Новые правила по уплате имущественных налогов с 2027 года: изменение сроков, отмена уведомлений

Льготы нужно подтверждать самим. Если у вас есть льготы, сообщите о них в ФНС заранее, чтобы избежать лишних начислений.

Сообщение от ФНС станет основанием для оплаты. Ориентироваться нужно только на него, а не на свой расчет.

Перенесут сроки уплаты. Авансы сдвинули на месяц: первый — до 28 мая, второй — до 28 августа, третий — до 28 ноября. Годовой платеж — 28 марта.

Отменят уведомления. Компании не будут сдавать уведомления по этим трем налогам (кроме налога по среднегодовой стоимости).

Считать налоги будет ФНС. С 2027 года налоговая сама считает транспортный, земельный и «кадастровый» налог на имущество.

Что меняется в порядке уплаты имущественных налогов с 2027 года

Главный документ — закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Он вносит изменения в НК и задает новые правила взаимодействия бизнеса и налоговой по имущественным платежам в бюджет. Разъяснения ФНС есть в письмах от 01.12.2025 № БС-4-21/10740@ и от 18.03.2026 № БС-36-21/2057@. Налоговая регулярно выпускает инструкции, чтобы бизнес подготовился к новым правилам. Реформа строится на трех главных изменениях. Вместе они полностью меняют работу с имущественными налогами для компаний.

1. Считать налоги на имущество будет ФНС

С 2027 года налоговая сама считает транспортный, земельный налоги и налог на имущество организаций по кадастровой стоимости. Бизнесу считать их не нужно. Налоговая будет использовать данные от уполномоченных ведомств: ГИБДД — для транспорта, Росреестр — для земли и недвижимости. На их основе ФНС формирует сообщения об исчисленных суммах налогов и авансовых платежей, которые направляет компаниям не позднее чем за десять дней до срока уплаты. Бухгалтерии больше не нужно будет считать эти налоги. Но теперь важно следить, чтобы данные в госреестрах были верными — от них зависят начисления.

2. Отменят уведомления об исчисленных суммах налогов на имущество

С 1 апреля 2027 года компании не сдают уведомления по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество, рассчитанному по кадастровой стоимости (п. 9 ст. 58 НК). Исключения — кому уведомления по-прежнему требуются: компаниям, которые платят налог на имущество исходя из среднегодовой стоимости, а не кадастровой;

иностранным юридическим лицам. Форму КНД 1152026 по транспортному, земельному и «кадастровому» налогам больше не сдают. Бухгалтерам не нужно готовить эти документы, но теперь важно проверять расчеты от ФНС.

3. Перенесут сроки уплаты имущественных налогов