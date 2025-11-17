Как заполнять УПД, обязательный с 2026 года: пошаговая инструкция с примером

Что такое УПД и почему он становится обязательным

Универсальный передаточный документ (УПД) — это документ, который одновременно выполняет функции:

первичного учетного документа, подтверждающего факт передачи товара или оказания услуги — товарной накладной или акта;

счета-фактуры, необходимого для расчета и вычета НДС.

Другими словами, один документ заменяет два, упрощая бухгалтерский и налоговый учет. При оформлении УПД можно выбрать один из двух статусов:

1 — сочетание первичного отгрузочного документа и счета-фактуры. Этот вариант выбирают плательщики НДС для сокращения объема документов.

2 — первичный отгрузочный документ (накладная или акт). Данный вариант актуален в случаях, когда составление счета-фактуры не требуется.

С 2026 года УПД официально закрепляется как основной формат ЭДО — взамен отдельных форматов «документа о передаче товаров» и «документа об оказании услуг», утвержденных приказами ФНС 2015 года. Это означает, что с 1 января следующего года передачу товаров, работ, услуг в электронном виде можно оформить только УПД, передать в ЭДО товарную накладную или акт об оказании услуг не получится (приказ ФНС от 20.01.2025 № ЕД-7-26/28@).

Это новшество касается только электронного документооборота — формы товарных накладных и актов продолжают действовать. Поэтому если вы обмениваетесь с контрагентами бумажными версиями документов, рассматриваемые нововведения вас не затронут.

Цель отмены старых форматов — сократить избыточное регулирование и обеспечить единообразие электронных документов. Старые XML-форматы создавали сложности при интеграции между системами, не учитывали современные требования к прослеживаемости, маркировке и онлайн-взаимодействию через операторов ЭДО.