Как правильно отражать НДС в управленческой отчетности и какие ошибки чаще всего допускает бизнес

НДС — что это за налог
НДС — косвенный налог, уже включенный продавцом в стоимость товаров, работ или услуг. Фактически, налог платит покупатель, когда приобретает что-либо по стоимости, включающей НДС, а продавец является лишь «передаточным звеном» между покупателем и государством, перечисляя налог со стоимости реализации в бюджет.
Суммы входного НДС, предъявленные поставщиками, можно принять к вычету, уменьшив размер налога, подлежащего уплате. Если при применении вычета получен отрицательный результат, налог подлежит возмещению из бюджета (ст. 173 НК). Вычеты недоступны бизнесу на УСН, который использует пониженные ставки НДС 5% и 7%.
Если ИП или компания не являются плательщиком НДС или освобождены от его уплаты, при исполнении обязанностей налогового агента, выставлении счета-фактуры с НДС и при ввозе товаров из-за рубежа они все равно обязаны рассчитывать и перечислять этот налог (п. 5 ст. 346.11, п. 11 ст. 346.43 НК).
НДС в управленческой отчетности: основные правила
Когда компания не работает с НДС, то есть, не является плательщиком налога и не принимает входной налог к вычету, поступления и расходы отражаются во всех управленческих отчетах в полной сумме — выделять НДС из сумм затрат не нужно.
Но в остальных случаях игнорировать НДС в управленческом учете нельзя. Это может привести к серьезному искажению финансовых показателей. Перечислим основные правила, которые следует соблюдать при составлении управленческой отчетности.
Правило 1. Входной и исходящий НДС учитывайте раздельно
Входной НДС
НДС к уплате
Отражается в активе управленческого баланса (НДС по приобретенным ценностям).
Это налог, предъявленный продавцу к уплате поставщиками. Его можно возместить из бюджета или зачесть в счет налога к уплате
Отражается в пассиве баланса (кредиторская задолженность перед бюжетом).
Это налог, начисляемый на стоимость реализуемых продавцом товаров, работ, услуг
При таком разделении по завершении квартала легко определить сумму налога, которую следует уплатить либо возместить из бюджета:
Если сумма исходящего НДС больше входного налога, разница между ними — это налог к уплате.
Если сумма входящего налога больше, чем исходящий НДС — это налог к возмещению из бюджета.
Правило 2. НДС в балансе отражайте исходя из срока его уплаты / возмещения
В управленческом балансе суммы задолженности по налогу отражайте в разбивке:
на долгосрочные — если срок погашения больше 12 месяцев;
на краткосрочные — при сроке погашения в течение 12 месяцев.
Это поможет детализировать и более конкретно донести информацию о будущих денежных потоках.
Например, сумма НДС, подлежащая возмещению из бюджета — 4 млн рублей, из нее 3 млн рублей ожидается в ближайшие 12 месяцев, а 1 млн рублей из бюджета могут возместить позднее.
Если на конец периода отражены просто 4 млн рублей дебиторки по налогу, это не даст полного представления о том, когда эти деньги будут получены. А при разбивке по срокам в балансе НДС к возмещению будет отражен более подробно:
краткосрочная дебиторская задолженность — 3 млн руб. (средства поступят в ближайшие 12 месяцев);
долгосрочная дебиторская задолженность — 1 млн руб. (эти средства вернутся через год или позднее).
Правило 3. В отчете о прибылях и убытках выручку и расходы отражайте без НДС
В отчете о прибылях и убытках:
исходящий НДС не включайте в сумму выручки, потому что налог не является вашим доходом;
входной НДС не включайте в сумму расходов, если он принимается к вычету.
«Очищать» от НДС доходы и расходы необходимо для получения реальной информации о финансовом состоянии компании.
Обратите внимание: НДС, который нельзя вернуть, вычитать из расходов не нужно. Например, принять к вычету НДС по представительским расходам можно лишь по тем из них, которые учтены в базе по налогу на прибыль (п. 7 ст. 171 НК). Значит, в отчете за соответствующий квартал сверхнормативную часть таких расходов, не включенную в базу по прибыли, показывайте вместе с НДС.
Правило 4. В отчете о движении денежных средств отражайте суммы в том виде, в каком их получили или потратили
Если в поступившую или уплаченную сумму включен НДС, отражайте ее вместе с налогом, если налога в ней нет — отражайте без налога.
Основные ошибки при учете НДС в управленческой отчетности
Если не принимать во внимание особенности учета НДС, это может привести к искажению показателей и дефициту бюджета компании.
Ошибка 1. Выручка и расходы в отчете о прибылях и убытках отражены без вычета из них НДС
Это приведет к завышению финансового результата. К тому же в реальности компания, рассчитывая на определенную прибыль, может столкнуться с недостатком средств. Приведем упрощенный пример.
В отчете компании о прибылях и убытках поступления и расходы учтены вместе с НДС 20%:
Выручка — 2 400 000 руб. (в т. ч. НДС 20% — 400 000 руб.);
Расходы — 1 440 000 руб. (в т. ч. НДС 20% — 240 000 руб.);
Прибыль — 960 000 руб. (2 400 000 – 1 440 000).
Как должно быть:
Выручка без НДС — 2 000 000 руб.;
Расходы без НДС — 1 200 000 руб.;
Прибыль — 800 000 руб.
В реальности прибыль компании на 160 000 руб. меньше, чем в отчетности. Эти деньги компания должна потратить на уплату НДС в бюджет (400 000 – 240 000), а не включать их в свои доходы.
Ошибка 2. Игнорирование НДС в балансе
Если НДС не учли в балансе, искажается не только структура баланса, но и общая картина финансового состояния, так как в отчете отсутствует:
часть активов в виде входного НДС, который компания может вернуть из бюджета или уменьшить на эту сумму налог к уплате;
часть пассивов в виде задолженности перед бюджетом по НДС.
Ошибка 3. Затраты на уплату НДС не закладываются в бюджет и не отражаются в отчетности о движении денег
Отсутствие налогового планирования может привести к нарушению сроков уплаты налога и штрафам, если компания потратит все средства, которые она считает «свободными», а денег на уплату НДС в итоге просто не хватит.
Как отражать НДС в управленческих отчетах: примеры
Рассмотрим на примерах, как отражать НДС в основной управленческой отчетности.
Пример 1. Если есть и входной и исходящий НДС
НДС входит в выручку и в затраты у компаний и ИП, применяющих ОСНО, а также у упрощенцев, которые уплачивают НДС по общей ставке 20%.
ООО «Бриз» приобрело у поставщика сырье на сумму 600 000 руб., включая НДС 20% — 100 000 руб.
В том же квартале компания реализовала продукцию из купленного сырья на сумму 900 000 руб., в том числе НДС 20% — 150 000 руб.
В отчете о движении денежных средств расходы и выручку указываем с НДС. При этом сумму НДС к уплате выделяем в отдельной строке:
Показатель
Сумма (руб.)
Примечание
Поступления от реализации
900 000
Поступление с НДС
Расчеты с поставщиками
600 000
Расход с НДС
Расчеты с бюджетом (НДС)
50 000
Разница между исходящим и входным НДС (150 000 – 100 000)
Сальдо по основной деятельности
250 000
(900 000 – 600 000 – 50 000)
В отчете о прибылях и убытках выручку и расходы нужно показать без НДС:
Показатель
Сумма (руб.)
Примечание
Выручка
750 000
(900 000 – 150 000)
Себестоимость продаж
500 000
(500 000 – 100 000)
Прибыль до налогообложения
250 000
(750 000 – 500 000)
Управленческий баланс выглядит так:
1. После приобретения сырья:
АКТИВ
ПАССИВ
Запасы
500 000
Нераспределенная прибыль
0
НДС по приобретенным ценностям
100 000
Кредиторская задолженность
перед поставщиками
600 000
Денежные средства
0
Кредиторская задолженность перед бюджетом
0
Всего актив
600 000
Всего пассив
600 000
2. После продажи продукции и расчетов с контрагентами:
АКТИВ
ПАССИВ
Запасы
0
Нераспределенная прибыль
187 500
НДС по приобретенным ценностям
0
Кредиторская задолженность
перед поставщиками
0
Денежные средства
300 000 (900 000 – 600 000)
Кредиторская задолженность перед бюджетом
112 500
Всего актив
300 000
Всего пассив
300 000
Пример 2. Есть исходящий НДС, а входной налог не принимается к вычету
Принимать входной налог к вычету не вправе компании и ИП на УСН, которые выбрали пониженные ставки НДС 5% или 7%.
ООО «Шторм» на УСН «Доходы минус расходы» закупило товары на сумму 960 000 руб., в том числе НДС 20% — 160 000 руб. Товары реализованы на сумму 1 281 000 руб., включая НДС 5% — 61 000 руб.
В отчете о движении денег выручку и затраты нужно отразить с учетом НДС, при этом в отдельной строке выделяется НДС к уплате (исходящий):
Показатель
Сумма (руб.)
Примечание
Поступления от реализации
1 281 000
Поступление с НДС
Расчеты с поставщиками
960 000
Расходы с НДС
Расчеты с бюджетом (НДС)
61 000
Исходящий НДС 5%
Сальдо по основной деятельности
260 000
(1 281 000 – 960 000 – 61 000)
В отчете о прибылях и убытках выручка не содержит НДС, а в себестоимость НДС включен:
Показатель
Сумма (руб.)
Примечание
Выручка
1 220 000
(1 281 000 – 61 000)
Себестоимость продаж
960 000
Расходы с учетом НДС 20%
Прибыль до налогообложения
260 000
(1 220 000 – 960 000)
В управленческом балансе входящий НДС учтен в активе (запасы), а налог к уплате — в пассиве (задолженность перед бюджетом):
1. После приобретения товаров:
АКТИВ
ПАССИВ
Запасы
960 000
Нераспределенная прибыль
0
НДС по приобретенным ценностям
0
Кредиторская задолженность
перед поставщиками
960 000
Денежные средства
0
Кредиторская задолженность перед бюджетом
0
Всего актив
960 000
Всего пассив
960 000
2. После реализации товаров и расчетов с поставщиком и покупателями:
АКТИВ
ПАССИВ
Запасы
0
Нераспределенная прибыль
221 000
НДС по приобретенным ценностям
0
Кредиторская задолженность
перед поставщиками
0
Денежные средства
321 000 (1 281 000 – 960 000)
Кредиторская задолженность перед бюджетом
100 000
Всего актив
321 000
Всего пассив
321 000
Начать дискуссию