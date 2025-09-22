Как правильно отражать НДС в управленческой отчетности и какие ошибки чаще всего допускает бизнес

НДС — что это за налог

НДС — косвенный налог, уже включенный продавцом в стоимость товаров, работ или услуг. Фактически, налог платит покупатель, когда приобретает что-либо по стоимости, включающей НДС, а продавец является лишь «передаточным звеном» между покупателем и государством, перечисляя налог со стоимости реализации в бюджет.

Суммы входного НДС, предъявленные поставщиками, можно принять к вычету, уменьшив размер налога, подлежащего уплате. Если при применении вычета получен отрицательный результат, налог подлежит возмещению из бюджета (ст. 173 НК). Вычеты недоступны бизнесу на УСН, который использует пониженные ставки НДС 5% и 7%.

Если ИП или компания не являются плательщиком НДС или освобождены от его уплаты, при исполнении обязанностей налогового агента, выставлении счета-фактуры с НДС и при ввозе товаров из-за рубежа они все равно обязаны рассчитывать и перечислять этот налог (п. 5 ст. 346.11, п. 11 ст. 346.43 НК).