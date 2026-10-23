Уведомления об исчисленных суммах НДФЛ и страховых взносов: новый порядок представления с сентября 2026 г

Налоговые агенты по НДФЛ привыкли представлять по два уведомления об исчисленных суммах налога в месяц. В роли плательщика страховых взносов компания (ИП) оформляет по одному в месяц (пропуская отчётные месяцы).
С 01.09.2026 пункт 9 статьи 58 НК РФ дополнен абзацами 4 и 5, которые дали налоговому агенту (плательщику страховых взносов) возможность заполнять и представлять уведомления по НДФЛ и страховым взносам «авансом» за будущие периоды вплоть до конца года.
Досрочные уведомления
В уведомлении об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов с сентября 2026 года можно указывать:
в отношении сумм налога на доходы физических лиц –
информацию об исчисленном и о подлежащем удержанию НДФЛ отдельно за периоды с 1-го по 22-е число и с 23-го числа по последнее число текущего и каждого предстоящего последовательного месяца текущего налогового периода;
в отношении страховых взносов – информацию о суммах страховых взносов, исчисленных и о подлежащих уплате за текущий и каждый предстоящий последовательный месяц текущего расчётного периода.
Новая норма определяет право, но не обязанность налогового агента (плательщика страховых взносов). Можно и дальше действовать привычным способом. Не возбраняется перейти на новый порядок только в отношении НДФЛ или только в отношении страховых взносов, либо выбрать оба вида налоговых платежей.
Предложенный законодателем механизм предполагает однократную подачу сразу всех уведомлений за истёкший и предстоящие периоды до окончания календарного года, т.е. налогового (расчётного) периода. Например, организация решает применить новый порядок с октября 2026 года в отношении уведомлений об исчисленных суммах НДФЛ. Тогда ей нужно не ранее 1 октября и не позднее 26 октября (с учётом п. 9 ст. 58 НК РФ и письма ФНС России от 17.01.2025 № ЕА-4-15/354@) представить заполненные в общем порядке блоки уведомлений об исчисленных суммах НДФЛ сразу за все периоды до окончания 2026 года, но не общей суммой, а с разбивкой по временным отрезкам:
с 1 по 22 октября (с кодом периода 34/01);
с 23 по 31 октября (с кодом периода 34/11);
с 1 по 22 ноября (с кодом периода 34/02);
с 23 по 30 ноября (с кодом периода 34/12);
с 1 по 22 декабря (с кодом периода 34/03);
с 23 по 31 декабря (с кодом периода 34/13).
Представление досрочных уведомлений позволяет в дальнейшем – до окончания года – не передавать налоговому органу текущие уведомления, поскольку соответствующие периоды уже закрыты досрочным. Это может быть удобно работодателям с предсказуемыми и стабильными начислениями в пользу работников.
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Особенности заполнения и последующие корректировки
Форму и формат уведомления из-за нововведения менять не стали, порядок заполнения также остался прежним.
Необычно то, что заполняется сразу несколько блоков на прогнозируемые суммы НДФЛ (страховых взносов) на несколько временных интервалов, причём за каждый из них в отдельности.
Суммы приводятся в привязке к конкретным привычным КБК с указанием по каждому ожидаемой величины НДФЛ (страховых взносов) за очередной период.
Коды периодов используются обычные, но в соответствующих блоках уведомления они приводятся не только за текущий отрезок времени, но и за последующие – до окончания года.
При переходе на досрочные уведомления, исходя из формулировки абз. 5 п. 9 ст. 58 НК РФ, налоговый агент (плательщик страховых взносов) вправе не представлять в общеустановленные сроки уведомления об исчисленных суммах налога, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов в части НДФЛ, сумм страховых взносов.
Исключение предусмотрено лишь одно: очередное уведомление необходимо сформировать и представить в общеустановленный срок, если суммы фактически исчисленного, удержанного и подлежащего перечислению за истёкший период месяца НДФЛ (суммы исчисленных и подлежащих уплате за соответствующий месяц страховых взносов) больше, чем суммы, ранее заявленные в досрочно представленном документе. Такой шаг не обнуляет другие блоки за последующие отрезки времени до конца года. Пересматривается только величина налогового обязательства за период, показатели по которому скорректированы.
Например, организация представила досрочное уведомление по НДФЛ за октябрь – декабрь 2026 года, предполагая, что сотрудникам будут выплачиваться только оклады. Однако в декабре 2026 года один из сотрудников перешёл на дистанционную работу, которую стал выполнять в местности, где предусмотрен районный коэффициент к заработной плате. Поскольку такая выплата на момент представления досрочного уведомления не предусматривалась, информация о ней в этом документе отражена не была. Необходимо представить очередные уведомления за периоды с 1 по 22 декабря (с кодом периода 34/03) и с 23 по 31 декабря (с кодом периода 34/13) с указанием налога, исчисленного по КБК 182 1 01 02210 01 1000 110 «Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к налоговой базе, указанной в пункте 6.2 статьи 210 НК РФ, не превышающей 5 миллионов рублей». Если остальные параметры за эти периоды остаются актуальными, соответствующие блоки дублировать или корректировать не требуется. Информация останется в системе и не обнулится.
Когда фактическая величина налога (взносов) по соответствующему КБК оказывается больше указанной в ранее представленном досрочном уведомлении, этот блок нужно оформить заново с новой – большей – суммой. Например, 25 ноября 2026 года компания представила уведомление по страховым взносам за октябрь и ноябрь (примечание автора – за декабрь данные не подаются, поскольку они закрываются годовым расчётом по страховым взносам). Прогнозируемая сумма взносов за ноябрь составила 275 000 руб. Как выяснилось позже, фактически за ноябрь начислено 300 000 руб. страховых взносов. В срок не позднее 25 декабря 2026 г. необходимо представить уведомление с кодом периода «34/02» и суммой 300 000 руб. Ранее представленное досрочное уведомление не аннулируется, налоговая обязанность за ноябрь 2026 г. будет скорректирована в информационной системе ФНС России.
Если фактическая сумма НДФЛ или страховых взносов за соответствующий период выйдет меньше той, что была зафиксирована в досрочном уведомлении, уточнённые данные подавать не требуется, поскольку после представления налоговой отчётности (расчёта 6-НДФЛ, РСВ) суммы, приведённые в ней, вытеснят с ЕНС суммы, отражённые в досрочно представленном документе.
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