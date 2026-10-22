УСН, ПСН, АУСН: какой спецрежим выбрать на 2027 год

При выборе налогового режима важно учесть не только ставку, но и расходы, работников, страховые взносы и НДС. Как сравнить варианты и понять, какой подходит вашему бизнесу?
Приглашаем на вебинар 26 октября, 11:00–13:00 (мск)
Программа
Что меняется для спецрежимов с 2027 года: лимиты, ограничения, сроки перехода
УСН «доходы» и «доходы минус расходы»: как выбрать оптимальный объект
УСН и НДС: когда выгоднее 5%, 7% или 22% с вычетами
ПСН в 2027 году: лимиты, ограничения, совмещение с УСН и риски утраты права
АУСН: кому подходит, плюсы, ограничения и сравнение с обычной УСН
Как учитывать работников, расходы, страховые взносы и входной НДС при выборе режима
Переходные операции 2026–2027: авансы, товарные остатки, смена режима, НДС
Типичные ошибки при выборе режима и риски искусственного дробления бизнеса
Алгоритм выбора оптимального налогового режима на 2027 год
Ответы на вопросы
Спикер - Надежда Самкова
Надежда Самкова — ведущий эксперт по налогообложению, преподаватель курсов обучения профессиональных бухгалтеров, член Палаты налоговых консультантов.
Дата: 26 октября
Время: 11:00–13:00 (мск)
Стоимость участия - 3000 рублей
Запись вебинара в подарок!