Инвентаризация за 2026 год по ФСБУ 28/2023: как оформить результаты и отразить в учете

Почему инвентаризацию за 2026 год нельзя отложить на январь

Цель инвентаризации — выявить фактическое наличие активов и обязательств и сопоставить его с данными регистров (ч. 1–2 ст. 11 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ). Проверить нужно не только то, что числится на балансе, но и забалансовые объекты, а также имущество и обязательства, которые компания не учла (п. 3–4, пп. «г», «д» п. 18 ФСБУ 28/2023).

Сроки годовой инвентаризации:

Активы — ОС, НМА, капвложения, запасы — можно пересчитать один раз в период с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Повторять проверку на отчетную дату не нужно.

Основные средства можно инвентаризировать один раз в три года, библиотечные фонды — один раз в пять лет.

Все остальное — наличные деньги, денежные документы, дебиторская и кредиторская задолженность, расчеты с бюджетом и СФР, подотчетные суммы, обязательства, источники финансирования, забалансовые объекты — инвентаризируют на 31 декабря 2026 года.

В районах Крайнего Севера и приравненных местностях запасы разрешено считать в период их наименьших остатков. Результаты все равно нужно зарегистрировать не позднее 31 декабря.

Результаты регистрируют в учете в том отчетном периоде, к которому относится дата инвентаризации (ч. 4 ст. 11 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, п. 10 ФСБУ 28/2023):

по активам, пересчитанным не ранее 1 октября, — в периоде окончания инвентаризации;

по прочим объектам — последним календарным днем отчетного года. Крайний срок — 31 декабря 2026 года.

Как это выглядит в календаре:

Этап Крайний срок Пересчет активов (окно годовой инвентаризации) с 1 октября по 31 декабря 2026 Протокол комиссии и приказ руководителя об утверждении результатов и их квалификации до 31 декабря 2026 Оприходование излишков, списание недостач, корректировка долгов до 31 декабря 2026 Декларация по налогу на прибыль за 2026 год 25 марта 2027 (четверг) Декларация по УСН за 2026 год (организации) 25 марта 2027 Бухгалтерская отчетность за 2026 год в ГИР БО 31 марта 2027 (среда)

31.12.2026 — выходной день. Режим работы не меняет отчетную дату. Показатели должны быть строго на 31.12.2026. Если организация работает 31 декабря, комиссия вправе провести проверку и в этот день. Пересчет ОС, НМА, капвложений и запасов разрешено выполнить заранее — не ранее 1 октября 2026 года (пп. «а» п. 16 ФСБУ 28/2023).