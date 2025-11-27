Учет инвентаризации: как оформить излишки и недостачи в 2025 году

Что изменилось в проведении инвентаризации в 2025 году

В новом бухгалтерском стандарте отражены правила инвентаризации, которые и ранее применялись на практике. Таким образом, ФСБУ 28/2023 не меняет кардинально порядок инвентаризации, а лишь актуализирует нормативное регулирование этого процесса.

Обязательность применения ФСБУ 28/2023: с 1 апреля 2025 года стандарт стал обязательным для всех коммерческих организаций. ИП могут применять его по желанию. Бюджетники данный стандарт не используют. ФСБУ 28/2023 не применяется для инвентаризации драгметаллов и драгоценных камней.

Упрощенные правила для комиссии: результаты проверки теперь считаются действительными, даже если на инвентаризации отсутствует часть членов комиссии — не более 20%. В некоторых ситуациях, например, если в компании всего один-два сотрудника или привлекается внешний аудитор, комиссию можно не создавать вообще. Для инвентаризации разных активов могут создаваться отдельные комиссии.

Если при проверке имущества обычные способы выявления определенных видов активов применить невозможно или слишком затратно, можно воспользоваться альтернативными методами — например фото- и видеофиксацией. Ограничений на применение таких способов нет, главное — достичь целей инвентаризации.

Оценка выявленного в ходе инвентаризации имущества: новый ФСБУ определяет, что стоимость излишков может отражаться в учете по справедливой стоимости активов, либо по их балансовой стоимости, или же по балансовой стоимости аналогичных активов. При недостаче недостающие активы списывают с учета по их балансовой стоимости и относят на виновных лиц или на расходы.

Сроки проведения: годовую инвентаризацию необходимо завершить до начала составления годовой отчетности. Закреплены ситуации проведения обязательной инвентаризации.