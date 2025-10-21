Аванс по УСН за 3 квартал 2025 года: руководство по расчету и оптимизации налогов

Самое главное:

1. Авансовый платеж по УСН за III квартал нужно уплатить до 28 октября 2025 года.

2. ИП без сотрудников могут уменьшать аванс по УСН на всю сумму страховых взносов за себя.

3. Взносы ИП за себя можно принять для вычета по УСН независимо от факта их оплаты.

4. Если у ИП есть сотрудники, действует ограничение — уменьшить авансовый платеж или налог по УСН можно не более чем наполовину.

5. Страховые взносы за сотрудников можно принять в уменьшение налога по УСН только если они оплачены.

6. На УСН «Доходы минус расходы» страховые взносы не вычитают из налога, а включают в состав расходов и таким образом уменьшают налоговую базу.