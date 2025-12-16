Отчетность за 2025 год: что сдают организации и ИП

Отчетность на общей системе налогообложения по итогам 2025 года

На ОСНО компании и ИП обязаны отчитаться по полученному доходу, налогу на добавленную стоимость и на имущество.

Компании на ОСНО за 2025 год сдают:

Декларацию по налогу на прибыль.

Независимо от того, каким образом организации уплачивают авансовые платежи (ежемесячно, ежеквартально, по фактической прибыли), декларацию за год сдают не позднее 25 марта следующего года. Соответственно, отчитаться по данному налогу за 2025 год потребуется не позднее 25 марта 2026 года. Форма декларации утверждена приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830@.

Отчетность по НДС.

Плательщики НДС сдают декларацию по данному налогу ежеквартально и только в электронной форме. За IV квартал 2025 года потребуется отчитаться до 26 января 2026 года (25 января — воскресенье) по форме, утвержденной приказом ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@.

Если компания освобождена от уплаты данного налога по ст. 145 НК и выступала в роли посредника по операциям с НДС, то вместо декларации она сдает журнал учета выданных и полученных счетов-фактур. Его составляют ежеквартально. За IV квартал 2025 года нужно отчитаться до 20 января 2026 года.

Декларацию по налогу на имущество.

Отчетность по этому налогу сдают только при наличии недвижимости, облагаемой по среднегодовой стоимости. Срок направления декларации за 2025 год в ИФНС — до 25 февраля 2026 года. За 2025 год отчетность сдают по обновленной форме, утвержденной приказом ФНС от 24.08.2022 № ЕД-7-21/766@.

Если организация является плательщиком транспортного или земельного налога, декларации по ним подавать не нужно (ч. 9 ст. 3 закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ).

ИП на ОСНО за 2025 год должны сдать только две декларации:

По НДС. Декларацию ИП сдают в те же сроки, и в том же порядке, что и компании на данном режиме.

По форме 3-НДФЛ. Отчетность по полученному ИП в 2025 году доходу сдают до 30 апреля 2026 года — по форме, утвержденной приказом ФНС от 20.10.2025 № ЕД-7-11/913@.

Отчетность по имущественным налогам: земельному, транспортному и на имущество ИП не сдают.

ИП на ОСНО обязаны вести книгу учета доходов и расходов. Она подлежит обязательному заверению в налоговом органе. Организации КУДиР не ведут.