Как выбрать и подключить ЭДО для бухгалтерии

Когда бумажный документооборот перестаёт быть эффективным

Государство последовательно переводит бизнес в цифру: работа с маркировкой «Честный знак», ЕГАИС, сдача отчётности и машиночитаемых доверенностей требуют юридически значимого ЭДО. Игнорирование этих требований влечёт штрафы и невозможность подтвердить операции перед ФНС России.

Кроме того, обычный бумажный документооборот незаметно тормозит развитие компании. Предприниматели часто не замечают, сколько скрытых расходов генерирует привычная печать документов. Цикл отправки одной накладной включает в себя подготовку бланка, подписание у директора, покупку конверта и оплату услуг курьера или почты. Контрагент получает письмо только через несколько дней. Затем он запускает внутреннее согласование, подписывает свой экземпляр и отправляет его обратно. В результате стандартный обмен документами затягивается на недели. Это замедляет закрытие сделок и задерживает оплату счетов.

Помимо требований законодательства, компании пора перейти на ЭДО при следующих условиях: