.

  3. Отразить вычет по НДС в учете и декларации (ст. 171, 172 НК).

НДС по прежнему не распространяется на некоторые операции, например:

  • открытие и ведение счетов, вкладов;

  • валютно-обменные операции;

  • кассовое обслуживание;

  • оплата по QR-коду через СБП.

Типичные ошибки в учете расходов на банковские услуги и как их избежать

Ошибка

Риск

Как исправить

Попытка принять НДС к вычету по необлагаемым операциям

Доначисление НДС, пени, штраф 20% по ст. 122 НК

Сверять перечень услуг со ст. 149 НК

Отсутствие счета-фактуры по облагаемой НДС комиссии

Невозможность вычета НДС

Контролировать наличие счета-фактуры, требовать от банка ее предоставить, использовать ЭДО для ускорения документооборота

Включение расходов на консалтинг, аналитику и другие небанковские услуги от банка в прочие или внереализационные расходы (то есть учет в целях налогообложения прибыли как расходы на оплату услуг банков)

Исключение расходов при проверке

Проверять, входит ли услуга в перечень ст. 5 закона № 395-1 от 02.12.1990

Чек-лист проверки отражения в учете расходов на услуги банков в 2026 году

  • Учетная политика содержит порядок учета банковских комиссий с НДС, прописаны момент признания расхода и правила работы с первичными документами.

  • Выбор счетов учета привязан к виду деятельности, а не к удобству, или «как было всегда». 

  • Выписки банка удовлетворяет требованиям к первичному документу, то есть содержат обязательные реквизиты.

  • По облагаемым операциям выделен входной НДС и принят к вычету.

  • По облагаемым НДС услугам (эквайринг, процессинг, операции с картами) банк присылает не только выписку, но и счет-фактуру: бумажный или электронный через ЭДО.

