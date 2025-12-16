Отчетность за 2025 год: что сдают организации и ИП

Самое главное:
Отчетность по УСН за 2025 год сдают организации до 25 марта 2026 года, а предприниматели — до 27 апреля 2026 года.
Отчетность по ЕСХН за 2025 год нужно направить в налоговый орган в срок не позднее 25 марта — как ИП, так и компаниям.
Бухгалтерскую отчетность 2025 сдают только организации — до 31 марта 2026 года включительно.
Отчетность по НДС за IV квартал 2025 года (независимо от налогового режима) сдают до 26 января 2026 года.
Отчетность за сотрудников за 2025 год сдается в ИФНС и СФР — в основном до 26 января, а также в Росстат.
Перечень отчетных форм, в первую очередь, зависит от применяемой системы налогообложения. К этому списку добавляется отчетность за сотрудников, а также по бухгалтерскому и статистическому учету.
Отчетность на общей системе налогообложения по итогам 2025 года
На ОСНО компании и ИП обязаны отчитаться по полученному доходу, налогу на добавленную стоимость и на имущество.
Компании на ОСНО за 2025 год сдают:
Декларацию по налогу на прибыль.
Независимо от того, каким образом организации уплачивают авансовые платежи (ежемесячно, ежеквартально, по фактической прибыли), декларацию за год сдают не позднее 25 марта следующего года. Соответственно, отчитаться по данному налогу за 2025 год потребуется не позднее 25 марта 2026 года. Форма декларации утверждена приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830@.
Отчетность по НДС.
Плательщики НДС сдают декларацию по данному налогу ежеквартально и только в электронной форме. За IV квартал 2025 года потребуется отчитаться до 26 января 2026 года (25 января — воскресенье) по форме, утвержденной приказом ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@.
Если компания освобождена от уплаты данного налога по ст. 145 НК и выступала в роли посредника по операциям с НДС, то вместо декларации она сдает журнал учета выданных и полученных счетов-фактур. Его составляют ежеквартально. За IV квартал 2025 года нужно отчитаться до 20 января 2026 года.
Декларацию по налогу на имущество.
Отчетность по этому налогу сдают только при наличии недвижимости, облагаемой по среднегодовой стоимости. Срок направления декларации за 2025 год в ИФНС — до 25 февраля 2026 года. За 2025 год отчетность сдают по обновленной форме, утвержденной приказом ФНС от 24.08.2022 № ЕД-7-21/766@.
Если организация является плательщиком транспортного или земельного налога, декларации по ним подавать не нужно (ч. 9 ст. 3 закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ).
ИП на ОСНО за 2025 год должны сдать только две декларации:
По НДС. Декларацию ИП сдают в те же сроки, и в том же порядке, что и компании на данном режиме.
По форме 3-НДФЛ. Отчетность по полученному ИП в 2025 году доходу сдают до 30 апреля 2026 года — по форме, утвержденной приказом ФНС от 20.10.2025 № ЕД-7-11/913@.
Отчетность по имущественным налогам: земельному, транспортному и на имущество ИП не сдают.
ИП на ОСНО обязаны вести книгу учета доходов и расходов. Она подлежит обязательному заверению в налоговом органе. Организации КУДиР не ведут.
Отчетность на упрощенной системе налогообложения по итогам 2025 года
До 2025 года упрощенцы сдавали только декларацию по единому налогу при УСН.
С 2025 года ИП и компании на УСН, чей доход с начала года превысил 60 млн руб., стали плательщиками НДС.
Учитывая указанные изменения, за 2025 года на УСН нужно сдавать следующую отчетность:
Налоговую декларацию по УСН: до 25 марта 2026 года — организации и до 27 апреля 2026 года (25 апреля — суббота) — ИП. Форма данной отчетности утверждена приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813@.
Декларацию по НДС в электронной форме за IV квартал 2025 года: до 25 января 2026 года. Форма декларации утверждена приказом ФНС от 05.11.2025 № ЕД-7-3/989@.
Также ИП на УСН обязаны вести книгу книгу учета доходов и расходов (КУДиР). По итогам года ее нужно распечатать, прошить и подписать. Сдавать КУДиР в налоговую инспекцию для заверения не требуется.
Отчетность на ЕСХН по итогам 2025 года
Отчетность компаний и ИП на едином сельхозналоге включает в себя две декларации:
По ЕСХН. За 2025 отчитаться нужно до 25 марта 2026 года. Форма декларации утверждена приказом ФНС от 28.07.2014 № ММВ-7-3/384@.
По НДС. Сроки, порядок сдачи и форма декларации такие же, как на ОСНО и УСН.
ИП на данном режиме должны вести КУДиР, но заверять ее в налоговой с 2024 года больше не нужно.
Отчетность на патентной системе налогообложения по итогам 2025 года
Предприниматели на ПСН никакой отчетности в налоговую инспекцию не сдают. Но они должны вести книгу учета доходов.
Заверять КУД в ИФНС не нужно.
Отчетность на автоматизированной УСН по итогам 2025 года
На автоупрощенке отчетность по налогам не сдают, так как на этой системе она не предусмотрена.
ИП на АУСН от ведения КУДиР освобождены.
Отчетность за сотрудников по итогам 2025 года
Отчетность за наемных сотрудников сдают в три контролирующих органа: ИФНС, СФР и Росстат.
ИП без сотрудников отчитываться в указанные органы не обязаны. В организации всегда есть один наемный работник — генеральный директор, поэтому отчетность по нему сдают, даже если других сотрудников в компании нет.
В налоговую инспекцию за работников и исполнителей по ГПД сдают:
Отчет подают ежеквартально. За 2025 год его нужно будет направить в ИФНС до 26 января 2026 года (25 января — воскресенье). Форма документа утверждена приказом ФНС от 29.09.2022 года № ЕД-7-11/878@.
Форму 6-НДФЛ.
Тоже ежеквартальный отчет. Срок сдачи 6-НДФЛ за 2025 год — не позднее 25 февраля 2026 года. Форма расчета утверждена приказом ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11-649@.
Отчет сдают ежемесячно, но за последний месяц каждого квартала указанные сведения в ИФНС можно не передавать, так как информация о них отражается в РСВ. Соответственно, за 2025 год персонифицированные сведения направлять не обязательно.
В Социальный фонд РФ по сотрудникам сдается всего один документ — форму ЕФС-1. Она представляет собой сводную отчетность и включает в себя ранее отмененные формы СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, ДСВ-3 и 4-ФСС.
Сроки сдачи ЕФС-1 зависят от того, какие сведения будут направляться в СФР.
За 2025 год ЕФС-1 сдают в составе следующих подразделов:
Подраздел 1.2. подраздела 1.
В этом разделе отражаются сведения о страховом стаже работников. За 2025 год отчитаться потребуется до 26 января 2026 года (25 января — воскресенье).
Раздел 2.
Сдают по взносам на травматизм ежеквартально. Срок сдачи раздела 2 за 2025 год — не позднее 26 января 2026 года (25 января — воскресенье).
Подраздел 3 раздела 1.
Сдают по сотрудникам, за которых были перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию. Отчет ежеквартальный. За IV квартал 2025 года потребуется отчитаться до 26 января 2026 года (25 января — воскресенье).
Плательщики на АУСН не сдают 6-НДФЛ, РСВ и персонифицированные сведения, а также раздел 2, подраздел 3 раздела 1 ЕФС-1. За своих сотрудников за 2025 год они должны подать только подраздел 1.2 формы ЕФС-1.
Бухгалтерская отчетность по итогам 2025 года
Бухгалтерскую отчетность сдают только организации. Индивидуальные предприниматели освобождены от ведения бухгалтерского учета и сдачи соответствующей отчетности, если они ведут учет своих доходов и расходов в соответствующих книгах (КУДиР и КУД).
Бухгалтерскую отчетность компании сдают в налоговую инспекцию ежегодно. За 2025 год ее потребуется направить в ИФНС до 31 марта 2026 года.
Статистическая отчетность по итогам 2025 года
Периодичность сдачи отчетности и состав отчетных форм в Росстат определяется для каждой организации и ИП индивидуально. Узнать перечень отчетов можно на официальном сайте Росстата.
Подведем итоги
Сроки сдачи и состав годовой отчетности зависят от применяемой системы налогообложения, наличия работников и обязанности вести бухгалтерский учет.
Декларацию по НДС можно сдать только в электронном виде.
По другим налогам декларации в электронном виде обязаны сдавать крупнейшие налогоплательщики, а также организации и ИП со среднесписочной численностью работников за прошлый календарный год больше 100 человек.
Есть спецрежимы, по которым не предусмотрена отчетность по налогу — АУСН и ПСН. По этим налогам не предусмотрена декларация.
