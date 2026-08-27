Новые правила по уплате имущественных налогов с 2027 года: изменение сроков, отмена уведомлений

Самое главное:
Считать налоги будет ФНС. С 2027 года налоговая сама считает транспортный, земельный и «кадастровый» налог на имущество.
Отменят уведомления. Компании не будут сдавать уведомления по этим трем налогам (кроме налога по среднегодовой стоимости).
Перенесут сроки уплаты. Авансы сдвинули на месяц: первый — до 28 мая, второй — до 28 августа, третий — до 28 ноября. Годовой платеж — 28 марта.
Сообщение от ФНС станет основанием для оплаты. Ориентироваться нужно только на него, а не на свой расчет.
Льготы нужно подтверждать самим. Если у вас есть льготы, сообщите о них в ФНС заранее, чтобы избежать лишних начислений.
Что меняется в порядке уплаты имущественных налогов с 2027 года
Главный документ — закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Он вносит изменения в НК и задает новые правила взаимодействия бизнеса и налоговой по имущественным платежам в бюджет.
Разъяснения ФНС есть в письмах от 01.12.2025 № БС-4-21/10740@ и от 18.03.2026 № БС-36-21/2057@. Налоговая регулярно выпускает инструкции, чтобы бизнес подготовился к новым правилам.
Реформа строится на трех главных изменениях. Вместе они полностью меняют работу с имущественными налогами для компаний.
1. Считать налоги на имущество будет ФНС
С 2027 года налоговая сама считает транспортный, земельный налоги и налог на имущество организаций по кадастровой стоимости. Бизнесу считать их не нужно.
Налоговая будет использовать данные от уполномоченных ведомств: ГИБДД — для транспорта, Росреестр — для земли и недвижимости. На их основе ФНС формирует сообщения об исчисленных суммах налогов и авансовых платежей, которые направляет компаниям не позднее чем за десять дней до срока уплаты.
Бухгалтерии больше не нужно будет считать эти налоги. Но теперь важно следить, чтобы данные в госреестрах были верными — от них зависят начисления.
2. Отменят уведомления об исчисленных суммах налогов на имущество
С 1 апреля 2027 года компании не сдают уведомления по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество, рассчитанному по кадастровой стоимости (п. 9 ст. 58 НК).
Исключения — кому уведомления по-прежнему требуются:
компаниям, которые платят налог на имущество исходя из среднегодовой стоимости, а не кадастровой;
иностранным юридическим лицам.
Форму КНД 1152026 по транспортному, земельному и «кадастровому» налогам больше не сдают. Бухгалтерам не нужно готовить эти документы, но теперь важно проверять расчеты от ФНС.
3. Перенесут сроки уплаты имущественных налогов
С 2027 года сроки уплаты транспортного и земельного налогов, налога на имущество по кадастровой стоимости подвинули на один месяц вперед относительно действовавших ранее дат:
авансовый платеж за первый квартал — с 28 апреля на 28 мая;
авансовый платеж за второй квартал — с 28 июля на 28 августа;
авансовый платеж за третий квартал — с 28 октября на 28 ноября;
налог за налоговый период (годовой платеж) — с 28 февраля на 28 марта года, следующего за отчетным.
За 2026 год уплата этих налогов производится по прежним правилам — не позднее 28 февраля 2027 года. А так как 28 февраля 2027 года — воскресенье, срок переносится на 1 марта 2027 года (п. 7 ст. 6.1 НК).
Сроки уплаты налога на имущество по среднегодовой стоимости остаются прежними. В 2027 году авансы по среднегодовому имущественному налогу перечисляют до 28 апреля, 28 июля и 28 октября. Платеж за 2027 год — до 28 февраля 2028 года.
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В чем особенности нового порядка уплаты имущественных налогов с 2027 года
Новые правила охватывают три налоговых направления:
Транспортный налог попадает под новый порядок полностью. Все организации-владельцы транспортных средств будут получать от ФНС сообщения об исчисленных суммах и уплачивать налог на их основании.
Земельный налог теперь полностью считает ФНС. Организации больше не считают его сами.
Налог на имущество организаций подпадает под новые правила не для всех компаний. Новый порядок касается только налога на имущество по кадастровой стоимости — это торговые и офисные помещения из региональных списков. Налог по среднегодовой стоимости компании считают сами и подают уведомления.
Как будут поступать сообщения от ФНС
Сообщения об исчисленных суммах налогов ФНС направляет организациям по следующим каналам:
Через оператора электронного документооборота (по ТКС). Этот канал работает для компаний, которые взаимодействуют с налоговым органом в электронном виде. Это основной и наиболее оперативный способ доставки.
Через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Этот способ доступен для организаций, имеющих доступ к ЛКН.
Заказное письмо по почте. Применяется в ситуациях, когда электронная доставка невозможна.
Сообщение от ФНС — теперь главный документ для оплаты. В нем указаны сумма и срок уплаты налога. Нужно ориентироваться на это сообщение, а не на свой расчет. Чтобы получать сообщения быстро и не пропускать сроки оплаты, подключите сервис от Такском для сдачи электронной отчетности. При наличии действующей ЭП подключитесь к сервису удаленно — это не требует посещения офиса и займет всего несколько минут.
Как исправлять ошибки в расчете имущественных налогов
Если не согласны с расчетом ФНС (например, забыли применить льготу или ошиблись в кадастровой стоимости), можно отправить пояснения и подтверждающие документы в течение 20 дней со дня получения сообщения. Налоговая рассмотрит обращение в течение одного месяца.
Если налоговая согласится с вашими пояснениями, она сделает перерасчет и пришлет новое сообщение. Заплатить пересчитанную сумму нужно до 28-го числа следующего месяца.
Для пояснений с 2027 года вводят новую форму по приказу ФНС от 12.01.2026 № ЕД-1-21/2@. Лучше заранее изучить бланк и правила его заполнения.
Если сообщение от ФНС не пришло вовремя, можно запросить его самостоятельно. Для этого есть форма КНД 1150120 (приказ ФНС от 19.01.2026 № ЕД-1-21/27@).
Что делать при отсутствии сообщения от ФНС
Если сообщение от ФНС не пришло к сроку оплаты, налог все равно нужно платить. В этом случае подайте уведомление сами — на его основе сумму отразят на вашем ЕНС.
Эта норма создает «страховочный механизм», предотвращающий ситуации, когда технический сбой или ошибка в данных приводит к неуплате налога и последующим санкциям.
Сравнительный анализ: старые и новые правила
Критерий
Модель до 2027 года
Модель с 2027 года
Субъект исчисления
Организация самостоятельно рассчитывает налог по всем имущественным налогам
ФНС исчисляет транспортный, земельный и «кадастровый» налог на имущество
Отчетность
Уведомления (КНД 1152026) подают по авансам и налогам, исчисляемым компанией.
По налогу на имущество со среднегодовой стоимости за год сдают налоговую декларацию
Уведомления не подают по налогам, исчисляемым ФНС
Аванс I квартал
28 апреля
28 мая
Аванс II квартал
28 июля
28 августа
Аванс III квартал
28 октября
28 ноября
Годовой платеж
28 февраля
28 марта
Основание для уплаты
Собственный расчет организации
Сообщение ФНС об исчисленной сумме
Спор с налоговым органом
Уточненная декларация или уточненное уведомление
Подача пояснений с документами, перерасчет в течение месяца
Налог на имущество по среднегодовой стоимости
Организация считает самостоятельно + подает уведомление
Без изменений — сохраняется самостоятельный расчет
Иностранные организации
Иностранная организация считает самостоятельно + подает уведомление
Без изменений — сохраняется самостоятельный расчет
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Как подготовиться к новому порядку уплаты имущественных налогов
1. Проведите аудит данных в государственных реестрах
Первый и самый важный шаг — проверка сведений о своих активах в информационных системах ГИБДД и Росреестра. Необходимо убедиться, что:
технические характеристики транспортных средств отражены корректно;
кадастровые номера и стоимость объектов недвижимости соответствуют действительности;
площади земельных участков и их категории указаны верно;
зарегистрированы все положенные льготы и освобождения.
Выявленные несоответствия следует устранить до наступления 2027 года, чтобы избежать спорных начислений.
2. Настройте электронное взаимодействие
Так как сообщения ФНС будут поступать преимущественно в электронном виде, организациям необходимо обеспечить бесперебойный документооборот через ТКС или личный кабинет налогоплательщика. Рекомендуем:
проверить актуальность настроек электронного документооборота;
назначить ответственных лиц за мониторинг входящих сообщений;
настроить автоматические уведомления о поступлении новых документов.
3. Проведите сверку
В условиях, когда налог считает не сама организация, а налоговая, необходимо выстроить процедуру сверки. Рекомендуем:
разработать регламент проверки сообщений ФНС на соответствие собственным данным;
установить контрольные сроки для реакции на полученные сообщения с учетом десятидневного резерва до даты платежа.
4. Не забудьте про льготы
Если у вас есть льготы, сообщите о них сами. ФНС может не знать обо всех основаниях и начислит лишнее. Лучше заранее все подтвердить и избежать споров.
5. Обучите персонал
Сотрудники должны освоить:
новую форму пояснений и форму заявления о выдаче сообщения;
порядок и сроки оспаривания начислений;
особенности переходного периода и новый налоговый календарь.
Получайте сообщения от ФНС и сдавайте электронную отчетность с первого раза с онлайн-сервисом Такском. Перед отправкой отчета сервис автоматически проверит корректность заполнения полей с учетом действующих контрольных соотношений. Это исключает риск сдачи отчета с ошибками.
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