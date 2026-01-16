Как заполнить 6-НДФЛ за 2025 год: пошаговая инструкция с образцом

Самое главное:
6-НДФЛ за 2025 год сдаем не позже 25 февраля 2026 года. Если никому не выплачивали доходы весь 2025 год, можно не отчитываться или подать нулевой расчет.
Форма 6-НДФЛ не изменилась — применяйте тот же бланк, что и в течение 2025 года.
Годовой 6-НДФЛ сдавайте вместе со справками о доходах и налоге физлиц.
Декабрьскую зарплату, выплаченную в январе 2026 года, и прочие «переходящие» на следующий год выплаты в расчет за 2025 год не включайте.
Как сдать 6-НДФЛ за 2025 год и в какие сроки
Подавайте расчет 6-НДФЛ, если хотя бы один человек получил от вас в 2025 году доход, облагаемый НДФЛ.
Куда подавать расчет:
ИП отчитываются в ИФНС по месту жительства;
компании — в ИФНС по месту своего нахождения, а их филиалы и другие обособки, являющиеся налоговыми агентами — в ИФНС по месту их нахождения.
Отчитаться по форме 6-НДФЛ за 2025 год нужно не позднее 25 февраля 2026 года (ст. 230 НК).
При нарушении этого срока придется платить штраф — 1 000 руб. за каждый полный и неполный месяц просрочки. А штраф на ответственное должностное лицо составит 300–500 руб. Если опоздаете с расчетом на 20 рабочих дней и более, ФНС может заблокировать ваши счета (ст. 15.6 КоАП, п. 3.2 ст. 76, п. 1.2 ст. 126 НК).
Как сдавать 6-НДФЛ за 2025 год:
на бумаге или электронно отчитывайтесь, если доходы от вас получали не более 10 человек;
только в электронном формате сдавайте расчет, если доходы получали более 10 человек. При нарушении обязательного электронного формата штраф — 200 руб. (ст. 119.1 НК).
Если ни один человек доходы от вас в течение 2025 года не получал, сдавать 6-НДФЛ не нужно. Чтобы избежать вопросов и штрафов от налоговиков, направьте им уведомление об этом или подайте нулевой расчет — инспекция обязана его принять (письмо ФНС № БС-4-21/22277 от 16.11.2018).
Отчитывайтесь по налогам и страховым взносам через интернет с онлайн-сервисом от Такском. Для вас интуитивный и понятный интерфейс, умный календарь бухгалтера, автоматическая проверка на ошибки, консультации специалистов и техническая поддержка 24/7.
По какой форме отчитываться за 2025 год
Для расчета 6-НДФЛ за 2025 год используйте форму из приказа ФНС № ЕД-7-11/649 от 19.09.2023 (ред. от 09.01.2024). Электронный формат расчета и порядок его заполнения утверждены этим же приказом (приложения 2 и 3).
В годовой расчет 6-НДФЛ включите:
титульный лист;
раздел 1 и раздел 2;
приложение № 1 к расчету — справки о доходах и суммах НДФЛ (по каждому физлицу, которому выплачивали доход).
Компаниям с филиалами нужно на каждый ОКТМО заполнять отдельный расчет 6-НДФЛ.
Какие доходы отражать в 6-НДФЛ за 2025 год
В расчет 6-НДФЛ за 2025 год и в прилагаемые справки о доходах включайте суммы выплат, которые произвели в период с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно, в том числе:
Зарплату (аванс и выплаты за вторую половину месяца), премии. Если сумма начислена в 2025 году, а выплачена уже в 2026, отражать ее в расчете за 2025 год не нужно.
Отпускные, включая выплаты за отпуска, которые полностью или частично приходятся на 2026 год, но оплачены в 2025 году.
Больничные пособия за счет работодателя, выплаченные не позднее 31 декабря 2025 года (независимо от даты начала и завершения больничного).
Выплаты при увольнении работников, включая компенсацию за неиспользованный отпуск.
Материальную помощь (в общем случае свыше 4 000 руб., при рождении ребенка — свыше 50 000 руб. в год), кроме полностью необлагаемых выплат.
Стоимость подарков работникам свыше 4 000 руб. в год.
Вознаграждения физлицам (не ИП) по договорам ГПХ за выполненные работы, оказанные услуги, аренду.
Другие выплаты, облагаемые НДФЛ.
Не нужно отражать в 6-НДФЛ доходы физлиц:
начисленные в течение 2025 года, но выплаченные физлицам в 2026 году;
полностью необлагаемые НДФЛ (например, матпомощь работнику, которая не превысила 4 000 руб. в год, суточные в пределах норм и т. п.);
налог с которых получатель дохода уплачивает сам (ИП, самозанятые, частнопрактикующие адвокаты и нотариусы);
выплаченные налоговым резидентам иностранных государств, но не облагаемые налогом в России в соответствии с международными соглашениями.
Сдавайте налоговую и бухгалтерскую электронную отчетность в ИФНС без ошибок с онлайн-сервисом от Такском. Перед отправкой все заполненные поля отчетов автоматически проверяются на соответствие актуальным контрольным соотношениям.
Инструкция по заполнению 6-НДФЛ за 2025 год
Если сдаете 6-НДФЛ на бумаге:
Распечатывайте расчет только на одной стороне листа А4.
Текстовые сведения вносите печатными заглавными буквами.
Суммы доходов и вычетов в 6-НДФЛ указывайте в рублях с копейками, а суммы НДФЛ округляйте до целых рублей (50 копеек и более = 1 рубль, менее 50 копеек отбрасывайте). Не допускайте отрицательных сумм.
При отсутствии показателя в первую ячейку строки вносите ноль, а в остальные ставьте прочерки.
Пронумеруйте все страницы, начиная с титульной.
Если отчитываетесь электронно — проверьте, соответствует ли ваш формат приложению № 3 к приказу № ЕД-7-11/1.
Как заполнить титульный лист
Заполняйте титул стандартно:
Поле
Заполнение
«ИНН»
ИП указывает 12 цифр, компании — 10 цифр, проставив прочерки в двух последних ячейках
«Номер корректировки»
«0--» для первичного расчета. Для уточненных расчетов указывается их порядковый номер: «1--», «2--» и т. д.
«Отчетный период (код)»
Код периода «34», год «2025»
«По месту нахождения (учета) код»
Код из приложения № 2 к Порядку заполнения (ИП — «120», российские компании, отчитывающиеся по месту нахождения — «214» и т. д.)
«Налоговый агент»
Название организации (как в учредительных документах) / ФИО ИП без сокращений
«Код по ОКТМО»
8- или 11-значный код из классификатора ОК 033–2013. Для обособок — ОКТМО по месту их регистрации
«Номер контактного телефона»
Номер телефона для связи (указывайте с кодом города)
«Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя»
Реквизиты доверенности укажите, если расчет 6-НДФЛ подписан не руководителем компании (ИП), а доверенным лицом. Приложите копию документа к расчету и внесите в строку «с приложением подтверждающих документов» количество его страниц
Как заполнять Раздел 1
В Разделе 1 фиксируйте суммы НДФЛ к уплате и НДФЛ, возвращенный физлицам в 2025 году. Суммы отражаются в целом за 2025 год, а также в разбивке по срокам уплаты за последний квартал.
На каждый КБК заполняйте отдельный раздел 1 формы 6-НДФЛ.
Обратите внимание: для заполнения расчета не имеет значения, перечисляли вы налог в бюджет или нет. Учитывать нужно даты, в которые выплачивали физлицам доход и удерживали НДФЛ.
Что отражать в Разделе 1:
Строка 010 — укажите соответствующий КБК.
Строки 020–026 — внесите суммы налога, подлежащие уплате по шести срокам перечисления. Если в 2025 году возвращали физлицам излишне удержанный НДФЛ, уменьшать на него значения в строках 020–026 не нужно.
Помните, что на каждый месяц приходится по два расчетных периода и по два срока уплаты НДФЛ:
Строки Раздела 1
Период удержания налога в 2025 году
Сроки уплаты налога в октябре, ноябре и декабре 2025 года
020 — удержанная сумма НДФЛ к уплате с начала 2025 года по всем физлицам, в том числе:
—
—
021
1–22 октября 2025
Первый — 28.10.2025
022
23–31 октября 2025
Второй — 05.11.2025
023
1–22 ноября 2025
Третий — 28.11.2025
024
23–30 ноября 2025
Четвертый — 05.12.2025
025
1–22 декабря 2025
Пятый — 29.12.2025
026
23–31 декабря 2025
Шестой — 30.12.2025
Показатель строки 020 должен соответствовать сумме строк 021–026 из расчетов 6-НДФЛ за I квартал, полугодие, 9 месяцев и 2025 год.
Если возвращали в 2025 году физлицам излишне удержанный налог (ст. 231 НК), внесите его суммы в строки 030–036. Возврат налога возможен по разным причинам, например, если не учли полагающийся работнику вычет или допустили арифметическую ошибку:
Строка 030 — общая сумма возвращенного НДФЛ в период с 1 января по 31 декабря 2025 года (равна сумме строк 031–036 из расчетов за I квартал, полугодие, 9 месяцев и 2025 год).
Строки 031–036 — выделите суммы НДФЛ, которые вернули физлицам в октябре – декабре 2025 года, распределив их по периодам удержания налога и срокам его уплаты:
Строки Раздела 1
Период удержания НДФЛ, в котором налог возвращен физлицам
Срок уплаты налога
031
1–22 октября 2025
Первый
032
23–31 октября 2025
Второй
033
1–22 ноября 2025
Третий
034
23–30 ноября 2025
Четвертый
035
1–22 декабря 2025
Пятый
036
23–31 декабря 2025
Шестой
Как заполнять Раздел 2
В Разделе 2 отразите выплаченные доходы и налог, который исчислили и удержали при выплате.
Показатели Раздела 2 отражайте нарастающим итогом с начала года за исключением строк 161–166 и 191–196, в которых данные следует приводить в разбивке по периодам удержания налога в IV квартале 2025 года.
Как заполнять строки раздела 2:
Строки 100 и 105 — примененная ставка НДФЛ и соответствующий ей КБК. Если удерживали НДФЛ по разным ставкам, заполните на каждую ставку и КБК отдельный раздел.
Строка 110 — число физлиц, получивших доход в 2025 году. Если работника уволили в 2025 году и в том же году приняли обратно, учтите его как одну единицу.
Строка 111 — из строки 110 выделите число иностранцев-высококвалифицированных сотрудников (ВКС).
Строка 120 — сумма доходов, облагаемых по ставке из строки 100, которые фактически выплатили физлицам в январе – декабре 2025 года. Начисленные, но не выплаченные до конца года суммы в строку 120 не включайте. Полностью не облагаемые НДФЛ выплаты здесь тоже не отражайте.
Строка 121 — из строки 120 выделите сумму выплат ВКС.
Строка 130 — совокупная сумма предоставленных налоговых вычетов и расходов, на которые уменьшали доходы физлиц (должна быть меньше или равна сумме доходов из строки 120).
Строка 131 — рассчитайте налоговую базу по НДФЛ (строка 120 — строка 130).
Строка 140 — исчислите сумму НДФЛ (строка 100 Х строка 131).
Обратите внимание, что в строке 140 по каждому физлицу контрольным соотношением 1.11 допустима погрешность в обе стороны до 6 рублей (письмо ФНС от 20.12.2023 № БС-4-11/15922).
Строка 141 — выделите из строки 140 НДФЛ с доходов ВКС.
Строка 150 — заполняйте, если в 2025 году были работники-иностранцы. Укажите общую сумму фиксированного авансового платежа, которая не должна быть больше суммы налога в строке 140.
Строка 155 — укажите сумму налога на прибыль организаций, которую зачли при расчете НДФЛ с дивидендов физлицам (п. 3.1 ст. 214 НК).
Строка 156 — налог от зарубежных источников, исчисленный и уплаченный не в России, если с другим государством у РФ есть соглашение об избежании двойного налогообложения.
Строка 160 — совокупная сумма НДФЛ, удержанного в январе – декабре 2025 года. Она может отличаться от исчисленной суммы в строке 140, если налог на конец года не был удержан полностью.
Строки 161–166 — из строки 160 выделите налог, удержанный в IV квартале 2025 года (по шести периодам удержания).
Строка 170 — здесь отражается сумма исчисленного в 2025 году НДФЛ, которую невозможно удержать в срок до 31 января 2026 года. Например, работник получил зарплату продукцией своего предприятия и вскоре уволился, а денежных выплат, из которых можно удержать налог, не было. Не нужно включать сюда суммы декабрьской зарплаты, выплаченной в январе — такие «переходящие» выплаты отражайте в расчете за I квартал 2026 года.
Обратите внимание: если до 31 января 2026 года у вас получится удержать налог, отраженный в строке 170, а 6-НДФЛ за 2025 год будет уже сдан, вам придется сдавать уточненный расчет.
Строка 180 — общая сумма излишне удержанного в 2025 году НДФЛ и сумма переплаты по налогу в связи с изменением налогового статуса физлица (нерезидент / резидент).
Строка 190 — общая сумма излишне удержанного налога, который вернули физлицам в январе – декабре 2025 года
Строки 191–196 — из строки 190 выделите суммы налога, возвращенные в октябре – декабре 2025 года, распределив их по шести периодам выплаты.
Как заполнить справку о доходах (приложение № 1 к 6-НДФЛ)
Справки о доходах и суммах налога физлиц обязательно прилагают к годовому расчету 6-НДФЛ. Заполняйте их на каждого человека, которому выплачивали доходы в 2025 году.
Как заполнять справки:
«Номер справки» — порядковый номер, уникальный для каждого документа.
«Номер корректировки» — для первичной справки «00», для уточненки — «01», «02» и т. д. по порядку. Если справка аннулируется — «99».
Раздел 1 (информация о получателе дохода).
Внесите ИНН физлица, его ФИО, дату рождения, код страны, гражданином которой он является, данные паспорта.
Укажите статус налогоплательщика: «1» — резидент РФ, «2» — нерезидент РФ.
Раздел 2 (сумма дохода и НДФЛ за год).
Здесь отразите примененную ставку НДФЛ и КБК, покажите общую сумму дохода, облагаемую базу, исчисленный и удержанный налог.
Если налог с доходов физлица удерживали по нескольким ставкам, по каждой ставке раздел 2 заполняйте отдельно.
Раздел 3 (стандартные, социальные, имущественные налоговые вычеты).
Укажите код и сумму для каждого вида вычета, который применяли к доходу физлица в 2025 году.
Коды налоговых вычетов приведены в перечне из приказа ФНС № ММВ-7-11/387 от 10.09.2015 (в редакции от 01.09.2025).
Здесь же укажите реквизиты уведомления из ИФНС, если предоставляли работнику соответствующие вычеты (например, при покупке жилья).
Раздел 4 (неудержанный налог).
Внесите сумму дохода физлица, с которого не смогли удержать НДФЛ, и сумму неудержанного налога.
Приложение (сведения о доходах и вычетах в разбивке по месяцам).
Укажите примененную ставку налога и соответствующий КБК. Если использовали несколько ставок, заполните по каждой ставке отдельное приложение.
Месяцы обозначайте соответствующим порядковым номером в хронологическом порядке (01 — январь, 02 — февраль, 03 — март и т. д.).
«Код дохода / код вычета» — это коды из перечня, приведенного в приказе ФНС № ММВ-7-11/387 от 10.09.2015 (в редакции от 01.09.2025).
«Сумма дохода / Сумма вычета» — здесь отразите по месяцам 2025 года:
фактически полученные физлицом суммы по соответствующему коду дохода;
суммы примененных налоговых вычетов по соответствующему коду, кроме стандартных, социальных и имущественных, которые показаны в разделе 3 справки. Сумма вычетов не должна превышать сумму доходов.
Если налог с доходов физлица удерживали по нескольким ставкам, по каждой ставке раздел 2 и приложение заполняйте отдельно.
Важно! После заполнения расчета и справок о доходах проверьте, соответствуют ли показатели, суммированные по всем справкам, суммам, указанным в разделах 1 и 2 формы 6-НДФЛ.
Образец заполнения 6-НДФЛ за 2025 год
У ИП Завьялова И. И. в 2025 году был один штатный работник — Селезнев М. М. В январе – сентябре ему предоставлялись стандартные вычеты на двоих детей: 12 600 рублей на первого ребенка (1400 х 9 мес.) и 25 200 рублей на второго (2 800 х 9 мес.). Показатели, которые ИП должен учесть при составлении 6-НДФЛ за 2025 год, следующие:
Периоды удержания НДФЛ в 2025 году
Выплачено доходов, руб.
Налоговые вычеты, руб.
Налоговая база, руб. (графа 2 – графа 3)
Удержанный НДФЛ, руб. (графа 4 х 13%)
Срок перечисления НДФЛ
1
2
3
4
5
6
С 1 января по 30 сентября
450 000
37 800
412 200
53 586
х
С 1 по 22 октября, в том числе:
51 000
51 000
6 630
По первому сроку перечисления
Зарплата за сентябрь
30 000
30 000
3 900
х
Отпускные
21 000
21 000
2 730
х
С 23 по 31 октября, в том числе:
12 000
12 000
1 560
По второму сроку перечисления
Аванс за октябрь
5 000
5 000
650
х
Оплата больничного за 3 дня болезни
7 000
7 000
975
х
С 1 по 22 ноября, в том числе:
22 500
22 500
2 925
По третьему сроку перечисления
Зарплата за октябрь
22 500
22 500
2 925
х
С 23 по 30 ноября, в том числе:
20 000
20 000
2 600
По четвертому сроку перечисления
Аванс за ноябрь
20 000
20 000
2 600
х
С 01 по 22 декабря, в том числе:
45 000
4000
41 000
5 330
По пятому сроку перечисления
Зарплата за ноябрь
30 000
30 000
3 900
х
Матпомощь к новому году
15 000
4 000
11 000
1 430
х
С 23 по 31 декабря, в т.ч.:
50 000
50 000
6 500
По шестому сроку перечисления
Аванс за декабрь
20 000
20 000
2 600
х
Зарплата за декабрь (выплачена 30.12.2025)
30 000
30 000
3 900
х
Итого:
650 500
41 800
608 700
79 131
х
6-НДФЛ за 2025 год заполнили так:
Как безопасно исправить ошибку в уведомлении об исчисленных налогах?
Разобрали реальные кейсы в Руководстве
Ответы на частые вопросы
Как отразить в 6-НДФЛ северный коэффициент и надбавки к зарплате работников?
НДФЛ с северных коэффициентов и надбавок удерживается по специальным ставкам (п. 1.2 ст. 224 НК):
с сумм в пределах 5 млн руб. — 13%;
с сумм свыше 5 млн руб. — 650 тыс. + 15% с дохода свыше 5 млн руб.
К остальной части зарплаты применяется общая прогрессивная шкала ставок.
Налог с северных надбавок и коэффициентов зачисляется на отдельные КБК, поэтому в 6-НДФЛ заполняйте по этим суммам отдельные разделы 1 и 2.
Каким образом в расчете указывать суммы выходных пособий, выплаченных в 2025 году?
Выходные пособия и средняя зарплата, которую выплачивают нетрудоустроенным во второй и третий месяцы после увольнения, облагаются НДФЛ в части, превышающей трехкратный размер среднего месячного заработка (шестикратный — на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях) (п. 1 ст. 217 НК).
В 6-НДФЛ отражайте эти выплаты только в той в сумме, которая превышает необлагаемый налогом предел. Внесите эту сумму в строку 120, а удержанный с суммы превышения НДФЛ — в строки 020 и 160 Раздела 2.
Налог удержанный в IV квартале 2025 года, исходя из сроков перечисления включите в строки 02 –026 Раздела 1 и в строки 161–166 Раздела 2 по периодам удержания.
Если выплаты не превышают необлагаемый лимит, в 6-НДФЛ их сумму вообще не отражайте.
В 2025 году выплачивали командированным работникам суточные, превышающие установленные нормы. Как отразить их в годовом 6-НДФЛ?
Суточные, выплаченные сверх норм (700 рублей в день по РФ, 2 500 рублей за рубежом), облагаются НДФЛ. Отражайте в расчете только сверхнормативную облагаемую часть таких выплат (строка 120 раздела 2) и налог с нее (строка 140 раздела 2).
Подключитесь к сервису от Такском и без ограничений сдавайте электронную отчетность во все контролирующие органы. При наличии действующей ЭП подключитесь к сервису удаленно — это не требует посещения офиса и займет всего несколько минут.
Читайте также:
Как заполнять УПД, обязательный с 2026 года: пошаговая инструкция с примером.
Пояснение к декларации по НДС в 2025/2026 году: как составить и подать.
Реклама: ООО «ТАКСКОМ», ИНН 7704211201, erid: 2W5zFHbyxsJ
Начать дискуссию