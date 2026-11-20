Самое главное:
В 2027 году освобождение от НДС на УСН действует, если доход за 2026 год не превысил 20 млн руб.
В течение 2027 года доход проверяют нарастающим итогом: при превышении порога НДС начисляют со следующего месяца.
Если бизнес выбрал специальные ставки НДС, верхний предел дохода для ставки 5% в 2027 году — 288,25 млн руб., для ставки 7% — 518,85 млн руб.
При совмещении УСН и ПСН для проверки порога освобождения от НДС учитывают доходы по обоим режимам.
Какие лимиты УСН действуют в 2027 году
Коэффициент-дефлятор на 2027 год для УСН утвердили приказом Минэкономразвития от 21.10.2026 № 732 — 1,153. Он определяет все индексируемые лимиты следующего года.
Параллельно действует закон от 04.07.2026 № 228-ФЗ. Он продлил заморозку порога освобождения от НДС: 20 млн рублей сохраняются на 2027–2029 годы. Осенью 2025-го бизнес готовился к снижению лимита сначала до 15, затем до 10 млн рублей, но график отложили.
Сравнение лимитов УСН 2026 и 2027 годов
Показатель
База по НК
2026 (дефлятор 1,090)
2027 (дефлятор 1,153)
Предельный доход для сохранения УСН
450 млн
490,5 млн
518,85 млн
Балансовая стоимость основных средств для целей лимита УСН
200 млн
218 млн
230,6 млн
Доход за 9 мес. для перехода с 2027 года
337,5 млн
367,875 млн
—
Доход за 9 мес. для перехода с 2028 года
337,5 млн
—
389,138 млн
Порог льготной ставки НДС 5%
250 млн
272,5 млн
288,25 млн
Порог льготной ставки НДС 7%
450 млн
490,5 млн
518,85 млн
Порог освобождения от НДС
Не индексируется
20 млн
20 млн (заморожен до 2029)
Обратите внимание — численность работников и доля участия других организаций с 2027 года не меняются — дефлятор на них не влияет.
Кто сохранит освобождение от НДС на УСН в 2027 году
Если доход за 2026 год не превысил 20 млн руб., с 1 января 2027 года освобождение от НДС на УСН применяется автоматически, без уведомления.
В 2027 году доход считают нарастающим итогом с начала года. Если он превысит 20 млн руб., НДС по облагаемым операциям нужно начислять с 1-го числа следующего месяца.
График изменения порога освобождения от НДС:
Год применения освобождения
Предел за предыдущий год
Предел с начала текущего года
2026–2029
20 млн руб.
20 млн руб.
2030
15 млн руб.
15 млн руб.
С 2031 года
10 млн руб.
10 млн руб.
Если совмещаете УСН и ПСН, для контроля лимита в 20 млн рублей суммируются доходы от обоих режимов. Для патента учитывается фактический полученный доход, а не потенциальный.
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Какие лимиты УСН вырастут в 2027 году
Благодаря коэффициенту-дефлятору 1,153 большинство количественных ограничений для бизнеса на УСН стало более лояльным.
Лимит
Значение на 2027 год
Как рассчитано
Доход для работы на УСН
518,85 млн руб.
450 млн × 1,153
Балансовая стоимость основных средств для целей лимита УСН
230,6 млн руб.
200 млн × 1,153
Средняя численность сотрудников
130 человек
Без индексации
Переход на УСН с 01.01.2027 (доход за 9 мес. 2026 года, только для организаций)
367,875 млн руб.
337,5 млн × 1,090 (дефлятор предшествующего года)
Планируемый переход на УСН с 01.01.2028 (доход за 9 мес. 2027 года)
389,138 млн руб.
337,5 млн × 1,153
Ловушка с переходом на УСН с 2027 года. Для перехода организации на УСН с 1 января 2027 года доход за январь–сентябрь 2026 года не должен превышать 367,875 млн руб. Лимит рассчитывают так: 337,5 млн руб. × 1,090. Коэффициент на 2027 год для этой проверки не применяют. Девятимесячный лимит установлен для организаций, а не для ИП. Если организация соблюдает и остальные условия УСН, она может уведомить инспекцию о переходе. По общему правилу уведомление подают не позднее 31 декабря предшествующего года. На практике его лучше отправить заранее.
Как считать доход для лимитов УСН
Если вы уже применяете УСН, доходы по этому режиму признают кассовым методом. Учитывают выручку, полученные авансы и внереализационные доходы, которые включаются в налоговую базу. НДС, предъявленный покупателю по правилам НК, в доход не включают.
Если организация только переходит на УСН, девятимесячный доход проверяют отдельно по п. 2 ст. 346.12 НК.
Для освобождения от НДС при переходе учитывают правила определения дохода на ранее применявшемся режиме.
Пример. Компания уже применяет УСН и 15 декабря 2026 года получила аванс за январскую поставку. Если аванс относится к доходам по УСН, его учитывают в декабре 2026 года. Поэтому он влияет на проверку годового дохода для освобождения от НДС с 1 января 2027 года. Но декабрьское поступление не входит в доход за январь–сентябрь, по которому организация проверяет право перейти на УСН со следующего года.
Что будет при превышении лимита 20 млн рублей в 2027 году
Если доход с начала 2027 года превысит 20 млн руб., начисляйте НДС по облагаемым операциям с 1-го числа следующего месяца. Например, если лимит превышен в июле, обязанности по исчислению НДС возникают с 1 августа.
Алгоритм действий:
Становитесь плательщиком НДС с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения.
Выставляете счета-фактуры в течение 5 календарных дней после отгрузки или получения аванса.
Сдаете декларацию по НДС не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом.
Платите налог тремя равными платежами до 28-го числа каждого из трех месяцев, следующих за отчетным кварталом.
Дальнейший рост дохода ведет к повышению ставки или слету с режима:
Если бизнес применяет НДС по ставке 5% и доход с начала 2027 года превысил 288,25 млн руб., со следующего месяца применяется ставка 7% при сохранении права на УСН.
Если доход превысил 518,85 млн руб., право на УСН утрачивается с 1-го числа месяца, в котором произошло превышение.
Порог 288,25 млн руб. не меняет ставку для тех, кто уже применяет общеустановленные ставки НДС.
В 2026 году штраф по п. 1 ст. 119 НК не применяют за непредставление декларации по НДС за квартал, в котором упрощенец впервые начал исполнять обязанности плательщика НДС, при соблюдении условий переходной нормы. Продление этой льготы на 2027 год в официальных источниках не подтверждено.
Какую ставку НДС выбрать на УСН в 2027 году
Бизнес на УСН, который утратил освобождение от НДС, может выбрать общеустановленные или специальные ставки:
Общеустановленная ставка зависит от операции: 22%, 10% или 0% при наличии оснований. Входной НДС можно принять к вычету при соблюдении условий НК.
При выборе специальных ставок применимая ставка — 5% или 7% — зависит от дохода, а входной НДС к вычету не принимают. При объекте «доходы минус расходы» его учитывают по правилам признания соответствующих затрат.
Сравните варианты на своих данных: учтите цены, условия договоров и сумму НДС, которую действительно можно принять к вычету. Универсальной доли закупок с НДС, при которой один вариант всегда выгоднее, нет.
По общему правилу специальные ставки применяют не менее 12 кварталов подряд. Для тех, кто впервые начал их применять и подпадает под исключение п. 9 ст. 164 НК, возможен досрочный отказ в течение первых четырех последовательных кварталов, считая с квартала, за который впервые подана декларация со специальной ставкой. После обязательного периода перейти на общеустановленные ставки также можно.
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ПСН, налоговые каникулы и взносы ИП в 2027 году
Заморозка порога в 20 млн рублей не коснулась патентной системы.
Для применения ПСН в 2027 году лимит 15 млн руб. проверяют по доходу за 2026 год и в течение 2027 года. При утрате права на ПСН налоги по соответствующей деятельности пересчитывают с начала налогового периода по патенту по правилам применимого режима. Если ИП совмещал патент с УСН и сохранил право на нее, пересчет делают по УСН.
При совмещении режимов доходы от патента суммируются с доходами от УСН для проверки лимита в 20 млн рублей по НДС.
Две новости для ИП, которые стоит заложить в финансовый план.
1. Налоговые каникулы отменяются. По действующим нормам с 1 января 2027 года федеральные положения о налоговых каникулах для впервые зарегистрированных ИП на УСН и ПСН перестают применяться. Регистрация в 2026 году сама по себе не дает права на нулевую ставку в 2027 году. На 2027 год проверьте ставку по своему режиму и наличие других льгот.
2. Фиксированные взносы ИП растут. Страховые взносы за 2027 год:
фиксированная часть — 61 154 рубля;
дополнительный взнос — 1% с годового дохода свыше 300 000 рублей.
Доход для расчета определяют по правилам ст. 430 НК. Максимальный дополнительный взнос за 2027 год — 342 923 руб., а максимальная общая сумма обязательных взносов ИП за себя за полный год по общему правилу — 404 077 руб.
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Дробление бизнеса и лимиты УСН в 2027 году
Чтобы сохранить лимит в 20 млн рублей, некоторые предприниматели начинают делить бизнес между несколькими ИП или ООО. ФНС применяет автоматизированные системы контроля: АСК НДС и новые алгоритмы выявления дробления.
Само по себе родство или взаимозависимость участников не означает дробления. Если инспекция докажет, что единую деятельность искусственно разделили ради налоговой выгоды, она может пересчитать налоговые обязательства исходя из фактических обстоятельств. НДС, пени и штраф определяют отдельно; штраф 40% по ст. 122 НК применяется при доказанном умысле.
Чек-лист для бизнеса до 31 декабря 2026 года
Чтобы 2027 год начался без сюрпризов, выполните эти шаги:
Пересчитайте доход за 2026 год нарастающим итогом и спрогнозируйте момент пересечения порога в 20 млн рублей в 2027 году.
Сравните специальные и общеустановленные ставки и определите, какие из них применимы к вашим операциям.
Проверьте переходящие договоры: указано ли, что цена включает НДС, и нужно ли согласовать изменение цены или порядок расчетов.
Проверьте балансовую стоимость основных средств для целей лимита УСН и среднюю численность сотрудников, чтобы убедиться, что укладываетесь в лимиты (230,6 млн рублей и 130 человек).
Настройте учет НДС под выбранную ставку, включая книгу продаж и, когда требуется, книгу покупок.
Итоги: как подготовиться к лимитам УСН 2027 года
Год 2027-й не станет сюрпризом, если подготовиться заранее. У большинства представителей малого бизнеса запас до 518,85 млн рублей остается большим. Реальные проблемы ждут тех, кто работает на грани: кто только выходит на переход с ОСНО, кто приближается к 20 млн рублей по НДС и кто рассчитывал на налоговые каникулы.
Главный совет — не откладывать проверку лимитов на декабрь. Краткосрочные пересчеты в конце года редко дают время на осознанный выбор между режимами и ставками.
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