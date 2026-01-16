Как заполнить 6-НДФЛ за 2025 год: пошаговая инструкция с образцом

Как сдать 6-НДФЛ за 2025 год и в какие сроки

Подавайте расчет 6-НДФЛ, если хотя бы один человек получил от вас в 2025 году доход, облагаемый НДФЛ.

Куда подавать расчет:

ИП отчитываются в ИФНС по месту жительства;

компании — в ИФНС по месту своего нахождения, а их филиалы и другие обособки, являющиеся налоговыми агентами — в ИФНС по месту их нахождения.

Отчитаться по форме 6-НДФЛ за 2025 год нужно не позднее 25 февраля 2026 года (ст. 230 НК).

При нарушении этого срока придется платить штраф — 1 000 руб. за каждый полный и неполный месяц просрочки. А штраф на ответственное должностное лицо составит 300–500 руб. Если опоздаете с расчетом на 20 рабочих дней и более, ФНС может заблокировать ваши счета (ст. 15.6 КоАП, п. 3.2 ст. 76, п. 1.2 ст. 126 НК).

Как сдавать 6-НДФЛ за 2025 год:

на бумаге или электронно отчитывайтесь, если доходы от вас получали не более 10 человек;

только в электронном формате сдавайте расчет, если доходы получали более 10 человек. При нарушении обязательного электронного формата штраф — 200 руб. (ст. 119.1 НК).

Если ни один человек доходы от вас в течение 2025 года не получал, сдавать 6-НДФЛ не нужно. Чтобы избежать вопросов и штрафов от налоговиков, направьте им уведомление об этом или подайте нулевой расчет — инспекция обязана его принять (письмо ФНС № БС-4-21/22277 от 16.11.2018).