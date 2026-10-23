Уведомления об исчисленных суммах НДФЛ и страховых взносов: новый порядок представления с сентября 2026 г

Досрочные уведомления

В уведомлении об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов с сентября 2026 года можно указывать:

в отношении сумм налога на доходы физических лиц – информацию об исчисленном и о подлежащем удержанию НДФЛ отдельно за периоды с 1-го по 22-е число и с 23-го числа по последнее число текущего и каждого предстоящего последовательного месяца текущего налогового периода;

в отношении страховых взносов – информацию о суммах страховых взносов, исчисленных и о подлежащих уплате за текущий и каждый предстоящий последовательный месяц текущего расчётного периода.

Новая норма определяет право, но не обязанность налогового агента (плательщика страховых взносов). Можно и дальше действовать привычным способом. Не возбраняется перейти на новый порядок только в отношении НДФЛ или только в отношении страховых взносов, либо выбрать оба вида налоговых платежей.

Предложенный законодателем механизм предполагает однократную подачу сразу всех уведомлений за истёкший и предстоящие периоды до окончания календарного года, т.е. налогового (расчётного) периода. Например, организация решает применить новый порядок с октября 2026 года в отношении уведомлений об исчисленных суммах НДФЛ. Тогда ей нужно не ранее 1 октября и не позднее 26 октября (с учётом п. 9 ст. 58 НК РФ и письма ФНС России от 17.01.2025 № ЕА-4-15/354@) представить заполненные в общем порядке блоки уведомлений об исчисленных суммах НДФЛ сразу за все периоды до окончания 2026 года, но не общей суммой, а с разбивкой по временным отрезкам:

с 1 по 22 октября (с кодом периода 34/01);

с 23 по 31 октября (с кодом периода 34/11);

с 1 по 22 ноября (с кодом периода 34/02);

с 23 по 30 ноября (с кодом периода 34/12);

с 1 по 22 декабря (с кодом периода 34/03);

с 23 по 31 декабря (с кодом периода 34/13).

Представление досрочных уведомлений позволяет в дальнейшем – до окончания года – не передавать налоговому органу текущие уведомления, поскольку соответствующие периоды уже закрыты досрочным. Это может быть удобно работодателям с предсказуемыми и стабильными начислениями в пользу работников.