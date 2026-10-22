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УСН, ПСН, АУСН: какой спецрежим выбрать на 2027 год

УСН, ПСН, АУСН: какой спецрежим выбрать на 2027 год

При выборе налогового режима важно учесть не только ставку, но и расходы, работников, страховые взносы и НДС. Как сравнить варианты и понять, какой подходит вашему бизнесу.

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При выборе налогового режима важно учесть не только ставку, но и расходы, работников, страховые взносы и НДС. Как сравнить варианты и понять, какой подходит вашему бизнесу?

Приглашаем на вебинар 26 октября, 11:00–13:00 (мск)

Программа

  • Что меняется для спецрежимов с 2027 года: лимиты, ограничения, сроки перехода

  • УСН «доходы» и «доходы минус расходы»: как выбрать оптимальный объект

  • УСН и НДС: когда выгоднее 5%, 7% или 22% с вычетами

  • ПСН в 2027 году: лимиты, ограничения, совмещение с УСН и риски утраты права

  • АУСН: кому подходит, плюсы, ограничения и сравнение с обычной УСН

  • Как учитывать работников, расходы, страховые взносы и входной НДС при выборе режима

  • Переходные операции 2026–2027: авансы, товарные остатки, смена режима, НДС

  • Типичные ошибки при выборе режима и риски искусственного дробления бизнеса

  • Алгоритм выбора оптимального налогового режима на 2027 год

  • Ответы на вопросы

Спикер - Надежда Самкова

Надежда Самкова — ведущий эксперт по налогообложению, преподаватель курсов обучения профессиональных бухгалтеров, член Палаты налоговых консультантов.

Дата: 26 октября

Время: 11:00–13:00 (мск)

Стоимость участия - 3000 рублей

Запись вебинара в подарок!

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