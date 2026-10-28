Что такое полномочия в МЧД

Способы указания полномочий в МЧД

Законодательство и технические регламенты предусматривают три основных способа описания полномочий в машиночитаемой доверенности. Выбор конкретного метода зависит от того, для каких целей оформляется документ и в какую систему (ФНС России, СФР, ЕГАИС, «Честный ЗНАК» или сервис оператора ЭДО с контрагентами) он будет подаваться. Рассмотрим каждый способ подробнее.

В свободной форме

Этот способ предполагает, что человек, заполняющий доверенность, самостоятельно формулирует текст полномочий обычными словами и предложениями. Такой подход удобен, когда в классификаторе нет подходящего кода для специфической задачи, либо когда доверенность предназначена для внутреннего использования или работы с малораспространёнными информационными системами (например, Росаккредитация или ГИС ТЭК).

Ключевая особенность: в МЧД единого формата (003) на текстовое описание отводится до 10 тысяч символов. Эксперты настоятельно рекомендуют не экономить на деталях. Чем подробнее вы пропишете полномочия, тем сложнее сотруднику будет выйти за их рамки.

Например, вместо общей фразы «подписывать договоры» лучше указать: «подписывать договоры поставки с контрагентами на сумму не более 500 000 рублей без НДС». Такая детализация — это гарантия того, что бюджет организации не пострадает от нерациональных действий.

Из классификатора

Этот способ является наиболее распространённым и предпочтительным для взаимодействия с государственными органами. Минцифры России ведёт централизованный классификатор полномочий, который содержит универсальные формулировки для большинства бизнес-задач. Каждому полномочию в этом справочнике присвоен уникальный цифровой или буквенно-цифровой код. При этом согласно формату в МЧД обязательно указывать одновременно и сам код, и текстовое наименование из классификатора. Это необходимо, чтобы документ оставался читаемым без использования стороннего софта.

Использование кодов имеет ряд преимуществ. Во-первых, это унификация: информационные системы налоговой, таможни, СФР или вашего контрагента однозначно понимают, что именно вы разрешили сотруднику. Во-вторых, это удобство: вам не нужно придумывать юридически сложные формулировки, достаточно найти нужное значение в списке. В-третьих, это скорость: сервисы ЭДО, такие как «Такском», интегрированы с этим классификатором, что позволяет выбрать полномочия за секунды.

С ограничениями

Это наиболее гибкий, но и самый сложный с технической точки зрения способ. По сути, это разновидность кодовых полномочий, к которым добавляются конкретные условия (ограничения). В основе всегда лежит базовое действие: «подписывать», «оформлять», «получать» или «подавать». К этому действию привязываются лимиты и условия.

Например, полномочие с ограничениями может выглядеть так:

Действие: подписывать.

Ограничения: тип документа — договор поставки; лимит по сумме — 100 000 рублей; валюта — российский рубль.

Такая конструкция позволяет очень тонко настроить права сотрудника. Ранее ограничения проверялись преимущественно вручную, однако сейчас большинство систем ЭДО поддерживают автоматический контроль.

Важно отметить, что в одной доверенности формата 003 допускается указание полномочий только одного типа. Любая система проверит это и не позволит зарегистрировать такую доверенность.

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