Отчетность по сотрудникам за I квартал 2025 года: что, куда и в какой форме сдавать

Отчетность по сотрудникам в ИФНС
В налоговую инспекцию по завершении I квартала 2025 года по сотрудникам подают следующие отчетные формы:
6-НДФЛ. Форма расчета 6-НДФЛ и правила ее заполнения утверждены приказом ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@ (редакция от 09.01.2024).
В расчете отражают заработок и прочие облагаемые доходы, выплаченные физлицам, примененные налоговые вычеты, а также удержанный налог.
Подавайте 6-НДФЛ, если хоть один человек в I квартале 2025 года получил от вас доходы, облагаемые НДФЛ. При полном отсутствии выплат физлицам и отчислений взносов расчет можно не сдавать. Но чтобы избежать лишних вопросов, направьте налоговикам об этом письменное сообщение в свободной форме.
Срок сдачи — 25 апреля 2025 года.
РСВ (Расчет по страховым взносам). Форма и порядок ее заполнения утверждены приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@ (редакция от 13.09.2024).
В РСВ приводят суммы начислений по застрахованным физлицам и расчет начисляемых на них обязательных страховых взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ.
Если в I квартале 2025 года вообще не начисляли доходы и страховые взносы, сдайте нулевой расчет РСВ.
Срок сдачи — 25 апреля 2025 года.
Персонифицированные сведения о физлицах. Форма приведена в приложении № 2 к приказу ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@.
В I квартале 2025 года нужно представить Сведения за январь и февраль. Сведения за март (как и за последний месяц каждого квартала) можете не подавать — они полностью соответствуют показателям из раздела 3 РСВ за I квартал, поэтому страхователям их разрешили не дублировать (письмо ФНС от 06.03.2023 № БС-4-11/2593@).
Сроки сдачи:
за январь 2025 — 25 февраля 2025 года;
за февраль 2025 — 25 марта 2025 года.
Отчетность по сотрудникам подавайте в ИФНС по месту нахождения компании (ИП — по месту жительства) на бумаге либо в электронном виде:
6-НДФЛ, РСВ — если выплачивали доходы не более, чем 10 физлицам;
Персонифицированные сведения по физлицам — если включили в сведения не более 10 застрахованных.
При большей численности сдавайте эти отчеты только в электронном формате. Если нарушите это правило и подадите их вместо обязательной электронной формы на бумажном носителе — получите штраф 200 рублей за каждый отчет (ст. 119.1 НК).
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Ответственность за несдачу отчетности по сотрудникам в ИФНС
При опоздании со сдачей расчета 6-НДФЛ, придется уплатить штраф в размере 1 000 рублей за каждый полный и неполный просроченный месяц (ст. 126 НК). Должностному лицу за такое нарушение грозит штраф в размере 300–500 рублей (п. 3.2 ст. 76, п. 1.2 ст. 126 НК, ст. 15.6 КоАП).
За РСВ, не представленный в срок, грозит штраф в размере 5% от суммы взносов, не уплаченных вовремя за три последних месяца отчетного периода. При этом максимальный штраф не выше 30% от этой суммы, а минимальный — не ниже 1 000 рублей. Не сдадите нулевой РСВ — штраф 1 000 рублей (ст. 119 НК).
Если не подали вовремя персонифицированные сведения о физлицах — штраф 200 рублей за каждый несданный документ (п. 1 ст. 126 НК).
Отчетность по сотрудникам в СФР
Все отчеты, представляемые в Соцфонд России — это разделы и подразделы формы ЕФС-1. Сдавать в территориальное отделение СФР их обязаны ИП и компании — плательщики обязательных страховых взносов, включая взносы на «травматизм».
За I квартал 2025 года отчитывайтесь по форме ЕФС-1, утвержденной приказом СФР от 17.11.2023 № 2281.
Какую отчетность в составе формы ЕФС-1 нужно сдать за I квартал 2025 года:
1. Подраздел 1.1. Сведения о трудовой (иной) деятельности.
Подавайте сведения не позднее:
Следующего рабочего дня за днем издания соответствующего приказа — если принимали или увольняли штатных сотрудников, приостанавливали или возобновляли трудовые договоры.
Следующего рабочего дня за днем заключения или расторжения договора — если заключали или прекращали договоры ГПХ.
25 числа месяца, следующего за месяцем кадрового изменения — во всех остальных случаях. Например, перевод на другую постоянную работу, реорганизация, переименование компании-работодателя, получение от работника заявления о ведении электронной трудовой книжки и т.д.
То есть, отчитываться в I квартале нужно только за те месяцы, в которых были изменения:
за январь 2025 — до 25 февраля 2025 года;
за февраль 2025 — до 25 марта 2025 года;
за март 2025 — до 25 апреля 2025 года.
При отсутствии в месяце изменений по кадрам подавать нулевой подраздел 1.1 не нужно.
2. Подраздел 3. Сведения по дополнительным пенсионным страховым взносам.
Сдавайте, если в I квартале в СФР перечисляли за своих работников дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию.
Отчет содержит данные сотрудников, за которых уплачивали взносы, суммы перечислений, удержанные из их заработка или из собственных средств работодателя, реквизиты платежного поручения.
Срок сдачи за I квартал 2025 года — 25 апреля 2025 года.
Если перечислений в течение квартала не было, нулевой подраздел 3 не подавайте.
3. Раздел 2. Сведения о взносах на «травматизм».
Этот раздел ежеквартально сдают все компании и ИП с работниками, в том числе по ГПХ-договорам, в которых есть условие об уплате взносов по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний («травматизм»).
Срок сдачи за I квартал 2025 года— 25 апреля 2025 года.
При отсутствии в I квартале начислений подайте нулевой раздел 2.
Любые отчеты в составе формы ЕФС-1 подавайте в электронном виде, если численность застрахованных лиц составляет более 10 человек. За несоблюдение обязательной электронной формы — штраф 1 000 рублей (ст. 17 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ).
При меньшем количестве застрахованных у вас есть выбор — отчитаться электронно или на бумаге.
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Ответственность за несдачу отчетности в СФР
За нарушение сроков сдачи в СФР подразделов 1.1 и 3 грозит штраф по каждому застрахованному лицу — 500 рублей. Кроме этого, на 300–500 рублей оштрафуют и ответственное должностное лицо (ст. 17 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ, ст. 15.33.2 КоАП).
Если не сдадите в срок раздел 2 по взносам на «травматизм», штраф составит 5% от суммы неуплаченных взносов за последние три месяца, но не более 30% и не меньше 1 000 рублей (ст. 26.30 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ).
Статистическая отчетность по сотрудникам
Росстатом разработано немало форм отчетности, в которой ежемесячно, ежеквартально или с меньшей периодичностью раскрываются сведения по заработной плате, кадровому учету и прочая информация, касающаяся работников компаний и ИП, например:
П-4 — сведения о численности и зарплате работников;
3-Ф — сведения о просроченной задолженности по зарплате;
П-4 (НЗ) — сведения о неполной занятости работников и их движении;
57-Т — сведения о зарплате работников по профессиям и должностям.
Но подавать отчетность в Росстат по собственной инициативе не требуется. Для каждой компании и ИП формируется индивидуальный перечень форм статотчетности, которые им необходимо сдавать.
Конкретный список статотчетов на 2025 год можете узнать, обратившись к специальному сервису Росстата, где нужно указать лишь свой ИНН или ОГРН/ОГРНИП.
Если в выданном сервисом списке не указано никаких форм, статистическую отчетность в 2025 году вам сдавать не нужно.
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