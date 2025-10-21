Аванс по УСН за 3 квартал 2025 года: руководство по расчету и оптимизации налогов

Самое главное:
1. Авансовый платеж по УСН за III квартал нужно уплатить до 28 октября 2025 года.
2. ИП без сотрудников могут уменьшать аванс по УСН на всю сумму страховых взносов за себя.
3. Взносы ИП за себя можно принять для вычета по УСН независимо от факта их оплаты.
4. Если у ИП есть сотрудники, действует ограничение — уменьшить авансовый платеж или налог по УСН можно не более чем наполовину.
5. Страховые взносы за сотрудников можно принять в уменьшение налога по УСН только если они оплачены.
6. На УСН «Доходы минус расходы» страховые взносы не вычитают из налога, а включают в состав расходов и таким образом уменьшают налоговую базу.
Почему важно правильно считать авансы
Авансовые платежи по УСН — это не предоплата налога, а именно промежуточные расчеты с бюджетом. Ошибки в расчетах могут привести к возникновению недоимки и пени за просрочку или, наоборот, к переплате и замораживанию денег.
Срок уплаты аванса по УСН за III квартал 2025 года — до 28 октября включительно. Уплачивается он в составе единого налогового платежа. Для того чтобы налоговая правильно разнесла этот платеж, необходимо до 25 октября сдать уведомление о начисленных суммах налога.
Алгоритм расчета авансового платежа по УСН
Сумма авансового платежа по УСН за III квартал рассчитывается в следующем порядке:
Определяем налоговую базу за 9 месяцев 2025 года — это могут быть либо доходы, либо доходы за минусом расходов, в зависимости от выбранного объекта обложения.
Рассчитываем сумму налога за 9 месяцев — налоговая база (шаг 1) умножается на ставку налога 6% или 15% в зависимости от объекта обложения.
Определяем сумму авансового платежа по налогу — из суммы налога, рассчитанной на предыдущем шаге, вычитаем сумму авансов, уплаченных за I и II кварталы 2025 года.
Разберем подробнее порядок расчета аванса для разных видов УСН.
Как рассчитать авансовый платеж на УСН «Доходы»
Шаг 1. Определяем доходы. В налоговую базу включаются все поступления от реализации и внереализационные доходы с 1 января по 30 сентября 2025 года. Доходы для УСН определяются на дату поступления денег на счет или в кассу.
Шаг 2. Считаем налог. Полученную сумму доходов умножаем на 6% (или на пониженную ставку, если она установлена в вашем регионе).
Шаг 3. Вычитаем страховые взносы. Так как на УСН «Доходы» нет возможности списать в расходы сумму страховых взносов, ее разрешено напрямую вычитать из рассчитанного налога. Здесь важно правильно определить лимит уменьшения в зависимости от вашего статуса. Как это сделать, расскажем далее.
Шаг 4. Учитываем предыдущие авансы по налогу. Обязательно вычитаем платежи по УСН за I и II кварталы 2025 года. Получаем сумму налога, которую надо уплатить за III квартал.
Стратегии уменьшения налога на взносы
Сумма взносов, на которую можно уменьшить налог УСН «Доходы» к уплате, зависит от организационно-правовой формы бизнеса: ИП или компания, а также от наличия сотрудников.
Для ИП без сотрудников — максимальная выгода. Предприниматели без наемных работников могут уменьшать налог на всю сумму взносов за себя. Это позволяет в некоторых случаях свести налог к нулю.
Обратите внимание: если взносы больше суммы налога, то налог к уплате будет равен 0. В данном случае вычет не формирует сумму налога к возмещению из бюджета.
Состав взносов ИП за себя в 2025 году:
фиксированная часть — 53 658 рублей;
дополнительный взнос — 1% с доходов свыше 300 тысяч рублей, максимальная сумма взноса — 300 888 рублей.
Обращаем внимание, что взносы ИП за себя принимаются для вычета по УСН независимо от факта их оплаты.
Для ИП с сотрудниками и компаний вычеты для расчета налога по УСН возможны в рамках лимита. При наличии сотрудников действует ограничение — уменьшить налог по УСН можно не более чем наполовину.
Важно: страховые взносы за сотрудников можно принять в уменьшение налога по УСН только после их оплаты.
Пример. Доходы Компании за 9 месяцев 2025 года составили 10 млн рублей. С начала года уплачено взносов за сотрудников: 450 тыс. рублей. Предыдущие авансы по налогу составили: за I квартал 50 тыс. рублей, за II квартал 75 тыс. рублей.
Расчет УСН за III квартал:
Налог с доходов: 10 000 000 * 6% = 600 000 рублей.
Максимальное уменьшение на взносы: 600 000 * 50% = 300 000 рублей.
Налог после вычета взносов: 600 000 — 300 000 = 300 000 рублей. Всю сумму взносов в вычет принять не можем, так как она превышает лимит 50%.
Налог к уплате за III квартал: 300 000 — 50 000 — 75 000 = 175 000 рублей.
Как рассчитать авансовый платеж на УСН «Доходы минус расходы»
Шаг 1. Суммируем все доходы и определяем сумму расходов. Затем рассчитываем налоговую базу — доходы минус расходы.
При учете расходов для УСН обратите внимание на важные моменты:
все расходы должны быть связаны с бизнесом и подтверждаться документами;
расходы нужно оплатить и отразить в учете;
существует закрытый перечень признаваемых расходов (ст. 346.16 НК).
Если разница между доходами и расходами отрицательная, авансовый платеж в этом случае равен нулю и платить за III квартал ничего не нужно.
Важно: Для УСН «Доходы минус расходы» существует понятие минимального налога — 1% от всех доходов. Эту сумму необходимо заплатить в бюджет независимо от финансового результата — прибыли или убытка. Если рассчитанный обычным способом налог оказался меньше 1%, по итогам года уплачивается минимальный налог.
На УСН «Доходы минус расходы» страховые взносы не вычитаются из налога, а включаются в состав расходов и таким образом уменьшают налоговую базу. При этом в составе расходов учитываются как страховые взносы за сотрудников, так и взносы за ИП.
Шаг 2. Считаем налог. Если разница между доходами и расходами положительная, полученную сумму умножаем на 15% (или на пониженную ставку, если она установлена в вашем регионе).
Шаг 3. Учитываем предыдущие авансы по налогу. Обязательно вычитаем платежи по УСН за I и II кварталы 2025 года. Получаем сумму налога, которую надо уплатить за III квартал.
Пример. Предприниматель без работников занимается торговлей на УСН 15%. Выручка от продажи за 9 месяцев 2025 года составила 20 млн рублей. Расходы на приобретение товаров — 15 млн рублей. За прошлые периоды ИП уплатил авансы по налогу: за I квартал — 200 тыс. рублей, за II квартал — 150 тыс. рублей.
Расчет налога за III квартал:
Сначала посчитаем страховые взносы ИП: 53 658 + (20 000 000 — 300 000) * 1% = 250 658 рублей. Эту сумму можно включить в состав расходов.
Налоговая база: 20 000 000 — 15 000 000 — 250 658 = 4 749 342 рубля.
Сумма налога: 4 749 342 * 15% = 712 401 рубль.
Сумма налога к уплате за III квартал: 712 401 — 200 000 — 150 000 = 362 401 рубль.
Ошибки и как их избежать
Рассмотрим наиболее частые ошибки при расчете авансовых платежей по УСН.
Учет неоплаченных взносов
Ошибка. Включение в расчет начисленных, но не уплаченных взносов по сотрудникам.
Решение. Учитывайте только фактически уплаченные суммы. Страховые взносы за сентябрь, уплаченные в октябре, в уменьшение налога УСН за III квартал не включаются.
Путаница с лимитом вычетов
Ошибка. ИП с сотрудниками пытаются уменьшить налог более чем на 50%.
Решение. Помните — наличие хотя бы одного сотрудника в периоде устанавливает лимит на уменьшение налога.
Взносы ИП за себя
Ошибка. Забывают про взносы ИП за себя при наличии сотрудников.
Решение. Взносы ИП за себя можно учесть в уменьшение налога по УСН независимо от наличия сотрудников.
Дополнительные возможности снижения налога
Помимо вычета страховых взносов, есть и другие способы уменьшить сумму аванса по УСН.
Торговый сбор. Если вы работаете на территории действия торгового сбора (например, в Москве) и являетесь его плательщиком, у вас есть возможность дополнительно уменьшить на сумму сбора платежи по УСН (ст. 346.21 НК). По объекту УСН «Доходы» сумма уплаченного торгового сбора вычитается из налога УСН, а по УСН «Доходы минус расходы» включается в состав расходов.
Убыток прошлых лет. При УСН «Доходы минус расходы» можно учесть убытки прошлых лет, что дополнительно снизит налоговую базу (ст. 346.18 НК).
Подведем итоги
Для правильного расчета суммы аванса по УСН за III квартал необходимо пройти следующие шаги:
Определить налоговую базу — доходы или прибыль в зависимости от объекта.
Рассчитать сумму налога.
Уменьшить налог на вычеты — страховые взносы, торговый сбор, убыток.
Учесть авансовые платежи за предыдущие кварталы.
Подать уведомление в налоговую не позднее 25 октября.
Уплатить налог не позднее 28 октября.
