Как ИП на УСН «Доходы» и «Доходы минус расходы» рассчитать и уплатить налог за 2024 год

Как ИП платит налог при УСН за 2024 год

От выбранного предпринимателем объекта налогообложения зависит, по какой ставке он должен исчислять УСН-налог. В 2024 году действовали такие ставки (ст. 346.20 НК):

«Доходы» — 6% (субъекты РФ могут снижать ставку до 1%), а с квартала, в котором доходы превысили 199,35 млн руб., но не достигли 265,8 млн руб. — 8% .

«Доходы минус расходы» — 15% (субъекты РФ могут снизить ставку до 5%), а с квартала, в котором доходы превысили 199,35 млн руб., но не достигли 265,8 млн руб. — 20%. Также по итогам года необходимо рассчитать минимальный налог, который равен 1% от доходов за вычетом ранее уплаченных авансов. Если он окажется больше налога, рассчитанного по ставке 15% (20%), то подлежит уплате именно минимальный налог.

Если в течение 2024 года ИП переехал в другой субъект РФ и сменил ИФНС, с начала 2024 года он должен рассчитывать налог по ставке, которая действует по новому месту жительства предпринимателя (п. 2 ст. 346.21 НК).

ИП рассчитывает и уплачивает по окончании каждого из отчетных периодов (квартал, полугодие, 9 месяцев) авансовые платежи, а по завершении года — годовую сумму налога. Если налог за 2024 год окажется меньше, чем уплаченные в течение 2024 года авансы, платить годовой налог не нужно — на ЕНС предпринимателя возникнет положительное сальдо, которое можно будет зачесть в счет будущих платежей.

Срок уплаты УСН-налога за 2024 год для ИП — 28 апреля 2025 года. От применяемого налогового объекта срок не зависит.