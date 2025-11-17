Как заполнять УПД, обязательный с 2026 года: пошаговая инструкция с примером

Самое главное:
С 2026 года вместо устаревших электронных форматов документов для передачи товаров будет действовать УПД в электронном виде.
УПД объединяет в себе информацию из первичных отгрузочных документов и счета-фактуры.
Привели пошаговую инструкцию, как заполнить УПД.
Добавили заполненный образец УПД.
Чек-лист: как перестроить работу под новые правила.
Что такое УПД и почему он становится обязательным
Универсальный передаточный документ (УПД) — это документ, который одновременно выполняет функции:
первичного учетного документа, подтверждающего факт передачи товара или оказания услуги — товарной накладной или акта;
счета-фактуры, необходимого для расчета и вычета НДС.
Другими словами, один документ заменяет два, упрощая бухгалтерский и налоговый учет. При оформлении УПД можно выбрать один из двух статусов:
1 — сочетание первичного отгрузочного документа и счета-фактуры. Этот вариант выбирают плательщики НДС для сокращения объема документов.
2 — первичный отгрузочный документ (накладная или акт). Данный вариант актуален в случаях, когда составление счета-фактуры не требуется.
С 2026 года УПД официально закрепляется как основной формат ЭДО — взамен отдельных форматов «документа о передаче товаров» и «документа об оказании услуг», утвержденных приказами ФНС 2015 года. Это означает, что с 1 января следующего года передачу товаров, работ, услуг в электронном виде можно оформить только УПД, передать в ЭДО товарную накладную или акт об оказании услуг не получится (приказ ФНС от 20.01.2025 № ЕД-7-26/28@).
Это новшество касается только электронного документооборота — формы товарных накладных и актов продолжают действовать. Поэтому если вы обмениваетесь с контрагентами бумажными версиями документов, рассматриваемые нововведения вас не затронут.
Цель отмены старых форматов — сократить избыточное регулирование и обеспечить единообразие электронных документов. Старые XML-форматы создавали сложности при интеграции между системами, не учитывали современные требования к прослеживаемости, маркировке и онлайн-взаимодействию через операторов ЭДО.
Как выглядит УПД
Форма УПД остается прежней и сохраняет привычные поля:
номер и дату документа;
данные продавца и покупателя — наименование, ИНН, КПП, адрес;
табличную часть с номенклатурой, количеством, ценой и НДС;
сведения о прослеживаемости товаров, ГТД;
итоговые суммы;
подписи сторон (в электронной форме — с помощью ЭП).
При электронном обмене все эти сведения структурируются в XML-файле, который автоматически проверяется оператором ЭДО и ФНС.
УПД объединяет в себе информацию из первичных отгрузочных документов и счета-фактуры. Соответственно, в зависимости от статуса документа следует обращать внимание на правильность заполнения тех или иных обязательных реквизитов.
Напомним, что требования к заполнению счета-фактуры установлены статьей 169 НК — при ошибках в важных реквизитах возможен отказ в вычетах НДС. Обязательные реквизиты для первичных отгрузочных документов определены в статье 9 закона о бухучете. При их отсутствии первичный документ не может служить основанием для отражения операции в бухгалтерском и налоговом учете.
Как заполнить УПД: пошаговая инструкция
Чтобы составить документ без ошибок, выполните шаги:
1. Определите статус УПД:
Статус 1 — документ объединяет первичный документ и счет-фактуру.
Статус 2 — только первичный документ, если счет-фактура не требуется.
2. Укажите номер и дату документа — эти реквизиты обязательны для любого статуса УПД.
3. Заполните данные продавца и покупателя — полное наименование, ИНН, КПП (при наличии), адрес. При электронной отправке может потребоваться также идентификатор контрагента в системе ЭДО. Правильная идентификация сторон сделки особенно важна для учета НДС.
4. Заполните данные о грузоотправителе и грузополучателе при необходимости.
5. Заполните табличную часть документа — в обязательном порядке должны быть указаны наименование товара, работы или услуги, количество, цена и стоимость, а также ставка и сумма НДС. Кроме того, в зависимости от вида номенклатуры может понадобиться указать и специфические реквизиты, такие как номер таможенной декларации, страна происхождения товара, сведения о маркировке или прослеживаемости.
6. В нижней части УПД при необходимости заполните сведения о договоре, в рамках которого происходит отгрузка, а также информация о транспортировке товара.
7. Проверьте подписи — электронный УПД подписывают ЭП уполномоченных лиц со стороны продавца и покупателя.
Пример: ИП «Продавец» отгрузил ООО «Покупатель» товар А — 100 штук на сумму 52,5 тыс. рублей и товар Б — 350 штук на сумму 147 тыс. рублей. ИП «Продавец» применяет УСН и платит НДС по ставке 5%. УПД, выданный по данной сделке, будет выглядеть следующим образом:
Скачать образец можно здесь.
Ответственность и контроль
После 1 января 2026 года, если использовать устаревшие форматы, это будет считаться нарушением порядка документооборота, а документы могут не признаваться первичными в бухгалтерском и налоговом учете. Это означает риск отказа в принятии расходов и в вычете НДС.
Чтобы избежать рисков, связанных с применением неактуальных электронных документов, ФНС рекомендует не дожидаться нового года, а начать внедрение новых форматов УПД уже сейчас.
Как бизнесу подготовиться к новому формату ЭДО
Чек-лист: как перестроить работу под новые правила
Проведите аудит документооборота — нужно определить, используются ли при оформлении отгрузок в электронном виде накладные и акты.
Обновите внутренние регламенты — при необходимости нужно внести изменения в положения о документообороте и учетную политику.
Обновите программные решения — нужно проверить, поддерживает ли используемая система ЭДО актуальные версии УПД.
Актуальный формат УПД с 2026 года — 5.03, утвержденный приказом ФНС от 15.11.2024 № ЕД-7-26/1032@.
Настройте интеграцию с контрагентами — нужно согласовать новые правила документооборота с партнерами, при необходимости оформить дополнительные соглашения к договорам.
Обучите персонал — сотрудники должны знать, как оформлять, подписывать и проверять УПД.
