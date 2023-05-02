Пояснения в налоговую по отчетности компаний на УСН: зарплатные налоги и декларация по налогу

Как только вы направили в ИФНС отчет 6-НДФЛ, по нему начинается камеральная налоговая проверка. Сначала автоматическая, в ходе которой сверяются контрольные соотношения, а затем, например, при возникновении расхождений в данных отчета и информации ИФНС, ручная – сотрудником налоговой инспекции.

В обоих случаях высока вероятность возникновения у проверяющих инспекторов вопросов по отчету. Разберемся, какими они могут быть и как на них отвечать.

Контрольные соотношения показателей формы расчета сумм НДФЛ, которые исчислены и удержаны налоговым агентом, прописаны в письме ФНС от 18.02.2022 № БС-4-11/1981@. Прежде чем направлять расчет в налоговую проверьте его на предмет соответствия этим требованиям.

Все расхождения нужно устранить заранее, так как автоматическую проверку документ не пройдет, а если и пройдет, то вопросы возникнут уже в ходе ручной проверки 6-НДФЛ. Тогда придется вносить исправления в документ и повторно сдать его в налоговую инспекцию.

В ходе проверки налоговые инспекторы сверяют 6-НДФЛ с отчетами, которые содержат сведения о заработной плате, и могут, например, обнаружить нестыковки в данных 6-НДФЛ и РСВ.

Также данные отчетности могут сопоставить с внешними источниками информации, например, данными статистики о средней зарплате или региональном МРОТ.

В том случае, если налоговикам удастся выявить нарушения в отчете или нестыковки в данных, которые в нем содержатся, то они направят организации требование с просьбой пояснить причины таких расхождений или устранить их.

Со стороны организации важно ответить на такое требование не только быстро, но и максимально продуманно.

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Если ошибка допущена в контрольных соотношениях в 6-НДФЛ

Наиболее часто интерес вызывает разница:

начисленного и выплаченного дохода;

удержанного и перечисленного НДФЛ.

Причина может таиться в технической ошибке или сбое при выгрузке. Тут уж никакие пояснения не спасут. Нужно подать корректировку. Если технической ошибки все-таки нет, то надо выявить причину и проанализировать ее.

Бывают такие случаи, когда работодатель делает перерасчет зарплаты и возвращает сотруднику ранее удержанный НДФЛ, поэтому эта сумма, и превышает размер перечисленного в бюджет налога.

Часто налоговики сверяют показатели отчетности с данными о движении средств на расчетных счетах работодателя. Несложно догадаться, что налоговый агент получит требование, если у проверяющих не сойдется сумма начисленной заработной платы, отраженной в отчетности, и сумм выплат с расчетного счета на банковские счета сотрудников.

В случае если перечисленная сумма окажется ниже, в ответе можно сообщить, что денежные средства были выплачены из наличной выручки, что не противоречит абзацам 3–9 пункта 1 и пункту 4 Указания ЦБ от 09.12.2019 № 5348-У. К ответу стоит приложить платежную ведомость по зарплате за соответствующий период.

Насторожат контролеров и неучтенные выплаты, например, по дивидендам. Если они в банковской выписке есть, а в отчетности пропадут, налоговики обязательно спросят почему.

Для дивидендов датой получения дохода считается день, когда произведены соответствующие выплаты. Если выдаваемые дивиденды облагаются по различным ставкам налога (13% и 15%), то такие суммы отражаются в разных листах раздела 2 отчета 6-НДФЛ. А если соответствующие средства выдаются еще и не в один день отчетного периода, их распределяют по разным блокам строк в разделе 1.

Низкая сумма налога в 6-НДФЛ

Отчет 6-НДФЛ может быть принят без ошибок, все контрольные соотношения совпадают, все сходится с отчетностью, но проверяющие потребуют пояснения, если усомнятся в точности отражения зарплаты в 6-НДФЛ.

Откуда могут появиться сомнения? Прежде всего они возникнут, если зарплату сравнят с прошлогодней и будут выявлены различия.

Вопрос вызовет:

резкое снижение фонда оплаты труда на предприятии;

падение доходов отдельно взятого физлица;

регулярные нарушения сроков перечисления НДФЛ;

выплата заработной платы ниже среднерегиональных и среднеотраслевых значений.

Во всех этих случаях претензия налоговика лежит на поверхности – слишком низкий НДФЛ.

Все эти моменты можно и нужно пояснить в ответе на требование.

Падение уровня заработной платы легко объяснить падением объемов производства, уменьшением количества заказов, снижением спроса на услуги. Следствием всего этого является снижением стимулирующих выплат и премий работникам, перевод не на восемь, а на четырехчасовой график работы.

Нарушение сроков перечисления НДФЛ может быть вызвано незначительными задержками зарплаты в кризисное для предприятия время.

Выплата зарплаты ниже среднерегиональных и среднеотраслевых значений, как правило, объясняется переводом на ½ или ¼ ставки на период кризиса на предприятии.

Расхождение 6-НДФЛ с другой отчетностью

Налоговики, как правило, сравнивают данные о доходах с другими формами отчетности налогового агента. В первую очередь сверяют показатели 6-НДФЛ и РСВ. Частой причиной расхождения служат отличия в порядке формирования базы по налогу и взносам.

Пояснить это можно, например, так. Сумму облагаемых НДФЛ доходов и базу для начисления страховых взносов определяют по-разному. Доходы по договору дарения, например, не входят в объект обложения по страховым взносам и их не отражают в РСВ. НДФЛ удерживают с доходов выше 4000 руб. и именно сумма превышения попадает в 6-НДФЛ, как облагаемая, что также вызывает расхождения (п. 28 ст. 217, п. 4 ст. 420 НК, письмо Минфина от 20.01.2017 № 03-15-06/2437).

Часто расхождения между бухгалтерским учетом и 6-НДФЛ дает заработная плата за декабрь, которая выплачивается в январе. Начисление происходит одним годом, а выплата другим. Этот момент тоже очень легко объяснить.

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Частые вопросы по УСН

Если мы говорим о декларации по УСН, то тут все тоже самое. Прежде всего проверяются контрольные соотношения. На 2023 год они прописаны в письме ФНС от 21.02.2023 № ЕА-4-15/2048@.

Проверяющие обычно запрашивают пояснения на камеральной проверке декларации по УСН, когда вы:

показали убытки в декларации;

рассчитали налог по льготной ставке;

сдали нулевую декларацию;

получили выручку с НДС.

При обнаружении ошибок в декларации нужно сначала заплатить налог (если корректировка отчетности ведет к его увеличению) и пени и после этого подать в инспекцию уточненную декларацию с корректными данными.

В случае внесения изменений в декларацию пояснения можно уже не представлять. Если налоговиков интересует убыток и правомерность его возникновения по итогам налогового периода, то стоит проверить себя.

Определив, что доходы и расходы в декларации соответствуют данным первичных документов и КУДиР, а цифры стыкуются с банковской выпиской, предоставьте налоговикам соответствующее пояснение.

Не оставляйте запрос налоговиков без внимания – это грозит штрафом в 5 000 руб. (п. 1 ст. 129.1 НК).

Ответ на требование по «упрощенной» декларации должен содержать объяснение причин, по которым деятельность в результате оказалась убыточной, например:

резко увеличились затраты на закупку оборудования, расходы на рекламу и прочие;

снизился спрос на услуги и товары, что привело к снижению цен для поддержания клиентской базы;

сильно вырос курс валют, в связи с чем затраты на приобретение иностранного сырья возросли и т. д.

Если организация или ИП не так давно начали свою предпринимательскую деятельность, то причиной можно указать траты на подготовку бизнеса. Кроме того, налоговые органы ценят, когда предприниматели не просто жалуются на тяготы бизнеса, а еще и предлагают пути выхода из сложной ситуации.

Если налоговики обнаружили расхождения в декларации и банковской выписке, то необходимо тщательно проанализировать причину их возникновения.

Возможно, организация сдавала в банк наличную выручку, которую получила в прошлом году или на расчетный счет компании поступили суммы, которые не относятся к облагаемым доходам на упрощенке (кредиты, займы, безвозмездные средства от учредителя, доля которого в уставном капитале больше 50% (п. 1.1 ст. 346.15, п. 1 ст. 251 НК).

К пояснительной записке желательно приложить копии тех документов, которые подтверждают сумму необлагаемых зачислений.

Если данные бухгалтерского и налогового учета не сходятся, возможно, тому были следующие причины:

дебиторская задолженность в балансе не относится к товарам (долги подотчетных лиц, учредителей и т. п.);

выручка в бухучете не относится к доходам при УСН, например, безвозмездные зачисления от единственного учредителя;

товары отгружены в счет авансов, которые получены в прошлом году, доходы по УСН учли в прошлом году, а в бухучете – в текущем.

Выберите ту, что подходит к вашему случаю, и отразите в ответе на требование налоговиков.

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