Опоздали со сдачей отчетности: как законно уменьшить штраф

Чтобы использовать это право, важно понимать, какие штрафы грозят за просрочку и на что можно ссылаться для их уменьшения.
Какие штрафы грозят за несдачу отчетности
В первую очередь санкции зависят от того, в какой орган нужно было сдать отчет. Существуют три основных направления: налоговая инспекция (ФНС), cоциальный фонд (СФР) и Росстат.
Налоговая отчетность
ФНС применяет штрафы, установленные Налоговым кодексом. Они немного различаются в зависимости от формы отчетности:
Налоговые декларации (по НДС, налогу на прибыль, УСН) — за их несвоевременную сдачу предусмотрен штраф в размере 5% от суммы налога в отчете за каждый полный или неполный месяц просрочки. При этом размер штрафа ограничен: минимальная сумма — 1 000 рублей, максимальная — 30% от налога (ст. 119 НК).
Налоговые расчеты по авансовым платежам (например по налогу на прибыль) — сумма штрафа 200 рублей за просроченный документ (ст. 126 НК).
6-НДФЛ — по отчетности налогового агента за каждый месяц просрочки предусмотрен фиксированный штраф 1000 рублей (ст. 126 НК).
Важно помнить, что если отправка отчетности просрочена более чем на 20 дней, налоговая вправе приостановить операции по счетам организации или предпринимателя (ст. 76 НК).
Кроме того, за опоздание с налоговой отчетностью можно получить еще и административный штраф на руководителя — в размере от 300 до 500 рублей (ст. 15.5 КоАП). ИП по этой статье не штрафуют во избежание двойных санкций за одно нарушение.
Отчетность в СФР
СФР, который объединил в себе ПФР и ФСС, в настоящее время контролирует кадровую и страховую отчетность. Отчетность в СФР сдается по форме ЕФС-1, а вот санкции зависят от состава сведений:
За опоздание с кадровыми отчетами и сведениями о стаже сотрудников (раздел 1 формы ЕФС-1) — штраф составляет 500 рублей за каждого работника (ст. 17 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном учете в системе соцстрахования»).
Если вовремя не сдать сведения о страховых взносах (раздел 2 формы ЕФС-1) — санкции аналогичны налоговой отчетности: штраф в размере 5% от суммы налога за каждый полный или неполный месяц просрочки. Минимальная сумма — 1000 рублей, максимальная — 30% от налога (ст. 26.30 закона № 125-ФЗ «Об обязательном страховании от несчастных случаев»).
Кроме того, за опоздание с отчетностью в СФР также можно получить еще и административный штраф на руководителя — в размере от 300 до 500 рублей (ст. 15.33.2 КоАП). ИП по этой статье не штрафуют.
Отчетность в Росстат
Закон от 29.12.2007 № 282-ФЗ устанавливает круг респондентов, обязанных представлять статистическую отчетность. К ним относятся:
российские юридические лица;
органы государственной власти и местного самоуправления;
филиалы, представительства и подразделения иностранных компаний на территории РФ;
граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства;
индивидуальные предприниматели.
Статистические сведения собираются для ведения государственного учета и подаются по утвержденным формам федерального статистического наблюдения. Для малого и среднего бизнеса предусмотрен упрощенный порядок сдачи отчетности.
Росстат контролирует предоставление статистической информации. Штрафы здесь особенно высокие:
Для должностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей, а при повторном нарушении — от 30 000 до 50 000 рублей.
Для юридических лиц — от 20 000 до 70 000 рублей, при повторном нарушении — от 100 000 до 150 000 рублей (ст. 13.19 КоАП).
Когда штраф можно уменьшить
Несмотря на жесткость норм, законодательство дает налогоплательщикам возможность снизить санкции.
По налоговой отчетности
Возможность снижения штрафов от ФНС предусмотрена Налоговым кодексом:
Норма НК
Суть положения
Что это значит для бизнеса
Перечень смягчающих обстоятельств: впервые совершенное нарушение; отсутствие ущерба бюджету; технические сбои; болезнь ответственного лица; тяжелое финансовое положение и др.
Эти обстоятельства можно указать в обращении в налоговый орган, чтобы снизить размер штрафа.
Обязанность налогового органа уменьшить штраф при наличии смягчающих обстоятельств не менее чем в два раза.
Если доказать наличие хотя бы одного из обстоятельств, налоговая обязана пересчитать санкцию.
Для уменьшения размера санкций нужно сначала устранить нарушение — сдать отчетность, затем направить в налоговую обращение. Указать в нем смягчающие обстоятельства и, при наличии, приложить подтверждающие документы.
Например, если опоздание произошло из-за проблем в ТКС или на сайте ФНС, можно приложить скриншоты ошибок, письмо от оператора связи или уведомления о сбое. В этом случае штраф часто отменяют полностью.
Еще один лайфхак, как избежать штрафа за несвоевременную сдачу отчетности. Если вы понимаете, что не успеваете вовремя подготовить и сдать отчетность, отправьте декларацию «как есть», даже нулевую. А потом подайте уточненную декларацию с правильными данными.
По отчетности в СФР
В отношении отчетов в соцфонд не действуют положения НК, однако есть другие нормы, позволяющие все же уменьшить штраф.
Так, при просрочке сведений о стаже или кадровых событиях сотрудников (раздел 1 формы ЕФС-1) достаточно оплатить всего 50% от назначенного штрафа, если сделать это в течение 10 дней после вынесения решения. Сумма санкций в этом случае корректируется автоматически (ст. 17 закона № 27-ФЗ «Об индивидуальном учете в системе соцстрахования»).
Что касается штрафов за несвоевременную сдачу сведений о страховых взносах (раздел 2 формы ЕФС-1), для их снижения нужно руководствоваться положениями закона № 125-ФЗ «Об обязательном страховании от несчастных случаев». Статья 26.26 данного закона предусматривает возможность снижения штрафа при наличии смягчающих обстоятельств. Таких, как, например, отсутствие просрочки по взносам, первое нарушение, тяжелые финансовые обстоятельства и др.
Сообщить о смягчающих обстоятельствах можно как при рассмотрении дела о правонарушении в своем СФР, так и обратившись в суд.
По данному основанию можно уменьшить штраф и при просрочке отчета по разделу 1 формы ЕФС-1, если вдруг вы не успели уплатить штраф в течение 10 дней. Практика показывает, что при наличии уважительных причин суды встают на сторону плательщиков взносов, уменьшая штрафы за просрочку отчетности минимум в два раза.
По статистической отчетности
Если речь идет об административной ответственности за просрочку со статотчетами, применяются положения ст. 4.2 КоАП. Они предусматривают возможность учета смягчающих обстоятельств — от малозначительности нарушения до сложной жизненной ситуации.
В отношении статотчетов уважительными причинами также могут быть:
сдача корректной отчетности, пусть и с опозданием;
несоответствие критериям статистической выборки;
отсутствие уведомления о необходимости сдачи, актуально для новых форм.
При наличии таких обстоятельств нужно направить обращение в территориальный орган Росстата, приложив подтверждающие документы. Как правило, это позволяет добиться снижения штрафа.
Как действовать, если штраф уже назначен
Чтобы воспользоваться правом на смягчение санкций, стоит придерживаться следующего алгоритма:
Сдать отчетность как можно скорее, даже если срок уже пропущен.
Получить постановление или решение о штрафе.
Подать заявление о снижении санкции. Для налоговой инспекции — со ссылкой на ст. 112 и 114 НК, для СФР — на законы № 27-ФЗ и № 125-ФЗ, для Росстата — на ст. 4.2 КоАП.
Приложить подтверждающие документы: скриншоты технических ошибок, справки о болезни, письма от операторов ТКС, документы о тяжелом финансовом положении.
В случае отказа — обжаловать решение в суде.
Штрафы за опоздание с отчетностью предусмотрены во всех контрольных органах и в большинстве случаев они достаточно ощутимы для бизнеса. Однако закон прямо допускает возможность их уменьшения. Если нарушение носит формальный характер и не повлекло ущерба для бюджета или работников, правильно оформленное заявление и доказательства обстоятельств позволяют снизить сумму в два и более раз.
