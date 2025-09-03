Опоздали со сдачей отчетности: как законно уменьшить штраф

Когда штраф можно уменьшить

По налоговой отчетности

Еще один лайфхак, как избежать штрафа за несвоевременную сдачу отчетности. Если вы понимаете, что не успеваете вовремя подготовить и сдать отчетность, отправьте декларацию «как есть», даже нулевую . А потом подайте уточненную декларацию с правильными данными.

Например, если опоздание произошло из-за проблем в ТКС или на сайте ФНС, можно приложить скриншоты ошибок, письмо от оператора связи или уведомления о сбое. В этом случае штраф часто отменяют полностью.

Для уменьшения размера санкций нужно сначала устранить нарушение — сдать отчетность, затем направить в налоговую обращение. Указать в нем смягчающие обстоятельства и, при наличии, приложить подтверждающие документы.

Если доказать наличие хотя бы одного из обстоятельств, налоговая обязана пересчитать санкцию.

Обязанность налогового органа уменьшить штраф при наличии смягчающих обстоятельств не менее чем в два раза.

Эти обстоятельства можно указать в обращении в налоговый орган, чтобы снизить размер штрафа.

Что это значит для бизнеса

По отчетности в СФР

В отношении отчетов в соцфонд не действуют положения НК, однако есть другие нормы, позволяющие все же уменьшить штраф.

Так, при просрочке сведений о стаже или кадровых событиях сотрудников (раздел 1 формы ЕФС-1) достаточно оплатить всего 50% от назначенного штрафа, если сделать это в течение 10 дней после вынесения решения. Сумма санкций в этом случае корректируется автоматически (ст. 17 закона № 27-ФЗ «Об индивидуальном учете в системе соцстрахования»).

Что касается штрафов за несвоевременную сдачу сведений о страховых взносах (раздел 2 формы ЕФС-1), для их снижения нужно руководствоваться положениями закона № 125-ФЗ «Об обязательном страховании от несчастных случаев». Статья 26.26 данного закона предусматривает возможность снижения штрафа при наличии смягчающих обстоятельств. Таких, как, например, отсутствие просрочки по взносам, первое нарушение, тяжелые финансовые обстоятельства и др.

Сообщить о смягчающих обстоятельствах можно как при рассмотрении дела о правонарушении в своем СФР, так и обратившись в суд.

По данному основанию можно уменьшить штраф и при просрочке отчета по разделу 1 формы ЕФС-1, если вдруг вы не успели уплатить штраф в течение 10 дней. Практика показывает, что при наличии уважительных причин суды встают на сторону плательщиков взносов, уменьшая штрафы за просрочку отчетности минимум в два раза.