Зарплата за декабрь 2023: НДФЛ, взносы, уведомления, отчетность

Сроки выплаты декабрьской зарплаты
Есть понимающие работодатели, которые хотят профинансировать встречу Нового года для своих работников. Поэтому они выплачивают декабрьскую зарплату заранее — в декабре.
Трудовой кодекс в этом плане более дальновиден. Не нужно забывать, что после январских каникул следующей зарплаты придется ждать долго. Поэтому работодатель может безбоязненно пойти навстречу работникам и выплатить зарплату заранее, только если срок выплаты приходится на праздничные дни. Применительно к наступающему 2024 году — с 1 по 8 число. Чтобы не нарушать закон работодатель должен выплатить зарплату в день, который предшествует праздникам. В 2023 году это пятница — 29 декабря.
Если срок выплаты в организации — 9 число или позже, зарплату нужно выплатить в январе, иначе работодатель нарушит требования ст. 136 ТК и срок между двумя выплатами заработной платы неправомерно составит больше 15 дней.
НДФЛ
Сроки по НДФЛ зависят от того, в каком месяце прошла выплата зарплаты.
Декабрьская зарплата выплачивается в декабре
При выплате зарплаты обязательно нужно удержать НДФЛ. Перечислить его необходимо в срок, который установлен п. 6 ст. 226 НК. Для выплат, которые попали в период с 23 по 31 декабря, НДФЛ нужно заплатить не позднее последнего дня года. В 2023 году это нужно будет сделать до 29 декабря включительно.
Кроме того, не позднее этой даты нужно подать уведомление об исчисленных суммах налогов со сведениями об уплаченном НДФЛ. В уведомлении нужно указать налоговый период 34/04.
Выплата проходит в январе
В этом случае все движения по НДФЛ производятся по обычным срокам. Отправить уведомление нужно не позднее 25 января 2024 года. Уплатить налог в составе ЕНП необходимо не позднее 29 января 2024 года — так как 28 января выпадает на воскресенье.
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Страховые взносы
Срок уплаты страховых взносов не зависит от того, когда была выплачена зарплата за декабрь.
Уплата взносов в составе ЕНП производится не позднее 29 января 2024 года.
Подавать уведомление по страховым взносам за декабрь не нужно. Это связано с тем, что до 25 января 2024 года нужно исполнить другое обязательство — подать расчет по страховым взносам за 2023 год. Из этого расчета налоговая получит необходимые данные.
Взносы на травматизм уплачиваются также в общие сроки: не позднее 15 января 2024 года. Подать ЕФС-1 с данными по взносам на травматизм за год нужно не позднее 25 января 2024 года.
Отражение в отчетности
Отражать в 6-НДФЛ зарплату за декабрь нужно по-разному в зависимости от того, когда она была выплачена.
Если это произошло в декабре, то такая зарплата является доходом 2023 года в соответствии с п. 4 ст. 226 НК. Отразить ее нужно, соответственно, в 6-НДФЛ за 2023 год. Данные включаются в следующие разделы:
В Разделе 1 удержанный НДФЛ отразите по строке 024, которая используется раз в год.
В данные Раздела 2 включите начисленную сумму заработной платы.
К годовому 6-НДФЛ сформируйте справки о доходах сотрудников. Декабрьская зарплата должна попасть в них.
При выплате зарплаты в январе она признается доходом работника, который получен в 2024 году. В 6-НДФЛ эту выплату нужно отражать в Расчете за первый квартал 2024 года.
В отчетах по страховым взносам декабрьскую зарплату включите в показатели декабря.
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