НДС
Топ налоговых рисков при вычетах НДС в 2025 году

В непростых финансовых условиях каждый заявленный НДС-вычет, ФНС изучает неоднократно под множеством «микроскопов» — ИИ, скоринговые системы, ручной контроль. В этом деле нет мелочей, а незначительный недочет может привести к отказам, доначислениям и серьезным финансовым рискам. Разберем, каким именно.

Коротко о главном:

  • ФНС тщательно мониторит, выполняются ли условия для получения вычета НДС у каждого налогоплательщика.

  • Налоговые риски наступают из-за умышленных или неумышленных нарушений законодательства.

  • Часто один налоговый риск становится следствием другого налогового риска.

Вычеты НДС: общее о рисках

Налоговый риск — это возможные негативные последствия вследствие ошибок и нарушений. Например, неправомерный вычет — это нарушение, которое создает налоговые риски доначислений, штрафов, пени, расходов на суды, в особо критических случаях — уголовной ответственности.

Обобщенно можно выделить следующие риски:

  • отказы в вычетах;

  • доначисления и санкции;

  • назначение выездной проверки из-за аномально большой доли вычетов;

  • признание недобросовестным, сомнительным контрагентом.

Эти риски, как правило, порождают и сопровождают друг друга: если есть один, то, скорее всего, не замедлит проявиться и другой. Рассмотрим, какие ошибки приводят к этим рискам.

1. Отказ в вычетах

По преимуществу отказ в вычете НДС вызывает незнание, несоблюдение общих и частных обязательных нормативных условий для этой процедуры. Примеры:

  • За вычетом обратился тот, кто не выступает плательщиком НДС или освобожден от его уплаты.

  • За вычетом обратился «упрощенец» на пониженной ставке НДС.

  • Товары (работы, услуги, права) не облагаются НДС.

  • Товары (работы, услуги, права) не были приняты к учету.

  • Нет документов, подтверждающих приобретение товара (работ, услуг, прав).

  • Счет-фактуру подписало неуполномоченное лицо и т. п.

Чтобы снизить риски, нужно следить за изменениями в нормативном регулировании и внимательно относиться к оформлению документов как со своей стороны, так и со стороны контрагента. Отказ в вычете без законных оснований можно оспорить в УФНС и далее — в суде.

2. Доначисления и санкции

Если налоговики признают вычет необоснованным, возникает риск серьезных финансовых потерь. Нарушение порядка принятия НДС к вычету влечет за собой отказ и возникновение недоимки по налогу. Это означает прежде всего доначисления и штрафы по ст. 122 НК:

  • 20% от неуплаченной суммы — без умысла;

  • 40% — с доказанным умыслом.

Также начислят пени по ст. 75 НК за каждый день просрочки. 

3. Аномально высокая доля вычетов и проверки

Несмотря на то что в НК нет понятия «безопасной» доли вычетов, в работе налоговики исходят из того, что приемлемая доля вычетов — меньше 89%, и ориентируются на средние по региону показатели.

Хотя слишком большая доля вычетов и не единственный повод для подозрений, при превышении этих «порогов» ИФНС запрашивает пояснения. И, если они их не устроят, то налогоплательщика включают в план выездных проверок (на основании п. 3 Общедоступных критериев оценки рисков, направлены приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@).

4. Признание недобросовестным, сомнительным контрагентом

Стоит утратить «репутацию» в глазах налоговиков, как могут наступить самые негативные последствия. Налогоплательщик, у которого обнаружат признаки недобросовестного налогоплательщика, столкнется с тем, что:

  • Ему будут отказывать в льготах, возвратах, вычетах. Априори любое заявление вычета может рассматриваться как попытка получить именно необоснованную налоговую выгоду (ст. 54.1 НК).

  • Его включат в «красную» группу, то есть группу высокого налогового риска при проверках деклараций СУР АСК НДС-2. Это означает углубленные камеральные проверки, а любое расхождение может стать поводом для выездной проверки (п. 8, 12 Общедоступных критериев).

И, пожалуй, главное последствие: контрагенты не могут иметь дело с недобросовестными партнерами, так как у налоговиков может возникнуть подозрение в том, что они тоже стремятся лишь к необоснованной налоговой выгоде. То есть все вышеописанные последствия «передаются» по цепочке.

Подведем итоги:

  • Налоговые риски — это негативные последствия, которые наступают из-за ошибок и нарушений налогоплательщиков.

  • Отказ в вычете НДС может последовать из-за незнания и несоблюдения обязательных условий для этой процедуры.

  • Доначисления и санкции могут грозить бизнесу, если налоговики признают вычет необоснованным.

  • В план выездных налоговых проверок можно попасть из-за аномально-высокой доли вычетов.

  • Наличие признаков недобросовестного налогоплательщика приведут к проблемам не только с налоговой, но и с партнерами.

В 2026 году работать «без НДС» для большинства станет практически невозможно, каждый полученный вычет станет немалым подспорьем, каждый неполученный — ощутимой потерей.

