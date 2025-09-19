Больничный по уходу за ребенком в 2025 году: как оплачивают и что должен знать работодатель

Кто имеет право на больничный по уходу за ребенком
Право на больничный (БЛ) по уходу за ребенком имеют не только родители, но и другие лица. Это могут быть бабушки, дедушки, совершеннолетние братья или сестры, другие родственники, а также опекуны или попечители.
Важное условие: БЛ может оформить только тот родственник, который фактически ухаживает за ребенком.
При рассмотрении права работника на получение пособия работодателю следует принять во внимание следующие моменты:
Режим работы не имеет значения — право на получение пособия сохраняется за всеми сотрудниками, включая тех, кто трудится на условиях неполного рабочего дня.
Болезнь ребенка во время отпуска — если ребенок заболел, когда родитель находится в ежегодном оплачиваемом отпуске, получить выплату по уходу за ребенком этот родитель сможет только за дни болезни после окончания отпуска. В такой ситуации для получения пособия больничный вправе получить другой родственник.
Декретный отпуск матери — если мать находится в отпуске по уходу за ребенком, больничный по уходу за старшим ребенком может быть оформлен на отца или иного родственника.
Болезнь нескольких детей — если одновременно болеют двое детей, достаточно оформить один листок нетрудоспособности.
Как оплачивается больничный по уходу за ребенком
Размер пособия зависит от нескольких факторов:
возраста ребенка;
страхового стажа работника;
количества дней болезни;
условий лечения — амбулаторно или стационарно.
Ребенок до 7 лет
Если уход по болезни требуется ребенку до 7 лет включительно, пособие выплачивается в размере среднего заработка сотрудника. При этом максимальное количество оплачиваемых дней больничного за год составляет 60 дней. В особых случаях, когда заболевание ребенка входит в перечень тяжелых болезней, количество дней больничного увеличивается до 90 за год.
В случае с маленькими детьми условия лечения не важны — оплата происходит вне зависимости от режима, амбулаторного или в стационаре.
Ребенок от 8 до 15 лет
В случае болезни ребенка в возрасте от 8 до 15 лет за один раз работник может получить пособие не более чем за 15 дней. При этом максимальное количество дней болезни за год не должно превышать 45 дней.
Размер пособия при уходе за детьми старше 7 лет зависит от стажа работника:
стаж менее 5 лет — больничный оплачивается в размере 60% от среднего заработка;
стаж от 5 до 8 лет — оплата больничного в размере 80% от среднего заработка;
при стаже более 8 лет — больничный оплачивается в размере 100% от среднего заработка.
Если сотрудник лежит с ребенком 8–15 лет в больнице, пособие выплачивается за все время нахождения в стационаре в зависимости от страхового стажа. При лечении дома ребенка от 8 до 15 лет стаж работника влияет только на оплату первых 10 дней болезни, а последующие дни всегда оплачиваются в размере 50% от среднего заработка.
Ребенок от 15 до 18 лет
Если работник берет больничный для ухода за ребенком старше 15 лет, ему оплатят не более 7 дней за один случай болезни и не более 30 дней за год. Размер пособия также определяется в зависимости от стажа работника.
Обратите внимание, что при нахождении ребенка старше 15 лет в стационаре больничный по уходу не оформляется. Исключением являются случаи тяжелых заболеваний, таких как онкология, ВИЧ, осложнения после вакцинации. В этом случае количество дней больничного не ограничивается — оплачивается весь период лечения ребенка до 18 лет. Если болезнь ребенка связана с поствакцинальным осложнением или онкологией, оплачивается весь период лечения даже в амбулаторных условиях.
Особые правила установлены и при оплате больничного по уходу за ребенком-инвалидом:
максимальное количество оплачиваемых дней болезни за год увеличено до 120 дней;
нет ограничений по количеству дней в рамках одного БЛ.
Как рассчитывается больничный
Оплата больничного по уходу за ребенком производится по общим правилам расчета пособий по болезни. В 2025 году расчет осуществляется по следующей формуле:
Сумма пособия = среднедневной заработок * количество дней болезни.
Среднедневной заработок = (Доход за 2023 год + Доход за 2024 год) / 730 дней.
Важно: при расчете среднедневного заработка из расчета исключаются периоды, когда сотрудник не работал или получал оплату по среднему заработку.
При расчете больничного необходимо ориентироваться на максимальный и минимальный размер пособия по уходу за ребенком.
Для определения максимального размера ориентируемся на лимит базы для страховых взносов, который составляет:
за 2023 год — 1 917 000 рублей;
за 2024 год — 2 225 000 рублей.
Максимальный среднедневной заработок для оплаты больничных в 2025 году составляет:
(1 917 000 рублей + 2 225 000 рублей) / 730 дней = 5 673,97 рублей.
Пособия свыше указанного предела за счет средств бюджета не оплачиваются.
Нижняя граница при оплате больничного зависит от размера МРОТ, действующего в периоде болезни. Исходя из действующего МРОТ, в 2025 году минимальный среднедневной заработок составляет:
22 440 рублей × 24 месяца / 730 дней = 737,75 рублей.
При этом размер пособия за полный календарный месяц не должен быть ниже МРОТ. Соответственно, минимальная сумма за один день болезни определяется как МРОТ, поделенный на количество дней в соответствующем месяце. Это правило актуально для сотрудников с небольшим стажем и заработком.
Расчет больничного на примере
Сотрудница со стажем 6 лет и доходом 600 000 руб. за 2023 год и 750 000 руб. за 2024 год «болела» дома с ребенком 10 лет в течение 14 дней.
Среднедневной заработок = (600 000 руб. + 750 000 руб.) / 730 дней = 1 849,32 руб.
Так как стаж составляет 6 лет, оплата за первые 10 дней составит 80% от среднедневного заработка:
1 849,32 руб. × 80% × 10 дней = 14 794,56 руб.
Оплата за последующие 4 дня составит 50% от среднедневного заработка:
1 849,32 руб. х 50% х 4 дня = 3 698,64 руб.
Итого размер выплат сотруднице составит 18 493,20 руб.
Порядок оплаты больничных
В настоящее время больничные листы оформляются только в электронном виде, за исключением случаев, связанных с гостайной. Информация о больничном автоматически передается в Социальный фонд России (СФР), а оттуда — работодателю. Выплаты по больничным производятся напрямую из СФР, но информацию для расчета пособия предоставляет работодатель.
Все дни больничного по уходу за ребенком оплачиваются напрямую из средств СФР, в отличие от «взрослого» больничного, где первые три дня финансирует работодатель.
Оплата БЛ по уходу за ребенком происходит по следующему алгоритму:
Врач при обращении пациента открывает электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) и передает сведения в СФР в день обращения.
СФР автоматически направляет работодателю уведомление об открытии ЭЛН через систему электронного документооборота (СЭДО). Таким образом, работнику не нужно предоставлять работодателю бумажную копию больничного.
Работник лишь обязан уведомить работодателя о факте болезни в первый день отсутствия на работе. Дальнейшее взаимодействие происходит между медучреждением, СФР и работодателем.
По окончании болезни ребенка врач закрывает ЭЛН, и данные автоматически передаются в СФР.
СФР уведомляет работодателя о закрытии больничного через СЭДО.
Работодатель передает сведения о заработке и стаже работника в СФР в течение трех рабочих дней с даты получения сведений о закрытии ЭЛН.
СФР производит выплату пособия на счет работника.
В настоящее время роль работодателя при оплате БЛ по уходу за ребенком заключается в передаче необходимых для расчета сведений в СФР. От полноты и своевременности данных работодателя зависит размер пособия, а также отсутствие вопросов со стороны работника или СФР.
