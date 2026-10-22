Такском Подписаться Подписаться

УСН, ПСН, АУСН: какой спецрежим выбрать на 2027 год

При выборе налогового режима важно учесть не только ставку, но и расходы, работников, страховые взносы и НДС. Как сравнить варианты и понять, какой подходит вашему бизнесу.