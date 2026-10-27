Штраф до 500 тыс. руб. за задержку зарплаты: что изменится для компаний и ИП в 2026 году

Что значит задержка зарплаты по ТК

Заработную плату нужно выплачивать не реже чем каждые полмесяца в срок, установленный трудовым или коллективным договором, а также правилами внутреннего трудового распорядка (ст.136 ТК).

Задерживать зарплату даже на один день нельзя. Если дата выплаты совпадает с нерабочим днем (выходным, праздником), работники должны получить зарплату накануне.

Например, если согласно трудовому договору зарплата за вторую половину месяца выплачивается 4 числа следующего месяца, выплатить зарплату за октябрь 2026 года нужно не позднее 3 ноября, потому что 4 число — нерабочий праздничный день.

Увольняющийся сотрудник должен получить зарплату за отработанное время в последний день своей работы.

Отпускные тоже должны выплачиваться вовремя — минимум за три полных календарных дня до начала отпуска.

Если в установленный день сотруднику ничего не перечислили или не выдали на руки, уже на следующий день зарплата считается задержанной. Если не выплатили только часть начисленной суммы — частично задержанной.

Частичная задержка возникает и при выплате зарплаты в срок, но без полагающихся работнику районных коэффициентов и надбавок.

Трудовое законодательство не допускает задержек выплаты зарплаты ни по каким причинам.

Если зарплату задержали более чем на 15 дней, сотрудник (в том числе дистанционный) вправе приостановить работу до полной выплаты долга, письменно уведомив об этом работодателя. За время приостановки ему начисляется средний заработок (ст. 142 ТК, письмо Роструда от 19.05.2021 № ПГ/12681-6-1).

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