Новые коды доходов и вычетов по НДФЛ: что изменится с 1 января 2026 года

Где применяются коды доходов и вычетов по НДФЛ

Коды доходов и вычетов нужны для правильного отражения доходов и расходов физлица и корректного расчета НДФЛ. Они используются в справке о доходах физлица (форма 6-НДФЛ), а также в налоговых декларациях, подаваемых плательщиками НДФЛ.

Текущий перечень кодов доходов и вычетов можно найти в приказе ФНС от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@.

Такие коды — это фактически «ярлыки», с помощью которых налоговые органы видят, какой доход или вычет указал налогоплательщик. Коды нужны:

Для точной классификации доходов и вычетов — так меньше ошибок и споров.

Для автоматизации налогового контроля. ФНС «видит», какой именно доход и вычет заявлен, и быстро сопоставляет с данными банков, НПФ и вузов.

Правильный код — это точный расчет, корректный налог, минимальные споры с ФНС.

Периодическое обновление кодов оправдано жизненными реалиями: появлением новых видов доходов или внедрением новых социальных льгот и вычетов, а также устареванием отдельных видов операций.

В налоговый кодекс вносят изменения, которые затем находят свое отражение в кодах вычетов и доходов. В пояснительной записке к проекту приказа ФНС отмечает, что обновление кодов связано с реализацией норм Налогового кодекса — цель состоит в расширении социальных налоговых вычетов (особенно в отношении долгосрочных сбережений и зарубежного обучения), а также в адаптации перечня кодов к новым выплатам и льготам.