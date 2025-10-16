Топ налоговых рисков при вычетах НДС в 2025 году

Коротко о главном:
ФНС тщательно мониторит, выполняются ли условия для получения вычета НДС у каждого налогоплательщика.
Налоговые риски наступают из-за умышленных или неумышленных нарушений законодательства.
Часто один налоговый риск становится следствием другого налогового риска.
Вычеты НДС: общее о рисках
Налоговый риск — это возможные негативные последствия вследствие ошибок и нарушений. Например, неправомерный вычет — это нарушение, которое создает налоговые риски доначислений, штрафов, пени, расходов на суды, в особо критических случаях — уголовной ответственности.
Обобщенно можно выделить следующие риски:
отказы в вычетах;
доначисления и санкции;
назначение выездной проверки из-за аномально большой доли вычетов;
признание недобросовестным, сомнительным контрагентом.
Эти риски, как правило, порождают и сопровождают друг друга: если есть один, то, скорее всего, не замедлит проявиться и другой. Рассмотрим, какие ошибки приводят к этим рискам.
1. Отказ в вычетах
По преимуществу отказ в вычете НДС вызывает незнание, несоблюдение общих и частных обязательных нормативных условий для этой процедуры. Примеры:
За вычетом обратился тот, кто не выступает плательщиком НДС или освобожден от его уплаты.
За вычетом обратился «упрощенец» на пониженной ставке НДС.
Товары (работы, услуги, права) не облагаются НДС.
Товары (работы, услуги, права) не были приняты к учету.
Нет документов, подтверждающих приобретение товара (работ, услуг, прав).
Счет-фактуру подписало неуполномоченное лицо и т. п.
Чтобы снизить риски, нужно следить за изменениями в нормативном регулировании и внимательно относиться к оформлению документов как со своей стороны, так и со стороны контрагента. Отказ в вычете без законных оснований можно оспорить в УФНС и далее — в суде.
2. Доначисления и санкции
Если налоговики признают вычет необоснованным, возникает риск серьезных финансовых потерь. Нарушение порядка принятия НДС к вычету влечет за собой отказ и возникновение недоимки по налогу. Это означает прежде всего доначисления и штрафы по ст. 122 НК:
20% от неуплаченной суммы — без умысла;
40% — с доказанным умыслом.
Также начислят пени по ст. 75 НК за каждый день просрочки.
3. Аномально высокая доля вычетов и проверки
Несмотря на то что в НК нет понятия «безопасной» доли вычетов, в работе налоговики исходят из того, что приемлемая доля вычетов — меньше 89%, и ориентируются на средние по региону показатели.
Хотя слишком большая доля вычетов и не единственный повод для подозрений, при превышении этих «порогов» ИФНС запрашивает пояснения. И, если они их не устроят, то налогоплательщика включают в план выездных проверок (на основании п. 3 Общедоступных критериев оценки рисков, направлены приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@).
4. Признание недобросовестным, сомнительным контрагентом
Стоит утратить «репутацию» в глазах налоговиков, как могут наступить самые негативные последствия. Налогоплательщик, у которого обнаружат признаки недобросовестного налогоплательщика, столкнется с тем, что:
Ему будут отказывать в льготах, возвратах, вычетах. Априори любое заявление вычета может рассматриваться как попытка получить именно необоснованную налоговую выгоду (ст. 54.1 НК).
Его включат в «красную» группу, то есть группу высокого налогового риска при проверках деклараций СУР АСК НДС-2. Это означает углубленные камеральные проверки, а любое расхождение может стать поводом для выездной проверки (п. 8, 12 Общедоступных критериев).
И, пожалуй, главное последствие: контрагенты не могут иметь дело с недобросовестными партнерами, так как у налоговиков может возникнуть подозрение в том, что они тоже стремятся лишь к необоснованной налоговой выгоде. То есть все вышеописанные последствия «передаются» по цепочке.
Подведем итоги:
Налоговые риски — это негативные последствия, которые наступают из-за ошибок и нарушений налогоплательщиков.
Отказ в вычете НДС может последовать из-за незнания и несоблюдения обязательных условий для этой процедуры.
Доначисления и санкции могут грозить бизнесу, если налоговики признают вычет необоснованным.
В план выездных налоговых проверок можно попасть из-за аномально-высокой доли вычетов.
Наличие признаков недобросовестного налогоплательщика приведут к проблемам не только с налоговой, но и с партнерами.
