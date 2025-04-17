Отчетность по сотрудникам за I квартал 2025 года: что, куда и в какой форме сдавать

Отчетность по сотрудникам в ИФНС

В налоговую инспекцию по завершении I квартала 2025 года по сотрудникам подают следующие отчетные формы:

В расчете отражают заработок и прочие облагаемые доходы, выплаченные физлицам, примененные налоговые вычеты, а также удержанный налог.

Подавайте 6-НДФЛ, если хоть один человек в I квартале 2025 года получил от вас доходы, облагаемые НДФЛ. При полном отсутствии выплат физлицам и отчислений взносов расчет можно не сдавать. Но чтобы избежать лишних вопросов, направьте налоговикам об этом письменное сообщение в свободной форме.

Срок сдачи — 25 апреля 2025 года.

В РСВ приводят суммы начислений по застрахованным физлицам и расчет начисляемых на них обязательных страховых взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ.

Если в I квартале 2025 года вообще не начисляли доходы и страховые взносы, сдайте нулевой расчет РСВ.

Срок сдачи — 25 апреля 2025 года.

В I квартале 2025 года нужно представить Сведения за январь и февраль. Сведения за март (как и за последний месяц каждого квартала) можете не подавать — они полностью соответствуют показателям из раздела 3 РСВ за I квартал, поэтому страхователям их разрешили не дублировать (письмо ФНС от 06.03.2023 № БС-4-11/2593@).

Сроки сдачи:

за январь 2025 — 25 февраля 2025 года;

за февраль 2025 — 25 марта 2025 года.

Отчетность по сотрудникам подавайте в ИФНС по месту нахождения компании (ИП — по месту жительства) на бумаге либо в электронном виде:

6-НДФЛ, РСВ — если выплачивали доходы не более, чем 10 физлицам;

Персонифицированные сведения по физлицам — если включили в сведения не более 10 застрахованных.

При большей численности сдавайте эти отчеты только в электронном формате. Если нарушите это правило и подадите их вместо обязательной электронной формы на бумажном носителе — получите штраф 200 рублей за каждый отчет (ст. 119.1 НК).