Новые коды доходов и вычетов по НДФЛ: что изменится с 1 января 2026 года

Где применяются коды доходов и вычетов по НДФЛ
Коды доходов и вычетов нужны для правильного отражения доходов и расходов физлица и корректного расчета НДФЛ. Они используются в справке о доходах физлица (форма 6-НДФЛ), а также в налоговых декларациях, подаваемых плательщиками НДФЛ.
Текущий перечень кодов доходов и вычетов можно найти в приказе ФНС от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@.
Такие коды — это фактически «ярлыки», с помощью которых налоговые органы видят, какой доход или вычет указал налогоплательщик. Коды нужны:
Для точной классификации доходов и вычетов — так меньше ошибок и споров.
Для автоматизации налогового контроля. ФНС «видит», какой именно доход и вычет заявлен, и быстро сопоставляет с данными банков, НПФ и вузов.
Правильный код — это точный расчет, корректный налог, минимальные споры с ФНС.
Периодическое обновление кодов оправдано жизненными реалиями: появлением новых видов доходов или внедрением новых социальных льгот и вычетов, а также устареванием отдельных видов операций.
В налоговый кодекс вносят изменения, которые затем находят свое отражение в кодах вычетов и доходов. В пояснительной записке к проекту приказа ФНС отмечает, что обновление кодов связано с реализацией норм Налогового кодекса — цель состоит в расширении социальных налоговых вычетов (особенно в отношении долгосрочных сбережений и зарубежного обучения), а также в адаптации перечня кодов к новым выплатам и льготам.
Что планируется изменить
По проекту приказа, размещенному на портале НПА, появляются такие новые коды доходов:
Код
Описание
Условия применения
2007
Единовременное денежное поощрение при награждении государственными наградами за особые заслуги в зоне СВО.
Налогообложение зависит от ст. 217 НК — часть выплат может быть освобождена от НДФЛ. Если льготы нет — облагается по обычной ставке.
1221
Пенсионные взносы, по которым был предоставлен социальный вычет и которые теперь учитываются при расторжении договора негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).
Код используют, если договор НПО расторгнут досрочно и ранее по этим взносам налогоплательщик уже получал соцвычет (ст. 219 НК). НДФЛ начисляется только на ту часть взносов, по которой заявляли вычет.
1222
Сберегательные взносы, по которым ранее предоставлялся социальный вычет и которые учитываются при расторжении договора долгосрочных сбережений.
Условия применения аналогичны коду 1221, только здесь речь идет о договорах долгосрочных сбережений. Налог удерживают с суммы возврата, по которой ранее был вычет.
1243
Выплаты по договорам долгосрочных сбережений в российских НПФ, включая пенсионные накопления, превышающие уплаченные взносы.
Код применяют при получении выплат от НПФ, если сумма этих выплат больше суммы уплаченных взносов. Лимит — до 30 млн руб. на один договор и налоговый период (ограничение установлено НК и законом о долгосрочных сбережениях от 01.08.2023 № 470-ФЗ). Налог берут только с суммы превышения — выплаты минус взносы.
Также будут удалены неактуальные коды доходов:
Код
Описание
Условия применения
1215
Выплаты при досрочном расторжении договоров негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).
Вместо этого кода вводится новый код 1221. Старый код не учитывал ситуацию, когда по взносам уже был предоставлен социальный вычет.
3020
Проценты по банковским вкладам.
Исключение этого кода связано с тем, что с 2025 года налог на проценты по вкладам рассчитывается и удерживается автоматически налоговой службой на основе данных от банков, а не через декларации, которые заполняют налогоплательщики.
Появляются новые коды вычетов:
Код
Описание
Условия применения
333
Расходы на оплату собственного обучения или обучения брата/сестры, а также супруга за границей.
Применяется при предоставлении подтверждающих документов — договора с вузом, лицензии, платежных документов. Брат/сестра должны быть младше 24 лет, обучение — очное. Сумма вычета включается в общий лимит соцвычетов — 150 тыс. руб. в год.
334
Расходы родителей на обучение детей, включая подопечных за рубежом.
Код распространяется на родителя, опекуна, попечителя. Возраст ребенка — до 24 лет, подопечного — до 18 лет. Обучение должно быть очным. Сумма вычета ограничена — 110 тыс. руб. на каждого ребенка в год.
518
Вычет по долгосрочным пенсионным сбережениям и пенсионным накоплениям в пределах лимита.
Код действует по договорам с НПФ. Физлицо может применить вычет на суммы до 30 млн руб. за договор или за каждый налоговый период.
Коды 320 и 321, применяющиеся сейчас для расходов на образование, сохраняются, но будут действовать исключительно при оплате обучения внутри России.
Напомним, что последние действующие правки перечня кодов доходов и вычетов были приняты приказом ФНС от 18.10.2024 №ЕД-7-11/877@. В частности, с 1 января 2025 года действуют:
Новые коды доходов:
2005 — денежное довольствие (денежное содержание) и иные дополнительные выплаты участникам СВО;
2006 — районные коэффициенты и процентные надбавки к зарплате, денежному довольствию (содержанию) северных работников;
1241 — выплаты по договорам долгосрочных сбережений, заключенным физлицами с российскими НПФ.
Изменения по кодам вычетов:
уточнены коды вычетов на детей-инвалидов 129, 133, 140, 141, 148, 149 – в формулировки добавили категорию «инвалид с детства», в том числе вместо категории «подопечный-инвалид».
добавлен код вычета 150 за выполнение норм ГТО в размере 18 000 рублей.
Практические моменты для бухгалтера, которые важно запомнить
В случае принятия документа учетные программы обновят справочники. Обычно коды добавляются автоматически при обновлении релиза. Бухгалтеру нужно будет только назначить их конкретным видам начислений и удержаний.
Ошибки в кодах влекут штрафы. Если, например, доход указать по устаревшему коду 1215 или 3020, налоговая не сможет правильно обработать отчетность. Скорее всего, тогда отчет не примут.
Проверяйте уведомления ФНС. Если сотрудник принес уведомление на вычет, например, обучение за рубежом, важно правильно отразить код 333/334, иначе налоговая не примет отчет.
