Бухгалтеру об отпусках: разбираем типичные заблуждения

Нормы ТК РФ продолжают совершенствоваться. Применение не всегда однозначных правил приводит к ошибкам и трудовым спорам. Необоснованные выплаты при их списании в расходы в налоговом учёте могут вызвать претензии налоговых органов. Вместе с налоговым консультантом, преподавателем ИПБ России Мариной Климовой разберём несколько ситуаций, связанных с отпусками.

Вопросы предоставления и оплаты отпусков работникам регулируются гл. 19, гл. 26, ст. 139 ТК РФ, постановлением Правительства РФ от 24.04.2025 № 540 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы», Правилами об очередных и дополнительных отпусках (утв. НКТ СССР 30.04.1930 № 169, ред. от 20.04.2010, в части, не противоречащей ТК РФ), Конвенцией № 132 МОТ «Об оплачиваемых отпусках». Нормы ТК РФ всё ещё продолжают совершенствоваться. Применение сложносочинённых и не всегда однозначных правил зачастую приводит к ошибкам, а также трудовым спорам. Необоснованные выплаты при их списании в расходы в налоговом учёте могут вызвать претензии со стороны налоговых органов. Вместе с налоговым консультантом, преподавателем ИПБ России Мариной Климовой разберём несколько ситуаций, связанных с отпусками, и расставим все точки над i.

Изменение порядка отзыва из отпуска

С 1 сентября 2026 года при определённых обстоятельствах стал допустимым отзыв из отпуска сотрудника, занятого на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Ранее он был полностью исключён ст. 125 ТК РФ, теперь же возможен с целью предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения их последствий, последствий стихийного бедствия, требующих непосредственного привлечения отпускника.

Такой сотрудник получит как минимум двойную оплату за часы работы, ради которой его отдых был прерван (новая ч. 3 ст. 125 ТК РФ в ред., действующей с 01.09.2026). Неиспользованная часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к времени отдыха за следующий рабочий год.

Закон по-прежнему не допускает отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет и беременных женщин.

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Учёт премий в расчёте отпускных

Как следует из пп. «н» п. 2 Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утв. постановлением Правительства РФ от 24.04.2025 № 540, в расчёте учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего работодателя, независимо от источников этих выплат, включая премии, денежные поощрения и вознаграждения. Если понимать эту формулировку буквально, то получается, что в расчёт нужно принимать не все премии, которые выплачиваются работнику, а лишь формально предусмотренные соответствующим локальным нормативным актом (например, Положением о премировании).

К проблеме учёта премий при исчислении отпускных сумм обращался Конституционный суд РФ. Он пришёл к следующим выводам (п. 3–5 постановления КС РФ от 17.10.2024 № 47-П):

расчёт среднего заработка работника производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя заработная плата. Такое правовое регулирование обеспечивает прямую зависимость размера оплаты ежегодного отпуска работника от денежных сумм, полученных им за расчётный период в качестве оплаты его труда. Этот подход не предполагает произвольного исключения из расчёта отдельных регулярных выплат и призван гарантировать всем работникам на период ежегодного отдыха сопоставимый с их обычной заработной платой уровень материального обеспечения;

премия (если она является периодической выплатой, непосредственно обусловленной надлежащим исполнением сотрудниками своих трудовых обязанностей и направлена на стимулирование их труда) как составная часть заработной платы работника не должна исключаться из расчёта среднего заработка для оплаты отпуска лишь на том основании, что данная выплата формально не предусмотрена действующей у работодателя системой оплаты труда. В противном случае отпускные оказались бы заведомо меньше и несопоставимы с его обычной заработной платой.

Таким образом, премии, которые выплачиваются сотрудникам систематически (т.е. не разовые), но не предусмотренные непосредственно системой оплаты труда работодателя, всё равно учитываются при исчислении отпускных сумм наряду со стимулирующими выплатами, включёнными в систему оплаты труда.

Срок выплаты отпускных

По закону оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала (ст. 136 ТК РФ). Если оплату не произвести своевременно, то по письменному заявлению работника отпуск придётся перенести на другой срок, согласованный с ним (ст. 124 ТК РФ, письмо Минтруда России от 02.12.2024 № 14-6/ООГ-6992).

Однако даже добросовестный и законопослушный работодатель может попасть в ситуацию, когда своевременно произвести оплату нет возможности. Так, у работника может возникнуть по семейным или иным обстоятельствам срочная потребность уйти в отпуск вне графика. Идя навстречу сотруднику, работодатель невольно нарушает требование ст. 136 ТК РФ, ведь он может узнать о пожелании работника менее, чем за три дня до начала такого отпуска. Роструд и Минтруд России, разъясняя как действовать в подобных случаях, непреклонны: трехдневный срок универсален, исключений быть не может (письмо Роструда от 20.06.2022 № ПГ/16003-6-1, письмо Минтруда России от 26.08.2015 № 14-2/В-644).

Если обратиться к КоАП РФ, выясняется, что невыплата отпускных в установленный срок влечёт предупреждение или штраф на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на ИП – от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ). Неужели работодатель, предоставивший сотруднику отпуск в срочном порядке по его просьбе, не нарушавший трудовых прав работника, поплатится штрафом? Исходя из логики контролёров труда – да. Однако в действительности оснований для этого не имеется. Дело в том, что к административной ответственности можно привлечь только виновное лицо. То есть того, у кого имелась возможность для соблюдения правил и норм, но все возможные для этого меры не были им приняты (ч. 1 ст. 1.5, ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ). Самим административным правонарушением признаётся противоправное, виновное действие (бездействие, ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ). В рассматриваемом нами случае со всей очевидностью нет ни нарушения, ни виноватого. Штрафовать не за что и некого (см., например, постановление Московского городского суда от 09.12.2019 № 4а-7468/2019).

Чтобы в случае конфликта с проверяющими работодатель мог подтвердить отсутствие правонарушения, у работника нужно взять заявление о предоставлении ему отпуска вне графика с указанием данных о периоде, на который он предоставляется, а также даты составления заявления.

Компенсация за отпуск при увольнении

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска (ст. 127 ТК РФ). Учитываются все дни, накопившиеся за прошедшие рабочие годы, а за текущий рабочий год компенсацию считают так (п. 28 Правил об очередных и дополнительных отпусках (утв. НКТ СССР 30.04.1930 № 169, ред. от 20.04.2010):

если с начала рабочего года прошло не менее 11 месяцев, сотруднику причитается полная компенсация;

если в рабочем году прошло от 5,5 до 11 месяцев и сотрудник увольняется вследствие ликвидации организации, сокращения численности или штата, призыва в армию или направления на альтернативную гражданскую службу, признания работника полностью неспособным к трудовой деятельности по медпоказаниям, то компенсация выплачивается в полном объёме – за все дни полноценного ежегодного отпуска;

если в рабочем году прошло от 5,5 до 11 месяцев и сотрудник увольняется по иным основаниям или прошло менее 5,5 мес., он получает пропорциональную компенсацию.

Несмотря на солидный возраст Правил об очередных и дополнительных отпусках, на которые мы сослались, они применяются и поныне и в рассматриваемом случае нужно опираться именно на этот документ (письма Роструда от 12.03.2025 № ПГ/03396-6-1, от 18.10.2024 № ПГ/21506-6-1, письмо Минтруда России от 08.04.2025 № 14-6/ООГ-1839).

Мы разобрали общие правила, но нельзя обойти вниманием особую ситуацию, когда увольняется руководитель компании. Специфика в том, что, в отличие от подчинённых, он имеет больше властных возможностей распорядиться своим отдыхом. Если отпуска систематически не используются именно директором организации, встаёт вопрос о причинах и о том, нет ли здесь злоупотребления правом. Поясним на примерах.

Пример 1

Г. обратился в суд с иском к СНТ, которое он ранее возглавлял, требуя выплатить компенсацию при увольнении за все неиспользованные им в период работы 168 дней отпуска.

Изучив материалы дела, суд пришёл к выводу: бывший руководитель права на выплату не имеет вследствие допущенного им злоупотребления правом.

Правовой статус руководителя организации (его права, обязанности, ответственность) отличается от статуса иных работников, что обусловлено его ролью в управлении организацией и выполнением им особой трудовой функции единоличного исполнительного органа организации. Естественно, и он имеет право на отдых наравне с другими работниками, однако законодатель вводил в правовое регулирование компенсацию за неиспользованные отпуска при увольнении, исходя прежде всего из необходимости обеспечения работнику возможности реализации конституционного права на отдых, а не в качестве замены такового. Ст. 127 ТК РФ не может рассматриваться как правовое основание для накопления, в том числе по обоюдному согласию работника и работодателя, причитающихся работнику дней отдыха с целью последующей монетизации.

В данном деле суд посчитал, что Г., являясь руководителем СНТ, должен был соблюдать требования ТК РФ, в том числе реализовывать своё право на предоставление оплачиваемого отдыха. Истец не представил доказательств наличия препятствий к использованию им очередных отпусков. Более того, выяснилось, что он отдыхал, не оформляя отпуск должным образом. Как следствие, в выплате компенсации было отказано.

(по материалам определения 7-го КСОЮ от 16.12.2025 № 88-16479/2025 по делу № 2-2183/2024 (УИД 86RS0005-01-2024-003605-92). К аналогичным выводам пришёл при подобных обстоятельствах 8-й КСОЮ (определение от 15.07.2025 № 88-10274/2025, УИД 42RS0013-01-2023-001263-18)

Пример 2

Щ. обратился в суд с иском к ООО, в котором ранее работал директором и с которого просил взыскать денежную компенсацию за все неиспользованные отпуска, не выплаченную ему при увольнении. Ко дню увольнения у него были не использованы 147 дней отдыха, но предусмотренная ст. 127 ТК РФ выплата не была произведена.

Ответчик указывал на неправомерное намеренное накопление истцом неиспользованных отпусков. Однако судом установлено, что истец не мог полностью использовать время отдыха из-за характера деятельности ООО, не позволяющего заменить руководителя на время полноценного отпуска. Каких-либо доказательств в опровержение приведённых истцом доводов ответчиком представлено не было.

В данном деле причины неиспользования дней отпуска суд счёл убедительными и объективными и поддержал исковые требования Щ.

(по материалам определения 2-го КСОЮ от 14.10.2025 по делу № 88-24655/2025, УИД 77RS0020-02-2024-008753-33)

Таким образом, суды, устанавливая основания для удовлетворения заявленных руководителями компаний требований о выплате компенсации за неиспользованные отпуска при увольнении, оценивают всю совокупность обстоятельств конкретного дела, включая:

причины, по которым работник своевременно не воспользовался своим правом на ежегодный оплачиваемый отдых;

наличие либо отсутствие нарушения данного права со стороны работодателя;

специфику правового статуса работника, его место и роль в механизме управления трудом у конкретного работодателя;

его формальное право на документальное оформление решения о предоставлении отпуска;

фактический отдых без должного документирования и т.д.

Если компенсацию выплатить без достаточных на то оснований, это создаст организации налоговые риски, связанные с признанием экономически не мотивированных расходов.

В нетипичную ситуацию попадёт работодатель и в том случае, когда работник решил уволиться, получил причитающиеся ему выплаты, включая компенсацию за неиспользованные отпуска, но в итоге увольнение так и не состоялось. Возникает вопрос: следует ли удержать у работника выплаченные в связи с увольнением суммы? Ответ отрицательный. В соответствии с ч. 1 ст. 137 ТК РФ удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, определённых ТК РФ и иными федеральными законами. Интересующий нас случай законодатель не предусмотрел.

Если работник отозвал заявление об увольнении, то основания для выплаты ему денежной компенсации, установленной ст. 127 ТК РФ, отсутствуют. Он вправе получить отпуск в натуре в соответствии с графиком. Выплаченную сумму компенсации, не возвращённую сотрудником добровольно, зачитывают при начислении оплаты за очередной отпуск (письмо Роструда от 01.11.2023 № ПГ/23258-6-1).

К слову, похожий исход будет, если работнику оформили отпуск, оплатили, но он сорвался. Оснований для удержания отпускных нет, но сумма идёт в зачёт при последующем предоставлении ежегодного отдыха или при увольнении (в счёт компенсации, предусмотренной ст. 127 ТК РФ, письмо Минтруда России от 27.02.2025 № 14-6/ООГ-977).

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