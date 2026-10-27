Штраф до 500 тыс. руб. за задержку зарплаты: что изменится для компаний и ИП в 2026 году

Самое главное:
Нарушать установленные сроки выплаты зарплаты работодатель не имеет права — уважительных причин для этого закон не предусматривает.
При задержке выплаты работодатель должен начислить сотруднику компенсацию за каждый просроченный день, даже если его вины в этом нет.
За допущенную задержку выплат работодатель может нести административную ответственность в виде штрафов, а при наличии корыстных или личных интересов — уголовную, вплоть до лишения свободы.
Если законопроект № 1315057-8 будет одобрен, административные штрафы вырастут в 10 раз.
Что значит задержка зарплаты по ТК
Заработную плату нужно выплачивать не реже чем каждые полмесяца в срок, установленный трудовым или коллективным договором, а также правилами внутреннего трудового распорядка (ст.136 ТК).
Задерживать зарплату даже на один день нельзя. Если дата выплаты совпадает с нерабочим днем (выходным, праздником), работники должны получить зарплату накануне.
Например, если согласно трудовому договору зарплата за вторую половину месяца выплачивается 4 числа следующего месяца, выплатить зарплату за октябрь 2026 года нужно не позднее 3 ноября, потому что 4 число — нерабочий праздничный день.
Увольняющийся сотрудник должен получить зарплату за отработанное время в последний день своей работы.
Отпускные тоже должны выплачиваться вовремя — минимум за три полных календарных дня до начала отпуска.
Если в установленный день сотруднику ничего не перечислили или не выдали на руки, уже на следующий день зарплата считается задержанной. Если не выплатили только часть начисленной суммы — частично задержанной.
Частичная задержка возникает и при выплате зарплаты в срок, но без полагающихся работнику районных коэффициентов и надбавок.
Трудовое законодательство не допускает задержек выплаты зарплаты ни по каким причинам.
Если зарплату задержали более чем на 15 дней, сотрудник (в том числе дистанционный) вправе приостановить работу до полной выплаты долга, письменно уведомив об этом работодателя. За время приостановки ему начисляется средний заработок (ст. 142 ТК, письмо Роструда от 19.05.2021 № ПГ/12681-6-1).
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Что грозит работодателю за задержку выплаты зарплаты
Работодателю за полную или частичную невыплату зарплаты грозит несколько видов ответственности.
По трудовому законодательству — начисление и выплата сотруднику денежной компенсации за каждый день задержки в размере 1/150 ключевой ставки Центробанка РФ от невыплаченной суммы зарплаты (ст. 136 ТК). Расчет делают по формуле:
Сумма компенсации
=
Сумма невыплаченной ЗП за вычетом НДФЛ
Х
Ключевая ставка ЦБ в период задержки ЗП
/
150
Х
Количество дней задержки ЗП
Административная ответственность по п. 6 ст. 5.27 КоАП — предупреждение или штрафы в фиксированном размере:
1 000 – 5 000 рублей для ИП;
30 000 – 50 000 для организаций;
10 000 – 20 000 рублей для должностных лиц.
Если задержали выплату зарплаты или других начислений в рамках трудовых отношений повторно в течение года, предупреждения уже не будет, а штрафы увеличатся (п. 7 ст. 5.27 КоАП):
10 000 – 30 000 рублей для ИП;
50 000 – 100 000 для организаций;
20 000 – 30 000 рублей для ответственных должностных лиц (либо дисквалификация на 1–3 года).
Уголовная ответственность по ст. 145.1 УК применяется к руководителю, если у него была корыстная или другая личная заинтересованность в задержке зарплаты сотруднику. При частичной задержке выплаты (менее половины суммы) более трех месяцев суд может назначить одно из наказаний:
штраф — до 120 000 рублей или в размере годового дохода осужденного;
лишение права на период до 1 года занимать определенные должности, заниматься определенной деятельностью;
до 2 лет принудительных работ;
до 1 года лишения свободы.
Если зарплата задержана в полной сумме более чем на два месяца, либо выплачивалась в размере ниже МРОТ, применяется:
штраф — 100 000 – 500 000 рублей, либо в размере дохода осужденного за 3 года;
до 3 лет принудительных работ с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет;
лишение свободы до 3 лет с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Наказания можно избежать, когда такое преступление совершено впервые — для этого долг по зарплате нужно полностью погасить с уплатой процентов в течение двух месяцев после возбуждения уголовного дела.
Если невыплата зарплаты (полная или частичная) привела к тяжким последствиям, штраф составит от 200 000 до 500 000 рублей или в размере трехлетнего дохода, а срок принудительных работ или лишения свободы — от 2 до 5 лет.
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Штрафы за невыплату зарплаты по законопроекту № 1315057-8: таблица новых размеров
Цель законопроекта № 1315057-8 – повышение эффективности применения административной ответственности работодателей за полную или частичную невыплату зарплаты в установленные сроки.
Справка. По данным статистики на конец августа 2026 года в России общая сумма задолженности по заработной плате составила 2,4 млрд рублей. По сравнению с тем же периодом 2025 года долги работодателей выросли на 47,4% или на 780 млн рублей. Основная причина просрочки — отсутствие у предприятия собственных средств. За тот же период Следственным комитетом РФ возбуждено около 1 000 уголовных дел по фактам невыплат.
Депутаты усомнились, что действующие сегодня размеры первичных штрафов в достаточной мере «работают» на предотвращение нарушений трудового законодательства. В связи с этим предложено существенно ужесточить административную ответственность работодателей за невыплату зарплаты в срок.
Сравним, как изменятся штрафы за задержку выплат работникам после поправок в часть 6 статьи 5.27 КоАП:
Получатель штрафа
Действующие размеры штрафов
Планируемые размеры штрафов
ИП и субъекты МСП
1 000 – 5 000 руб.
10 000 – 50 000 руб.
Прочие организации
30 000 – 50 000 руб.
300 000 – 500 000 руб.
Должностные лица
10 000 – 20 000 руб.
10 000 – 20 000 руб.
Для должностных лиц размер штрафа останется прежним, а для ИП и организаций штрафы вырастут в 10 раз.
Нужно учитывать, что для малого и микробизнеса применяется специальное правило ст. 4.1.2 КоАП — для таких компаний, включенных в реестр МСП, штрафы назначают в том же размере, что и для ИП (п. 1 ст. 4.1.2 КоАП).
Те же штрафы действуют и за выплату зарплаты ниже МРОТ, а также за навязывание работникам «зарплатного» банка — по этим нарушениям санкции также вырастут в 10 раз.
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Как вырастут штрафы за повторную задержку зарплаты
Штрафы за повторное нарушение, приведенные в п. 7 ст. 5.27 КоАП, законопроект не рассматривает.
Пока планы законодателей не ясны, но по логике штрафы за повторные правонарушения должны стать еще больше, чем за первичные. Возможно, такой законопроект появится позднее.
Чек-лист: что делать работодателю при задержке зарплаты
Если вы не выплатили вовремя зарплату или другие начисления работникам, чтобы избежать штрафов и санкций, незамедлительно сделайте следующее:
Издайте приказ о выплате компенсации за задержку зарплаты. Его примерное содержание может быть таким: «В связи с нарушением срока выплаты заработной платы за первую половину октября 2026 года выплатить работникам денежную компенсацию в размере 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки с 20.10.2026 г. по 23.10.2026 г. включительно».
Начислите компенсацию за каждый день задержки выплаты, начиная со следующего дня после установленного срока по день погашения задолженности включительно. В расчетном листке, который получит работник, компенсацию отразите отдельной строкой.
На сумму компенсации начислите страховые взносы и удержите НДФЛ.
Погасите долг перед работником — выплатите причитающуюся сумму зарплаты и начисленную на нее компенсацию.
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