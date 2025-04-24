Как ИП на УСН «Доходы» и «Доходы минус расходы» рассчитать и уплатить налог за 2024 год

Как ИП платит налог при УСН за 2024 год
От выбранного предпринимателем объекта налогообложения зависит, по какой ставке он должен исчислять УСН-налог. В 2024 году действовали такие ставки (ст. 346.20 НК):
«Доходы» — 6% (субъекты РФ могут снижать ставку до 1%), а с квартала, в котором доходы превысили 199,35 млн руб., но не достигли 265,8 млн руб. — 8%.
«Доходы минус расходы» — 15% (субъекты РФ могут снизить ставку до 5%), а с квартала, в котором доходы превысили 199,35 млн руб., но не достигли 265,8 млн руб. — 20%. Также по итогам года необходимо рассчитать минимальный налог, который равен 1% от доходов за вычетом ранее уплаченных авансов. Если он окажется больше налога, рассчитанного по ставке 15% (20%), то подлежит уплате именно минимальный налог.
Если в течение 2024 года ИП переехал в другой субъект РФ и сменил ИФНС, с начала 2024 года он должен рассчитывать налог по ставке, которая действует по новому месту жительства предпринимателя (п. 2 ст. 346.21 НК).
ИП рассчитывает и уплачивает по окончании каждого из отчетных периодов (квартал, полугодие, 9 месяцев) авансовые платежи, а по завершении года — годовую сумму налога. Если налог за 2024 год окажется меньше, чем уплаченные в течение 2024 года авансы, платить годовой налог не нужно — на ЕНС предпринимателя возникнет положительное сальдо, которое можно будет зачесть в счет будущих платежей.
Срок уплаты УСН-налога за 2024 год для ИП — 28 апреля 2025 года. От применяемого налогового объекта срок не зависит.
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Как рассчитать налог на УСН «доходы» для ИП
Налоговую базу при УСН «доходы» формируют из доходов, определяемых согласно ст. 346.15 НК. При этом расходы ИП к вычету не принимаются.
Налог при УСН «доходы» рассчитывается по формуле:
Налог при УСН «доходы» = Облагаемые доходы х Ставка налога — Авансовые платежи, исчисленные с начала года
ИП на УСН, как и все предприниматели, обязаны уплачивать обязательные страховые взносы «за себя» на ОПС и ОМС. За 2024 год предпринимателю нужно уплатить (ст. 430 НК):
49 500 руб. — фиксированных совокупных взносов на ОПС и ОМС;
1% дополнительных взносов на ОПС с дохода, превысившего 300 тыс. руб.
Страховые взносы «за себя» ИП может принять к уменьшению налога, даже если еще не перечислил их в бюджет.
Если у ИП есть работники, принять к уменьшению налога страховые взносы за них он может только после их фактической уплаты в том же налоговом периоде, за который рассчитан налог.
Расчет налога ИП без работников при УСН «доходы»
ИП, который работает в одиночку и не платит вознаграждения физлицам, вправе уменьшить исчисленный налог за 2024 год:
На все взносы «за себя», подлежащие уплате в 2024 году.
На дополнительный взнос на ОПС (1% с дохода свыше 300 тыс. руб.), подлежащий уплате за 2024 год, а также и за 2023, если не уменьшали на него налог за 2023 год (п. 3.1 ст. 346.21 НК, письмо Минфина от 17.06.2024 № 03-11-06/2/5509, письмо ФНС от 25.08.2023 № СД-4-3/10872).
Предприниматели на УСН «доходы», занимающиеся торговлей в Москве, после применения вычета по взносам могут снизить налог еще и на уплаченную в течение 2024 года сумму торгового сбора. Уменьшить можно только ту часть налога, которая относится к торговой деятельности, по которой уплачивали сбор (п. 8 ст. 346.21 НК).
Пример расчета налога ИП без работников при УСН «доходы»
В 2024 году ИП Максимов М.М. заработал 2 400 500 руб.
В 2024 году страховые взносы Максимова за себя, на которые можно уменьшить налог, составили 70 505 руб., из них:
49 500 — фиксированные взносы за 2024 год;
21 005 руб. — 1% на ОПС с дохода свыше 300 тыс. руб. ((2 400 500 — 300 000) х 1%).
В течение года уплачено авансовых платежей на общую сумму 71 800 руб.
Расчет налога за 2024 год по ставке 6%:
2 400 500 х 6% = 144 030 руб. — общая сумма налога за 2024 год.
Уменьшаем налог на взносы ИП, подлежащие уплате, и вычитаем авансовые платежи, уплаченные в течение года.
144 030 — 70 505 — 71 800 = 1 725 руб. — налог к доплате за 2024 год.
Расчет налога ИП с работниками при УСН «доходы»
Если у предпринимателя есть работники, в том числе по договорам ГПХ, налог при УСН «доходы» можно уменьшить (п. 3.1 ст. 346.21 НК):
На фиксированные взносы ИП «за себя», подлежащие уплате за 2024 год, и дополнительный взнос (1% от дохода свыше 300 тыс. руб.) за 2024 год, а также за 2023, если на него не уменьшался налог за 2023 год.
На страховые взносы на ОПС, ОМС, ВНиМ, «травматизм», уплаченные в 2024 году за работников.
На суммы больничных, уплаченных из средств ИП, и взносов по договорам добровольного личного страхования, заключенным с лицензированной страховой компанией в пользу сотрудников на случай их временной нетрудоспособности.
ИП с работниками может уменьшить налог на эти суммы не более, чем на 50%.
На уплаченную в 2024 году сумму торгового сбора налог можно уменьшать, как и при УСН «доходы».
Если договоры ГПХ с физлицами у предпринимателя были, но никаких работ и услуг в 2024 году по ним не выполнялось и вознаграждений не начислялось, ИП вправе уменьшать налог на сумму взносов «за себя» без ограничений (письмо ФНС от 14.09.2022 № СД-4-3/12200).
Пример расчета налога ИП с работниками при УСН «доходы»
В штате у ИП Сидорова М.М. 1 работник. 2024 год завершен со следующими результатами:
доходы — 3 600 000 руб.;
страховые взносы, уплаченные в 2024 году за работника — 45 000 руб.;
страховые взносы ИП «за себя», подлежащие уплате — 82 500 руб. (49 500 руб. фиксированных взносов + 33 000 руб. 1% с дохода свыше 300 тыс. руб.);
авансовые платежи, уплаченные в 2024 году — 62 300 руб.
Расчет налога за 2024 год по ставке 6%:
3 600 000 х 6% = 216 000 руб. — сумма налога за 2024 год.
Налог уменьшаем на страховые взносы за себя и работника, в общей сумме составляющие 127 500 руб. (82 500 + 45 000). Но уменьшить налог можно не более чем на 50%, то есть, на 108 000 руб. (216 000 х 50%), а также на уплаченные авансы по налогу:
216 000 — 108 000 — 62 300 = 45 700 руб. — налог за 2024 год к доплате.
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Как рассчитывать налог на УСН «доходы минус расходы» для ИП
Налоговая база при УСН «доходы минус расходы» — это разница между поступлениями и затратами предпринимателя. Расходами признаются только фактически оплаченные затраты.
Принять к учету расходы можно, если они приведены в закрытом перечне п. 1 ст. 346.16 НК. Расходы должны быть экономически обоснованы и документально подтверждены.
Формула, по которой производится расчет налога при УСН «доходы минус расходы», выглядит так:
Единый налог УСН «доходы минус расходы» = (Доходы — Расходы) х Ставка налога — Авансовые платежи, исчисленные с начала года
Дополнительно при УСН «доходы минус расходы» по итогам года необходимо рассчитать минимальный налог по формуле:
Минимальный налог = Доходы х 1% — Авансовые платежи, исчисленные с начала года
Если он окажется больше, чем УСН-налог за год, исчисленный от разницы между доходами и расходами, уплате подлежит минимальный налог (за вычетом ранее уплаченных налоговых авансов).
В расходы при УСН «доходы минус расходы» также включают (п. 6, 7 ст. 346.18 НК):
уплаченные в бюджет в 2024 году страховые взносы ИП «за себя» и за работников — их учитывают в базе, но снижать за счет них налог, как при УСН «доходы», нельзя;
сумму убытка прошлых лет (если в эти годы тоже применяли УСН «доходы минус расходы») — такие убытки можно переносить на будущее в течение 10 лет после года их возникновения, при условии применения УСН «доходы минус расходы»;
разницу между минимальным налогом и обычным налогом, рассчитанным по соответствующей ставке за прошлые налоговые периоды.
Обратите внимание: с 1 января 2025 года ИП на УСН «доходы минус расходы» могут учитывать страховые взносы «за себя», включая 1% с дохода свыше 300 тыс. руб., в том периоде, за который они подлежат уплате, независимо от того, перечислены они в бюджет или нет.
Пример расчета налога ИП с работниками при УСН «доходы минус расходы»
Показатели деятельности ИП Семенова П.П. за 2024 год:
доходы — 15 200 000 руб.;
расходы — 6 680 000 руб.;
уплачено авансов по налогу в 2024 году — 816 400 руб.
Рассчитаем налог по итогам 2024 года:
(15 200 000 — 6 680 000) х 15% = 1 278 000 руб. — сумма налога за 2024 год.
15 200 000 х 1% = 152 000 руб. — минимальный налог за 2024 год.
Так как сумма минимального налога, исчисленного из дохода (152 000 руб.) меньше, чем налог, рассчитанный по стандартной ставке (1 278 000 руб.), уплате подлежит налог, рассчитанный по ставке 15%. За вычетом уплаченных в течение 2024 года авансов его сумма к уплате составит:
1 278 000 — 816 400 = 461 600 руб. — налог к доплате за 2024 год.
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