Больничный по уходу за ребенком в 2025 году: как оплачивают и что должен знать работодатель

Кто имеет право на больничный по уходу за ребенком

Право на больничный (БЛ) по уходу за ребенком имеют не только родители, но и другие лица. Это могут быть бабушки, дедушки, совершеннолетние братья или сестры, другие родственники, а также опекуны или попечители.

Важное условие: БЛ может оформить только тот родственник, который фактически ухаживает за ребенком.

При рассмотрении права работника на получение пособия работодателю следует принять во внимание следующие моменты: