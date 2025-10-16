Топ налоговых рисков при вычетах НДС в 2025 году

2. Доначисления и санкции

Если налоговики признают вычет необоснованным, возникает риск серьезных финансовых потерь. Нарушение порядка принятия НДС к вычету влечет за собой отказ и возникновение недоимки по налогу. Это означает прежде всего доначисления и штрафы по ст. 122 НК:

20% от неуплаченной суммы — без умысла;

40% — с доказанным умыслом.

Также начислят пени по ст. 75 НК за каждый день просрочки.