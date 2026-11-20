Какие лимиты УСН действуют в 2027 году

Коэффициент-дефлятор на 2027 год для УСН утвердили приказом Минэкономразвития от 21.10.2026 № 732 — 1,153. Он определяет все индексируемые лимиты следующего года.

Параллельно действует закон от 04.07.2026 № 228-ФЗ. Он продлил заморозку порога освобождения от НДС: 20 млн рублей сохраняются на 2027–2029 годы. Осенью 2025-го бизнес готовился к снижению лимита сначала до 15, затем до 10 млн рублей, но график отложили.

Сравнение лимитов УСН 2026 и 2027 годов

Показатель База по НК 2026 (дефлятор 1,090) 2027 (дефлятор 1,153) Предельный доход для сохранения УСН 450 млн 490,5 млн 518,85 млн Балансовая стоимость основных средств для целей лимита УСН 200 млн 218 млн 230,6 млн Доход за 9 мес. для перехода с 2027 года 337,5 млн 367,875 млн — Доход за 9 мес. для перехода с 2028 года 337,5 млн — 389,138 млн Порог льготной ставки НДС 5% 250 млн 272,5 млн 288,25 млн Порог льготной ставки НДС 7% 450 млн 490,5 млн 518,85 млн Порог освобождения от НДС Не индексируется 20 млн 20 млн (заморожен до 2029)

Обратите внимание — численность работников и доля участия других организаций с 2027 года не меняются — дефлятор на них не влияет.